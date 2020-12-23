"ВАЗ" влетів під вантажівку, що стояла на дорозі на Миколаївщині: водій загинув, трьох пасажирів госпіталізовано. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині слідчі розслідують обставини ДТП з легковим автомобілем і вантажівкою, де одна людина загинула, а троє травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

23 грудня близько 06:40 на автодорозі Н-11 "Дніпро-Миколаїв", біля с. Зелений Яр Баштанського району, 37-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 здійснив зіткнення з вантажівкою Volvo з напівпричепом, яка стояла на проїзній частині дороги і за кермом якої був 35-річний водій.

Внаслідок ДТП водій ВАЗу від тілесних ушкоджень загинув на місці, а троє його пасажирів зазнали різних тілесних ушкоджень та були госпіталізовані.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Встановлюються всі обставини автоаварії та її причини.

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"Поліція звертається із проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини зазначеної ДТП або можуть надати записи з відеореєстраторів, що зафіксували автопригоду, корисні для слідства відомості повідомити до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління за телефонами 0 99 381 3677 або 102", - йдеться в повідомленні.







Фото: сайт поліції