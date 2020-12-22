Невідомі зрубали берези на набережній Дніпра. Краще їм зізнатися і виправити це свинство, - Філатов. ФОТО

На набережній Дніпра невідомі зрубали верхівки беріз.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Той, хто вирубав берези на Набережній, знайте, що я вас все одно знайду і завдам шкоди в десятикратному розмірі. Краще самі зізнайтеся і болісно думайте, як ви самостійно виправите це свинство", - написав він у коментарі до знімка.

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