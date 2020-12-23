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Чорні археологи розкопали скіфський курган на Миколаївщині: поліція провела 11 обшуків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели обшуки в Кривому Розі в межах розслідування справи про незаконні розкопки унікального скіфського кургану на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Миколаївській області.

"Спеціально сформована група правоохоронців за силової підтримки спецпризначенців прибула до Дніпропетровської області для проведення 11 санкціонованих обшуків у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 298 КК України "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини"", - йдеться в повідомленні.

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У процесі розслідування правоохоронці встановили, що розкопки вищезазначеного кургану здійснювались у т.ч. технікою підприємства, розташованого у Дніпропетровській області.

Чорні археологи розкопали скіфський курган на Миколаївщині: поліція провела 11 обшуків 01
Чорні археологи розкопали скіфський курган на Миколаївщині: поліція провела 11 обшуків 02
Чорні археологи розкопали скіфський курган на Миколаївщині: поліція провела 11 обшуків 03
Чорні археологи розкопали скіфський курган на Миколаївщині: поліція провела 11 обшуків 04
Чорні археологи розкопали скіфський курган на Миколаївщині: поліція провела 11 обшуків 05

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22 грудня за місцем розташування фірм у Кривому Розі, які, ймовірно, надавали техніку для розкопок кургану, правоохоронці за процесуального керівництва прокуратури провели слідчі дії: допитали як свідків вісім осіб та провели низку обшуків, у результаті яких вилучили документацію на експлуатацію техніки, угоду про надання послуг стосовно робіт машинами і механізмами тощо.

Автор: 

Миколаївська область (2277) Нацполіція (15186)


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Топ коментарі
+8
В youtube повно відео, де дебіли хвастаються, як вони розривають скіфські поховання.
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23.12.2020 15:54
+6
Курган розрили СБУшники. Охороняли техніку на розритому кургані одеські автомайданівці Резвушкіна, який відомий своєю співпрацєю з СБУ і нападом на Гриценка в Одесі по заказу СБУ.
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23.12.2020 16:00
+5
Ну і виродки, що тут скажеш...
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23.12.2020 16:12
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В youtube повно відео, де дебіли хвастаються, як вони розривають скіфські поховання.
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23.12.2020 15:54 Відповісти
Курган розрили СБУшники. Охороняли техніку на розритому кургані одеські автомайданівці Резвушкіна, який відомий своєю співпрацєю з СБУ і нападом на Гриценка в Одесі по заказу СБУ.
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23.12.2020 16:00 Відповісти
у нас тоже копали под охраной с автоматами в открытую
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23.12.2020 16:15 Відповісти
Чорні археологи розкопали скіфський курган на Миколаївщині: поліція провела 11 обшуків - Цензор.НЕТ 6139
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23.12.2020 16:49 Відповісти
название какое красивое придумали.."черные археологи"....
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23.12.2020 15:59 Відповісти
Афро-археологи.
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23.12.2020 16:04 Відповісти
афроамериканские археологи
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23.12.2020 16:22 Відповісти
Які нах археологи? Звичайнісінькі грабіжники могил! Таких завжди хватало. Любителі легкої наживи.
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23.12.2020 16:47 Відповісти
Любителі легкої наживи в Раде сидять .
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23.12.2020 19:21 Відповісти
Подобається довбати,то на суворий режим, в Ст.Бабани ,в гранкар"єр,!!))
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23.12.2020 15:59 Відповісти
А что с кладом обратно в курган закопают?
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23.12.2020 16:02 Відповісти
Для начала пусть его найдут. На текущий момент, есть только раскопаный курган и техника которой копали. Найдут ли самого заказчика с содержимым кургана - большой вопрос!
Наличие договора с заказчиком - фигня, его составляют постольку поскольку - иногда со слов заказчика, а иногда и "на фонарь" чтобы бухгалтерии было что подложить под платежку.
PS Может оказаться, что копали сами "арендодатели" составив фиктивный договор с фантомом
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23.12.2020 16:28 Відповісти
Так а что выкопали то?
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23.12.2020 16:05 Відповісти
...откопали две коньячные струи
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23.12.2020 16:13 Відповісти
Большую яму...
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23.12.2020 18:33 Відповісти
Боги накажут за это!
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23.12.2020 16:06 Відповісти
Доки його копали- всім було пофіг. А коли викопали комплекс золотих царських прикрас- силовики заворушились. Тьху
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23.12.2020 16:11 Відповісти
Не поділили...
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23.12.2020 18:34 Відповісти
Ну і виродки, що тут скажеш...
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23.12.2020 16:12 Відповісти
Грабители курганов долго не живут,нормальные поисковики просто монеты с распаханных полей собирают.Хотя аграрии убили уже не одну тысячу курганов.
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23.12.2020 16:25 Відповісти
Это да, у нас гораздо больше курганов фермеры уничтожили. Даже Змиевые Валы участками распахали.
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23.12.2020 21:17 Відповісти
Мусора решили поживиться
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23.12.2020 17:53 Відповісти
технику изъять , руководителей и механизаторов наказать .
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23.12.2020 19:22 Відповісти
ЯК ЗАВЖДИ ...НІЧОГО НЕ ЗНАЙДЕНО ПІД ЧАС РОЗКОПОК.
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23.12.2020 22:40 Відповісти
Якби!!!
Якби це було б в останній раз!!!

Створіння без совісті, народжені ****** чи рабинею.

Смертний гріх на вас за поругану пам'ять пращурів, спаплюжені поховання.
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24.12.2020 11:25 Відповісти
С Юзиком не поделились ?
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21.06.2021 10:50 Відповісти
 
 