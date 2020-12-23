Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного "Пріуса", стріляниною і пораненням "втікача" в голову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі в Києві сталася погоня за автомобілем Hyundai, водій якого проігнорував вимогу патрульного зупинитися. В результаті втікача вдалося зупинити блокуванням дороги стріляниною.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Так, близько опівночі, патрулюючи в Оболонському районі столиці, на площі Шевченка, патрульні здійснювали оформлення адміністративних матеріалів, згідно зі статтею 130 (Керування з ознаками сп’яніння) КУпАП на водія та зупиняли транспортні засоби для залучення свідків під час процедури оформлення. У цей час повз проїжджав автомобіль Hyundai, інспектор подав йому вимогу про зупинку за допомогою жезла, однак водій її проігнорував, та, додавши швидкості, поїхав", - йдеться в повідомленні.
За втікачем почалася погоня. Зазначається, що під час руху водій неодноразово порушував ПДР, а саме: здійснював проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб і продовжував ігнорувати законні вимоги про зупинку патрульних.
"На проспекті Правди один з екіпажів патрульних заблокував рух Hyundai, однак це водія не зупинило – він намагався наїхати на поліцейського та в’їхав у службовий автомобіль Toyota Prius. Поліцейський в свою чергу, згідно п. 7 ч. 4 ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію України", застосував табельну зброю для зупинки транспортного засобу, шляхом його пошкодження, та здійснив кілька пострілів у напрямку авто Hyundai. Після чого водій зупинився", - повідомили в патрульній поліції.
У салоні автомобіля поліцейські виявили водія з пораненням голови і пристрій для відстрілу гумових пул. Чоловіка госпіталізували в лікарню і прооперували: з його голови лікарі дістали гумову кулю від "травматичного пістолета".
Також при огляді його речей був виявлений пакетик з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.
Обставини події встановлює слідчо-оперативна група.
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лобовое тоже в принципе может, но токо сблизи и надо шоб шар под прямым углом заходил.
Я не фанат Авакова, але вважаю, що копи мають право гасити бидло!
А тут почитай, стрелял мент из боевого, дырка в голове от резины и в салоне резина.
Думай, шапку купят!
Если купишь и сам захочешь закобзонится или закернесится - оставь записку, что как правило резиновая пуля вытекает вместе с кровемозговой жидкостью. А то начнут тебя спасать, а рентген не покажет))
жезл был без.....
потому и уехал
ТЬХУ!!
это вообще... да нуивонапутина.
Или полиция врет насчет резины.
гумові кулі видаються окремо...
От последнего абзаца просто хохотаюсь)))
Це регламентується якимись інструкціям, чи це усне розпорядження керівництва? І ще питання. Як гума могла пробити автомобільне скло і завдати поранень потерпілому?
Центр города, движ людей ... Боевыми стрелять очень опасно. Жертв могло быть намного больше.
если б не пуля в животе - не поймали б его никогда.
Я просто не чув нічого про гуму у пістолеті і бойові у кобурі.
Єдине шо бойове може стріляти гумою - це мабуть ТТ, там начебто однаковий патрон.
Просто не буде перезаряджатися.
але у ПМ чи Форті так не вийде
Выстрелами остановил машину. Травматом? Нет, очевидно,огнестрелом.
Забрали у нарушителя травмат, ранили его из его же травмата. Пилиция отжигает .
Ты что идиот?