Чорні археологи розкопали скіфський курган на Миколаївщині: поліція провела 11 обшуків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці провели обшуки в Кривому Розі в межах розслідування справи про незаконні розкопки унікального скіфського кургану на Миколаївщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Миколаївській області.
"Спеціально сформована група правоохоронців за силової підтримки спецпризначенців прибула до Дніпропетровської області для проведення 11 санкціонованих обшуків у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 298 КК України "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини"", - йдеться в повідомленні.
У процесі розслідування правоохоронці встановили, що розкопки вищезазначеного кургану здійснювались у т.ч. технікою підприємства, розташованого у Дніпропетровській області.
22 грудня за місцем розташування фірм у Кривому Розі, які, ймовірно, надавали техніку для розкопок кургану, правоохоронці за процесуального керівництва прокуратури провели слідчі дії: допитали як свідків вісім осіб та провели низку обшуків, у результаті яких вилучили документацію на експлуатацію техніки, угоду про надання послуг стосовно робіт машинами і механізмами тощо.
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Наличие договора с заказчиком - фигня, его составляют постольку поскольку - иногда со слов заказчика, а иногда и "на фонарь" чтобы бухгалтерии было что подложить под платежку.
PS Может оказаться, что копали сами "арендодатели" составив фиктивный договор с фантомом
Якби це було б в останній раз!!!
Створіння без совісті, народжені ****** чи рабинею.
Смертний гріх на вас за поругану пам'ять пращурів, спаплюжені поховання.