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Новини Фото Розслідування злочинів на Майдані
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Суд у справі видачі тітушкам зброї зі складів МВС під час Майдану три роки не може провести підготовче засідання. ФОТО

Шевченківський суд укотре відклав проведення підготовчого засідання у справі про незаконну видачу зброї зі складів МВС за часів Революції Гідності. Справу слухають уже три роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Суд у справі видачі тітушкам зброї зі складів МВС під час Майдану три роки не може провести підготовче засідання 01

На лаві підсудних троє колишніх працівників МВС — Роман Калетин, Михайло Діхтяр, Віталій Степанчук та цивільна особа Ростислав Заворотний.

Цього разу до суду не з’явився адвокат одного з обвинувачених Віталія Степанчука, суд призначив йому державного для проведення наступного судового засідання вже у 2021 році.

За даними слідства, у лютому 2014 року тодішні працівники МВС Роман Калетин, Михайло Діхтяр, Віталій Степанчук без наявних на те підстав видали зі складів МВС цивільній особі Ростиславу Заворотному 156 автоматів Калашнікова та понад 40 тисяч набоїв.

Суд у справі видачі тітушкам зброї зі складів МВС під час Майдану три роки не може провести підготовче засідання 02

"Зброя перебувала на складах МВС і без жодних на те підстав її отримали сторонні особи, вивезли її в офіс, де безпосередньо координувалась діяльність "тітушок". І, після цього ця зброя зникла", — пояснив прокурор Олексій Донський.

За його словами, розслідування даної справи є важливим і для встановлення істини в інших розслідуваннях Майдану.

"Розуміння того для чого ця зброя видавалася є важливою для подій 18 і 20 лютого. Оскільки вона спростовує ці маніпулятивні тези про начебто державний переворот. Тобто, якщо вже говорити про державний переворот, то треба розуміти ким ця зброя видавалась", — каже Донський.

За даними слідства, сценарій, який планувався після отримання зброї так і не був втілений.

Самі обвинувачені відмовились з нами спілкуватися, а їхні захисники просили видалити журналістів із зали засідань та провести закриті слухання.

Суд у справі видачі тітушкам зброї зі складів МВС під час Майдану три роки не може провести підготовче засідання 03

Як повідомлялось раніше, загалом, за даними слідства, "тітушкам" видали 408 автоматів та 90 тисяч набоїв. Слідчі встановили, що "тітушок", які атакували майданівців, координував особисто Віталій Захарченко, міністр внутрішніх справ часів Януковича. Найбільше їх було з Києва і Харкова, а також – Житомира, Ніжина й Білої Церкви. Підозру оголосили 26-ти особам, до суду спрямовано 6 обвинувальних актів.

Автор: 

зброя (7468) суд (11693) юстиція (732) Євромайдан (957) тітушки (189) Донський Олексій (28)


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Топ коментарі
+15
Ясно одно: пока Зю сидит на Банковой, все антимайдановцы получат тёплые места, но виноват, конечно, будет Петро.
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23.12.2020 22:21
+12
А как эффектно Зе тыкал в лицо Пороху этим расследованием дела Майдана на стадионе. Охлос хлопал в ладоши стоя.
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23.12.2020 22:08
+12
Почему судьям зарплату не откладывают три года? Не, они и без нее ходить на работу будут, но чтобы нервы им пощекотать...
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23.12.2020 22:08
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А как эффектно Зе тыкал в лицо Пороху этим расследованием дела Майдана на стадионе. Охлос хлопал в ладоши стоя.
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23.12.2020 22:08 Відповісти
Тобто, якби святий Петро залишився біля корита влади, то вже б всі суди по справам Майдану завершились?
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23.12.2020 22:11 Відповісти
Ясно одно: пока Зю сидит на Банковой, все антимайдановцы получат тёплые места, но виноват, конечно, будет Петро.
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23.12.2020 22:21 Відповісти
Серьезно? А при Петре Алексеевиче - а это 5 лет - дело сильно продвинулось? Да и не только это дело. Ефремов и Штепа несколько лет просидели в СИЗО, а дело в суд так и не передали. Сейчас оба гуляют.
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23.12.2020 22:58 Відповісти
пока судьі из безбожников, правдьі не ждите
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24.12.2020 00:52 Відповісти
https://twitter.com/q0ztrb
https://twitter.com/q0ztrb

