Львівський авіаційно-ремонтний завод передав ЗСУ відремонтований винищувач МіГ-29. ФОТОрепортаж

21 грудня Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Повітряним Силам України відремонтований після пошкодження винищувач МіГ-29.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

У червні цього року літак після невдалого приземлення та, як наслідок, серйозних пошкоджень його комплектуючих, фахівці Льотно-випробувальної станції ДП "ЛДАРЗ" транспортували на виробничу базу підприємства. Під час відновлювального ремонту МіГ-29 фахівці замінили пошкоджені елементи конструкції літака, провели ремонт планера та відновили лако-фарбове покриття винищувача.





"Після успішного виконання переліку запланованих робіт авіаційно-ремонтний завод перевірив працездатність усіх систем бойового літака та здійснив випробувальні польоти. На сьогодні відремонтований МіГ-29 повернувся до пункту постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.

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