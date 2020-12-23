Громадянин Болгарії намагався вивезти з України скрипку Stradivarius і старовинні монети, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Болгарин намагався потайки вивезти з України скрипку Stradivarius, датовану 1687 роком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлять пресслужба Держприкордонслужби.
Повідомляється, що старовинний інструмент прикордонники спільно з митниками виявили в пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією в Чернівецькій області.
Незаконно перевезти через кордон предмети, які, швидше за все, мають велику культурно-історичну цінність, намагався громадянин Болгарії, який їхав з України на автомобілі "КІА".
Крім скрипки "Stradivarius", на якій вказано 1687 р. виготовлення, оглядова група виявила серед речей 53-річного іноземця ще і нумізматичний скарб - 6 монет, одна з яких датована 1 780 роком.
Цінність виявлених предметів визначить експертиза.
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Скрипка фабрична, поч. 20 ст, австрійвька, або чеська, за типом скрипок Страдіварі.
В жахливому стані. Ціна - нуль.
Це такий був маркетинговий хід тоді. Тиражна друкована етикетка про все говорить.
Талер Марії Терезії - посмертний рестрайк. Їх карбують до сьогодні. Ціна на ринку - 25-35 дол.
1 крона - пролто брухт ціною 75грн.
Питанні друге - навіть не до митників. Робота в них така, виявляти незадеклароване і на вигляд підозріле. Але журналісти! Ну навіщо писати такі примітивні дурниці. Чи важко хоча б трохи розібратися, перш ніж писати неправду?
Відповідь проста - з журналістами в Україні проблема, тому набирають на роботу те, що є.
щодня ми мусимо спостерігати рівень журналістської освіти у наших вишах.
Сумно.