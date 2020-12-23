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Новини Фото ДТП
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"ВАЗ" влетів під вантажівку, що стояла на дорозі на Миколаївщині: водій загинув, трьох пасажирів госпіталізовано. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині слідчі розслідують обставини ДТП з легковим автомобілем і вантажівкою, де одна людина загинула, а троє травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

23 грудня близько 06:40 на автодорозі Н-11 "Дніпро-Миколаїв", біля с. Зелений Яр Баштанського району, 37-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 здійснив зіткнення з вантажівкою Volvo з напівпричепом, яка стояла на проїзній частині дороги і за кермом якої був 35-річний водій.

Внаслідок ДТП водій ВАЗу від тілесних ушкоджень загинув на місці, а троє його пасажирів зазнали різних тілесних ушкоджень та були госпіталізовані.

ВАЗ влетів під вантажівку, що стояла на дорозі на Миколаївщині: водій загинув, трьох пасажирів госпіталізовано 01

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Встановлюються всі обставини автоаварії та її причини.

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"Поліція звертається із проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини зазначеної ДТП або можуть надати записи з відеореєстраторів, що зафіксували автопригоду, корисні для слідства відомості повідомити до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління за телефонами 0 99 381 3677 або 102", - йдеться в повідомленні.

ВАЗ влетів під вантажівку, що стояла на дорозі на Миколаївщині: водій загинув, трьох пасажирів госпіталізовано 02
ВАЗ влетів під вантажівку, що стояла на дорозі на Миколаївщині: водій загинув, трьох пасажирів госпіталізовано 03
ВАЗ влетів під вантажівку, що стояла на дорозі на Миколаївщині: водій загинув, трьох пасажирів госпіталізовано 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

ДТП (4473) Миколаїв (1810) Нацполіція (15207)


