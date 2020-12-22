Львівський авіаційно-ремонтний завод передав ЗСУ відремонтований винищувач МіГ-29. ФОТОрепортаж
21 грудня Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Повітряним Силам України відремонтований після пошкодження винищувач МіГ-29.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
У червні цього року літак після невдалого приземлення та, як наслідок, серйозних пошкоджень його комплектуючих, фахівці Льотно-випробувальної станції ДП "ЛДАРЗ" транспортували на виробничу базу підприємства. Під час відновлювального ремонту МіГ-29 фахівці замінили пошкоджені елементи конструкції літака, провели ремонт планера та відновили лако-фарбове покриття винищувача.
Топ коментарі
+7 Sergii Ustim
показати весь коментар22.12.2020 16:45
+6 Miko R #228197
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+5 Василий Васильев #478823
показати весь коментар22.12.2020 16:52
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Яке чудо! Випадковість якась. ))))
Тобі, дібілу, говорять, що при Пороху літаки капітально ремонтували та модернізували, а при блазню покрашене крило - то досягнення. Різницю розумієш? шоча тобі нічим...співчуваю...