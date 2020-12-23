Суд у справі видачі тітушкам зброї зі складів МВС під час Майдану три роки не може провести підготовче засідання. ФОТО

Шевченківський суд укотре відклав проведення підготовчого засідання у справі про незаконну видачу зброї зі складів МВС за часів Революції Гідності. Справу слухають уже три роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

На лаві підсудних троє колишніх працівників МВС — Роман Калетин, Михайло Діхтяр, Віталій Степанчук та цивільна особа Ростислав Заворотний.

Цього разу до суду не з’явився адвокат одного з обвинувачених Віталія Степанчука, суд призначив йому державного для проведення наступного судового засідання вже у 2021 році.

За даними слідства, у лютому 2014 року тодішні працівники МВС Роман Калетин, Михайло Діхтяр, Віталій Степанчук без наявних на те підстав видали зі складів МВС цивільній особі Ростиславу Заворотному 156 автоматів Калашнікова та понад 40 тисяч набоїв.

"Зброя перебувала на складах МВС і без жодних на те підстав її отримали сторонні особи, вивезли її в офіс, де безпосередньо координувалась діяльність "тітушок". І, після цього ця зброя зникла", — пояснив прокурор Олексій Донський.

За його словами, розслідування даної справи є важливим і для встановлення істини в інших розслідуваннях Майдану.

"Розуміння того для чого ця зброя видавалася є важливою для подій 18 і 20 лютого. Оскільки вона спростовує ці маніпулятивні тези про начебто державний переворот. Тобто, якщо вже говорити про державний переворот, то треба розуміти ким ця зброя видавалась", — каже Донський.

За даними слідства, сценарій, який планувався після отримання зброї так і не був втілений.

Самі обвинувачені відмовились з нами спілкуватися, а їхні захисники просили видалити журналістів із зали засідань та провести закриті слухання.

Як повідомлялось раніше, загалом, за даними слідства, "тітушкам" видали 408 автоматів та 90 тисяч набоїв. Слідчі встановили, що "тітушок", які атакували майданівців, координував особисто Віталій Захарченко, міністр внутрішніх справ часів Януковича. Найбільше їх було з Києва і Харкова, а також – Житомира, Ніжина й Білої Церкви. Підозру оголосили 26-ти особам, до суду спрямовано 6 обвинувальних актів.