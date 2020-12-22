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Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко. ФОТО

Курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба репетирували сьогодні участь у церемонії прощання з Геннадієм Кернесом, якого поховають завтра.

Про це повідомляє журналіст Євген Назаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Мені не вкладається в голові, як курсанти військового вишу можуть репетирувати похорони сєпара Кернеса. Військові виші підпорядковуються міністерству оборони. Тільки звідти могли дати команду на "виділення" курсантів ... Командувачу ВПС, пане Дроздов, вам нормально?" - написав Назаренко.

Також дивіться: Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні. ФОТО

Інформацію про репетиції також підтвердило "Суспільне".

"У церемонії будуть задіяні військовослужбовці. В репетиції проходу на вході в театр беруть участь близько 30 курсантів університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба", - йдеться в повідомленні.

Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко 01

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку тижня.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишньогопершогозаступника КернесаТерехова.

Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко 02

Автор: 

Кернес Геннадій (506) похорон (1289) Харків (5632)


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Топ коментарі
+65
Это какое то днище. Командир в\ч сидит в СИЗО за то чего не совершал, а курсаки у Кернеса на похоронах маршируют, просто нет слов...
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22.12.2020 16:50
+52
Блін, беріть курсанток з ментовського ВНЗ,у них ролік є, такий як треба на похорони цього пса.
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22.12.2020 16:53
+46
Ребята.. Все норомально! Умер вождь Харькова, Ясное солнышко... Наш местный Ким Чен Ын... все в слезах и соплях (ну минимум 55%)... Хотим переиминований улиц, станций метро да и чего лукавить - города в ЕГО честь.. Ну типа как Кривой Рог, а у нас Сучий ПЕС!!!!
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22.12.2020 16:52
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Сдрысни опущенный
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22.12.2020 17:21 Відповісти
Да идите.
Курсантов зачем мучить на холоде ради бандита-колорада?
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22.12.2020 17:22 Відповісти
На то и курсанты они, все мучили на холоде, парады создавали и в Киеве тоже, и не одних курсантов. Воин должен быть закаленным и выполнять приказы. .......................................................
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22.12.2020 17:28 Відповісти
Не-не, Леха, собирай своих и идите.
Думаю, после разглашения курсантов оставят в покое.
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22.12.2020 17:31 Відповісти
Да мне по барабану, он мне не брат, но скажут пойдут, так что, не парься понапрасну. Это же не измена Родине, хотя могут и приписать.
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22.12.2020 17:36 Відповісти
Могут. Ермаки-Татаровы. За неуважение к уважаемому ними Гепе.
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22.12.2020 17:39 Відповісти
Степанов, нам побоку куда тьі пойдешь.
Ми вьісказьіваем свое мнение о привлечении курсантов академии, к которой Гепа не имел отношения и которая подчиняется не харьковским гепам-допам.
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22.12.2020 22:59 Відповісти
При чём тут подчинение? Отдать дань, так сказать, мэру города, в котором расположена академия. И всё.
ПС. Идти никуда не собираюсь, так как живу не в Харькове, и, следовательно, не имею права за них решать, как им относиться к своему мэру.
ППС. Интересно, какое мнение могут высказывать люди, действительно не имеющие отношения ни к Харькову, ни к академии, не живущие там и абсолютно даже не знающие, как относятся к этому мероприятию сами курсанты и руководство академии...
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22.12.2020 23:15 Відповісти
Все. Курсантьі уже не идут "отдавать дань" колораду.
И это правильно.
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22.12.2020 23:17 Відповісти
Пусть как хотят, это сугубо их личное дело...
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22.12.2020 23:23 Відповісти
В увольнении да, личное дело.
Но не по приказу, строем.
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22.12.2020 23:26 Відповісти
Так то оно так, НО! Курсанты ВОЕННОЙ академии ОБЯЗАНЫ выполнять приказы, какими бы абсурдными они не были, кроме "явно злочинних наказів". Иначе от 3 до 7 (ст 402 ККУ "Непокора")...
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22.12.2020 23:56 Відповісти
Идиотский приказ отменен.
Статья на Цензор.нет в 23:04 ( по времени ).
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23.12.2020 00:07 Відповісти
Написано, что для первьіх лиц предусмотрен почетньій ескорт. Не вижу указания на то, что это должньі бьіть именно курсантьі.
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23.12.2020 00:23 Відповісти
Имеют в виду, что непонятно какая норма закона или устава предполагает, что именно курсантьі должньі вьіступать в качестве эскорта для преЗедента, а не служащие нацгвардии, например.
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23.12.2020 00:35 Відповісти
* Имею в виду
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23.12.2020 00:43 Відповісти
да пох ..на того в кернеса выбросить на свалку и присыпать мусором он это заслужил
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22.12.2020 17:18 Відповісти
Лучше сжечь, а пепел выкинуть.
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22.12.2020 21:30 Відповісти
затратно ///
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23.12.2020 17:14 Відповісти
идет проверка деградации пипла
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22.12.2020 17:21 Відповісти
в країні де при владі клоуни це звична річ
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22.12.2020 17:22 Відповісти
И снайперов не забудьте. Горе у них. Такую мишень хоронят!
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22.12.2020 17:24 Відповісти
Так допа ще лишився. Аж цілих два! А ще фельдман, фукс та інші лесики.
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22.12.2020 18:37 Відповісти
Лучше бы там курсантки мусорского вуза выступили и спели про наколочки, хотя может в начале все так и было задумано
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22.12.2020 17:30 Відповісти
-"Он заслуженый полярник!Вы понимаете,что он сейчас среди торосов и айсбергов?
-Это мы понимаем...Десять лет как жизни нет.Кругом айсберги,вайсберги и прочие рабиновичи"...
(Ільф і Петров."Дванадцять стільців")
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22.12.2020 17:31 Відповісти
Гепа був ..*літуном * !?
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22.12.2020 17:39 Відповісти
У Васі Ложкіна була https://sci-nature.ru/wp-content/uploads/lozhkin-zhizn-s-borodoj_75.jpg прикольна картина на цю тему.
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22.12.2020 19:14 Відповісти
Это позор.
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22.12.2020 17:39 Відповісти
Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 9221
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22.12.2020 19:10 Відповісти
Чим в Києві думають? Яким місцем? То вже навчора потрібно було переносити такий стратегічний і важливий вуз, як ХНУВС.... Є Хмельницький, Вінниця, Стрий з військовими аеродромами.... Чому туди не перенести?

Якщо Росія захоче знову здійснити агресію, то країна може опинитися у ситуації з севастопільської марєходкою.... Коли тільки пару курсантів залишилися вірними присязі, а все решту колаборувало на сторону ворога.....
Більша частина курсантів ХУВС то місцеві харківяни (тобто потенційні сєпари, колаборанти, батьки яких голосують за проросійські партії), а всі решту курсантів (із західної та центральної України) жорстко підпадають під вплив та абструкцію цих місцевих одногрупників .... Практично всі немісцеві та україномовні одразу переходять на спілкування російською...... Впитують атмосферу проросійського Харкова.....
А потім ми дивуємося, а чого вони там у своєму Харкові, у ТІКТОКАХ та на Дискотеках, танцюють під воровайки і під " как упаїтєльни в Росії вєчєра "
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22.12.2020 17:43 Відповісти
А "решту курсантів" хтось примусив туди вступати? Нехай навчаються у себе на західній та центральній Україні в патріотичних навчальних закладах та і все, ніяких проблем...
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22.12.2020 23:20 Відповісти
Если такое позорище произойдет, то три поца должны быть изгнаны с позором из ВСУ. Таран, Хомчак и начальник училиша.
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22.12.2020 17:44 Відповісти
Ему место рядом с Кабздоном на Москве...два чувака дружили не по децки....
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22.12.2020 17:46 Відповісти
А що? Нормально! "Хліба і видовищ" - от усе, чого треба плебсові для щастя ще з часів Древнього Риму.
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22.12.2020 17:48 Відповісти
все выглядит очень логично и последовательно. такие явления мощно демонстрируют бандитскую сущность псевдоукраинской государственности, когда госпаапарат, чиновники обслуживают интересы и "примхи" тех, кто должен был уже давно получить пожизненное. в этом отношении мы стопроцентно не-расия, как говорил основатель криминального устройства в Украине Леонид II. кто уже и вспомнит, что когда-то Аваков, Кернес и Ющенко были союзниками.
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22.12.2020 18:00 Відповісти
Скорее, что начальник университета мутил делишки с херносом или с мерией - землица города или отмывание бюджетных денег. Министр обороны, честь военного совсем продали?
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22.12.2020 18:02 Відповісти
Бутусов бігає по різним патріотичним ютюб-каналам, по телеку.... Але ніразу не чув, щоб він підняв цю архіважливу проблему.....

