"Підсудному Чубарову", - глава Меджлісу отримав у Києві лист від російського суду. ФОТО

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров отримав у відділенні "Укрпошти" в Києві лист від Третього апеляційного суду загальної юрисдикції Краснодарського краю Росії.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Але все написане вище - лише прелюдія до старого питання: як ще довго поштові відправлення каральних органів Росії, країни-агресора, на адресу громадян України будуть оформлятися з грубим порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством України?" - поцікавився Чубаров.

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Нагадаємо, "Укрпошта" також доставила на домашню адресу Рефата Чубарова в Києві лист, адресатом у якому вказано підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму.