Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко. ФОТО

Курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба репетирували сьогодні участь у церемонії прощання з Геннадієм Кернесом, якого поховають завтра.

Про це повідомляє журналіст Євген Назаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Мені не вкладається в голові, як курсанти військового вишу можуть репетирувати похорони сєпара Кернеса. Військові виші підпорядковуються міністерству оборони. Тільки звідти могли дати команду на "виділення" курсантів ... Командувачу ВПС, пане Дроздов, вам нормально?" - написав Назаренко.

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Інформацію про репетиції також підтвердило "Суспільне".

"У церемонії будуть задіяні військовослужбовці. В репетиції проходу на вході в театр беруть участь близько 30 курсантів університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку тижня.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишньогопершогозаступника КернесаТерехова.