"Вова, виходь": ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт "Кварталу-95". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Приватні підприємці вийшли на Майдан Незалежності в Києві на акцію протесту проти обмежень роботи ФОПів на час локдауну, а також вимагають ухвалення законопроєктів щодо скасування фіскалізації підприємницької діяльності.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
У центрі Києва відбувається акція протесту представників руху "SaveФОП". Підприємці вимагають скасувати локдаун для малого і мікробізнесу та ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), № 3993. ФОПи вимагають скасування фіскалізації та наполягають на тому, що відтермінування запровадження касових апаратів на рік їх "не врятує". Підприємці зазначають, що допомога від держави в розмірі 8000 гривень жодним чином не поліпшить їхнє фінансове становище і вимагають скасування запровадження локдауну в січні 2021 року. Протестувальники закликають створити комісію за участю представників "SaveФОП" для того, щоб влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців.
У планах представників пройти ходою через урядовий квартал, пікетувати Офіс Президента, а також мітингувати під Палацом Україна під час проведення там концерту "Кварталу-95".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ты бы стал прятать налоги при 10%, рискуя получить уголовку?! Сомневаюсь!
А ведь закончится именно этим, т.к. все просто и это не велосипед даже.
Для них Украина плантация, колония с рабами.
Система созданная ими, выкачивает всё с Украины, менять им не зачем.