23-річний хлопець обстріляв поліцейських, які приїхали до нього з обшуком, в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі слідчі приблизно о сьомій годині ранку прибули до підозрюваного в шахрайстві. Правоохоронці збиралися провести санкціонований обшук. Однак 23-річний громадянин відкрив стрілянину по поліцейських із травматичного пістолета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в Одесі.

На місце події прибула група захоплення, яка роззброїла зловмисника, у якого була зброя травматичної дії.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання правопорушника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу", - йдеться в повідомленні.

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Фото: сайт Нацполіції