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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Нардеп "ЄС" Южаніна звернулася до Шмигаля, Петрашка і Степанова: Вартість тестування на COVID-19 не повинна бути 800-1200 грн, потрібне державне регулювання. ДОКУМЕНТ

Уряд має встановити державне регулювання цін на тести для визначення коронавірусної хвороби, а також на проведення комп’ютерної томографії.

Відповідне депутатське звернення до прем’єр-міністра України, міністра охорони здоров’я та міністра економіки надіслала народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Здавалося б, звичайна ситуація. Захворів однокласник хлопчика з багатодітної сім’ї, в якій зростає п’ятеро дітей шкільного віку, і тепер усі в родині повинні здати тести на коронавірус. А крім того, у подружжя є четверо батьків за 70 років, з якими потрібно спілкуватися, і, навідуючи їх, бути впевненими, що вони самі здорові. Із нинішньою вартістю тестів (щонайменше 1200 гривень) сума, яку відразу потрібно було витратити, виявилася завеликою. В результаті всі діти змушені були перейти на дистанційне навчання", – наводить приклад Ніна Южаніна.

Вона зауважила, що подібні випадки не поодинокі. Держава не забезпечує громадян безкоштовним тестуванням, а на перевірку з власної ініціативи бракує грошей. Ціни просто непідйомні для людей — наприклад, працівників бюджетної сфери, у яких є родини, не кажучи вже про пенсіонерів. Виходить замкнене коло – зауважує Ніна Южаніна.

Читайте також: Степанов: Алгоритм тестування на COVID-19 повністю оновлено. Запроваджується скринінг на виявлення антигена

"Мінімальна вартість послуг для проведення лабораторних ПЛР-тестів на захворювання COVID-19 у Києві становить більше 800 гривень за умови прибуття людини самостійно до лабораторії. Та біля 1 200 гривень за умови виїзду до місця проживання громадянина. При цьому мінімальна пенсія за віком в 2020 році в Україні становила від 1638 до 1700 грн на місяць. Мінімальна заробітна плата – від 4723 до 5000 грн на місяць, а розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становив від 2027 до 2189 грн на місяць", – пояснює Южаніна.

У ситуації тривалої пандемії COVID-19 тестування та діагностика – це соціально значуща послуга, тому держава має встановити свій контроль і регулювання за ціноутворенням, зазначає Южаніна.

"На сьогодні встановлено державне регулювання цін на медичні препарати та лікарські засоби шляхом декларування їх на сайті Держпродспоживслужби. Можливість держави регулювати ціни на соціально значущі товари передбачено і Законом України "Про ціни і ціноутворення". Також у квітні 2020 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", яким Кабінету Міністрів надано право встновлювати ціни на соціально значущі товари і послуги", – пише Южаніна.

Також читайте: Тест на COVID-19 проводитимуть усім, хто має будь-які симптоми респіраторного захворювання, - Степанов. ВIДЕО

Вона закликає внести зміни до урядової Постанови від 22 квітня 2020 року №341 "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення" та інших нормативних актів і включити в неї послуги з проведення тестувань IgM та IgG антитіл до антигена коронавірусу, тестування шляхом проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а також проведення комп’ютерної томографії легень людини для виявлення ускладнень у вигляді вірусної пневмонії.

Влада має зробити все для того, щоб послуги з тестування та діагностики були фінансово доступними для всіх громадян – наголошує представниця "Європейської Солідарності". "В умовах пандемії тестування якраз і є соціально значущою та життєво важливою річчю. Адже і без локдаунів українці часто змушені в багатьох речах себе обмежувати. І хоча б якось зробити ці обмеження менш болісними — цілком під силу владі", – резюмує Ніна Южаніна.

Нардеп ЄС Южаніна звернулася до Шмигаля, Петрашка і Степанова: Вартість тестування на COVID-19 не повинна бути 800-1200 грн, потрібне державне регулювання 01
Нардеп ЄС Южаніна звернулася до Шмигаля, Петрашка і Степанова: Вартість тестування на COVID-19 не повинна бути 800-1200 грн, потрібне державне регулювання 02
Нардеп ЄС Южаніна звернулася до Шмигаля, Петрашка і Степанова: Вартість тестування на COVID-19 не повинна бути 800-1200 грн, потрібне державне регулювання 03
Нардеп ЄС Южаніна звернулася до Шмигаля, Петрашка і Степанова: Вартість тестування на COVID-19 не повинна бути 800-1200 грн, потрібне державне регулювання 04

