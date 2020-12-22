УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11857 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 800 10

У Святошинському районі Києва горить 1500 кв.м складських приміщень, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Святошинському районі Києва рятувальники ДСНС ліквідують масштабну пожежу на території складських приміщень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Відео Киев оперативный

У Святошинському районі Києва горить 1500 кв.м складських приміщень, - ДСНС 01

22 грудня о 15:42 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Святошинській, 32, у Святошинському районі столиці, видно чорний густий дим. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в складському приміщенні, розміром 100х30 кв.м. Попередньо площа пожежі 200 кв.м, є загроза поширення вогню на сусідні приміщення.

Дивіться: Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді. ВІДЕО+ФОТО

У Святошинському районі Києва горить 1500 кв.м складських приміщень, - ДСНС 02
У Святошинському районі Києва горить 1500 кв.м складських приміщень, - ДСНС 03
У Святошинському районі Києва горить 1500 кв.м складських приміщень, - ДСНС 04

Під час гасіння пожежі сталося обрушення покрівлі площею 300 кв.м. Рятувальниками було винесено 3 кисневі балони. О 16:31 пожежа на площі 1500 кв.м була локалізована.

У Святошинському районі Києва горить 1500 кв.м складських приміщень, - ДСНС 05
У Святошинському районі Києва горить 1500 кв.м складських приміщень, - ДСНС 06
У Святошинському районі Києва горить 1500 кв.м складських приміщень, - ДСНС 07

До ліквідації пожежі залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 рятувальників особового складу підрозділів ДСНС.

Автор: 

Київ (19530) пожежа (4341) ДСНС (5122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
ещё один зав. склад наворовав спалился... .
показати весь коментар
22.12.2020 17:19
+3
Шанхай.
показати весь коментар
22.12.2020 17:31
+2
Курятники.
показати весь коментар
22.12.2020 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Курятники.
показати весь коментар
22.12.2020 17:17 Відповісти
ещё один зав. склад наворовав спалился... .
показати весь коментар
22.12.2020 17:19 Відповісти
Шанхай.
показати весь коментар
22.12.2020 17:31 Відповісти
даа... с противопожарной безопасностью на тех складах...как бы не очень...
показати весь коментар
22.12.2020 18:33 Відповісти
такие места должны быть сделаны с системой пожаротушения! жесть просто!
показати весь коментар
22.12.2020 18:36 Відповісти
ФОПські склади мабудь?
показати весь коментар
22.12.2020 18:37 Відповісти
То їм щоб під зрадою не стояли
показати весь коментар
22.12.2020 18:57 Відповісти
Интайм, не?
показати весь коментар
22.12.2020 19:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=P2Kpysnvw1Y
показати весь коментар
22.12.2020 20:35 Відповісти
ФОПв неучетку палят
показати весь коментар
23.12.2020 01:14 Відповісти
 
 