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Топ коментарі
+6
Шофера фури на пару років на зону, вчити ПДР.
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23.12.2020 12:23
+4
...Полиция обращается с просьбой к гражданам...
А что тут непонятного? Лопнуло колесо, начал менять, аварийный знак не выставил.. вот жигуль в полутьме и влетел...
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23.12.2020 12:19
+4
где знак, почему не на обочине???
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23.12.2020 12:19
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...Полиция обращается с просьбой к гражданам...
А что тут непонятного? Лопнуло колесо, начал менять, аварийный знак не выставил.. вот жигуль в полутьме и влетел...
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23.12.2020 12:19 Відповісти
тормозил 10м, и не мог на обочину съехать?
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23.12.2020 12:48 Відповісти
Это у тебя на велосипеде все просто. На машине несколько быстрее все происходит. Допустим 90 км\час - это 25 м\сек. 10 метров - это всего 0,4 сек. Меньше полсекунды!!! Хорошо, что вообще успел на тормоз нажать. Есть правило - "Умирать нужно в своей полосе", водила моодец, на встречку не сунулся. А вот в кювет - тут инстинкт сработал, надеялся оттормозиться.
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23.12.2020 13:28 Відповісти
може бути що водій жигулєй вирішив обьїхати цю вантажівку в останню мить - може бути багато причин на це! а коли вирішев, його самого вже почав хтось обганяти і, таким чином, перекрив йому шлях
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23.12.2020 14:29 Відповісти
Эх пешеходы
Они лучше всех знают как ездить
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23.12.2020 13:33 Відповісти
Он посчитал, что достаточно на прицепе сзади световозвращающей жилетки
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23.12.2020 12:52 Відповісти
где знак, почему не на обочине???
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23.12.2020 12:19 Відповісти
На обочине его еще больше скособочит и тогда хрен заменишь колесо
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23.12.2020 12:29 Відповісти
так протяни туда где удобно поменять тебе колесо, что стал на дороге, что за пофуизм?
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23.12.2020 14:20 Відповісти
А как ты его на фото увидишь (если он был) после того, как ВАЗ влетел в жопу фуре?
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23.12.2020 12:42 Відповісти
Дурбецело, ты хоть представляешь что буде с 40 тонной фурой если она съедет на обочину. Точнее на мягкий грунт. Наверное привык на мопеде по полям рассекать и умничаешь.
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23.12.2020 13:45 Відповісти
дурбецл твой папа, когда тебя на обочине делал!)
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23.12.2020 13:56 Відповісти
с другой стороны приспусти колесо, и не будет крена на обочине, будешь ровно стоять и никому мешать не будеш
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23.12.2020 15:33 Відповісти
Ха-ха, очень смешно. Крен не из-за спущенного колеса, а из-за разницы в уровне дороги и обочины. Если спустить колесо с другой стороны, то это ничего не даст.
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23.12.2020 15:40 Відповісти
никого ни волнует где как и каким образом меняеш колесо, это всё твои личные пролемы, никому они неинтересны. Проезшая часть для движения машин, для остановки и стоянки оочина. Стань так на автобане, снесут на..й
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23.12.2020 15:54 Відповісти
Ты по автобану ездил? На автобане ВСЕГДА нормальная обочина.Если ее нет, то занимаешь крайний левый ряд. Если дорога однополосная, то останавливаешся на дороге и обозначаешь место остановки+аварийка.
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23.12.2020 16:16 Відповісти
Ты страшные вещи пишешь
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23.12.2020 21:22 Відповісти
Это жесть. У вас в голове не складывается картинка? 40 тон давит на сырой неукрепленный грунт. Какая нахер обочина и спущенные колеса?! Вам кто такую глупость сказал.
"ВАЗ" влетів під вантажівку, що стояла на дорозі на Миколаївщині: водій загинув, трьох пасажирів госпіталізовано - Цензор.НЕТ 2519
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23.12.2020 16:36 Відповісти
как на обочине поменять колесо https://www.youtube.com/watch?v=Sr5MJQn7SPk
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23.12.2020 21:14 Відповісти
два осла
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23.12.2020 12:19 Відповісти
Один! Посмотри на тормозной путь!
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23.12.2020 12:35 Відповісти
Низко летел. А вообще хз как такое могло случиться. Участок - прямой, если фура выставила аварийный знак и были включены габариты - то вина летуна на ВАЗе, если ничего этого не было сделано - то обоюдка, так как ночь лететь с такой скоростью- самоубийство.
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23.12.2020 12:46 Відповісти
Два, один не выставил аварийный знак, другой летел отключив мозги.
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23.12.2020 12:47 Відповісти
Ты почем увидела что знака нет. Не думаешь что он может бать под колесами ваза.
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23.12.2020 13:47 Відповісти
А разве он мог не заметить знак, если бы он там стоял? Еще ведь не совсем темно, и знак ставится на расстоянии, издалека видно чтоб хоть заблаговременно притормозить
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23.12.2020 14:03 Відповісти
Мог быть бухой, кто то отвлек, что то отвлекло, тяжеловес на встречке и думал проскочит и т.д.
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23.12.2020 14:05 Відповісти
Та все может быть вообщето. Посмотрим, что расследование скажет.
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23.12.2020 14:20 Відповісти
Шофера фури на пару років на зону, вчити ПДР.
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23.12.2020 12:23 Відповісти
Хорошо , что водителю ВАЗа учить ПДР не нужно судя по тормозному пути скорость была явно не 90км/ч
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23.12.2020 12:34 Відповісти
Колесо меняют на обочине. Перекрыв проезжую часть, создал аварийную ситуацию - это первопричина! его пофигизм забрал жизнь человека. А ты необучаем и это очень плохо
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23.12.2020 14:16 Відповісти
пофигизм погубил того кто гнал больше 100 и скорее всего непристегнут был
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23.12.2020 15:00 Відповісти
Ну на автобане так стань, и меняй колесо. Говорю ж необучаем
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23.12.2020 15:10 Відповісти
А с чего ты уверен, что водитель фуры что то нарушил? Или ты там был в момент аварии?
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23.12.2020 12:47 Відповісти
а може просто человеком надо быть? стрельнуло колесо, меняй на обочине, никому не мешай. Наклон неудобно поменять, ну протяни дальше чуть где удобно, нет с..к закрыл дорогу.
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23.12.2020 14:25 Відповісти
У тебя когда-нибудь стреляло колесо на машине? останавливаешся сразу как почувствуешь, это во первых. И во-вторых ты уверен, что на расстоянии100 или 200 метров будет лучше участок, а не еще хуже?
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23.12.2020 15:42 Відповісти
Скорее всего ближайший будет около поста ДАИ километров так через 50-70. Это ж Украина, здесь технологические съезды не нужны как в загнивающем западе.
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23.12.2020 16:48 Відповісти
у него на прицепе 6 колес, даже на 4-ех спокойно доедет до стоянки
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23.12.2020 21:26 Відповісти
А почему 6 ты думал? Потому что нагрузка должна распределятся равномерно. А стоянка где? за сколько км? А если лопнет еще пара колес и прицеп начнет носить по дороге на скорости?
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23.12.2020 21:46 Відповісти
на 4 он пол страны проедет
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23.12.2020 21:54 Відповісти
Ты спецификацию на прицеп видел? Какой вес перевозит известно? И ты готов дать 100% гарантию, что выше описанного мной не произойдет? Если да, то на основании чего (фраза все так ездят - не доказательство)?
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23.12.2020 22:04 Відповісти
для тебя опасение недоехать важнее, чем жизнь человека.
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23.12.2020 22:15 Відповісти
Это ты так доказал, что груженая фура могла доехать на 4х колесах? На дороге главное видеть куда едешь, и если видимость хреновая, то куда лететь со скоростью за 100ку?
А водиле фуры что делать по твоему? ради замены колеса никто не будет гнать техпомощь за хз сколько километров.
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23.12.2020 22:38 Відповісти
Поставь на обочину и меняй колесо, по гуглу глянь что рядом и тяни до стоянки. Ну не стой на проезжей части, молодеж летает в туман 160, на дорогу не смотрит, оно в инстаграм смотрит. Конешно он неуспеет остановится, а ты знаеш что он прилетит и все равно стоиш
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23.12.2020 23:13 Відповісти
учить сообразительности. мог бы и знак по факту, после аварии кинуть на дорогу.
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23.12.2020 12:52 Відповісти
Знак аварійної зупинки не виставив не менше ніж за 40м від своєї фури, ось легковик і не встиг зупинитись, те що він(ВАЗ) не вибрав безпечної швидкості,не зменшує вини водія грузовика.
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23.12.2020 13:09 Відповісти
Если там прямая дорога больше 100 метров - знак можно не ставить ...
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23.12.2020 13:31 Відповісти
Здай права. Если есть
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23.12.2020 13:35 Відповісти
Ну процитируй пункт ПДД Украины , знаток ))))))
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23.12.2020 13:51 Відповісти
Ему бы ещё процитировать правило написания слова "сдай"!!!
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23.12.2020 16:40 Відповісти
И шо там написано ( у ПДР ? ) ?
Пункт 9.10 - при видимости больше 100 метров знак можно не ставить , аварийка- да , обязательна ....
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23.12.2020 13:33 Відповісти
О 6:40 видимість є +100м. ти впевнений?
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23.12.2020 13:35 Відповісти
Влiтку - так ,взимку без освiтлення- нi, тому й кажу - по ПДР знак НЕ ОБЯЗАТАЛЕН , пункт 9.10 в помощь ...
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23.12.2020 13:54 Відповісти
В былые времена водилы хоть ведра ставили вместо знаков аварийки, современные водители и это уже не делают.
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23.12.2020 12:54 Відповісти
По ПДД Украины :"ВАЗ" влетів під вантажівку, що стояла на дорозі на Миколаївщині: водій загинув, трьох пасажирів госпіталізовано - Цензор.НЕТ 134

