"Зе, відповідай за базар!", - ФОПи протестують біля Палацу "Україна" перед концертом "95 кварталу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві приватні підприємці проводять акцію протесту біля Палацу "Україна", де сьогодні має відбутися концерт "95 кварталу". Підприємці вимагають скасувати локдаун для малого і мікробізнесу і скасування фіскалізації для ФОПів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадуємо, у центрі Києва відбувається акція протесту представників руху "SaveФОП". Підприємці вимагають скасувати локдаун для малого і мікробізнесу та ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), № 3993. ФОПи вимагають скасування фіскалізації та наполягають на тому, що відтермінування запровадження касових апаратів на рік їх "не врятує". Підприємці зазначають, що допомога від держави в розмірі 8000 гривень жодним чином не поліпшить їхнє фінансове становище і вимагають скасування запровадження локдауну в січні 2021 року. Протестувальники закликають створити комісію за участю представників "SaveФОП" для того, щоб влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗеБубонька: "моя програма на президенство - економічний геноцид країни, людей, майбутнього держави! Голосуй же мій Зе!ох обирач!"
Одного Микитася дёрнули и сколько фамилий сразу всплыло,а если бы ему 100 или 150 корячилось,то услышали бы гораздо больше фамилий и показаний для суда.