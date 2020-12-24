"У новий рік - без Лукашенка!": По всій Білорусі відбулися вечірні акції протесту. ВІДЕО+ФОТО

У Мінську жителі Сходу, Зеленого Лугу і району вулиці Калиновського вишикувалися в ланцюг Солідарності, а на Південно-Заході відбувся районний марш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Nехта.

Мешканці Новополоцька сьогодні теж пройшлися маршем містом.

Мешканці Слуцька і Семкова передають "привіт" всім вільним білорусам. "Разом - переможемо!"

У Заславлі містяни зустрілися на акцію Солідарності з "промовистим" плакатом у руках. "У новий рік - без Лукашенка!"

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