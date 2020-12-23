Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного "Пріуса", стріляниною і пораненням "втікача" в голову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі в Києві сталася погоня за автомобілем Hyundai, водій якого проігнорував вимогу патрульного зупинитися. В результаті втікача вдалося зупинити блокуванням дороги стріляниною.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Так, близько опівночі, патрулюючи в Оболонському районі столиці, на площі Шевченка, патрульні здійснювали оформлення адміністративних матеріалів, згідно зі статтею 130 (Керування з ознаками сп’яніння) КУпАП на водія та зупиняли транспортні засоби для залучення свідків під час процедури оформлення. У цей час повз проїжджав автомобіль Hyundai, інспектор подав йому вимогу про зупинку за допомогою жезла, однак водій її проігнорував, та, додавши швидкості, поїхав", - йдеться в повідомленні.

За втікачем почалася погоня. Зазначається, що під час руху водій неодноразово порушував ПДР, а саме: здійснював проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб і продовжував ігнорувати законні вимоги про зупинку патрульних.

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"На проспекті Правди один з екіпажів патрульних заблокував рух Hyundai, однак це водія не зупинило – він намагався наїхати на поліцейського та в’їхав у службовий автомобіль Toyota Prius. Поліцейський в свою чергу, згідно п. 7 ч. 4 ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію України", застосував табельну зброю для зупинки транспортного засобу, шляхом його пошкодження, та здійснив кілька пострілів у напрямку авто Hyundai. Після чого водій зупинився", - повідомили в патрульній поліції.

У салоні автомобіля поліцейські виявили водія з пораненням голови і пристрій для відстрілу гумових пул. Чоловіка госпіталізували в лікарню і прооперували: з його голови лікарі дістали гумову кулю від "травматичного пістолета".

Також при огляді його речей був виявлений пакетик з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Обставини події встановлює слідчо-оперативна група.

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