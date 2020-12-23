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"Підсудному Чубарову", - глава Меджлісу отримав у Києві лист від російського суду. ФОТО

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров отримав у відділенні "Укрпошти" в Києві лист від Третього апеляційного суду загальної юрисдикції Краснодарського краю Росії.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Але все написане вище - лише прелюдія до старого питання: як ще довго поштові відправлення каральних органів Росії, країни-агресора, на адресу громадян України будуть оформлятися з грубим порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством України?" - поцікавився Чубаров.

Підсудному Чубарову, - глава Меджлісу отримав у Києві лист від російського суду 01

Також читайте: Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров заявив, що заразився коронавірусом

Підсудному Чубарову, - глава Меджлісу отримав у Києві лист від російського суду 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленості з Офісом Президента про захист прав кримських татар залишаються нереалізованими, - Чубаров

Нагадаємо, "Укрпошта" також доставила на домашню адресу Рефата Чубарова в Києві лист, адресатом у якому вказано підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму.

Автор: 

росія (65360) суд (11700) Укрпошта (1083) Чубаров Рефат (564) лист (155)


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Топ коментарі
+17
Зеленая слизь может и выдать.
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23.12.2020 01:08
+13
Как-то прошло для многих незамеченно..

"В украинском правительстве допускают поставки воды в оккупированный Крым под контролем гуманитарных миссий…"
В правительстве не имеют право даже заикаться о каких-то поставках воды в Крым - до тех пор пока он оккупирован россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
В цистернах пусть прут себе воду из рф через незаконно построенный Керченский мост или баржами по Черному морю… В общем, это бред, но похожий при этом на очередную провокацию-зондирование настроение людей .
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23.12.2020 01:09
+10
на первой волне по Каналу проскочит ЗЕля в красных труселях и... вперед ногами.
А второй волны не будет - заслонка поломается
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23.12.2020 02:10
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Зеленая слизь может и выдать.
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23.12.2020 01:08 Відповісти
Как-то прошло для многих незамеченно..

"В украинском правительстве допускают поставки воды в оккупированный Крым под контролем гуманитарных миссий…"
В правительстве не имеют право даже заикаться о каких-то поставках воды в Крым - до тех пор пока он оккупирован россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
В цистернах пусть прут себе воду из рф через незаконно построенный Керченский мост или баржами по Черному морю… В общем, это бред, но похожий при этом на очередную провокацию-зондирование настроение людей .
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23.12.2020 01:09 Відповісти
на первой волне по Каналу проскочит ЗЕля в красных труселях и... вперед ногами.
А второй волны не будет - заслонка поломается
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23.12.2020 02:10 Відповісти
та кокцапы объявили , шо даже для первой волны восстановить заслонку, для них - неподъемное дело... Да и кто выпустит шлепера-2 далее киевской объездной...
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23.12.2020 03:36 Відповісти
Ця зелена мокрота спить і бачить воду в Крим. Украінці самі винуваті в тому, що привели до влади п"яту московську колону. "Бачили очі що купували, тепер жеріть -не подавіться."
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23.12.2020 05:02 Відповісти
Читайте внимательно! Какой может быть г. Сочи в Красноярском крае? КРАСНОДАРСКИЙ!!!
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23.12.2020 01:26 Відповісти
""адресат відсутній за вказаною адресою" та повернути листа НА россію
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23.12.2020 02:15 Відповісти
В чем проблема? Почта выполнила свою функцию и доставила отправление адресату.
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23.12.2020 02:44 Відповісти
Шарик -в будку .
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23.12.2020 06:32 Відповісти
Хто ж його посадить , царя Козлостану ?
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23.12.2020 06:40 Відповісти
Примерно так же Янукович комментит помыла украинских судов
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23.12.2020 07:21 Відповісти
Со слов знакомой - еще и переводы денежные через кацапскую "Почту Крыма" вполне в Украину отправляются. А еще украинский Пенсионный фонд активно сотрудничает с кацапским фондом в вопросе пенсий крымчан - которые, в отличие от донбасят, две пенсии получать не могут. Чубаров или глупый, или прикидывается - огромное количество действий между Украиной и оккупированным полуостровом проходит в обход санкций.
И где, кстати, обещанный "марш на Крым"? Первый отменили из-за весеннего локдауна, но его уже полгода нет. Надели масочки - и вперед. Или марш там же, где и крымско-татарский батальон, и еще много вещей, которые обещал сделать Меджлис?
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23.12.2020 09:00 Відповісти
 
 