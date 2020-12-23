"Підсудному Чубарову", - глава Меджлісу отримав у Києві лист від російського суду. ФОТО
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров отримав у відділенні "Укрпошти" в Києві лист від Третього апеляційного суду загальної юрисдикції Краснодарського краю Росії.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Але все написане вище - лише прелюдія до старого питання: як ще довго поштові відправлення каральних органів Росії, країни-агресора, на адресу громадян України будуть оформлятися з грубим порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством України?" - поцікавився Чубаров.
Нагадаємо, "Укрпошта" також доставила на домашню адресу Рефата Чубарова в Києві лист, адресатом у якому вказано підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму.
Топ коментарі
+17 Утилизация ватников
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+13 Игорь Монахов
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+10 Алекс Мышкевич
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"В украинском правительстве допускают поставки воды в оккупированный Крым под контролем гуманитарных миссий…"
В правительстве не имеют право даже заикаться о каких-то поставках воды в Крым - до тех пор пока он оккупирован россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
В цистернах пусть прут себе воду из рф через незаконно построенный Керченский мост или баржами по Черному морю… В общем, это бред, но похожий при этом на очередную провокацию-зондирование настроение людей .
А второй волны не будет - заслонка поломается
И где, кстати, обещанный "марш на Крым"? Первый отменили из-за весеннего локдауна, но его уже полгода нет. Надели масочки - и вперед. Или марш там же, где и крымско-татарский батальон, и еще много вещей, которые обещал сделать Меджлис?