https://pdd.online.ua/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-********/9/9.10/2012-04-04/ 9.10.
Вместе с включением аварийной световой сигнализации следует установить «знак аварийной остановки» или мигающий красный фонарь на расстоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения, но не ближе 20 м до транспортного средства в населенных пунктах и 40 м вне их, в случае:
а) совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП);
б) вынужденной остановки в местах с ограниченной видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м.
Если видимость больше 100 метров - знак можно не ставить ...
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23.12.2020 13:29 Відповісти
Перестань це ліпити всюди,включи мозок і подивися о котрій годині сталася аварія.
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23.12.2020 13:39 Відповісти
9.11 перечитай. Или ты думаешь жигулятор аварийки не увидел?
Бинго!
Я тоже так думаю
Потому что и не светилась.
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23.12.2020 13:42 Відповісти
Ну да - аварийка ОБЯЗАТЕЛЬНА всегда в таких случаях ....
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23.12.2020 13:59 Відповісти
ПДД написаны кровью... Только у нас каждый второй водитель "Шумахер" и "Бэтмен" и считает что ПДД это для лохов. Я же осторожно на уже загоревшийся красный проскочу! Я же никому не помешаю и не увижу тех кто вытормаживается из-за меня, бараны, которые не умеют ездить только посигналят. Стану под знак или на тротуар залезу, яжбать, у меня ребенок в машине! Где мне еще парковаться???! Или вы хотите что бы я свою ж...пу аж целых 20 метров на своих ногах нес. Ну а скоростной режим это пусть лошары, которые не умеют ездить соблюдают, я же водитель от Бога! Никто так как я не умеет ездить! А тут бац, и фура, и как показывают законы физики ты ни разу не Шумахер и тем более не Бэтмен. Соблюдать ПДД это не зазорно а как показывает практика очень даже полезно для здоровья.
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23.12.2020 13:15 Відповісти
Водитель фуры такой же баран. Там метр на обочину можно было заехать
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23.12.2020 15:11 Відповісти
убийсто, виновен водитель фуры.

