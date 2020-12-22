Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко. ФОТО
Курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба репетирували сьогодні участь у церемонії прощання з Геннадієм Кернесом, якого поховають завтра.
Про це повідомляє журналіст Євген Назаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Мені не вкладається в голові, як курсанти військового вишу можуть репетирувати похорони сєпара Кернеса. Військові виші підпорядковуються міністерству оборони. Тільки звідти могли дати команду на "виділення" курсантів ... Командувачу ВПС, пане Дроздов, вам нормально?" - написав Назаренко.
Інформацію про репетиції також підтвердило "Суспільне".
"У церемонії будуть задіяні військовослужбовці. В репетиції проходу на вході в театр беруть участь близько 30 курсантів університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку тижня.
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.
4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).
9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишньогопершогозаступника КернесаТерехова.
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Курсантов зачем мучить на холоде ради бандита-колорада?
Думаю, после разглашения курсантов оставят в покое.
Ми вьісказьіваем свое мнение о привлечении курсантов академии, к которой Гепа не имел отношения и которая подчиняется не харьковским гепам-допам.
ПС. Идти никуда не собираюсь, так как живу не в Харькове, и, следовательно, не имею права за них решать, как им относиться к своему мэру.
ППС. Интересно, какое мнение могут высказывать люди, действительно не имеющие отношения ни к Харькову, ни к академии, не живущие там и абсолютно даже не знающие, как относятся к этому мероприятию сами курсанты и руководство академии...
И это правильно.
Но не по приказу, строем.
Статья на Цензор.нет в 23:04 ( по времени ).
-Это мы понимаем...Десять лет как жизни нет.Кругом айсберги,вайсберги и прочие рабиновичи"...
(Ільф і Петров."Дванадцять стільців")
Якщо Росія захоче знову здійснити агресію, то країна може опинитися у ситуації з севастопільської марєходкою.... Коли тільки пару курсантів залишилися вірними присязі, а все решту колаборувало на сторону ворога.....
Більша частина курсантів ХУВС то місцеві харківяни (тобто потенційні сєпари, колаборанти, батьки яких голосують за проросійські партії), а всі решту курсантів (із західної та центральної України) жорстко підпадають під вплив та абструкцію цих місцевих одногрупників .... Практично всі немісцеві та україномовні одразу переходять на спілкування російською...... Впитують атмосферу проросійського Харкова.....
А потім ми дивуємося, а чого вони там у своєму Харкові, у ТІКТОКАХ та на Дискотеках, танцюють під воровайки і під " как упаїтєльни в Росії вєчєра "
Потрібно хоча б розділити цей вуз.....ІЦА(цивільну авіацію) залишити у Харкові, а вйськову авіацію перемістити на інші терени (краще на західні або центральні).... Бо реально можуть бути потім проблеми у країни.....
І, звісно, Головним Ваятелем знайти-запросити-призначити автора цього https://censor.net/ua/news/3238223/strashnyyi_pamyatnik_alenushke_snosyat_v_rossii_segodnya_ee_srejut.
Гавнокомандующий уже, обязан подать в отставку! ***.., даже при бандюковоще, мафиозные структуры себе такого, не позволяли!!! язЕлох, ты что из Украины делаешь? Даже бандиты в мантиях, громко и нагло заявили о себе! Действительно, зЕлох опаснее врага!!!
Кернес - авторитетна і шанована в Харкові людина. А думки ублюдків там нікого не цікавлять.
люди набагато більш позитивно віднеслися би до репетиції поховання Гепи,
навіть - з участю курсантів, за однієї умови:
Аби та репетиція проводилася щодня, протягом останніх 7 років.
"х" і "0"
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@keyt20095
·https://twitter.com/keyt20095/status/1341418799850020872 2 ч
Харків сьогодні..
https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 2 ч. ·
Да! В 2020 году не хватало именно этого: большая колонна военных будет хоронить Геннадия Кернеса. Как генерала армии и ветерана российско-украинской войны, сгоревшего в танке...
На видео - репетиция официальной части.
Что вы делаете, алё!?
І мешканці стануть крисоградцями.🤔
І крисоградками 😵🤣🤣🤣
Так кому почётный караул, курсанты?
Проект пам"ятника Гепі.
Володимир Шмалько в місті Kharkov, Ukraine.
· Ось саме так він і сидів,коли крутив наперстки. Особисто спостерігав наприкінці 80-х біля магазину "Старт" в нашому місті.