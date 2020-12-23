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Нову повітряну лінію електропередач довжиною 186 км ввели в експлуатацію на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом". ФОТОрепортаж

Сьогодні на майданчику Запорізької АЕС відбулася офіційна церемонія введення в експлуатацію нової повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – підстанція "Каховська" завдовжки 186 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

Лінію урочисто відкрив т. в. о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. На церемонії також був присутній новообраний мер міста Енергодар Дмитро Орлов.

"ЛЕП Запорізька АЕС – підстанція "Каховська" значно поліпшить якість електропостачання для мешканців і промислових підприємств Херсонської та Одеської областей, а також вивільнить "замкнені" потужності Запорізької атомної електростанції, знявши з неї всі мережеві обмеження", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що після завершення ремонтних робіт на 5-му енергоблоці ЗАЕС зможе видавати в мережу максимум своєї потужності. Відтак всі шість енергоблоків ЗАЕС, працюючи на повну потужність (6 тис МВт), дадуть можливість підвищити надійність енергопостачання у південній частині Об’єднаної енергосистеми України, оскільки транзит електроенергії здійснюватиметься безпосередньо від джерела генерації.

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До того ж повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС – підстанція "Каховська" допоможе перерозподілити електроенергію, яку виробляє ЗАЕС, та створить можливості для маневру без зниження потужності. А в перспективі ця ЛЕП матиме важливе значення при синхронізації Української енергосистеми з Європейською.

Перед урочистим відкриттям повітряної лінії Запорізька АЕС – підстанція "Каховська" Петро Котін та учасники заходу відвідали енергоблок №5 Запорізької АЕС, на якому наразі завершуються роботи з продовження терміну експлуатації. Всі інженерні роботи відбуваються за графіком, на станції очікують на додаткову перевірку стану виконання робіт з боку інспекторів Держатомрегулювання.

Нову повітряну лінію електропередач довжиною 186 км ввели в експлуатацію на Запорізькій АЕС, - Енергоатом 01
Нову повітряну лінію електропередач довжиною 186 км ввели в експлуатацію на Запорізькій АЕС, - Енергоатом 02
Нову повітряну лінію електропередач довжиною 186 км ввели в експлуатацію на Запорізькій АЕС, - Енергоатом 03
Нову повітряну лінію електропередач довжиною 186 км ввели в експлуатацію на Запорізькій АЕС, - Енергоатом 04
Нову повітряну лінію електропередач довжиною 186 км ввели в експлуатацію на Запорізькій АЕС, - Енергоатом 05

Автор: 

АЕС (1151) Запоріжжя (2270) Енергоатом (1636) Петро Котін (111)