Колесо меняй где угодно, на обочине, в поле, в кустах где угодно.
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23.12.2020 14:02 Відповісти
А если не колесо? А рулевую тягу сорвало...? Ты можешь остаться вообще посреди дороги. И что, тогда будешь толкать на обочину?
На грунте ты наверное меняешь колёса постоянно. Хотел бы посмотреть на тебя.

Разумней было бы в конкретном случае - съехать на противоположную обочину, и на асфальте ставить домкрат.
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23.12.2020 15:55 Відповісти
"на противоположную обочину" или вызвать грузовой эвакуатор
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23.12.2020 16:07 Відповісти
Аварийный знак, это правильно!
НО, если водитель не увидел стоящей фуры !! Где вероятность, что увидел бы знак?
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23.12.2020 14:22 Відповісти
Очередная скотина на фуре. Стоят где хотят и ее хотят
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23.12.2020 15:09 Відповісти
А был бы ТУМАН, машин 10 так разбиты были и сколько бы пострадваших из-за этой фуры
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23.12.2020 15:19 Відповісти
Виноват водитель ТАЗа!
ВГМ (Ваз Головного Мозга) - это диагноз! Летел быстрее своего ангела хранителя... Какой там знак аварийной остановки???
Водитель фуры не виноват... Аварийка была включена, а обочина - опасная... домкрат на такой обочине ставить стремновато!
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23.12.2020 15:30 Відповісти
в европе за такую остановку имел бы проблем кучу .там поуже дороги и ниче
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23.12.2020 18:01 Відповісти
Не было бы проблем. Не раз и не два видел как у нас фуры поломанные стояли на дороге (дороги местного значения - по одному ряду в каждую сторону), выставляли знак аварийки и ждали тех помощь или сами колупались.
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23.12.2020 22:07 Відповісти
Судя по всему, тот, кто говорит что были бы проблемы сам в Европе то, никогда и не был... Бывает такое, что и не в таких местах что-то ломается...
Это хорошо, что водитель фуры был на безопасном расстоянии... А так бы... его мог сбить водитель ТАЗа в момент, когда он устанавливал бы знак аварийной остановки на расстоянии 40 метров от фуры...
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24.12.2020 00:18 Відповісти
Протереть фонари и жёлтые светоотражающие полосы от грязи водиле мозгов не хватило.
Потому , потому ни катафотов, ни габаритов, ни аварийки толком не было видно.
Даже если их и включили.
Но и зачем так гнать, тем более, на ВАЗе, чтобы не объехать грузовик ?
Могло быть другое препятствие - зачем тогда фары? Зачем глаза? Зачем голова?
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23.12.2020 15:36 Відповісти
ЧТО ТО ПОМЕШАЛО МУЖИКУ ИЗ ЖИГ. 99 % !
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23.12.2020 15:40 Відповісти
Может летняя резина?
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23.12.2020 17:38 Відповісти
неуверен, но возможно ему помешала стоящая на дороге фура
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23.12.2020 22:22 Відповісти
СКОРЕЕ ВСЕГО ВСТРЕЧНЫЙ АВТ .
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23.12.2020 15:41 Відповісти
писец бахнуло колесо явно перегруз по колесам видно а оно по среди дороги как ехало так и стало .тяни **** в карман куда нибудь потихому . покупляют права и лезут в грузовики
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23.12.2020 17:58 Відповісти
 
 