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Невідомі зрубали берези на набережній Дніпра. Краще їм зізнатися і виправити це свинство, - Філатов. ФОТО

На набережній Дніпра невідомі зрубали верхівки беріз.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Той, хто вирубав берези на Набережній, знайте, що я вас все одно знайду і завдам шкоди в десятикратному розмірі. Краще самі зізнайтеся і болісно думайте, як ви самостійно виправите це свинство", - написав він у коментарі до знімка.

Невідомі зрубали берези на набережній Дніпра. Краще їм зізнатися і виправити це свинство, - Філатов 01

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Невідомі зрубали берези на набережній Дніпра. Краще їм зізнатися і виправити це свинство, - Філатов 02

Автор: 

Дніпро (3282) вандалізм (430) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+17
Как можно проделать такую работу и остаться неизвестными?
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22.12.2020 12:59
+15
Берези ростуть по всьому світі, навіть в Японії. Єдині символи кацапів - рабство, агресія, нахабство та алкоголізм.
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22.12.2020 13:01
+12
Что за бред? Предлагаете нам вырубать березы только потому, что они кацапам нравятся?
Может быть нам все же просто не обращать внимания на мнение каких-то северных аленей?
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22.12.2020 13:14
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Береза - абсолютно типове дерево для українськіх лісів.
Її не кацапи придумали, її не кацапи вивели. Вона гарно виглядає у ланшафті. Вона не заважає людям так, як тополя.

Не забагато честі для кацапів, щоб ми відмовились від берез тільки тому, що вони якось по-особливому до них відносяться? Можливо, нам просто потрібно менше звертати на кацапів уваги?
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22.12.2020 13:20 Відповісти
Береза це священе дерево у фіноугорських народів споконвіку. Це по переше
Подруге це дерево - будяк по суті, на тих місцях де вигорає тайга на тисячі гектарів перщі дерева які там виростають це берези і це погано, бо як ліс екосистема вже не відроджується, а сама по собі береза ніякої промислової цінності не представляє. Хто небудь чув про березовий ліс ? І не по чує. Почитай як кацапи пишаються своїм деревом:

Невідомі зрубали берези на набережній Дніпра. Краще їм зізнатися і виправити це свинство, - Філатов - Цензор.НЕТ 5121
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22.12.2020 15:21 Відповісти
Це не іх дерево - це просто дерево. І мені насрати на те, чим вони пишаються - занадно багато ви уваги приділяєте їх віруванням.
Береза - це просто дерево, а не будяк. Будяком кленок (американський клен) ще можна назвати, але ж не березу.

"перщі дерева які там виростають це берези і це погано"
Першими виростають не бур'яни, а рослини-піонери, яки відновлюють екосистему.

" ніякої промислової цінності не представляє."

І це дуже добре! Нам потрібні дерева у лісах, які не представляють промислової цінності, щоб усілякі покидьки іх не вирубали!

А у даному випадку, коли ми про місто говоримо - промислова цінність взагалі немає значення, бо це - місто - дам дерева взагалі не для промисловості.
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22.12.2020 19:25 Відповісти
Краще американський клен ніж кацапська березка
І не кидайся словами - хто і нащо позрізав гілки ти не знаєш, а за слова можеш і відповісти перед людьми, а це незручно, бо ці кацапські дерева ніхто зрубав, позрізали гілки. Ти ж адекватна людина щоб відрізнити зрубане дерево і зрізані гілки, чи ні?
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23.12.2020 01:21 Відповісти
Лікуйся. Можливо ще не пізно.
У тебе явні проблеми з головою, що ти дерево, яке росте по всій Євразії - від Скандинавії і Франції до Китаю і Японії обзиваєш "кацапським". Воно не більше кацапське, ніж наше.
А те, що воно нібито "промислової цінності не має" - це взагалі не аргумент. У нас ліси не для промисловості.

Якщо що - то "американський клен" - це назва. І ця рослина дійсно є агресивним бур'яном, на відміну від берези.
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23.12.2020 03:49 Відповісти
Це ти лікуйся дебілушка, вже соьмий рік воююємо з Московією, а він символ Московії захищає.
Ти часом не кацап з Сратова? Ти вчора народився і не знаєш що береза це символ Московії прохфесор усратий ))
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23.12.2020 11:49 Відповісти
"вже соьмий рік воююємо з Московією, а він символ Московії захищає."