Читайте также: План вакцинации от COVID-19 в Украине будут обновлять, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) Южаніна Ніна (193) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Хтось десь трошки бреше. Особисто всією сім'єю в чотири чоловіка проходили цей тест і жодної копійки не платив. Це за умови, що все було за направленням сімейного лікаря.
Інша справа, що процедура "дуже приємна", коли тобі палку з тампоном засовують через ніс майже в легені.
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23.12.2020 18:29
+5
Не закони України, а закони під Васадзе. У нас "все для людей"...
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23.12.2020 18:32
+4
...лучше расскажи, сколько должна стоить растаможка...
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23.12.2020 18:24
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...лучше расскажи, сколько должна стоить растаможка...
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23.12.2020 18:24 Відповісти
Заболбали вы своей растаможкой . Научитесь уважать права водителей и законы Украины . А может быть потом будет вам "растаможка" .
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23.12.2020 18:29 Відповісти
Не закони України, а закони під Васадзе. У нас "все для людей"...
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23.12.2020 18:32 Відповісти
Радует то , что идиотов на дорогах на евробляхах почти нет . Я не против справедливой растаможки . Я за одинаковую ответственность всех участников движения .
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23.12.2020 18:36 Відповісти
А велика різниця на нове авто в Україні та в Європі?
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23.12.2020 18:40 Відповісти
Деякі нові у нас дешевші!
https://topgir.com.ua/kakie-novye-avto-v-ukraine-deshevle-chem-v-evrope-320948/
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23.12.2020 18:41 Відповісти
різниця в якості - б у авто з Європи буде навіть на помойней солярі човгать і по бездоріжжі а так звоні нові авто в Україні ширпотреб який вже і 4 тисячі ненаїжжає і ламається
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23.12.2020 18:49 Відповісти
Так Європа відмовляється від дизельних авто, і весь цей хлам авто бариги тягнуть до нас з пробігом від 100 000 кілометрів, а для нас це в радість.
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23.12.2020 18:55 Відповісти
незвізди як їздили так і їздять, а в Україні навіть і ще і неїздили на дизельних авто , пісовують ширпотреб а ввезення авто шакали заборонили
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23.12.2020 19:00 Відповісти
В тебе яке авто?
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23.12.2020 19:10 Відповісти
мені южаніни і парашенки не закон , я Вільна людина і купую авто в Бельгії , але українцям заборону ввів порошенко на авто
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23.12.2020 19:19 Відповісти
А ти випадково не ФОП?
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23.12.2020 19:22 Відповісти
я громадчнин України
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23.12.2020 19:25 Відповісти
Хто для тебе Порошенко?
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23.12.2020 19:28 Відповісти
жадний злодій
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23.12.2020 19:35 Відповісти
Нардеп "ЄС" Южаніна звернулася до Шмигаля, Петрашка і Степанова: Вартість тестування на COVID-19 не повинна бути 800-1200 грн, потрібне державне регулювання - Цензор.НЕТ 2552
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23.12.2020 19:48 Відповісти
ти шокалядку взад собі пихаєш то тортом рашен помазуєш чи шеболєтом заганяєш
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23.12.2020 21:53 Відповісти
Украину ввозят авто , которое в ЕС уже нельзя эксплуатировать . Его там отдают дёшево . У нас продают дорого . Копай глубже . Пенсии , субсидии , льготы , дотации , "кормильцы" Донбасса , и даже "афганцы" ......
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23.12.2020 18:50 Відповісти
южаніна ворог України і підтримкє геноцид падатків на авто
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23.12.2020 18:46 Відповісти
"устамі младєнца глаголєт істіна"
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23.12.2020 18:24 Відповісти
Пару раз слушал Южанину в Ютьюбе,тему не помню,но очень умная дама кстати...
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23.12.2020 18:26 Відповісти
злодійка і брехуха
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23.12.2020 18:49 Відповісти
Это нормально... -- если Государство существует, исключительно из-за заботы о гражданах, то почему это обслуживание должно быть бесплатным?
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23.12.2020 18:28 Відповісти
Хтось десь трошки бреше. Особисто всією сім'єю в чотири чоловіка проходили цей тест і жодної копійки не платив. Це за умови, що все було за направленням сімейного лікаря.
Інша справа, що процедура "дуже приємна", коли тобі палку з тампоном засовують через ніс майже в легені.
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23.12.2020 18:29 Відповісти
в ніс? от придурки українські. німці мажуть коло отієї тіліпайки що у горлі посередині висить. ніхто у ніс не лазить.
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23.12.2020 18:32 Відповісти
Так, в ніс. Тампон на паличці, сантиметрів з двадцять. Закидаєш голову назад і тобі цю паличку, майже всю, просовують через ніс. Після цього ще беруть кров на аналіз, також на Ковід (в першому коментарі це не згадав).
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23.12.2020 18:36 Відповісти
садюги!
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23.12.2020 18:39 Відповісти
Носоглотка -- это не лёгкие! ...и даже не гланды -- если они у тебя ещё есть ...*)
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23.12.2020 18:41 Відповісти
слухай, псіховане, як так одні іздіваються над своїми пацієнтами, інші ні. а результат один? і через садоносне і через гордо результат буде.
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23.12.2020 18:44 Відповісти
-- а тебе чого вспучило? *)
Тебе бакпосев чем брали -- каким предметом? -- из Германии ли ты?
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23.12.2020 18:51 Відповісти
палочка з ватою скрізь однакова. але ось схоже тобі мозок заділи.
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23.12.2020 19:10 Відповісти
Не-а... -- в Германии никаких ваток на палочке нету -- давно уже...
Давай, колись до гланд -- откель ты? -- я всё пойму, как бывший уролог...*)
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23.12.2020 19:16 Відповісти
нашо тобі? шукаєш забрану паличкою частину мозку?
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23.12.2020 19:51 Відповісти
пошукай ближче раз ти уролог - у нижній півкулі. зазвичай там осідає русский мозг.
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23.12.2020 19:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/46103 украинец... ...про придурков -- тоже не со всем согласный...*)
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23.12.2020 18:37 Відповісти
-- это ты ещё на дезентерию не проверялся... -- там прокалённая на спиртовой горелке проволочка с колечком на конце... -- если она не успела остыть -- зачем тебе дышать? *)
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23.12.2020 18:34 Відповісти
чого тебе вспучило?
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23.12.2020 18:40 Відповісти
Чё потух, "немец" с Крыжополя? *)
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23.12.2020 18:57 Відповісти
ну це ж тебе дроче, ти ж тут пальці вєєром розпушив.
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23.12.2020 19:09 Відповісти
Это ты ватку на палочках разлохматил... -- *)
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23.12.2020 19:17 Відповісти
В общем -- ты не из Германии.

