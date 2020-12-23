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Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного "Пріуса", стріляниною і пораненням "втікача" в голову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі в Києві сталася погоня за автомобілем Hyundai, водій якого проігнорував вимогу патрульного зупинитися. В результаті втікача вдалося зупинити блокуванням дороги стріляниною.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Так, близько опівночі, патрулюючи в Оболонському районі столиці, на площі Шевченка, патрульні здійснювали оформлення адміністративних матеріалів, згідно зі статтею 130 (Керування з ознаками сп’яніння) КУпАП на водія та зупиняли транспортні засоби для залучення свідків під час процедури оформлення. У цей час повз проїжджав автомобіль Hyundai, інспектор подав йому вимогу про зупинку за допомогою жезла, однак водій її проігнорував, та, додавши швидкості, поїхав", - йдеться в повідомленні.

За втікачем почалася погоня. Зазначається, що під час руху водій неодноразово порушував ПДР, а саме: здійснював проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб і продовжував ігнорувати законні вимоги про зупинку патрульних.

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"На проспекті Правди один з екіпажів патрульних заблокував рух Hyundai, однак це водія не зупинило – він намагався наїхати на поліцейського та в’їхав у службовий автомобіль Toyota Prius. Поліцейський в свою чергу, згідно п. 7 ч. 4 ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію України", застосував табельну зброю для зупинки транспортного засобу, шляхом його пошкодження, та здійснив кілька пострілів у напрямку авто Hyundai. Після чого водій зупинився", - повідомили в патрульній поліції.

У салоні автомобіля поліцейські виявили водія з пораненням голови і пристрій для відстрілу гумових пул. Чоловіка госпіталізували в лікарню і прооперували: з його голови лікарі дістали гумову кулю від "травматичного пістолета".

Також при огляді його речей був виявлений пакетик з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Обставини події встановлює слідчо-оперативна група.

Також дивіться: П'яний слідчий на "Тойоті" протаранив у Києві припаркований "Мерседес" і паркан приватного будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного Пріуса, стріляниною і пораненням втікача в голову 01
Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного Пріуса, стріляниною і пораненням втікача в голову 02
Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного Пріуса, стріляниною і пораненням втікача в голову 03
Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного Пріуса, стріляниною і пораненням втікача в голову 04
Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного Пріуса, стріляниною і пораненням втікача в голову 05
Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного Пріуса, стріляниною і пораненням втікача в голову 06
Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного Пріуса, стріляниною і пораненням втікача в голову 07

Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного Пріуса, стріляниною і пораненням втікача в голову 08
Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного Пріуса, стріляниною і пораненням втікача в голову 09

Автор: 

