Нардеп "ЄС" Южаніна звернулася до Шмигаля, Петрашка і Степанова: Вартість тестування на COVID-19 не повинна бути 800-1200 грн, потрібне державне регулювання. ДОКУМЕНТ
Уряд має встановити державне регулювання цін на тести для визначення коронавірусної хвороби, а також на проведення комп’ютерної томографії.
Відповідне депутатське звернення до прем’єр-міністра України, міністра охорони здоров’я та міністра економіки надіслала народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Здавалося б, звичайна ситуація. Захворів однокласник хлопчика з багатодітної сім’ї, в якій зростає п’ятеро дітей шкільного віку, і тепер усі в родині повинні здати тести на коронавірус. А крім того, у подружжя є четверо батьків за 70 років, з якими потрібно спілкуватися, і, навідуючи їх, бути впевненими, що вони самі здорові. Із нинішньою вартістю тестів (щонайменше 1200 гривень) сума, яку відразу потрібно було витратити, виявилася завеликою. В результаті всі діти змушені були перейти на дистанційне навчання", – наводить приклад Ніна Южаніна.
Вона зауважила, що подібні випадки не поодинокі. Держава не забезпечує громадян безкоштовним тестуванням, а на перевірку з власної ініціативи бракує грошей. Ціни просто непідйомні для людей — наприклад, працівників бюджетної сфери, у яких є родини, не кажучи вже про пенсіонерів. Виходить замкнене коло – зауважує Ніна Южаніна.
"Мінімальна вартість послуг для проведення лабораторних ПЛР-тестів на захворювання COVID-19 у Києві становить більше 800 гривень за умови прибуття людини самостійно до лабораторії. Та біля 1 200 гривень за умови виїзду до місця проживання громадянина. При цьому мінімальна пенсія за віком в 2020 році в Україні становила від 1638 до 1700 грн на місяць. Мінімальна заробітна плата – від 4723 до 5000 грн на місяць, а розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становив від 2027 до 2189 грн на місяць", – пояснює Южаніна.
У ситуації тривалої пандемії COVID-19 тестування та діагностика – це соціально значуща послуга, тому держава має встановити свій контроль і регулювання за ціноутворенням, зазначає Южаніна.
"На сьогодні встановлено державне регулювання цін на медичні препарати та лікарські засоби шляхом декларування їх на сайті Держпродспоживслужби. Можливість держави регулювати ціни на соціально значущі товари передбачено і Законом України "Про ціни і ціноутворення". Також у квітні 2020 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", яким Кабінету Міністрів надано право встновлювати ціни на соціально значущі товари і послуги", – пише Южаніна.
Вона закликає внести зміни до урядової Постанови від 22 квітня 2020 року №341 "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення" та інших нормативних актів і включити в неї послуги з проведення тестувань IgM та IgG антитіл до антигена коронавірусу, тестування шляхом проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а також проведення комп’ютерної томографії легень людини для виявлення ускладнень у вигляді вірусної пневмонії.
Влада має зробити все для того, щоб послуги з тестування та діагностики були фінансово доступними для всіх громадян – наголошує представниця "Європейської Солідарності". "В умовах пандемії тестування якраз і є соціально значущою та життєво важливою річчю. Адже і без локдаунів українці часто змушені в багатьох речах себе обмежувати. І хоча б якось зробити ці обмеження менш болісними — цілком під силу владі", – резюмує Ніна Южаніна.
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Інша справа, що процедура "дуже приємна", коли тобі палку з тампоном засовують через ніс майже в легені.
Тебе бакпосев чем брали -- каким предметом? -- из Германии ли ты?
Давай, колись до гланд -- откель ты? -- я всё пойму, как бывший уролог...*)
Тогда позволь дать тебе совет: Если ты увидишь ватку на палочке -- тикай сразу без оглядки -- тебя дурят!
...маякни, если шо -- посоветуемся без обидок...
Fröhliche Weihnachten Genosse...*)
В отличие от пятого президента Украины Петра Порошенко, действующий президент Владимир Зеленский не относится к людям, которые способны слушать других, считает глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин.
Ну наконец-то ГОЛОС, слышно здравый намек на общие ценности с ЕС
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За чий рахунок повинен розпочатися банкет?