Тогда позволь дать тебе совет: Если ты увидишь ватку на палочке -- тикай сразу без оглядки -- тебя дурят!

...маякни, если шо -- посоветуемся без обидок...
Fröhliche Weihnachten Genosse...*)
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23.12.2020 19:38 Відповісти
лек міх. думай шо хош.
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23.12.2020 19:40 Відповісти
Данкэ за любезность! -- я ж так и знал... *)
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23.12.2020 19:45 Відповісти
да будь ласка. для узькочєлюстного такого не жалко.
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23.12.2020 19:49 Відповісти
Рахманин о Зеленском: Человек на ходу, на колене придумывает, что будет делать дальше
В отличие от пятого президента Украины Петра Порошенко, действующий президент Владимир Зеленский не относится к людям, которые способны слушать других, считает глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин.
Ну наконец-то ГОЛОС, слышно здравый намек на общие ценности с ЕС
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23.12.2020 18:29 Відповісти
учора на каналі Скрипіна Голік розказував, як дійшли до того, що почали будувати дороги: не вміють зелені міністри проектувати витрати, тому так вийшло, що запросили мало з ковідного фонду. їм дали із фонду скільки запросили, і ще зверху дали 6,5 млрд. А так як МОН більше не запросив, то і вирішили з фонду ще на дороги узяти. Тепер маємо скріз сраку у медицині.
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23.12.2020 18:37 Відповісти
МОЗ
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23.12.2020 19:50 Відповісти
Моя семья уже за все время пандемии сдавала тест 7 раз и все бесплатно . Но , а вы не лохи должны платит , как голосовали ,так и платите . Вы платите налоги и ещё и за тесты . Так не лохам и надо . Привет еврейской семье, ЗЕ , бени , и т д , им то бабки нужны ваши !
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23.12.2020 18:32 Відповісти
в країні прапорця на аватарці здавали безкоштовно?
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23.12.2020 18:33 Відповісти
Власть должна сделать все для того, чтобы услуги по тестированию и диагностике были финансово доступными для всех граждан - отмечает представитель "Европейской Солидарности"Источник: https://censor.net/ru/p3238745

