"ВАЗ" влетів під вантажівку, що стояла на дорозі на Миколаївщині: водій загинув, трьох пасажирів госпіталізовано. ФОТОрепортаж
На Миколаївщині слідчі розслідують обставини ДТП з легковим автомобілем і вантажівкою, де одна людина загинула, а троє травмовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.
23 грудня близько 06:40 на автодорозі Н-11 "Дніпро-Миколаїв", біля с. Зелений Яр Баштанського району, 37-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 здійснив зіткнення з вантажівкою Volvo з напівпричепом, яка стояла на проїзній частині дороги і за кермом якої був 35-річний водій.
Внаслідок ДТП водій ВАЗу від тілесних ушкоджень загинув на місці, а троє його пасажирів зазнали різних тілесних ушкоджень та були госпіталізовані.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.
Встановлюються всі обставини автоаварії та її причини.
"Поліція звертається із проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини зазначеної ДТП або можуть надати записи з відеореєстраторів, що зафіксували автопригоду, корисні для слідства відомості повідомити до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління за телефонами 0 99 381 3677 або 102", - йдеться в повідомленні.
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А что тут непонятного? Лопнуло колесо, начал менять, аварийный знак не выставил.. вот жигуль в полутьме и влетел...
Они лучше всех знают как ездить
А водиле фуры что делать по твоему? ради замены колеса никто не будет гнать техпомощь за хз сколько километров.
Пункт 9.10 - при видимости больше 100 метров знак можно не ставить , аварийка- да , обязательна ....
https://pdd.online.ua/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-********/9/9.10/2012-04-04/ 9.10.
Вместе с включением аварийной световой сигнализации следует установить «знак аварийной остановки» или мигающий красный фонарь на расстоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения, но не ближе 20 м до транспортного средства в населенных пунктах и 40 м вне их, в случае:
а) совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП);
б) вынужденной остановки в местах с ограниченной видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м.
Если видимость больше 100 метров - знак можно не ставить ...
Бинго!
Я тоже так думаю
Потому что и не светилась.
Колесо меняй где угодно, на обочине, в поле, в кустах где угодно.
На грунте ты наверное меняешь колёса постоянно. Хотел бы посмотреть на тебя.
Разумней было бы в конкретном случае - съехать на противоположную обочину, и на асфальте ставить домкрат.
НО, если водитель не увидел стоящей фуры !! Где вероятность, что увидел бы знак?
ВГМ (Ваз Головного Мозга) - это диагноз! Летел быстрее своего ангела хранителя... Какой там знак аварийной остановки???
Водитель фуры не виноват... Аварийка была включена, а обочина - опасная... домкрат на такой обочине ставить стремновато!
Это хорошо, что водитель фуры был на безопасном расстоянии... А так бы... его мог сбить водитель ТАЗа в момент, когда он устанавливал бы знак аварийной остановки на расстоянии 40 метров от фуры...
Потому , потому ни катафотов, ни габаритов, ни аварийки толком не было видно.
Даже если их и включили.
Но и зачем так гнать, тем более, на ВАЗе, чтобы не объехать грузовик ?
Могло быть другое препятствие - зачем тогда фары? Зачем глаза? Зачем голова?