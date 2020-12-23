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Громадянин Болгарії намагався вивезти з України скрипку Stradivarius і старовинні монети, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Болгарин намагався потайки вивезти з України скрипку Stradivarius, датовану 1687 роком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлять пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що старовинний інструмент прикордонники спільно з митниками виявили в пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією в Чернівецькій області.

Незаконно перевезти через кордон предмети, які, швидше за все, мають велику культурно-історичну цінність, намагався громадянин Болгарії, який їхав з України на автомобілі "КІА".

Громадянин Болгарії намагався вивезти з України скрипку Stradivarius і старовинні монети, - Держприкордонслужба 01

Крім скрипки "Stradivarius", на якій вказано 1687 р. виготовлення, оглядова група виявила серед речей 53-річного іноземця ще і нумізматичний скарб - 6 монет, одна з яких датована 1 780 роком.

Цінність виявлених предметів визначить експертиза.

Також дивіться: З України намагалися незаконно вивезти унікальне прижиттєве видання "Кобзаря" Шевченка, датоване 1860 роком, - СБУ. ФОТОрепортаж

Громадянин Болгарії намагався вивезти з України скрипку Stradivarius і старовинні монети, - Держприкордонслужба 02
Громадянин Болгарії намагався вивезти з України скрипку Stradivarius і старовинні монети, - Держприкордонслужба 03
Громадянин Болгарії намагався вивезти з України скрипку Stradivarius і старовинні монети, - Держприкордонслужба 04
Громадянин Болгарії намагався вивезти з України скрипку Stradivarius і старовинні монети, - Держприкордонслужба 05
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) мистецтво (137) контрабанда (1823)


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Топ коментарі
+8
Это как одна из шуток наших юмористов. " 90 е, день рождения в " красного пиджака" собралась братва, он и говорит - мне вот подарили барабан Страдивари.. А ему один - да он же вроде как только скрипки делал. Может и скрипки, а для реальных пацанов еще и барабаны."
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23.12.2020 13:00
+6
нумизматический клад - 6 монет, смешно даже звучит...Источник: https://censor.net/ru/p3238627
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23.12.2020 12:47
+6
В том-то и дело. Страдивари касаться не буду, хотя мне кажется это такой Страдивари, как я римский папа. Я не понимаю нашего законодательства относительно монет. Какой-то, скорее всего, перечекан таллера Марии-Терезии ХХ века, и и австровенгерский изуродованный флорин конца ХIX века объявлены контрабандой, их ценность нулевая и никакой уникальной информации для прошлого Украины не представляют, неужели кто-то на этом лишнюю лычку надеется заработать. Такая обдираловка мне напоминает военные патрули советских времен, попался бы кто-нибудь на дороге в погонах, а за что его задержали выяснится в комендатуре.
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23.12.2020 12:55
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монети не мають цінності, як і скрипка.
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23.12.2020 12:39 Відповісти
Чому ж, скрипка 4-5тис.грн. ))
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23.12.2020 12:43 Відповісти
Скрипка це сміття. Це не скрипка Страдіварі.
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23.12.2020 12:50 Відповісти
Чехія 60-70 роки)
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23.12.2020 12:55 Відповісти
так з дірками вони коштують як лом срібла,а скрипка сильно пошкоджена і потребує коштовної реставрації.
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23.12.2020 12:45 Відповісти
Не спец у скрипках, проте монети діряві та із дукачів...
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23.12.2020 12:41 Відповісти
В том-то и дело. Страдивари касаться не буду, хотя мне кажется это такой Страдивари, как я римский папа. Я не понимаю нашего законодательства относительно монет. Какой-то, скорее всего, перечекан таллера Марии-Терезии ХХ века, и и австровенгерский изуродованный флорин конца ХIX века объявлены контрабандой, их ценность нулевая и никакой уникальной информации для прошлого Украины не представляют, неужели кто-то на этом лишнюю лычку надеется заработать. Такая обдираловка мне напоминает военные патрули советских времен, попался бы кто-нибудь на дороге в погонах, а за что его задержали выяснится в комендатуре.
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23.12.2020 12:55 Відповісти
Тихо. Там ещё 9 кг кокса потерявшегося ищут)
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23.12.2020 13:30 Відповісти
скрипок таких полно. 5 тысяч гривен.
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23.12.2020 12:45 Відповісти
нумизматический клад - 6 монет, смешно даже звучит...Источник: https://censor.net/ru/p3238627
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23.12.2020 12:47 Відповісти
- Это немецкая подделка. Инструмент был изготовлен в Германии в 19 веке. Под именем Страдивари на нем есть ещё два. Это Нойнер и Хорнштайнер
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23.12.2020 12:47 Відповісти
монета марии терезии или еменский новодел
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23.12.2020 12:52 Відповісти
кулон это не монета, ничего не стоит
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23.12.2020 12:55 Відповісти
у меня в колекции и дукач и и еменский новодел
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23.12.2020 14:04 Відповісти
надпись "Stradivarius" явно для лохов... стиль шрифта и его нанесение явно не соответствует мастеру и 350 летней давности...
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23.12.2020 12:53 Відповісти
найди 10 отличий)
Громадянин Болгарії намагався вивезти з України скрипку Stradivarius і старовинні монети, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5893
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23.12.2020 12:57 Відповісти
Это как одна из шуток наших юмористов. " 90 е, день рождения в " красного пиджака" собралась братва, он и говорит - мне вот подарили барабан Страдивари.. А ему один - да он же вроде как только скрипки делал. Может и скрипки, а для реальных пацанов еще и барабаны."
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23.12.2020 13:00 Відповісти
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23.12.2020 13:08 Відповісти
Я фигею от дураков. Зеленский превратил все в цирк. Страдивари для лохов. Жаль, что умер мой приятель, виртуоз на скрипке. Поржал бы с идиотов. Они бы еще барабан Амати нашли.
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23.12.2020 13:02 Відповісти
И компакт-диск с записью Паганини..)
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23.12.2020 13:20 Відповісти
Перше питання - навіщо ЦЕ везти через кордон?
Скрипка фабрична, поч. 20 ст, австрійвька, або чеська, за типом скрипок Страдіварі.
В жахливому стані. Ціна - нуль.

Це такий був маркетинговий хід тоді. Тиражна друкована етикетка про все говорить.
Талер Марії Терезії - посмертний рестрайк. Їх карбують до сьогодні. Ціна на ринку - 25-35 дол.

1 крона - пролто брухт ціною 75грн.
Питанні друге - навіть не до митників. Робота в них така, виявляти незадеклароване і на вигляд підозріле. Але журналісти! Ну навіщо писати такі примітивні дурниці. Чи важко хоча б трохи розібратися, перш ніж писати неправду?

Відповідь проста - з журналістами в Україні проблема, тому набирають на роботу те, що є.
щодня ми мусимо спостерігати рівень журналістської освіти у наших вишах.
Сумно.
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23.12.2020 14:57 Відповісти
"А я себе купил барабаны "Страдивари"! Так Страдивари не делал барабаны, он делал только скрипки... Это он для лохов делал скрипки, а для крутых пацанов он делал барабаны".
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23.12.2020 16:28 Відповісти
продам барабан страдивари не дорого.
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23.12.2020 17:17 Відповісти
Как бы не на улице Малой Арнаутской днями склепали скрипочку. Есть один такой большой город где на той улице запросто это. Все скрипки Страдивари на учёте включая в частных коллекциях. Иногда дают виртуозам для концертов. Ржака! Новый год ведь!
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23.12.2020 17:36 Відповісти
 
 