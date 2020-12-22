Киянин убив матір і сховав її під диваном. Раніше він притягувався за вбивство дружини, - прокуратура. ФОТО

Столична прокуратура повідомила про підозру 45-річному чоловікові за фактом Убивства власної матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Так, у поліцію надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вул. Райдужній у Дніпровському районі столиці виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями.

"Прибувши на місце вчинення злочину, правоохоронці виявили у квартирі тіло 76-річної жінки, яке було заховане під диваном. Під час огляду на тілі вбитої жінки виявлено численні тілесні ушкодження та ножове поранення в шию. На момент огляду лезо ножа було в рановому каналі", - повідомили в поліції.





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Зазначається, що за підозрою у вбивстві жінки затримано її сина, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство дружини.

Йому повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.