То й воюй з Московією, а не з деревами, йолопе!
Береза - це дерево, воно не може бути московистьким, бо воно було за міліони років до появи московії! І росте це дерево не у Московії, а по всій північній частині Євразії!
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23.12.2020 12:05 Відповісти
Пішов нафіг кацапський клоун, в спам дебіла
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23.12.2020 12:06 Відповісти
Хто з нас 2х дебіл - зрозуміло будь-кому, хто прочитає цю переписку. І це точно не я.
І хто ворог Україні - ти вже теж проколовся на "промислових деревах" і "вирубуванні дерев" - бо ви, ті, хто вирубає українські ліси - справжні вороги України.
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23.12.2020 12:13 Відповісти
В спам вата балалаєчная
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23.12.2020 12:15 Відповісти
А ти ботанік вважаєш що війні з Московією занадто багато уваги приділяємо?
Ну тоді ти ворог України.
Рослина - піонер )) Дебіл, літературу почитай про тайгу і берези, скільки вас таких по Україні і голосуєте так що клоуни президентами становляться.
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23.12.2020 11:56 Відповісти
"вважаєш що війні з Московією занадто багато уваги приділяємо"

Йолопе - війна з Московією - це одне, а дерева - це геть інше. Вони не мають до московії жодного стосунку. І що там московіти собі навидумували - нас взагалі не обходить.
Московіти наш борщ своєю стравою вважають - то що - будемо теперь від нашого борща відмовлятися, бо війна з Московією?

У тебе геть мізків у голові немає - таку маячню нести.
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23.12.2020 12:08 Відповісти
В спам вата кацапська
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23.12.2020 12:12 Відповісти
Аргументи у кловуна-чорного дроворуба (тобто - крадія лісу) були вщент розбиті і закінчилися - у ход пішла банальна лайка і спроби штампувати "ботаном", "ватою" і тд того, хто не надає кацапам права присвоювати собі дерева. Доречі - "ботан" - це лайка неосвідченого бидла.
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23.12.2020 12:16 Відповісти
В спам кацап)
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23.12.2020 12:17 Відповісти
Ну в спамі ти сидиш взагалі-то.

А взагалі - хто перший волає "тримай крадія" - той ним найчастіше і є.
Це ж ти вважаєш, що у кацапів є право присвоювати собі наші дерева - тобто саме ти знас двох підігруєш кацапам - молодець, ти знову спалився.
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23.12.2020 12:24 Відповісти
Балалаєчникам місце у спамі
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23.12.2020 12:25 Відповісти
Так-так - саме тому ти у спамі
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23.12.2020 12:25 Відповісти
кацапам тільки спам
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23.12.2020 12:29 Відповісти
Ну то й сиди у спамі, кацапуро. Бо тільки такі як ти кацапи можуть вважати наше дерево своїм - типова кацапська звичка - загальне собі присвоювати.
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23.12.2020 12:35 Відповісти
Ще один ландшафтний філософ ***... у русні червоний колір на прапорі, давай відмовимося від усього червоного і синього теж. І на мерседесах деякі росіянці їздять, то не купуйте українці мерсів. На голові тобі треба акацію посадити.
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22.12.2020 13:52 Відповісти
Шановна у вас вавка в голові чи як? Лікуйтесь, короновірус це сурйозно і почитайте на досузі що я вашому колезі скинув про національне дерево кацапів
https://chudesamag.ru/flora/koldovskoe-derevo.html

Невідомі зрубали берези на набережній Дніпра. Краще їм зізнатися і виправити це свинство, - Філатов - Цензор.НЕТ 8899
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22.12.2020 15:24 Відповісти
Ви праві - цей будяк березу яб вирубав по всій Україні, це правда.
І матами спілкуватися закінчуйте - це личить тільки кацапським жінкам, що з них спитаєш як що вони своїх дітей по Сиріям і Донбасам розсилають
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22.12.2020 15:26 Відповісти
Я б краще вирубав по всій Україні таких як ти древорубів. Ви - справжні вороги країни, що знищують нашу природу.
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22.12.2020 19:27 Відповісти
" Я дерева висаджую але не кацапські берези"

Ти хворе на голову, які вони тобі кацапські? Берези ростуть по всій Євразії - від Скандинавії і Франції до Китаю і Японії! У нас в Україні - це МІСЦЕВЕ, а не кацапське дерево!
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23.12.2020 03:45 Відповісти
Дебіл, берези у нас висаджували все життя при радянського союзі, місцеве дерево України це верба, тополя, дуб, клен. Ну ти і клінічний придурок.
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23.12.2020 11:50 Відповісти
Лікуйся, хлопче. Місцевих дерев в Україні значно більше, аніж ті 4, що ти знаєш. І береза - одне з місцевих дерев.
Воно місцеве і у Німеччині, і у Польщі, і в Україні, і в Фінляндії, і навіть - у Японії.