https://twitter.com/q0ztrb Попугай Зеленуда



При Порохе в СИЗО без приговора годами держали сепаратистку Штепу и лысого х@я Ефремова, при Зеленском в изолятор сидит ветеран АТО Рифмастер - вот такая разница...
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23.12.2020 22:39 Відповісти
Согласен. Но почему при ПАПе ни это дело, ни дело Ефремова и Штепы до суда не довели? Сейчас эти дела разваливаются, а со временем будут прекращены по сроку давности.
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23.12.2020 23:00 Відповісти
демократия в совковом пространстве вьідвинет либо зк, либо пианиста
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24.12.2020 00:54 Відповісти
Потому что ватные судьи, которые назначаются на 9 лет, очень рассчитывали на выбор мудрого нарида. Спасибо 73%.
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24.12.2020 09:05 Відповісти
тебе в гуглі забанили? не можеш пошук взяти?
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24.12.2020 10:41 Відповісти
А на майдані біля стели як обіцяв матерям загинувших в перший рік президенства!Він вже давно і забув ((
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23.12.2020 22:25 Відповісти
Почему судьям зарплату не откладывают три года? Не, они и без нее ходить на работу будут, но чтобы нервы им пощекотать...
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23.12.2020 22:08 Відповісти
"титушкам" выдали 408 автоматов и 90 тыс. патронов.Источник: https://censor.net/ru/p3238784 не плохо .... где можно получить и себе автомат? интересно по каким ст. УК их обвиняют... не правильное исполнение приказа? выдали не тем?
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23.12.2020 22:09 Відповісти
попытка рыгохунты не удалась.
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23.12.2020 22:10 Відповісти
это было понятно ещё тогда - никто и ни за что не ответит... петишисты, кричите дальше своему петику "слава"..
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23.12.2020 22:17 Відповісти
так впевненно може сказати тільки той хто був у Марїнівському парку. Що пообіцяли не наказувати?
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23.12.2020 22:38 Відповісти
Не можуть?! Звичайно, що не "можуть" бо там ніхто не постраждав і не загинув з їхніх родин. Вони тільки були глядачами і мабудь щей раділи споглядаючи на це звірство (((
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23.12.2020 22:20 Відповісти
бред какой-то... как можно без приказов в письменной форме, книг выдачи оружия, выдать такое кол-во вооружения???, неизвестно кому???, титушки наверняка тогдашние курсанты, по граждане, билы вооружены и все все прекрасно знали и отдавали приказы.... делают из нас идиотов-вот и все....
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23.12.2020 22:22 Відповісти
Допросите Парубия с Пашинским, у них есть что сказать.
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23.12.2020 22:23 Відповісти
Вони скажуть, що ти ****
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23.12.2020 22:33 Відповісти
200% свой генпрокурор слышит тебя!
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23.12.2020 22:34 Відповісти
Что меня смущает - на этих автоматах не висит никто из погибших. Получается, что из них даже не стреляли.
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23.12.2020 22:58 Відповісти
Тебя не смущает что часть этого оружия утрачена?
А теперь подумай.
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23.12.2020 23:50 Відповісти
Все оружие со складов отстреляно и про него есть данные в пулегильзотеке, так что баллистика бы определила, если б из него стреляли, даже без наявности образца самого оружия. Второе - следствие Горбатюка ВСЕХ погибших от огнестрела вешает исключительно на "Беркут". И посуди сам: 408 (!) автоматов и 90 тысяч патронов - да даже если бы каждый автомат хотя бы по одному человеку нажмурил - то явно не обошлось бы 48 погибшими от огнестрела.
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24.12.2020 00:48 Відповісти
Давай уточним: должно быть отстреляно"
Ещё мозг попробуем найти:
Если ты, "вождь" в мвс, дал указание выдать братве стволы, ты не забудешь сказать вождю в НДКЦ уничтожить образцы?
Для информации: охотничий нарезной ствол носится на отстрелку раз в три года.
Согласен, жертв было бы много больше. Но власть пошла по плану"б")))
И кста, кто стрелял в беркут?
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24.12.2020 01:06 Відповісти
Да, но ты забыл данные следствия - все автоматные огнестрелы висят на беркутовских автоматах (хотя, учитывая, что первая и вторая экспертизы показывают противоположные результаты, а приговора так и не дождались за 5 лет, я этому следствию не верю). Если бы были хоть какие-то данные о стрельбе из этих автоматов в "Беркут", то с целью обелить майдан власть Порошенко уже давно бы выкинула такой козырь. да и власть Зеленского тоже - вон как он вылизывает майдановцам. Вместо этого и Бубенчик, и Поросюк в открытую признаются, что стреляли в "Беркут". Так что как раз с их огнестрелами все ясно.
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24.12.2020 20:24 Відповісти
ИМХО, либо эти автоматы списали под майдан, а на самом деле продали (и явно не в Украину, учитывая, что они так до сих пор и не всплыли), либо вся эта история с автоматами - ЛПП.
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24.12.2020 20:25 Відповісти
Ещё раз.
Сколько пуль из людей(ментов в том числе) установлено по твоей гильзопулетеке. Или пулегильзотеке.
Сколько? Сколько привязок?