Потрібно хоча б розділити цей вуз.....ІЦА(цивільну авіацію) залишити у Харкові, а вйськову авіацію перемістити на інші терени (краще на західні або центральні).... Бо реально можуть бути потім проблеми у країни.....
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22.12.2020 18:07 Відповісти
Это не Харьков,это Донецк и это не Кернес,это Моторола. Но очень это похоже на тренировку похорон Гепы.Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 2509
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22.12.2020 18:09 Відповісти
Ну если танцующие под ту же песню девочки шо вчера канканили , тогда все путем !
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22.12.2020 18:14 Відповісти
ДРОЗДОВ ТУТ НЕ ПРИ ДЕЛАХ. ВСЕ ВОПРОСЫ К НАЧАЛЬНИКУ УЧИЛИЩА.
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22.12.2020 18:15 Відповісти
Кто такой Кернс- можно узнать правду от официальных источников! Он заслужил такие почести? Или его и мертвого никто не трогает?
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22.12.2020 18:18 Відповісти
Памятник Жукову в Харькове все же решили не восстанавливать. Просто на его пьедестале поставят бюст товарищу Кернесу.Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 9019
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22.12.2020 18:22 Відповісти
А ще краще було би встановити "Монумент Останньому Герою". Це така хріновина, в якої легко відкручується голова (для заміни на нову, актуальну) і є можливість розвернути вказівну десницю у потрібну сторону.
І, звісно, Головним Ваятелем знайти-запросити-призначити автора цього https://censor.net/ua/news/3238223/strashnyyi_pamyatnik_alenushke_snosyat_v_rossii_segodnya_ee_srejut.
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22.12.2020 18:43 Відповісти
Ни-че-во себе, воров как хоронят!
Гавнокомандующий уже, обязан подать в отставку! ***.., даже при бандюковоще, мафиозные структуры себе такого, не позволяли!!! язЕлох, ты что из Украины делаешь? Даже бандиты в мантиях, громко и нагло заявили о себе! Действительно, зЕлох опаснее врага!!!
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22.12.2020 18:23 Відповісти
Поедь в Харьков, посмотри на этот поистине европейский город, а потом еще раз взгляни на свой мухосранск... может что-то поймешь )
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22.12.2020 22:13 Відповісти
А що тут ненормального?!
Кернес - авторитетна і шанована в Харкові людина. А думки ублюдків там нікого не цікавлять.
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22.12.2020 18:24 Відповісти
А этого шакала еще и хоронить собрались? Выбросьте на свалку,псы растащат.
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22.12.2020 18:40 Відповісти
Не нормально, що за сім років гепа, та уся сепарська брага, залишились недоторканими..а зараз цю колаборанську тварину повинні ховати українські військові..
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22.12.2020 18:45 Відповісти
Надо ещё сепаров с лугандона пригласить.
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22.12.2020 18:45 Відповісти
А шо?..
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22.12.2020 18:49 Відповісти
Даешь в хрякове на месте памятника членина памятник гепе. И площадь также назвать. Хряков достоен своего хероя 😷
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22.12.2020 18:54 Відповісти
Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 3537
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22.12.2020 19:05 Відповісти
Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 3984
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22.12.2020 19:11 Відповісти
а в жилетке зеля?
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23.12.2020 04:24 Відповісти
Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 298
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22.12.2020 19:18 Відповісти
Вдячні харьковчянє не думали мавзолей кернесу зробити?
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22.12.2020 19:22 Відповісти
Ну, харкав"янє, раскажитє всєй Украінє, какім он класним парнєм бил ваш нап"йорсточнік сучій син ! А то шота нєту мнєній от пєрвоісточніков. На язикє вас српашиваю , патаму шта мову зают толька 1 % харкав"ян.
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22.12.2020 19:29 Відповісти
Скажімо так:
люди набагато більш позитивно віднеслися би до репетиції поховання Гепи,
навіть - з участю курсантів, за однієї умови:
Аби та репетиція проводилася щодня, протягом останніх 7 років.
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22.12.2020 19:36 Відповісти
А ще подейкують, шо Пам'ятник Гепі буде являти собою калькулятор з двоми кнопками:
"х" і "0"
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22.12.2020 20:00 Відповісти
+++++
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23.12.2020 12:15 Відповісти
С..ка, тільки при зелених мразотах зараз в Україні відвертого антиукраїнця, який в 14 році кликав хРЮський мир, хочуть не закопати як скажену собаку десь на смітнику, а ще і військових залучити!
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22.12.2020 20:32 Відповісти
https://twitter.com/keyt20095
https://twitter.com/keyt20095
https://twitter.com/keyt20095