А висаджували у нас за радянського союзу по всіх містах саме пірамідальні тополі - бо дуже вони совковим архітекторам подобались.
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23.12.2020 12:02 Відповісти
Можно подумать это сделали без ведома ...
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22.12.2020 13:02 Відповісти
-Куме, а що то ви робите?! Навіщо ви берізку рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками милувала, а ви її геть!
- Ой, куме, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається, але мушу те зробити - прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть: "Родіна"…
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22.12.2020 13:04 Відповісти
Скоты,б..ь
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22.12.2020 13:05 Відповісти
Зеленбуди так завжди листв'яні дерева обрізають. Вони після того, ще краще ростуть.
Інфа н і про що
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22.12.2020 13:12 Відповісти
Як з тощої корови не зробиш сєрну, та і з берези не зробиш кипаріса.
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22.12.2020 13:16 Відповісти
В том-то и дело, что не все!
Попробуй так "омолодить" дуб или каштан!
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22.12.2020 13:17 Відповісти
Береза тоже, как правило погибает.
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22.12.2020 13:19 Відповісти
Вони після цього не ростуть краще. Просто жопорукам з зеленбудів так ПРОСТІШЕ обрізати.
Дерева після такої обрізки виглядають жахливо і з великою вірогідністю - гинуть. Особливо - такі дерева, як берези.
Тополя чи верба - можуть вижити, але це буде саме виживання з жахливо виглядаючим "їжаком" гілок на пеньках.
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22.12.2020 13:23 Відповісти
Похоже на зеленстрой.
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22.12.2020 13:30 Відповісти
Три дня пилили, и ни кто не видел? Что то тут не так...
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22.12.2020 13:22 Відповісти
ну.може русня соку березового хотела попить...

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

"Алёнка пьет берёзовый сок".
Васильева. Холст. Масло. Декабрь 2020 года

Невідомі зрубали берези на набережній Дніпра. Краще їм зізнатися і виправити це свинство, - Філатов - Цензор.НЕТ 4451
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22.12.2020 13:23 Відповісти
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22.12.2020 13:27 Відповісти
Филатов такой филатов... Окажется что это пилят под его парковку. И тема потихому умрет. Как с елями возле цирка.
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22.12.2020 13:25 Відповісти
Думаешь Корбан пилит, а Филатов его ищет?
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22.12.2020 13:29 Відповісти
Я уже не думаю по этому поводу. Тошно уже всех этих фейлов.
---Невідомі зрубали берези на набережній Дніпра. Краще їм зізнатися і виправити це свинство, - Філатов - Цензор.НЕТ 6052
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22.12.2020 13:48 Відповісти
Или это они в Одессе научились - т.к. просто вырубить нельзя, а там кто то решил что то строить, то производят подобную обрезку, через время деревья загибаются и все, строй не хочу.
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22.12.2020 13:30 Відповісти
Руки поотрубывать уродам.
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22.12.2020 13:42 Відповісти
мэр-бандит? не по закону, а в 10-кратном размере это как? кипятильник в рот?
и чего пишет этот вмэр на языке тех, кто его город хотел и хочет захватить? ах да - какая разница - так поставить на место мэра - например Рогозина, какая разница?
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22.12.2020 14:10 Відповісти
Меня больше всего интересует, как они будут исправлять? Как сказал Гауди, спилить столетний дуб можно за час, а чтобы его вырастить, надо сто лет.
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22.12.2020 14:16 Відповісти
То дуб, а то будяк - береза яка частіше за все виростає сама, як і тополя.
Дуб то гарне дерево на відміну від берези.
Але в містах нищать всі дерева незважаючи на їх породи бо владі гарно платять забудовники що б свої коробки будувати де їм закортить і зе не гарно. Замість спилених дерев треба висаджувати у два рази більше нових.
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22.12.2020 15:38 Відповісти
То висаджені руками людей берези.
Будь-яке дерево гарне, коли росте. І особливо гарними є ті дерева, до яких не мають інтересу покидьки, що вирубують ліси.
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22.12.2020 19:30 Відповісти
А тільки берези гарні чи в природі є ще якісь дерева?)
Шановний коли дерева страіють, а це років 30 - 40 вони починають гнити і падати від вітру, тут теж саме. Хочете щоб ці берези попадали на людей чи автівки?
До речі скільки дерев ви висадили своїми руками
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23.12.2020 01:14 Відповісти
Всі дерева гарні - немає чого їх рубати!

" Хочете щоб ці берези попадали на людей чи автівки?"
Тім березам до падіння ще років 15 було. Тому не триндіть.

"До речі скільки дерев ви висадили своїми руками"
Майже 40. Не багато, але все одно значно більше, ніж більшість людей.
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23.12.2020 03:40 Відповісти
а чего этих вандалов искать - пройтись по частному сектору вблизи и найдутся дровосеки, решившие отопить печку
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22.12.2020 14:25 Відповісти
Эти долбанные березы - источник сильных аллергенов. У меня у дочери и внука страшная аллергия на пыльцу именно березы. Может кто-то из жильцов страдает от этого, вот и не выдержал - спилил.Отправить
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22.12.2020 14:44 Відповісти
Ну да, отличный вариант. Т.е. если я не употребляю алкоголь, давайте в радиусе 300м все магазины закроем с бухлом?
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22.12.2020 15:50 Відповісти
У дружбана своего - Гэны Корбана поинтересуйся. Уж больно участок форматный для строительства очередной "элитки".
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22.12.2020 14:45 Відповісти
Жалко деревья и это недопустимо… но снегирям стоило бы попрятаться.
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22.12.2020 17:16 Відповісти
Красава! Респект Филатову!
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22.12.2020 22:04 Відповісти
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