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"У новий рік - без Лукашенка!": По всій Білорусі відбулися вечірні акції протесту. ВІДЕО+ФОТО
У Мінську жителі Сходу, Зеленого Лугу і району вулиці Калиновського вишикувалися в ланцюг Солідарності, а на Південно-Заході відбувся районний марш.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Nехта.
Мешканці Новополоцька сьогодні теж пройшлися маршем містом.
Мешканці Слуцька і Семкова передають "привіт" всім вільним білорусам. "Разом - переможемо!"
У Заславлі містяни зустрілися на акцію Солідарності з "промовистим" плакатом у руках. "У новий рік - без Лукашенка!"
Топ коментарі
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар24.12.2020 09:26
+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар24.12.2020 09:10
+7 Ольга Пелле
показати весь коментар24.12.2020 10:09
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Гэта ваш нацыянальны спорт?
как в мааскве и пи*орбурге протестовали - в очередь к автозакам выстраивались, так и вы с вашими "марш пенсионистов", "марш ещенарожалок", "марш очень народного очень трибунальчика", даже одни, тут скрин был - дочь сами отвезли в ОВД, или как там мусорская конура зовется. Змагары чо
Я не сустракау' нi на мове, нi на лацiнцы такiх разважаннеу' пра "сракi, члены, вазелiн". А вось як ты сустрэу'ся - адразу вось так.
Адразу бачна дадатковая храмасома Шарыкава - напэуна твая бабуля " согрешила с водолазом".
Кстати, каждый второй рссукий и чаще даже "хач", сразу начинает про это вот все говорить. И при этом обзывает пранкера тридварасом
главное шо жертву пранка никто не провоцирует на такие темы - они сами такие.
б*же, даже в рейтинге запросов, тут вроде писало, Порнхаб, русня запрашивала что? - правильно: "*нал и г*й"(не "гой")
ну вы просто братья рашикам, так шо..... хоть вроде и славяне(вы), но любите Раху, которая вас уничтожила столько шо ненавистному вами Муссолини и не снилось то
правда слово "обозвался", в вашем исполнении, господ*н, звучит несколько иначе
юыкуют ровно до того момента когда джентльмен отведя газету скажет: - Че они там?
Все - юани и срубли летят на дно и аборигены выпрашивают гумпомощь
так шо тут .... ну, типо не верю в "масонов", но б*же, все так и намекает на такую штуку.
плюсом идет вирус и Трамп - что это вообще за б... Собчак .?
ну ведь реально..... что-то не то. вон, даже фото нашего Зели с Трампом - там на роже написано шо деятель попал не в ту тарелку. или в ту, просто "забыли" сообщить его место
а я дед мне и так все побоку. разве на Марс полететь с одним билетом.
это показывает то шо т.н. "Пифия" у греков вроде бы и не по-приколу "пифила".
ибо о тов. Гитлере есть суто просто ... много такого шо по статистике, он бы уже 100500 раз бы помер, но нет. "кто-то" "расписал" судьбу.
то же самое и с Помпеем, его другом Цезарем и со всеми другими то
Прошу:
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler
да, пишет шо незащищенное соединение, но вроде все ок..
не знаю, так вы вообще - не заходи.те никуда.
мне , матрен его, абсолютно нужно непонятно кого направить, даже допустим на непонятный сайт с текстом. обана!! не знаю - сказал же шо в .... там, где текстовая строка - пишет шо типо непроверенный сайт, но у меня ОК, пускает без предупреждения.
это просто же мона даже и скачать и не париться, потом се почитать. сто сайтов же есть шоб скачать то.
ладно, до св.
типо жена бывшая авторитета, на Малинках или как там госпиталь в Минске то)