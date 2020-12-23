Громадянин Болгарії намагався вивезти з України скрипку Stradivarius і старовинні монети, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Болгарин намагався потайки вивезти з України скрипку Stradivarius, датовану 1687 роком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлять пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що старовинний інструмент прикордонники спільно з митниками виявили в пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією в Чернівецькій області.

Незаконно перевезти через кордон предмети, які, швидше за все, мають велику культурно-історичну цінність, намагався громадянин Болгарії, який їхав з України на автомобілі "КІА".

Крім скрипки "Stradivarius", на якій вказано 1687 р. виготовлення, оглядова група виявила серед речей 53-річного іноземця ще і нумізматичний скарб - 6 монет, одна з яких датована 1 780 роком.

Цінність виявлених предметів визначить експертиза.

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Фото: сайт Держприкордонслужби