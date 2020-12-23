В аеропорту Ташкента перейшли на написання "Kyiv" замість "Kiev", - посольство. ФОТО

Міжнародний аеропорт "Ташкент" імені Іслама Карімова перейшов на коректну транслітерацію назви столиці України латиницею - Kyiv замість Kiev.

Про це повідомило в Facebook Посольство України в Республіці Узбекистан, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо співробітникам аеропорту за розуміння і коректну транслітерацію нашого прекрасного Києва!", - сказано в публікації.

Представники посольства назвали такий крок "подарунком українським дипломатам з Узбекистану", адже 22 грудня українські дипломати відзначали своє професійне свято.





Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ніякої російської мови не має бути", - Омелян закликав позбутися "радянського сліду" в українських аеропортах

Нагадаємо, на початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та аеропортів з метою коригування правопису назви міста (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

У 2020 році "Вікіпедія" перейшла на написання "Kyiv" замість "Kiev".

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці способом, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що зараз правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.