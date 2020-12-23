Нову повітряну лінію електропередач довжиною 186 км ввели в експлуатацію на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом". ФОТОрепортаж

Сьогодні на майданчику Запорізької АЕС відбулася офіційна церемонія введення в експлуатацію нової повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – підстанція "Каховська" завдовжки 186 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

Лінію урочисто відкрив т. в. о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. На церемонії також був присутній новообраний мер міста Енергодар Дмитро Орлов.

"ЛЕП Запорізька АЕС – підстанція "Каховська" значно поліпшить якість електропостачання для мешканців і промислових підприємств Херсонської та Одеської областей, а також вивільнить "замкнені" потужності Запорізької атомної електростанції, знявши з неї всі мережеві обмеження", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що після завершення ремонтних робіт на 5-му енергоблоці ЗАЕС зможе видавати в мережу максимум своєї потужності. Відтак всі шість енергоблоків ЗАЕС, працюючи на повну потужність (6 тис МВт), дадуть можливість підвищити надійність енергопостачання у південній частині Об’єднаної енергосистеми України, оскільки транзит електроенергії здійснюватиметься безпосередньо від джерела генерації.

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До того ж повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС – підстанція "Каховська" допоможе перерозподілити електроенергію, яку виробляє ЗАЕС, та створить можливості для маневру без зниження потужності. А в перспективі ця ЛЕП матиме важливе значення при синхронізації Української енергосистеми з Європейською.

Перед урочистим відкриттям повітряної лінії Запорізька АЕС – підстанція "Каховська" Петро Котін та учасники заходу відвідали енергоблок №5 Запорізької АЕС, на якому наразі завершуються роботи з продовження терміну експлуатації. Всі інженерні роботи відбуваються за графіком, на станції очікують на додаткову перевірку стану виконання робіт з боку інспекторів Держатомрегулювання.