ДТП (4473) Київ (19541) стрілянина (1784) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+41
Зараз знову копів будуть намагатися зробити винними, як у випадку погоні за малолітнім бидлом на БМВ пару років тому...
Я не фанат Авакова, але вважаю, що копи мають право гасити бидло!
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23.12.2020 10:03
+22
При отсутствии мозгов ранение в голову не опасно
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23.12.2020 10:03
+12
Абсолютно. Але мудрому наріду подобається, колі неадеквати-водії їх чавлять на дорогах.
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23.12.2020 10:13
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Все понятно. Водитель - неадекват. Причина - пуля в голове.
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23.12.2020 10:02 Відповісти
кто ж это стреляется резиновой пулей то?)))
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23.12.2020 10:03 Відповісти
Він думав гумоплюйка скло пробиває.
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23.12.2020 10:16 Відповісти
боковое разбивает аж бегом, разносит в друзки.
лобовое тоже в принципе может, но токо сблизи и надо шоб шар под прямым углом заходил.
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23.12.2020 10:42 Відповісти
Элементарно убивает. Пробивает череп в упор запросто.
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23.12.2020 11:23 Відповісти
Да под наркотой и не такое сделаешь.
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23.12.2020 20:34 Відповісти
Що було перше, яйце чи курка?)))) Ми ніколи не дізнаємось істини)
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23.12.2020 10:23 Відповісти
Яйце. Мутації відбуваються при формуванні плода, а не за життя
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23.12.2020 11:08 Відповісти
При отсутствии мозгов ранение в голову не опасно
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23.12.2020 10:03 Відповісти
Зараз знову копів будуть намагатися зробити винними, як у випадку погоні за малолітнім бидлом на БМВ пару років тому...
Я не фанат Авакова, але вважаю, що копи мають право гасити бидло!
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23.12.2020 10:03 Відповісти
Абсолютно. Але мудрому наріду подобається, колі неадеквати-водії їх чавлять на дорогах.
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23.12.2020 10:13 Відповісти
Ото б краще всіх копів направили на боротьбу з бидло-гопотою, а не 95 квартал захищати... Більше толку було б!
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23.12.2020 10:15 Відповісти
+
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23.12.2020 11:18 Відповісти
Тогда убили.
А тут почитай, стрелял мент из боевого, дырка в голове от резины и в салоне резина.
Думай, шапку купят!
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23.12.2020 11:26 Відповісти
Думаю... Від гуми дирки в голові не буде - гумова куля кістку не проб'є... Ну і написано, що гумовий найшли в салоні, а не що з нього когось поранили!
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23.12.2020 12:25 Відповісти
"Мужчину доставили в больницу и прооперировали: из его головы врачи достали резиновую пулю от "травматического пистолета".Источник: https://censor.net/ru/p3238582"
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23.12.2020 13:19 Відповісти
Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного "Пріуса", стріляниною і пораненням "втікача" в голову - Цензор.НЕТ 1560 https://censor.net/ru/user/140860 Если в упор-вполне пробивает, если хороший патрон и ствол. А, если еще и с металлическим шариком, переделанный- тем более.
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23.12.2020 13:46 Відповісти
Не думай. Видел двух суицидников из резины.
Если купишь и сам захочешь закобзонится или закернесится - оставь записку, что как правило резиновая пуля вытекает вместе с кровемозговой жидкостью. А то начнут тебя спасать, а рентген не покажет))
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23.12.2020 18:39 Відповісти
Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного "Пріуса", стріляниною і пораненням "втікача" в голову - Цензор.НЕТ 9533 https://censor.net/ru/user/140860 Зайди в Ю Туб и посмотри, сколько там патрульных- неадекватов, а потом будешь рассказывать о "гасить быдло".
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23.12.2020 13:48 Відповісти
а сколько их таких ещё ездит, особенно ночью
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23.12.2020 10:03 Відповісти
От блин скучная жизнь у сабаковцев. То в голову стрельнут. То приусы бьют. Хорошо за счёт налогов пинать болты
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23.12.2020 10:04 Відповісти
Ты ж не платишь налоги! Чего так волнуешься?
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23.12.2020 13:28 Відповісти
Как это по кацапски - бздануть что-то нелепое и говорить- это другой воздух испортил. Правда Максик?
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23.12.2020 15:14 Відповісти
инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, добавив скорости, уехал", Источник: https://censor.net/ru/p3238582\\\\\\\\\\

жезл был без.....
потому и уехал
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23.12.2020 10:07 Відповісти
На проспекте Правды \\\\\\\\\

ТЬХУ!!
это вообще... да нуивонапутина.
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23.12.2020 10:08 Відповісти
я как то не уловил - коп стрелял резинкой что ли?
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23.12.2020 10:08 Відповісти
Водятел из резинострела пытался застрелиться или случайно выстрелил во время столкновения.

Или полиция врет насчет резины.
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23.12.2020 10:12 Відповісти
навряд.

гумові кулі видаються окремо...
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23.12.2020 10:20 Відповісти
Погано влучили у гидоту.
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23.12.2020 10:11 Відповісти
Ну и текст.
От последнего абзаца просто хохотаюсь)))
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23.12.2020 10:14 Відповісти
скорее GTA
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23.12.2020 10:37 Відповісти
Не оправдываю водителя Хюндая, но мне вот интересно: Появился бы "пакетик с белым веществом", если бы не "ранение в голову"?
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23.12.2020 10:20 Відповісти
зараз в принципі патрульні мають працювати з відеофіксацією....,хоча підкидання "доказів" не виключене і тепер...
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23.12.2020 10:22 Відповісти
Видеофиксация не мешает "подбросам". Тут Коперфильдом не надо быть - элементарные действия. А на суде подобная "видеофиксация" зачастую является решающим аргументом.
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23.12.2020 10:47 Відповісти
У поліції табельна зброя- це гумостіл?
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23.12.2020 10:27 Відповісти
В пистолете - обойма с резиной. В кобуре - обойма с боевыми.
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23.12.2020 10:41 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому виродок Пугачов зміг застрелити двох поліцейських у Дніпрі. У них просто гума була заряджена.
Це регламентується якимись інструкціям, чи це усне розпорядження керівництва? І ще питання. Як гума могла пробити автомобільне скло і завдати поранень потерпілому?
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23.12.2020 10:47 Відповісти
Резина очень разная по составу. Лично такой себе "резиной" железный лист пробивал на вылет.
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23.12.2020 10:49 Відповісти
Та знаю я, що "чорні" найкращі і все таке... Отже чекаємо на результати розслідування.
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23.12.2020 10:51 Відповісти
Кстати, на счет Пугачева. Как житель Днепра, могу тебе сказать что дело не в патронах. Сработали два фактора: эффект неожиданности преступника и низкая профессиональная подготовка полицейских.

