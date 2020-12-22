"Зе, відповідай за базар!", - ФОПи протестують біля Палацу "Україна" перед концертом "95 кварталу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві приватні підприємці проводять акцію протесту біля Палацу "Україна", де сьогодні має відбутися концерт "95 кварталу". Підприємці вимагають скасувати локдаун для малого і мікробізнесу і скасування фіскалізації для ФОПів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.











Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

















Читайте також: Протест ФОПів: мітингувальники провели ніч на Майдані, був конфлікт із поліцією під час спроби встановити генератор. ВIДЕО













Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Читайте також: "Вова, виходь": ФОПи вийшли на протест у центрі Києва, планують пікетувати ОП і концерт "Кварталу-95". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадуємо, у центрі Києва відбувається акція протесту представників руху "SaveФОП". Підприємці вимагають скасувати локдаун для малого і мікробізнесу та ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), № 3993. ФОПи вимагають скасування фіскалізації та наполягають на тому, що відтермінування запровадження касових апаратів на рік їх "не врятує". Підприємці зазначають, що допомога від держави в розмірі 8000 гривень жодним чином не поліпшить їхнє фінансове становище і вимагають скасування запровадження локдауну в січні 2021 року. Протестувальники закликають створити комісію за участю представників "SaveФОП" для того, щоб влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців.