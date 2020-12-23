Нардеп "ЄС" Южаніна звернулася до Шмигаля, Петрашка і Степанова: Вартість тестування на COVID-19 не повинна бути 800-1200 грн, потрібне державне регулювання. ДОКУМЕНТ

Уряд має встановити державне регулювання цін на тести для визначення коронавірусної хвороби, а також на проведення комп’ютерної томографії.

Відповідне депутатське звернення до прем’єр-міністра України, міністра охорони здоров’я та міністра економіки надіслала народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Здавалося б, звичайна ситуація. Захворів однокласник хлопчика з багатодітної сім’ї, в якій зростає п’ятеро дітей шкільного віку, і тепер усі в родині повинні здати тести на коронавірус. А крім того, у подружжя є четверо батьків за 70 років, з якими потрібно спілкуватися, і, навідуючи їх, бути впевненими, що вони самі здорові. Із нинішньою вартістю тестів (щонайменше 1200 гривень) сума, яку відразу потрібно було витратити, виявилася завеликою. В результаті всі діти змушені були перейти на дистанційне навчання", – наводить приклад Ніна Южаніна.

Вона зауважила, що подібні випадки не поодинокі. Держава не забезпечує громадян безкоштовним тестуванням, а на перевірку з власної ініціативи бракує грошей. Ціни просто непідйомні для людей — наприклад, працівників бюджетної сфери, у яких є родини, не кажучи вже про пенсіонерів. Виходить замкнене коло – зауважує Ніна Южаніна.

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"Мінімальна вартість послуг для проведення лабораторних ПЛР-тестів на захворювання COVID-19 у Києві становить більше 800 гривень за умови прибуття людини самостійно до лабораторії. Та біля 1 200 гривень за умови виїзду до місця проживання громадянина. При цьому мінімальна пенсія за віком в 2020 році в Україні становила від 1638 до 1700 грн на місяць. Мінімальна заробітна плата – від 4723 до 5000 грн на місяць, а розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становив від 2027 до 2189 грн на місяць", – пояснює Южаніна.

У ситуації тривалої пандемії COVID-19 тестування та діагностика – це соціально значуща послуга, тому держава має встановити свій контроль і регулювання за ціноутворенням, зазначає Южаніна.

"На сьогодні встановлено державне регулювання цін на медичні препарати та лікарські засоби шляхом декларування їх на сайті Держпродспоживслужби. Можливість держави регулювати ціни на соціально значущі товари передбачено і Законом України "Про ціни і ціноутворення". Також у квітні 2020 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", яким Кабінету Міністрів надано право встновлювати ціни на соціально значущі товари і послуги", – пише Южаніна.

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Вона закликає внести зміни до урядової Постанови від 22 квітня 2020 року №341 "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення" та інших нормативних актів і включити в неї послуги з проведення тестувань IgM та IgG антитіл до антигена коронавірусу, тестування шляхом проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а також проведення комп’ютерної томографії легень людини для виявлення ускладнень у вигляді вірусної пневмонії.

Влада має зробити все для того, щоб послуги з тестування та діагностики були фінансово доступними для всіх громадян – наголошує представниця "Європейської Солідарності". "В умовах пандемії тестування якраз і є соціально значущою та життєво важливою річчю. Адже і без локдаунів українці часто змушені в багатьох речах себе обмежувати. І хоча б якось зробити ці обмеження менш болісними — цілком під силу владі", – резюмує Ніна Южаніна.









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