Центр города, движ людей ... Боевыми стрелять очень опасно. Жертв могло быть намного больше.
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23.12.2020 11:03 Відповісти
А якби Пугачов убив водія буса, що намагався його блокувати? Хто був би винен у цьому? Хоча це вже зовсім інша тема...
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23.12.2020 11:27 Відповісти
нет, у них обоих были боевые, и хлопец даже Пугачеву в живот успел выстрелить.
если б не пуля в животе - не поймали б его никогда.
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23.12.2020 11:22 Відповісти
Це був сарказм (хоча загиблих шкода).
Я просто не чув нічого про гуму у пістолеті і бойові у кобурі.
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23.12.2020 11:25 Відповісти
ствол может быть либо под резину, либо под пулю, не может боевой макар чи форт резиной стрелять
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23.12.2020 12:30 Відповісти
Як це не може? Ствол під гуму може стріляти лише гумою та газом, а от бойовий може стріляти і бойовими, і гумовими.
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23.12.2020 12:44 Відповісти
ну если вы резиновый патрон в боевой патронник запихнёте - стрельнуть то он стрельнет, но нарезы в стволе резинку разорвут и вылетит оттуда чортишо, а в дополнение с 99% вероятностью гильзу в патроннике раздует и заклинит пистолет наглухо
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23.12.2020 13:24 Відповісти
Не пишіть такого більше. У каналі ствола пристрою для відстрілу гумових набоїв є виступ, що в рази більший за нарізи. Зроблений він для того, щоб не стріляли бойовими. А нарізи ніколи не розірвуть гумову кулю...
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23.12.2020 13:33 Відповісти
неправильно написав, нарізи її не рвуть, а просто гальмують
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23.12.2020 13:49 Відповісти
І чому гільзу буде роздувати?))) Чому її не роздує у такому ж патроннику гумостріла?)
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23.12.2020 13:34 Відповісти
тому що гільза травматичного патрону на 1 мм довша за гільзу бойового, все шо під 9х18 ПМ роздуватиме майже гарантовано
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23.12.2020 13:42 Відповісти
https://guns.allzip.org/topic/4/64181.html Будь-ласка.
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23.12.2020 13:39 Відповісти
там кацапські гумові патрони, вони слабіші трошки за наші, в них може бути менший відсоток роздуття (але теж буде обов'язково).
Єдине шо бойове може стріляти гумою - це мабуть ТТ, там начебто однаковий патрон.
Просто не буде перезаряджатися.
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23.12.2020 13:47 Відповісти
так, вони там з ТТ стріляють 9 мм травматичним патроном, там нема куди гільзу дути.
але у ПМ чи Форті так не вийде
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23.12.2020 13:52 Відповісти
Глупый, патроны несовместимы.
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23.12.2020 11:27 Відповісти
Емм, а назвіть-но мені моделі пістолетів, які ОДНОЧАСНО можуть стріляти і гумовими, і бойовими кулями? Зазвичай для гуми там перероблювати пістолет треба!
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23.12.2020 12:28 Відповісти
ЛЮБОЙ пистолет, который боевой изначально (а не травмат) может стрелять патронами травматического действия!
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23.12.2020 12:48 Відповісти
грусно в жизни было чуваку на хундае захотелось яркости, красок, движухи, решил нюхнуть фена, сел за руль и давай драконить мусорню - по итогу пустил себе пулю в жбан но неудачно.....
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23.12.2020 10:26 Відповісти
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23.12.2020 10:40 Відповісти
Очередной мутняк.
Выстрелами остановил машину. Травматом? Нет, очевидно,огнестрелом.
Забрали у нарушителя травмат, ранили его из его же травмата. Пилиция отжигает .
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23.12.2020 10:28 Відповісти
А зачем полиции ранить водятла из его же травмата. Что бы что?
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24.12.2020 00:03 Відповісти
На хрена врачей отвлекали от работы?
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23.12.2020 10:32 Відповісти
я не понял кто таки всадил ему пулю в голову? Сам или полисмен?впрочем какаяразница
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23.12.2020 10:33 Відповісти
Т. Е. Первого водителя, пьяного, которого оформляли по 130-й, оставили и бросились в погоню
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23.12.2020 10:40 Відповісти
Якийсь туман: до чого тут гумова куля і поліцейський мав право? скло гумовою кулею не проб"єш. Те, що неадекват одержав поранення, то це добре, неважливо з якого пістолета. За стрілянину йому повинні накинути термін у вязниці