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Топ коментарі
+12
Все верно, завтра появится какой-нибудь "ахметов", кто будет взимать плату за передачу энергии по проводам линии, построенной за счет бюджета （нас с вами）.
Украина, территория бесстыдства и беззакония.
（не ругайте так громко, уже к лету узнате по счетам за эл.энергию）
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23.12.2020 17:56
+7
https://censor.net/ru/user/478011 не пиши дурню. 186 км ЛЭП 750 кВ за 1 год не построишь. ее строили 3 года назад при Порошенко П,А.. когда были деньги в казне Украины. сейчас зеленая гниль присвоила победу, которую Порох сделал.
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23.12.2020 19:16
+6
завтро на мосте в запоре будет у нас
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23.12.2020 18:28
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О. Нашли новую тему куда можно откатики делать с Ковидного фонда.
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23.12.2020 17:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478011 не пиши дурню. 186 км ЛЭП 750 кВ за 1 год не построишь. ее строили 3 года назад при Порошенко П,А.. когда были деньги в казне Украины. сейчас зеленая гниль присвоила победу, которую Порох сделал.
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23.12.2020 19:16 Відповісти
Другие страны уходят от ядерных станций и от отработанного ядерного топлива здесь наоборот экологию уничтожили. Уроды вроде Ахметова который переходит на Зелёное электричество которое в 10 раз дороже ядерного Зеленский который строит дата центры для обогащения властей Порошенко который строит хранилища для отработанного ядерного топлива. Уроды они все одним словом. Молчали бы со своим Уродом Порошенко и Уродом Зеленским!!!
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25.12.2020 10:28 Відповісти
"...длинной 186 км..."
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23.12.2020 17:55 Відповісти
Все верно, завтра появится какой-нибудь "ахметов", кто будет взимать плату за передачу энергии по проводам линии, построенной за счет бюджета （нас с вами）.
Украина, территория бесстыдства и беззакония.
（не ругайте так громко, уже к лету узнате по счетам за эл.энергию）
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23.12.2020 17:56 Відповісти
Вот когда режут ленточку , значит опять народ нае.... , извините , вырвалось .
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23.12.2020 18:01 Відповісти
А где Зеля
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23.12.2020 18:06 Відповісти
завтро на мосте в запоре будет у нас
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23.12.2020 18:28 Відповісти
Не дай Бог, бедоносец ведь, а там ДнепроГЭС рядом
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23.12.2020 18:52 Відповісти
На концерті 95 кварталу.
Він боїться електричного струму.
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23.12.2020 23:48 Відповісти
Не понял?))) Запустили то, что построено еще три года назад?))) И без бубочки?))
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23.12.2020 18:13 Відповісти
Кому интересно, можете прочесть два соседних поста от Запорожской АЭС с разницей в три года)))) https://www.facebook.com/zapnpp/posts/1512990462155839
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23.12.2020 18:29 Відповісти
Там же недалеко возле запорожской АЕС и Ахметка свои *ветряные мельницы* пристроил. Так что походу подключится на шару к етим же линиям построенным за счет АЕС
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23.12.2020 18:18 Відповісти
Ты хоть представляешь что нужно что бы подключиться к ЛЭП-750 кВ?
Всего 5 подстанций которые подключены к четырём ЛЭП 750 кВ идущих с Запорожской АЭС:возле Кривого Рога , Запорожья, Донецка и Мариуполя, теперь возле Каховки
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23.12.2020 18:43 Відповісти
Народ, чого незадоволені?!
Цей проект почав реалізовуватись ще за Порошенко, а проектування ще раніше.
Як що будується щось нове - це добре!
"Не скігліть"©
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23.12.2020 18:50 Відповісти
Каховская питала насосы подачи воды в Крым и это неплохо что Каховское направление сделают зависимое от Запорожской АЭС.
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23.12.2020 20:01 Відповісти
спасибо товарищу Зеле за наше счастливое...)
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23.12.2020 19:04 Відповісти
Совок жив! Открытие каждого ларька перерезанием ленточки! Как в Израиле,США, Китае....
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23.12.2020 19:18 Відповісти
А куда будут девать э/э ?
Ведь Белорусь и РФ будут обеспечивать Украину.
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23.12.2020 19:32 Відповісти
У 2014 році Корпорація «СОЮЗ» розпочала будівництво ПС 750/330 кВ «Каховська» у рамках загальнонаціональної Енергетичної стратегії України до 2030 року під проектним фінансуванням Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. Замовником будівництва є Національна енергетична компанія «Укренерго». ПС 750/330 кВ «Каховська» - нове будівництво цього типу підстанцій в Україні. Встановлена потужність трансформатора становить 2по 1 000 МВА. Термін реалізації проекту:2014-2016 В жовтні 2016 року підписано «Акт про завершення робіт» на ПС 750/330 кВ «Каховська».Новозбудована ПС 750/330 кВ значно підвищить енергетичну ефективність експлуатації Запорізької АЕС, стабільність енергозабезпечення Південного регіону країни, рівень енергетичної ефективності системи передачі енергії й забезпечить сумісність з Європейскою системою. http://soyuz-corp.com.ua/component/zoo/item/ps-750-kakhovska?category_id=5
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23.12.2020 20:43 Відповісти
Цхоят цхоят цхоят....... Почему Немцы ушли от ядерных станций??? Неужели люди которые живут в Германии не такие как мы Украинцы??? Почему экология должна страдать из за обогащения властей???
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25.12.2020 10:33 Відповісти
 
 