УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8592 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 509 12

В аеропорту Ташкента перейшли на написання "Kyiv" замість "Kiev", - посольство. ФОТО

Міжнародний аеропорт "Ташкент" імені Іслама Карімова перейшов на коректну транслітерацію назви столиці України латиницею - Kyiv замість Kiev.

Про це повідомило в Facebook Посольство України в Республіці Узбекистан, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо співробітникам аеропорту за розуміння і коректну транслітерацію нашого прекрасного Києва!", - сказано в публікації.

Представники посольства назвали такий крок "подарунком українським дипломатам з Узбекистану", адже 22 грудня українські дипломати відзначали своє професійне свято.

В аеропорту Ташкента перейшли на написання Kyiv замість Kiev, - посольство 01
В аеропорту Ташкента перейшли на написання Kyiv замість Kiev, - посольство 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ніякої російської мови не має бути", - Омелян закликав позбутися "радянського сліду" в українських аеропортах

Нагадаємо, на початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та аеропортів з метою коригування правопису назви міста (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

У 2020 році "Вікіпедія" перейшла на написання "Kyiv" замість "Kiev".

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці способом, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що зараз правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

Автор: 

аеропорт (1851) Київ (19515) посольство України (284) Узбекистан (134)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А казали що узбекі чурки,це москалі чурбани неотесані !!))
показати весь коментар
23.12.2020 16:42
+5
Респект, O'zbekiston !
показати весь коментар
23.12.2020 17:16
+3
Ім"я власне,має писатись транскріпцією,м.Дніпро(укр.)-г.Днипро(рос.) ,це за загальнопринятими правилами !!))
показати весь коментар
23.12.2020 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попрут теперь к нам узбеки, а то раньше блукали, в расписании не могли нас найти.
показати весь коментар
23.12.2020 16:40 Відповісти
Ім"я власне,має писатись транскріпцією,м.Дніпро(укр.)-г.Днипро(рос.) ,це за загальнопринятими правилами !!))
показати весь коментар
23.12.2020 16:45 Відповісти
А казали що узбекі чурки,це москалі чурбани неотесані !!))
показати весь коментар
23.12.2020 16:42 Відповісти
Raxmat do'stlar.
показати весь коментар
23.12.2020 16:53 Відповісти
Респект, O'zbekiston !
показати весь коментар
23.12.2020 17:16 Відповісти
а українські вчительки інохемних мов не в состоянії того зробити. переписують кацапський варіант.
показати весь коментар
23.12.2020 17:26 Відповісти
Вiтаю усiх! Це величезна перемога!
показати весь коментар
23.12.2020 18:28 Відповісти
таки да, жить без этого было невмоготу
показати весь коментар
23.12.2020 20:52 Відповісти
 
 