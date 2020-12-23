17 458 58
Україні повернули військовослужбовця ЗСУ Пупка, який перебував на окупованому Донбасі, - делегація в ТКГ. ФОТО
З окупованого Донбасу українській стороні сьогодні повернули військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ Олександра Пупка.
Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військовослужбовець нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію "за обставинами, які встановлюються".
Топ коментарі
+37 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар23.12.2020 14:37
+18 Wrgg
показати весь коментар23.12.2020 15:01
+17 Пан Перець
показати весь коментар23.12.2020 14:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А мовою - швидко.