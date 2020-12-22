У Святошинському районі Києва горить 1500 кв.м складських приміщень, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Святошинському районі Києва рятувальники ДСНС ліквідують масштабну пожежу на території складських приміщень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

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22 грудня о 15:42 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Святошинській, 32, у Святошинському районі столиці, видно чорний густий дим. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в складському приміщенні, розміром 100х30 кв.м. Попередньо площа пожежі 200 кв.м, є загроза поширення вогню на сусідні приміщення.

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Під час гасіння пожежі сталося обрушення покрівлі площею 300 кв.м. Рятувальниками було винесено 3 кисневі балони. О 16:31 пожежа на площі 1500 кв.м була локалізована.







До ліквідації пожежі залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 рятувальників особового складу підрозділів ДСНС.