А, мозг? Я не хочу тебя спрашивать о достаточном количестве совпадений для экспертизы и т.п.
Сколько??!!!
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24.12.2020 23:06 Відповісти
Из протестующих - все автоматные. Всего 48. Из ментов, учитывая, что часто по ним вообще экспертизы не проводились в связи с законом об амнистии - только те, которые признался Бубенчик.
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24.12.2020 23:10 Відповісти
Витя, ты не Федорович часом?))
Экспертизы проводятся вне зависимости от слов бубенчиков.
Это в сериале или в кино можно заявлять:
- это я сделал.
В реальной практике, к примеру, явка с повинной, про которую ты кино смотришь не имеет силы доказательства.
И в связи с амнистией.... Имеет смысл выяснить, а попадает ли ЭТОТ человек под амнистию...
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24.12.2020 23:22 Відповісти
Посмеялся от души) Увы, был бы я Федоровичем, о котором ты думаешь, то меньше всего мне хотелось бы тратить свое время на переписку на цензоре. Я бы просто считал в Ростове насаженные мной бабки и драл фотомоделей на личной яхте. Теперь поговорим о юридических тонкостях. Явка с повинной не имеет доказательства, если она является единственным доказательством. К примеру, если я завтра приду в полицию и напишу, что убил некоего пишущего на цензоре Степана Иванова, то пока я не предъявлю труп (либо он не будет найден полицией и надлежащим образом оформлен) - цена моей явки нулевая. Так было и с бубенчиком. Он дал интервью (даже не явку) о том, что совершил убийство нескольких сотрудников милиции. Это - статья 115 УК, которая в постановлении об амнистии, запрещающей следствие по ряду статей, не значится. на этом основании следствие занялось проверкой сообщенных ним сведений и выяснило, что, действительно, именно он убил солдата-срочника и двух милиционеров. Ему даже вменяли статью 115, но, после вмешательства Луценко, статью переквалифицировали в 121-ю (которая значилась) и он соскочил.
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24.12.2020 23:35 Відповісти
По большому счету, ты прав, этот "акт об амнистии" не выдерживает никакой юридической критики, как и следствие, которое является фуфлом, т. к. оценивает действия лишь одной стороны конфликта, что является доказательством отсутствия какой-либо объективности. Именно из-за этого часть дел по майдану развалилось, да и, уверен, именно поэтому обменяли беркутовцев год назад, потому что понимали, насколько будет абсурдным приговор, полученный по результатам такого следствия. Из-за этой же причины обвиняемых в убийстве беркутовцев отказалась выдавать по запросу Украины Польша. Адвокаты в Польше доказали необъективность следствия. А Европа есть Европа - там не прокатит политический момент.
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24.12.2020 23:39 Відповісти
Обменять, зеле плевать кого на кого))
Главное - процесс))
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25.12.2020 01:15 Відповісти
Мало трупа, мало))
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25.12.2020 01:13 Відповісти
Тобто МВС має право роздавати зброю бандитам, а громадянам, що встали на захист України її - зась! Де виконання Конституції, яка говорить, що всі рівні перед законом, тобто повинен бути паритет між озброєною поліцією і громадянами України , тому нагальним є прийняття закону "Про Зброю" оскільки у бандитів і поліції вона є, а проти кого її використовують то нагадаю вам про Княжичі, Врадієвку і Кагарлик та роль тітушок в контрреволюції. Тому хабад боїться дати чесним громадянам право на самозахист, бо поліція це їх панські нагайки. Тому немає виборів начальників райвідділів поліції громадянами а їх за хабарі на верхи призначають топкорупціонери. Тому поліція і опікується контролем наркоти, проституції, поборами з бізнесменів і торгашів. Інше їх просто не цікавить.
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24.12.2020 07:50 Відповісти
 
 