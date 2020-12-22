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Львівський авіаційно-ремонтний завод передав ЗСУ відремонтований винищувач МіГ-29. ФОТОрепортаж

21 грудня Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Повітряним Силам України відремонтований після пошкодження винищувач МіГ-29.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Львівський авіаційно-ремонтний завод передав ЗСУ відремонтований винищувач МіГ-29 01

У червні цього року літак після невдалого приземлення та, як наслідок, серйозних пошкоджень його комплектуючих, фахівці Льотно-випробувальної станції ДП "ЛДАРЗ" транспортували на виробничу базу підприємства. Під час відновлювального ремонту МіГ-29 фахівці замінили пошкоджені елементи конструкції літака, провели ремонт планера та відновили лако-фарбове покриття винищувача.

Львівський авіаційно-ремонтний завод передав ЗСУ відремонтований винищувач МіГ-29 02
Львівський авіаційно-ремонтний завод передав ЗСУ відремонтований винищувач МіГ-29 03

"Після успішного виконання переліку запланованих робіт авіаційно-ремонтний завод перевірив працездатність усіх систем бойового літака та здійснив випробувальні польоти. На сьогодні відремонтований МіГ-29 повернувся до пункту постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.

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Львівський авіаційно-ремонтний завод передав ЗСУ відремонтований винищувач МіГ-29 04
Львівський авіаційно-ремонтний завод передав ЗСУ відремонтований винищувач МіГ-29 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВПС (177) оборона (4793) літак (2914) Укроборонпром (1734) ЗСУ (7580)


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Топ коментарі
+7
Ну вот зачем, ну не та же ситуация в стране. Завтра не дай Бог что случится в полете, и будете все сидеть за решеткой как Чугуевский командир части. Нет что бы сходить на концерт Кавартала 95, рассмотреть в чьих то глазах мир, в кремль стукануть лишний раз, лезут все в самолеты...
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22.12.2020 16:45
+6
Порохла вже понад рік, як турнули сраною мітлою, а літаки все так же ремонтуються. Яка сила в Геть-мена!
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22.12.2020 16:51
+5
Я понимаю вам за поребриком все хорошие новости из Украины как серпом по яйцам, берегите своё Пуйло, а то молиться будет не на кого.
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22.12.2020 16:52
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Ну вот зачем, ну не та же ситуация в стране. Завтра не дай Бог что случится в полете, и будете все сидеть за решеткой как Чугуевский командир части. Нет что бы сходить на концерт Кавартала 95, рассмотреть в чьих то глазах мир, в кремль стукануть лишний раз, лезут все в самолеты...
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22.12.2020 16:45 Відповісти
Порохла вже понад рік, як турнули сраною мітлою, а літаки все так же ремонтуються. Яка сила в Геть-мена!
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22.12.2020 16:51 Відповісти
Це той самий літак, який зі знаком "не розминувся" при посадці на автостаду. Його "героїчно" підфарбували, за 5 (пять) місяців. А при Пороху такі літаки модернізували та переоснащували. А ле то таке. А ти ідіот, мікро.
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22.12.2020 18:14 Відповісти
Так я ж і кажу, що відремонтували консоль крила, перевірили все і облітали не при Збитому Пончику.
Яке чудо! Випадковість якась. ))))
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22.12.2020 19:38 Відповісти
Мікро...це розмір твого мозку? чи...?
Тобі, дібілу, говорять, що при Пороху літаки капітально ремонтували та модернізували, а при блазню покрашене крило - то досягнення. Різницю розумієш? шоча тобі нічим...співчуваю...
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22.12.2020 20:52 Відповісти
Я понимаю вам за поребриком все хорошие новости из Украины как серпом по яйцам, берегите своё Пуйло, а то молиться будет не на кого.
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22.12.2020 16:52 Відповісти
Сходи в сизо к командиру чугуевской части и расскажи ему про хорошие новости, или в ОП к Татарову с Ермаком, к зеле не заходи, тот все равно не в курсе...
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22.12.2020 16:54 Відповісти
А ты что считаешь, что у командира чугуевской части при гибели 26 подчиненных все ОК должно быть? Типа дровеняку какая упала ему тупо подбросили?
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22.12.2020 21:42 Відповісти
Есть руководящие документы на основании которых производятся полеты, там все четко расписано, кто за что отвечает. Я в ВВС с 1985 года, с тех пор много народа побилось, есть такая проблема, самолеты иногда падают, но вот не припомню, что бы где то сажали в СИЗО командира части, который там даже не присутствовал. У нас вообще как то все иначе, наверно Украина выбирает свой альтернативный путь, перез у нас клоун, армия прячется от врага и получает за это премии, с эпидемией борются строительством дорог, а лохи дохнут в нищете, странно как то это все...
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23.12.2020 10:15 Відповісти
По вашему командир части НИ ЗА ЧТО не отвечает? А ЗАЧЕМ он тогда нужен?
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23.12.2020 18:03 Відповісти
Вася ты ЗЕбил? Командир части несет ответственность согласно его должностных обязанностей, зачем его взяли под стражу, он что социально опасный или собирался куда то убежать? К падению самолета он непосредственного отношения не имел, в самолете был экипаж , а на аэродроме руководила ГРП, группа руководства полетами, андестенд?
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23.12.2020 19:10 Відповісти
А еще тема, а курсанты того командира что в СИЗО сидит, вместо боевой подготовки , маршируют на похоронах у Кернеса, во шизуха, зазеркалье...
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23.12.2020 10:19 Відповісти
я не понял а что за торжества? что завод не для этого разве предназначен? вполне обыденное дело - провели ремонт и передали назад в ту часть откуда и поступил.... или этот завод уже мясорубки с электробритвами делает а самолеёты ремонтировать это просто хобби в порядке шефской помощи ВВС ВСУ? фигня какая то!!!!
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22.12.2020 17:32 Відповісти
Це ще один Міг 29, чи той самий, що приблизно місяць назад передавали???
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23.12.2020 00:12 Відповісти
молодці! це ж літак 5 покоління чи 10, чи це просто літаюча мішень, (читай труна)
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23.12.2020 10:10 Відповісти
 
 