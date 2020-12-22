Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні. ФОТО

На 2 міському кладовищі, де поховані відомі харків'яни, підготували місце для поховання Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Могила розташована на центральній алеї кладовища, поруч з могилами бійців Другої світової війни і навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського і Євгена Кушнарьова. Місцезнаходження могили Кернеса журналістам підтвердив директор КП "Ритуал" Євген Журавльов.

Працівники ритуальної служби підготували хрест на могилу Геннадія Кернеса. Датою його смерті на табличці вказано 16 грудня.

Початок похорону Геннадія Кернеса планується о 13:30 23 грудня. Громадянська панахида відбудеться в Оперному театрі з 9:00 до 13:00.

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Євген Кушнарьов очолював Харківську облдержадміністрацію з 2000 по 2004 рік. На виборах президента в 2004 році він активно підтримував Віктора Януковича і брав участь у з'їзді в Сєверодонецьку.

У червні 2005 року проти Кушнарьова було висунуто звинувачення в сепаратизмі. У серпні його заарештували. За ґратами Кушнарьов провів 8 днів, оголосив голодування і був випущений. У 2006 році справу закрили через відсутність складу злочину.

16 січня 2007 року у час повернення з полювання Кушнарьов дістав вогнепальне поранення черевної порожнини і наступного дня помер.

За версією слідства, Кушнарьова поранив помічник нардепа Дмитра Шенцева на ім'я Дмитро Завальний. У 2009 році Завального амністували.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку тижня.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

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4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першогозаступника КернесаТерехова.