-------------------------------------------------------------------------------
За чий рахунок повинен розпочатися банкет?
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23.12.2020 18:33 Відповісти
800 грн? За эти деньги будете сами тестироваться.
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23.12.2020 18:34 Відповісти
У нас вообще 1,5 тысячи)
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23.12.2020 19:13 Відповісти
В звичайній поліклініці по направленню від сімейного лікаря безкоштовно.АЛЕ,спробуйте ще те направлення отримати,а контактним то взагалі не реально.Ну а хворий з підозрою на корону,спочатку,разом зі своїми бацилами ходить по поліклініці,сидить і черзі,а коли й отримає направлення на аналіз,то знові ж стоїть в черзі вже серед "товаришів по нещастю" знову ж тій самій поліклініці,а не в ізольованому приміщенні.
Тому багато народу йдуть здавати аналіз в приватні лабораторії,де саме така ціна
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23.12.2020 19:22 Відповісти
Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал новое видео оперативной съемки, где человек похожий на младшего брата Андрея Ярмака вел переговоры о назначении на должность министра аграрной политики Романа Лещенко за ДЕНЕЖНОЕ вознаграждение.
Важно отметить, что оперативная съемка велась в период 2019 и до конца января 2020 года. В то время на должности премьер-министра был Алексей Гончарук.
Об этом в среду, 23 января, сообщает издание «Кома» со ссылкой на опубликованное видео на официальном YouTube-канале «https://www.youtube.com/channel/UCfnUmOhNwPSl3g2nYQgh0YA Гео Лерос «.
На видео нардеп показал фигурантов данной схемы, а именно Александра Луцкого.
Кроме этого по данным Лероса кандидата на должность министра еще 1 октября 2019 года сначала назначили на должность уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам.
Также на видео рассказывается как Ермак-младший также лоббирует вопрос с назначением на главу Геокадастра Александра Луцкого
http://koma.news/nardep-pokazal-video-peredachi-deneg-za-dolzhnost-ministra/5329/

А вы тут волнуетесь "За чий рахунок повинен розпочатися банкет?"
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23.12.2020 18:36 Відповісти
От же дебилы.В Европе по моему 7 баксов стоит тест,какие 800-1200 грн. они хотят?
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23.12.2020 18:38 Відповісти
Саме так, за рахунок масового виробництва зменшилася вартість до 5-6 євро... А у нас барижать, найдешевше в Києві що бачив - 600 грн за ПЛР і 500 за антитіла!
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23.12.2020 18:44 Відповісти
Европейский Союз согласился закупить 300 млн доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech по цене в 15,5 евро за дозу. Об этом со ссылкой на внутренний документ ЕС от 18 ноября https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-vaccine-prices/eu-agreed-to-pay-15-5-euros-per-dose-for-pfizer-covid-19-vaccine-document-idUSKBN28V0Y6 сообщает Reuters.
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23.12.2020 21:05 Відповісти
https://inosmi.ru/social/20190309/244715960.html https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-19-vaccine-doses.html The New York Times

At Least 614,000 People in the U.S. Have Received the Covid-19 Vaccine
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23.12.2020 18:44 Відповісти
мадам "расстаможка " всплыла...такие как она и потопили шоколадного
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23.12.2020 18:46 Відповісти
https://www.nytimes.com/2020/12/14/well/live/covid-vaccine-questions.html?action=click&state=default&region=hub&context=storyline_vaccine_hub&module=styln-coronavirus-vaccines&variant=show&pgtype=LegacyCollection Answers to Your Questions About the New Covid Vaccines in the U.S.

