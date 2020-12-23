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Новини Фото Силовики
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23-річний хлопець обстріляв поліцейських, які приїхали до нього з обшуком, в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі слідчі приблизно о сьомій годині ранку прибули до підозрюваного в шахрайстві. Правоохоронці збиралися провести санкціонований обшук. Однак 23-річний громадянин відкрив стрілянину по поліцейських із травматичного пістолета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в Одесі.

На місце події прибула група захоплення, яка роззброїла зловмисника, у якого була зброя травматичної дії.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання правопорушника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу", - йдеться в повідомленні.

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23-річний хлопець обстріляв поліцейських, які приїхали до нього з обшуком, в Одесі 01
23-річний хлопець обстріляв поліцейських, які приїхали до нього з обшуком, в Одесі 02
23-річний хлопець обстріляв поліцейських, які приїхали до нього з обшуком, в Одесі 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

Одеса (5464) Нацполіція (15186) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) стрілянина (1783)


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Топ коментарі
+8
Нада было уходить огородами))
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23.12.2020 14:19
+4
Отстреливающийся мошенник звучит как "боевой хомячок". Чем же он занимался?
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23.12.2020 14:43
+2
Купив гумоплюйку - спилюй мушку.
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23.12.2020 14:19
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Нада было уходить огородами))
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23.12.2020 14:19 Відповісти
Купив гумоплюйку - спилюй мушку.
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23.12.2020 14:19 Відповісти
урусьі не здаюцца!
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23.12.2020 14:20 Відповісти
осьосьо осьо не треба було ось таке осьо... бо той...
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23.12.2020 14:25 Відповісти
Стрельба была неприцельная и несистемная! Это всё провокации мусоров!
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23.12.2020 14:34 Відповісти
Отстреливающийся мошенник звучит как "боевой хомячок". Чем же он занимался?
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23.12.2020 14:43 Відповісти
Нічого собі, травмат ...
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23.12.2020 14:54 Відповісти
Подозрительно похож на настоящий
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23.12.2020 15:47 Відповісти
Почему полицейские не положили его на землю приемом "Пуля в лоб"? Боятся применять...
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23.12.2020 15:18 Відповісти
Странно что не застрелился в голову
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23.12.2020 15:18 Відповісти
Дурачек, теперь лет восемь дадут...
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23.12.2020 16:02 Відповісти
Героям слава!
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23.12.2020 17:14 Відповісти
гранатами странно что не забросал...
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23.12.2020 17:34 Відповісти
Мусора наглеют, это их травмат,
Кто этих мразей стрелять будет
Из этого ?
Мусора мрази
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23.12.2020 17:49 Відповісти
Любой свододный человек просто обязан отстреливаться от сАбоковских палканов, если учесть, что в Украине нет ни уважаемых судов, ни справедливости! Я отношусь к этому с пониманием и сочувствием!
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23.12.2020 20:04 Відповісти
 
 