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"Зе, відповідай за базар!", - ФОПи протестують біля Палацу "Україна" перед концертом "95 кварталу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві приватні підприємці проводять акцію протесту біля Палацу "Україна", де сьогодні має відбутися концерт "95 кварталу". Підприємці вимагають скасувати локдаун для малого і мікробізнесу і скасування фіскалізації для ФОПів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 01
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 02
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 03
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 04
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 05

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Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 06
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 07
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 08
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 09
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 10
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 11
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 12
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 13

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Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 14
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 15
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 16
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 17
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 18
Зе, відповідай за базар!, - ФОПи протестують біля Палацу Україна перед концертом 95 кварталу 19

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Нагадуємо, у центрі Києва відбувається акція протесту представників руху "SaveФОП". Підприємці вимагають скасувати локдаун для малого і мікробізнесу та ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), № 3993. ФОПи вимагають скасування фіскалізації та наполягають на тому, що відтермінування запровадження касових апаратів на рік їх "не врятує". Підприємці зазначають, що допомога від держави в розмірі 8000 гривень жодним чином не поліпшить їхнє фінансове становище і вимагають скасування запровадження локдауну в січні 2021 року. Протестувальники закликають створити комісію за участю представників "SaveФОП" для того, щоб влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців.

Автор: 

Квартал-95 (183) Київ (19530) протест (2398) малий бізнес (281) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+73
А потім судять Рифмастера, Марусю, ще безліч патріотів, а тим скотам начхати.
Нехай смакують дубінки. Заробили.
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22.12.2020 19:04
+61
Ого, как нынче сортирный юмор 95-го квартала защищают.
"Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала" - Цензор.НЕТ 1289

Шоб они Украину так защищали, как бизнес Зеленского.
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22.12.2020 19:11
+54
І тут чую від ФОПів, які обрали ЗЕ - націоналісти ! памагітЄ !
"Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала" - Цензор.НЕТ 1708
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22.12.2020 19:03
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Сторінка 5 з 5
Холопи та холуї ЗеБандитам слугують, а поліція завжди була за Хазяіна і пофіг якого головне він дорвався до влади і ЛІШЬ би не прогнав від кормушкі, жирує оббераючи звичайних людей.
ЗеБубонька: "моя програма на президенство - економічний геноцид країни, людей, майбутнього держави! Голосуй же мій Зе!ох обирач!"
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23.12.2020 09:31 Відповісти
Символічно...

"Зе, відповідай за базар!", - ФОПи протестують біля Палацу "Україна" перед концертом "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 8924
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23.12.2020 09:49 Відповісти
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как зебилы митингуют под кварталом
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23.12.2020 10:30 Відповісти
А почему это мусора не пускают благодарных зрителей-фанатов на концерт Квартала-95?!!
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23.12.2020 15:54 Відповісти
ФОПы в начале своих протестных сборищ кричали, что у них нет никаких политических требований к слугам путена, типа, их устраивает всё, кроме необходимости платить налоги.... Вот они и остались одни. Их не поддержит никто из адекватных людей...
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23.12.2020 15:59 Відповісти
Чому я маю підтримувати злодіїв? В усьому світі ухилення від податків це злочин. Чим вони кращі за інших? Чому легально працюючий працівник має втрачати на податках півзарплати, а вони бачте проти нормального обліку власних оборотів = проти сплати чесних податків?
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23.12.2020 17:00 Відповісти
За чиї ви там права? Там не має ніяких справжніх ФОПів, нагнали прихованих під видом ФОПів робітників, таких, як на Новій Пошті і т.п....
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23.12.2020 16:58 Відповісти
все больше инфо, что эти протесты согнали ОПОЗАЖОПА в традициях титушек , кто смотрит каналы Мертвечука - как там, здорово ФОПов пиарят?
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23.12.2020 18:06 Відповісти
Пока в стране не начнут давать сроки ,как в сша 20+20+30+15,на основании законного правосудия,ничего не изменится.Будут по майданам бегать и ничего не выбегают
Одного Микитася дёрнули и сколько фамилий сразу всплыло,а если бы ему 100 или 150 корячилось,то услышали бы гораздо больше фамилий и показаний для суда.
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23.12.2020 19:39 Відповісти
та вы ж за это голосовали полтора года назад................
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24.12.2020 07:48 Відповісти
Це сюр вже якийсь - ГЕТТО 95 захищається чекістами від простого народу! ЖЕСТЬ!
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24.12.2020 08:11 Відповісти
Вы только вдумайтесь какой уровень деградации у нашего населения, прийти с требованиями не к кабинету министров, не Верховной Раде, а к концертному залу.
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24.12.2020 08:41 Відповісти
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