Нардеп "ЕС" Южанина обратилась к Шмыгалю, Петрашко и Степанову: Стоимость тестирования на COVID-19 не должна быть 800-1200 грн, нужно государственное регулирование - Цензор.НЕТ 8279
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23.12.2020 18:50 Відповісти
Несмотря наhttps://apostrophe.ua/news/society/2020-12-23/v-ukraine-svyishe-10-tyis-novyih-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-statistika-na-23-dekabrya/218472 эпидемию коронавируса, который продолжает атаковать украинцев, и экономический кризис в государстве из-за последствий пандемии, украинские чиновники в 2020 году не отказывали себе в возможностях пополнить автопарки новыми автомобилями. Больше дорогих машин приобрели для нужд Аппарата Верховной Рады, а поставляло машины ООО "АРТМОТОР".
О том, какие бюджетные структуры закупили за деньги налогоплательщиков в 2020 году самые дорогие автомобили.
Больше всего новых авто за средства налогоплательщиков в Украине осуществила автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады. Данные системы ProZorro свидетельствуют, что для украинских парламентариев приобрели 14 Toyota Camry на 12 млн 537 тыс грн. Поставщиком выступило ООО "АРТМОТОР" из Харькова. Предусмотрены два варианта комплектации автомобилей: Comfort стоимостью 895 тыс. 295 грн и Elegance - по 896 тыс. 12 грн 50 коп. Согласно договору купли-продажи, все иномарки 2020 года выпуска, о чем должны свидетельствовать соответствующие сертификаты.
Также три новых автомобиля Toyota Camry стоимостью в 2 млн 698 тыс. 800 грн закупили для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. По информации ProZorro, легковые авто приобрели для обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти. Поставщиком также выступило ООО "АРТМОТОР", но на этот раз из города Сумы.
Также Toyota Camry (Premium) за 1 млн 145 тыс. 857 грн (с НДС) закупили для "Ривнеоблэнерго". Договор заключен 18 декабря, а период доставки - до 31 декабря.
Для АО "Черновцыоблэнерго" приобрели Toyota Camry за 1 млн 139 тыс. 400 грн (с НДС). Кроме того, предприятие также приобрело Hyundai FL за 1 млн 92 тыс. 700 грн и Škoda Superb за 1 млн 58 тыс. 610 грн.
Автопарк ГБР пополнили два Land Cruiser 150 Prado за 2 млн 114 тыс. грн оба.
Автомобиль Toyota Land Cruiser 1 млн 163 тыс. 989 грн через государственные закупки приобрело частное акционерное общество НАК "Надра Украины".
Новые Toyota Highlander приобрели в Службе автомобильных дорог в Днепропетровской области и Запорожском машиностроительном конструкторском бюро "Прогресс". Эти госучреждения закупили по одной иномарке, которые обошлись бюджету более 1,6 млн каждая.
Для исполнительного комитета Терновского городского совета Днепропетровской области через систему ProZorro закупили автомобиль KIA Sorento FL Prestige за 1 млн 162 тыс. 172 грн (с НДС).
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23.12.2020 18:51 Відповісти
беспокойная ты наша. а доступной растаможки хер показала. люди на границе побрасали, из-за твоих расценок. Сколько людей в автобусах позаражалось. только пиз...ь и умеете
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23.12.2020 18:56 Відповісти
Быдло побросало на границе свой ворованный хлам. Нормальные люди давно растаможили машины по льготному тарифу, а ты и дальше дрочи на зе
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23.12.2020 19:17 Відповісти
Я робив ІФА за 200 гривень.
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23.12.2020 19:05 Відповісти
Так оказывается -то не должна.
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23.12.2020 19:05 Відповісти
Вот когда не во власти правильные речи ведут, но стоит ворваться во власть зубами все рвут. Видать оппозицией заведует Бог, а властью Дъявол.
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23.12.2020 19:35 Відповісти
грохнут ее...или бляхеры,или ПЦРщики.
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23.12.2020 20:07 Відповісти
О, бухгалтерша рошеновская свой пятак всунула. А чё так скромно? 800-1200грн?
давай предложи, как привыкла:
Стоимость вакцины в Украине от Южаниной должна составлять:

Цена производителя Х год выпуска Х матричную РН Х липидную наночастицу (в квадрате) Х коэфф.50% + НДС 20%

Ото бабла можно будет настричь, правда миллионерша с швейной фабрики?
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23.12.2020 21:02 Відповісти
Тема акциза не раскрыта. Не забудьте про пенсионнй и военный сбор. И всё это помножить на вирусный коэффицент
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23.12.2020 22:11 Відповісти
МРТ хребта онкохворої людини коштує три мінімальні пенсії,може ЗЕвлада цього не знає?
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23.12.2020 22:42 Відповісти
З огляду на те, що тест плр є неточними і їх, як наполягають медики, треба робити не один раз або підтверджувати ще іншими дослідженнями, то смисл їх робити взагалі - ніякий. Ось тут же багато коментаторів підкреслили велику ймовірність зараження саме через черги до безкоштовного тестування. Хай цього не розуміють тупі зебіли. але ж типу розумні із ПЄС повинні це розуміти? Насправді якраз зелені (ті хто ними верховодить) все розуміють. Посто у них завдання нне зменшити захворюваність. А заробити на вакцинації, на лікуванні. І таке інше. А от южаніни із порошенками дивним чином підіграють у геноциді українців зеленим. Бо ні один із них не заперечив дії зелених. А лише кртикує за повільне впровадження та крадіжки в процесі.
Хтось може закидати мені нефаховість в цих питаннях. Але у світі існують думки спеціалістів про заощадження коштів на непотрібних тестах і максимально фінансувати саме лікування важких випадків. петро із своєю южаніною втратили частину моєї підтримки ще тоді, коли та заявила про чадящі дизелі євроблях. Не помічаючи чаду камазів і інших вантажівок з движками від мтз. Боротися треба не з дешевими іномарками. Боротися треба із заторами на київських вулицях. а затори чеерез неадекватну забудову.
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24.12.2020 00:31 Відповісти
 
 