Тому багато народу йдуть здавати аналіз в приватні лабораторії,де саме така ціна
Важно отметить, что оперативная съемка велась в период 2019 и до конца января 2020 года. В то время на должности премьер-министра был Алексей Гончарук.
Об этом в среду, 23 января, сообщает издание «Кома» со ссылкой на опубликованное видео на официальном YouTube-канале «https://www.youtube.com/channel/UCfnUmOhNwPSl3g2nYQgh0YA Гео Лерос «.
На видео нардеп показал фигурантов данной схемы, а именно Александра Луцкого.
Кроме этого по данным Лероса кандидата на должность министра еще 1 октября 2019 года сначала назначили на должность уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам.
Также на видео рассказывается как Ермак-младший также лоббирует вопрос с назначением на главу Геокадастра Александра Луцкого
http://koma.news/nardep-pokazal-video-peredachi-deneg-za-dolzhnost-ministra/5329/
А вы тут волнуетесь "За чий рахунок повинен розпочатися банкет?"
At Least 614,000 People in the U.S. Have Received the Covid-19 Vaccine
О том, какие бюджетные структуры закупили за деньги налогоплательщиков в 2020 году самые дорогие автомобили.
Больше всего новых авто за средства налогоплательщиков в Украине осуществила автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады. Данные системы ProZorro свидетельствуют, что для украинских парламентариев приобрели 14 Toyota Camry на 12 млн 537 тыс грн. Поставщиком выступило ООО "АРТМОТОР" из Харькова. Предусмотрены два варианта комплектации автомобилей: Comfort стоимостью 895 тыс. 295 грн и Elegance - по 896 тыс. 12 грн 50 коп. Согласно договору купли-продажи, все иномарки 2020 года выпуска, о чем должны свидетельствовать соответствующие сертификаты.
Также три новых автомобиля Toyota Camry стоимостью в 2 млн 698 тыс. 800 грн закупили для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. По информации ProZorro, легковые авто приобрели для обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти. Поставщиком также выступило ООО "АРТМОТОР", но на этот раз из города Сумы.
Также Toyota Camry (Premium) за 1 млн 145 тыс. 857 грн (с НДС) закупили для "Ривнеоблэнерго". Договор заключен 18 декабря, а период доставки - до 31 декабря.
Для АО "Черновцыоблэнерго" приобрели Toyota Camry за 1 млн 139 тыс. 400 грн (с НДС). Кроме того, предприятие также приобрело Hyundai FL за 1 млн 92 тыс. 700 грн и Škoda Superb за 1 млн 58 тыс. 610 грн.
Автопарк ГБР пополнили два Land Cruiser 150 Prado за 2 млн 114 тыс. грн оба.
Автомобиль Toyota Land Cruiser 1 млн 163 тыс. 989 грн через государственные закупки приобрело частное акционерное общество НАК "Надра Украины".
Новые Toyota Highlander приобрели в Службе автомобильных дорог в Днепропетровской области и Запорожском машиностроительном конструкторском бюро "Прогресс". Эти госучреждения закупили по одной иномарке, которые обошлись бюджету более 1,6 млн каждая.
Для исполнительного комитета Терновского городского совета Днепропетровской области через систему ProZorro закупили автомобиль KIA Sorento FL Prestige за 1 млн 162 тыс. 172 грн (с НДС).
давай предложи, как привыкла:
Стоимость вакцины в Украине от Южаниной должна составлять:
Цена производителя Х год выпуска Х матричную РН Х липидную наночастицу (в квадрате) Х коэфф.50% + НДС 20%
Ото бабла можно будет настричь, правда миллионерша с швейной фабрики?
Хтось може закидати мені нефаховість в цих питаннях. Але у світі існують думки спеціалістів про заощадження коштів на непотрібних тестах і максимально фінансувати саме лікування важких випадків. петро із своєю южаніною втратили частину моєї підтримки ще тоді, коли та заявила про чадящі дизелі євроблях. Не помічаючи чаду камазів і інших вантажівок з движками від мтз. Боротися треба не з дешевими іномарками. Боротися треба із заторами на київських вулицях. а затори чеерез неадекватну забудову.