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23.12.2020 10:44 Відповісти
Шины у сраного гонщика низкопрофильные. Тачила заниженная, почти на пузе. Сраный гонщик.
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23.12.2020 10:48 Відповісти
Шины как раз высокопрофильные. Диаметр только такой, что еле в арки влез.
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23.12.2020 13:36 Відповісти
Раненый в голову человек ехал в больницу, а менты его ...
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23.12.2020 10:49 Відповісти
а в пакетике вез вакцину от коронавируса для нуждающихся
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23.12.2020 11:09 Відповісти
щаз Гера, предложит повысить штрафы про пьянку и камер новых прикупить.....
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23.12.2020 10:55 Відповісти
нельзя украинским ментам смотреть американские фильмы о погонях полицейских... у них и и так мозгов нет - от умения общаться с людьми до практики вождения автомобиля при погоне... у них оставшееся расплавившееся вещество растекается по черепной коробке и они вообще перестают видеть... а слепым права давать нельзя...
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23.12.2020 11:02 Відповісти
а вообще в Украине надо ввести закон в соответствии с которым если менты остановили водителя, подозревая того в нахождении за рулем (а это вообще классика, когда сидя за рулём без движения можно слать любого мента за Кавказ) в состоянии алкогольного опьянения или вождении в пьяном виде, и обнаруживается, что водитель ТРЕЗВ, МЕНТЫ ОБЯЗАНЫ ОПЛАТИТЬ СО СВОЕГО КАРМАНА ПРЯМО НА МЕСТЕ 10 МИНИМУМОВ ЗАРПЛАТЫ... плюс СРАЗУ ЖЕ НА МЕСТЕ ПОД ЗАПИСЬ оплатить моральный ущерб, размер которого определяет жертва ментовского беспредела (а я сколько хочу, сколько и говорю), оплатить утраченную выгоду и т.п.. то может быть тогда Украина начнет приближаться к демократии...
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23.12.2020 11:08 Відповісти
Белый порошок в медицинских целях принимал ?
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23.12.2020 11:17 Відповісти
Та не, мужик всё понял, ему стыдно стало и он застрелиться решил из травмата. Но менты не правы, они его останавливали как понятого, значит имела место остановка ТС без причины...
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23.12.2020 11:25 Відповісти
І що? Скаргу нехай напише, це не привід не виконувати вимоги поліцейського. Саме залучення понятим, це законна підстава для зупинення. А як він мав дізнатись піде він чи ні, біля авто бігти?
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23.12.2020 16:48 Відповісти
Безкарності породжує уседозволеність!
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23.12.2020 12:45 Відповісти
Для "мудрого наріда"--найкраще пуля в голові,а інше не допомагає. Такого бидла багато на дорогах.
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23.12.2020 13:16 Відповісти
Ранение в голову - это попытка убийства полицейскими.
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23.12.2020 13:29 Відповісти
Проста логіка говорить,що коли вже приспічило стріляти то стріляти треба в копа,а не в себе...Так що стріляли самі поліцейські з травмату,злякались що вбили,кинули в салон пістолет і для вірності "пакетик з білим порошком"...
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23.12.2020 14:00 Відповісти
И теперь копам осталось только быстро снять ствол с регистрации и перерегистрировать на водилу, заодно договорившись с ним о том что он будет молчать о том что это они в него стреляли.
Ты что идиот?
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24.12.2020 00:11 Відповісти
Ніх.ра не зрозумів, хто йому в голову стріляв?
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23.12.2020 16:46 Відповісти
Сеча.
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24.12.2020 00:04 Відповісти
понял что не уйдет и решил самоуничтожиться с помощью травмата. под дурью думал что у него гатлинг.
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23.12.2020 18:18 Відповісти
последний приус был
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23.12.2020 19:28 Відповісти
Похоже, наше общество не дозрело до слабого полице1ского контроля за водителями. Ну вот нормально же, когда тебя останавливают только за нарушение! Но нет же, обязательно найдется быдло, для которого это повод ездить бухим или под наркотой. Ну что за общество у нас такое? Неужели так сложно быть нормальными людьми?
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23.12.2020 20:58 Відповісти
Копов жалко, что не могут в такой ситуации пристрелить.
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23.12.2020 22:32 Відповісти
Бачу поліціянти знову стріляють у пасажирів. Щоправда на цей раз не пощастило і попали у водія
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24.12.2020 08:14 Відповісти
 
 