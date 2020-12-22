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Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні. ФОТО

На 2 міському кладовищі, де поховані відомі харків'яни, підготували місце для поховання Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Могила розташована на центральній алеї кладовища, поруч з могилами бійців Другої світової війни і навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського і Євгена Кушнарьова. Місцезнаходження могили Кернеса журналістам підтвердив директор КП "Ритуал" Євген Журавльов.

Працівники ритуальної служби підготували хрест на могилу Геннадія Кернеса. Датою його смерті на табличці вказано 16 грудня.

Початок похорону Геннадія Кернеса планується о 13:30 23 грудня. Громадянська панахида відбудеться в Оперному театрі з 9:00 до 13:00.

Також читайте: У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу

Євген Кушнарьов очолював Харківську облдержадміністрацію з 2000 по 2004 рік. На виборах президента в 2004 році він активно підтримував Віктора Януковича і брав участь у з'їзді в Сєверодонецьку.

У червні 2005 року проти Кушнарьова було висунуто звинувачення в сепаратизмі. У серпні його заарештували. За ґратами Кушнарьов провів 8 днів, оголосив голодування і був випущений. У 2006 році справу закрили через відсутність складу злочину.

16 січня 2007 року у час повернення з полювання Кушнарьов дістав вогнепальне поранення черевної порожнини і наступного дня помер.

За версією слідства, Кушнарьова поранив помічник нардепа Дмитра Шенцева на ім'я Дмитро Завальний. У 2009 році Завального амністували. 

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку тижня.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

Також читайте: Кернеса поховають 23 грудня, - Терехов

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першогозаступника КернесаТерехова.

Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні 01
Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні 02
Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні 03

Автор: 

Кернес Геннадій (506) цвинтар (193) Кушнарьов (8) похорон (1289) смерть (6757) Харків (5632)


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Топ коментарі
+52
Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте - Цензор.НЕТ 2594
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22.12.2020 16:39
+33
Про осиновый кол не забудте.
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22.12.2020 16:19
+21
Заройте его нам мусорнике. И сверху бетоном чтобы не вылезло и не убежало от чертей. Земля ему бетоном
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22.12.2020 16:24
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Про осиновый кол не забудте.
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22.12.2020 16:19 Відповісти
Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте - Цензор.НЕТ 2594
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22.12.2020 16:39 Відповісти
Так якось цей пам"ятник виглядає, наче гепа сів срати..... невже ще мало насрав ?
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22.12.2020 18:43 Відповісти
Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні - Цензор.НЕТ 6901
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22.12.2020 20:44 Відповісти
А он разве выкрестом был что ему крест?
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22.12.2020 16:19 Відповісти
А в Харькове еврейского кладбища нет ?
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22.12.2020 16:19 Відповісти
Вопрос, считал ли он сам себя евреем. Может быть, крестился.
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22.12.2020 16:26 Відповісти
Евреи за Иисуса (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Jews for Jesus) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE христианская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE миссия , сотрудниками которой являются евреи-христиане, чья деятельность направлена, в первую очередь, на евреев. Официальный девиз организации: «Мы существуем для того, чтобы сделать мессианство Иисуса неизбежным понятием для нашего еврейского народа во всем мире».
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22.12.2020 16:28 Відповісти
Я бы таких на еврейском кладбище не хоронил. Они свой выбор сделали.
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22.12.2020 17:23 Відповісти
А те кто Сталину поклонялся и октябрьскую революцию делал например Троцкий? Прошу прощения.
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22.12.2020 19:02 Відповісти
Кстати, Гешу вообще отпели в Благовещенской. Это так, на всякий случая чтобы для входа там было несколько паспортов.
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22.12.2020 19:04 Відповісти
Октябрський переворот и его последствия - это другая статья. Речь о другом.
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22.12.2020 23:18 Відповісти
На улице Пушкинской всегда оно и считалось еврейским кладбищем от его создания.
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22.12.2020 18:36 Відповісти
Я в Харькове не был, вам виднее. Важно не формально название - еврейское или нееврейское. Важно то, кого там реально хоронят.
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22.12.2020 23:19 Відповісти
Полетит гроб дальше в Израиль.
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22.12.2020 16:20 Відповісти
Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні - Цензор.НЕТ 3287
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22.12.2020 20:45 Відповісти
напротив Кушнарева??? где то в Ростове ухмыльнулся Хведорыч.
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22.12.2020 16:21 Відповісти
Ну да, того самого кушнарева, отдавшего жизнь за украинский народ на браконьерской охоте... он, идишь ли, был похож на хрюкающего кабана, вот береза в него дуплетом и срекошетила... без каких-либо последствий для шенцева...
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22.12.2020 16:35 Відповісти
Помню фотожабу того времени -Депутаты, айда на охоту!
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22.12.2020 19:15 Відповісти
Будут друг другу дули крутить...
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22.12.2020 16:22 Відповісти
Заройте его нам мусорнике. И сверху бетоном чтобы не вылезло и не убежало от чертей. Земля ему бетоном
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22.12.2020 16:24 Відповісти
Напротив городской свалки в Харькове его асфальтный завод. Может лучше асфальтом? Мало ли, может и здесь решит поменять место.
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22.12.2020 18:39 Відповісти
Там же и для ввп место забронировать.
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22.12.2020 16:25 Відповісти
Не треба подробиць. Мене влаштує і коротка новина - Керенеса поховають.
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22.12.2020 16:28 Відповісти
А что Кушнарев, Гепа, Масельский для всей своей семьи и для родственников места заняли судя с размеров участков и мемориалов которые они себе отгрохали? Еще и к солдатам второй мировой войны примазались типо чтобы над ними салют каждый год отдавали?
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22.12.2020 16:30 Відповісти
Нет, это кладбище в основном для евреев. Но город его отвел для тех кто сделал особый вклад в развитие города и является почетным гражданином города. Там много воров в законе, криминальных авторитетов, евреев 90%, политиков, жуликов разных мастей и конечно же памятник великому еврейскому солдату освободителю города Харькова - победителю над фашизмом.
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22.12.2020 18:45 Відповісти
Мєчтатєлям о ПіСУаРе і ХНРе.
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22.12.2020 16:30 Відповісти
Верно подмечено.
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22.12.2020 16:37 Відповісти
Харьковчане зажали денег любимому мэру для могилы на горе Сион.
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22.12.2020 16:32 Відповісти
В лісополосі йому місце
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22.12.2020 16:33 Відповісти
В царской России таких не разрешали на кладбище хоронить. А он ещё и предатель...
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22.12.2020 16:39 Відповісти
На горе Сион кого попало не хоронят,а если и найдётся место,то хоть весь Харьков целиком продать,всё равно денег не хватит.
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22.12.2020 18:23 Відповісти
В Израиле даже Кобзон не смог купить себе место. И Коломойскому откажут. Хотя центральную больницу в Тель-Авиве обставил с нуля и теперь там его имя увековечено. Может на оборудовании таблички развесят. А так как табличек нужно много, то возьмут с его жен и детей недорого, по 10000 дол за штучку.
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22.12.2020 18:48 Відповісти
За вмерлу незнайому собаку більше жалостів ніж по кернесу
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22.12.2020 16:32 Відповісти
"Работники ритуальной службы подготовили крест на могилу Геннадия Кернеса."

Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте - Цензор.НЕТ 7146
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22.12.2020 16:33 Відповісти
Ясно. Жмур и подранок рядом будут лежать.
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22.12.2020 16:38 Відповісти
Ошибаетесь. Просто второй подранок протянул дольше.
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22.12.2020 18:50 Відповісти
В Харькове же есть крематорий, что они дурью маются?
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22.12.2020 16:38 Відповісти
Він взагалі-то займався йогою. А зараз робить вигляд, що він не индуист
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22.12.2020 16:41 Відповісти
Он любил менять масть. А с пеплом не получится. Глядишь позвонит с того света и проплатит чтобы на красной с дедом Ленином. В жизни всякое бывает. Будучи уже мертвым умудрился выиграть выборы. Не перестаю удивляться людям.
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22.12.2020 18:59 Відповісти
Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні - Цензор.НЕТ 1743
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22.12.2020 20:47 Відповісти
да уж... у солдат по 2 м2 могилы, а у погани ватной по 15м2 да с монументами в 2,5 роста....
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22.12.2020 16:39 Відповісти
Могhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1340807129604706&set=p.1340807129604706&type=3&av=100010262946037&eav=AfZdoKVcIJrSEZzyjou2TEYZUyU1gkw6C4xUHXljQ03DS6X5ueuxNRXfoYRNBECs8fU&__cft__[0]=AZXluEANQVndwokeH_ayxZtCFkq7IGnlHkgaOr2aIUfweivzYnoDBESfHXF81JEmeT93vtHnk2BIngG-***************************************************************-jpN40S0q&__tn__=R]-R Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте - Цензор.НЕТ 2063 ...
ли бы на главной площади и сразу переименовали бы площадь и ближайшую ветку метро.
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22.12.2020 16:43 Відповісти
Хороните уже гада. Воняет.
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22.12.2020 16:52 Відповісти
ой да всем наср*ть, главное - что похоронят)
пусть кучкуются, проще будет сносить.
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22.12.2020 16:52 Відповісти
... и собаки будуть сцять на надгробную плиту .
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22.12.2020 17:01 Відповісти
Навіть не посоромилися розрити військовий цвинтар.
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22.12.2020 17:26 Відповісти
тот памятник алинке, шо вчера на параше снесли, можно поставить сверху могилы. кепку только на него и очки добавить. корзинку мона и оставить )
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22.12.2020 17:35 Відповісти
ХНР не загонами ?
Или это подготовка к большой крови ?
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22.12.2020 17:39 Відповісти
Що одного, що іншого довели до цугундера московити. Зате, як поминати будуть - жесть. Некрофили
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22.12.2020 18:24 Відповісти
Вангую что скоро его подельники выдвинут предложение назвать в честь Гепы главную улицу в Харькаве
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22.12.2020 18:39 Відповісти
...Уже! И не улицу, а проспект и станцию метро. Пи....ц! Чтобы твоим именем увековечили улицы, ставили тебе памятники, называли города, писали мемуары и историю, канонизировали - нужно прожить жизнь полной мразью, сволочью, предателем, садистом, убийцей, вором, скотиной до мозга костей.
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22.12.2020 18:55 Відповісти
в Киеве ещё недавно был бульвар Давыдова. Не лихого козака наполеоновского времени, а очень сомнительного городского головы.
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22.12.2020 19:20 Відповісти
Кто ж их так ненавидит, что даже здесь похоронят вместе. И поставят табличку двум подранкам. Один только дольше протянул.
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22.12.2020 18:51 Відповісти
У христиан есть традиция хоронить всяких выродков за пределами кладбища. Нарушаем.
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22.12.2020 19:12 Відповісти
Ну, тепер допа на черзі...
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22.12.2020 19:40 Відповісти
Вата до вати....
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22.12.2020 20:20 Відповісти
кілочки для допи поряд забийте.
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22.12.2020 21:09 Відповісти
ПОСЛЕ ВОЙНЫ ОТ ИХ МОГИЛ НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ !!!
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22.12.2020 23:28 Відповісти
Шо там СТБ?С ним ещё не связывалась?Мог бы,щось интересное рассказать
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23.12.2020 00:08 Відповісти
 
 