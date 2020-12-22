Корупційний механізм привласнення коштів комунального підприємства викрито у Миколаєві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила у Миколаєві корупційний механізм привласнення посадовцями коштів комунального підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що у 2019-2020 роках керівництво підприємства уклало з комерційними структурами низку договорів на постачання електроенергії на майже 240 мільйонів гривень. Потім посадовці, з порушенням Законів України "Про ринок електричної енергії" і "Про публічні закупівлі", підписали додаткові угоди на невигідних для комунального підприємства умовах. За попередньою версією слідства, через цю оборудку керівництво заволоділо коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах. Фігуранти проводили безтоварні операції з комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності. Виведені у тінь кошти зловмисники привласнювали.

Точний розмір збитків, завданих бюджету, встановлюють експерти.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у Миколаївській та Харківській областях. За результатами слідчих дій, проведених у службових кабінетах та за місцями проживання фігурантів, вилучено бухгалтерську та фінансово-господарську документацію, зокрема чекові книжки, податкові накладні, а також чорнові записи, носії інформації та комп’ютерну техніку, які підтверджують протиправну діяльність.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним) та ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась оперативниками Управління СБУ в Миколаївській області спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

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