https://twitter.com/keyt20095
https://twitter.com/keyt20095
https://twitter.com/keyt20095
https://twitter.com/keyt20095 Kvi
https://twitter.com/keyt20095 Teнь
https://twitter.com/keyt20095

@keyt20095

·https://twitter.com/keyt20095/status/1341418799850020872 2 ч

Харків сьогодні..

Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 6580
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22.12.2020 20:34 Відповісти
а жертвоприношения будут?
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22.12.2020 20:40 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZVy7VUtTnC_DDJ6L3l5eMuRaUE4vCNM1q6EDxYl5CeFC22agU9y0rQ-m0VtjIK9MJF_tvZpm7mk8boWSQqbGe9QkVhaatE5fQ-bb2qZ5aKQZJO4GjMIWFkNcOErXLrStmTLVPSx2NzZjGJlru6N6VwO&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 2 ч. ·

Да! В 2020 году не хватало именно этого: большая колонна военных будет хоронить Геннадия Кернеса. Как генерала армии и ветерана российско-украинской войны, сгоревшего в танке...

На видео - репетиция официальной части.

Что вы делаете, алё!?
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22.12.2020 21:00 Відповісти
каким хером они к мерии
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22.12.2020 21:01 Відповісти
А нехай Харків перейменують у Кернесград.
І мешканці стануть крисоградцями.🤔
І крисоградками 😵🤣🤣🤣
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22.12.2020 21:05 Відповісти
Харягепськ.
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22.12.2020 22:01 Відповісти
Даже не удивлён. Весь Харьков пронизан геповцами. Местный культ личности давно сформирован. Ну и платят за подобное дерьмо наверное хорошо.
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22.12.2020 21:27 Відповісти
Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 7899
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22.12.2020 22:52 Відповісти
Кернес - сепор ! Его нужно просто выкинуть в какуе-то свалку не ставя надгробия!
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22.12.2020 21:49 Відповісти
ТУРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ - Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни. У мене запитання він точно воював за Україну?
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22.12.2020 22:20 Відповісти
В марте 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством".

Так кому почётный караул, курсанты?
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22.12.2020 22:26 Відповісти
Пошлите нахер командиров- дибилов! А кто горюет за о , в увальнение по гражданке!
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22.12.2020 22:32 Відповісти
А вдруг Гепа прапорщик в отставке? Тогда не курсантов, а прапорщиков надо в почетний конвой
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22.12.2020 22:36 Відповісти
И 30 РОССИЙСКИХ МАЛЬЧИКОВ ЦЕЛОВАННЫХ В ЖИВОТ ХЙЛОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЕСЕННЫ В ЖЕРТВУ !)
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22.12.2020 23:42 Відповісти
Потому что если не будет курсаков гепа непременно встанет из могилы и умножит всех на ноль!
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23.12.2020 12:13 Відповісти
https://www.facebook.com/# 1 год ·https://www.facebook.com/# Наша дума,наша пісня

Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 8221

Проект пам"ятника Гепі.

Володимир Шмалько в місті Kharkov, Ukraine.
· Ось саме так він і сидів,коли крутив наперстки. Особисто спостерігав наприкінці 80-х біля магазину "Старт" в нашому місті.
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23.12.2020 14:03 Відповісти
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