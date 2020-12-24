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Вночі у Києві невідомий підірвав термінал у відділенні "Приватбанку". ФОТОрепортаж

Вночі у Києві невідомий підірвав термінал у приміщенні відділення "Приватбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Вартові Еспресо".

У столиці на вул. Градинська невідомий здійснив підрив та намагався пограбувати термінал самообслуговування в одному з відділень "Приватбанку".

Згідно з інформацією, за дві години до нападу в цьому відділенні була здійснена інкасація терміналів. З камер відеоспостереження правоохоронці дізналися, що після підриву терміналу в приміщенні самообслуговування невідомий побачив, що вибухова хвиля була недостатньої сили і скринька терміналу залишалася закритою.

Грабіжник утік з місця події в невідомому напрямку.

Від вибуху, окрім пошкоджень самого приміщення самообслуговування та дверей відділення банку, зазнав пошкоджень автомобіль SsangYong, припаркований поруч, у якого було вибито заднє ліве вікно. На місце прибули вибухотехнічна служба та слідче управління. СОГ з'ясовує всі подробиці інциденту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині затримано групу, яка займалася підривом банкоматів, - Нацполіція. ФОТО

Вночі у Києві невідомий підірвав термінал у відділенні Приватбанку 01
Вночі у Києві невідомий підірвав термінал у відділенні Приватбанку 02
Вночі у Києві невідомий підірвав термінал у відділенні Приватбанку 03
Вночі у Києві невідомий підірвав термінал у відділенні Приватбанку 04
Фото: Вартові Еспресо

Вночі у Києві невідомий підірвав термінал у відділенні Приватбанку 05

Автор: 

вибух (4476) Київ (19520) банкомат (128) Приватбанк (2434)


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Топ коментарі
+8
8тыщ хотел забрать
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24.12.2020 09:42
+2
украсть у вора вроде-бы и не преступление вовсе...
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24.12.2020 09:59
+1
он мой герой я об этом мечтаю или как его закрасить и разбить... а приват террористы горите в аде
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24.12.2020 10:23
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24.12.2020 09:42 Відповісти
Мабуть копить кошти на концесію

В Украине планируют реализовать первые пилотные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в автодорожной отрасли, передав в концессию шесть автодорог.
По данным источника, первыми для реализации ГЧП будут предложены:

- участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;
- участок дороги М-06 от Киева до Ривного;
- маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);
- маршрут Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19);
- маршрут Харьков - Днепр - Запорожье (М-29, M-04, M-18);
- участок дороги М-14 от Херсона до Николаева.
При этом частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а из Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги.
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24.12.2020 09:43 Відповісти
А грошей там не було
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24.12.2020 09:45 Відповісти
Наоборот, инкассация банкомата - это когда инкассаторы привозят кассеты с деньгами и ставят полные, а забирают пустые. Или полупустые. Потому что инкассаторы даже не видят, что там в кассетах внутри. А вот преступник точно знал, что банкомат только заправили...
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24.12.2020 10:48 Відповісти
я вот читал шо 20, или 40 лет взад, в Канаде на заводе по переработке мусора, в телике нашли кучу бабла, так определили по номерам банкнот чела и отдали(тут я, как украинец..... крепко квакнул )
так у нас тоже шоле если взорвешь, то потом это бабло как бы.... "с хвостом"? и найдут тя 100% потом. или как?
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24.12.2020 09:47 Відповісти
Да, бабки будут с "хвостом", но ты же не пойдешь их обратно в Приват на счёт ложить
Если это работал профессионал, а судя по хватке, так оно и есть, эти деньги уйдут в криминальные круги и будут оттуда потихоньку вытекать в разных местах. Отследить преступника будет уже невозможно.
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24.12.2020 10:42 Відповісти
но, отследить мона. просто на дурачка, который взорвал банкомат(там вроде краска на бабки наносится при взломе?) никто не будет тратить столько ресурсов.
ну если совсем уж тупо запалится разве шо
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24.12.2020 10:49 Відповісти
Там работают не дурачки какие-то, а вполне профессионалы, специализирующиеся на преступлениях именно этого типа. Это не наркоман какой-нибудь, которому на дозу не хватило, а именно специалист, который и точно знал, что была инкассация, и банкомат полон, и сколько там денег внутри, и, рисковать не стал, сразу ушел, хотя там наверняка были варианты. А ты думаешь, что изготовить взрывное устройство для подрыва банкомата можно из говна и палок? Там всё недешево стоит, особенно если учесть, что всё надо скрытно делать.
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24.12.2020 10:57 Відповісти
ты тут новичек. ибо новость была - точно так же - чуваки запустили ..... да!, газ внутрь банкомата и сняли кассеты. тут чувак или газку пожалел, или что-то поняли банкиры.
и не надо приколов типо - Джеймсов с бондами - они походу не дураки, или взрыватель пирпозднился.
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24.12.2020 11:26 Відповісти
Это я тут новичок? Ну, в подрыве банкоматов я новичек, да. Но вот новость про подрыв газом я помню. Только там есть нюансы, которые в СМИ не публикуют.
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24.12.2020 11:31 Відповісти
та б*же, инфу добыть - три раза плюнуть на фото Сралина.
чего тут спорить то?
это тупо палево и то такое шо мона просто прийти к райотделу и сказать - ну вот я взорвал
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24.12.2020 11:35 Відповісти
никакого взрывного устройства нет, шуруповёрт со сверлом и балончик с газом для заправки зажигалок + кусок тонкой шланги, из устройств применяют обычный ручной электроподжиг на батарейках для газовых печек, после закачки газа он вставляется в дырку, заранее к кнопке электроподжига подпаивается метров 10 тонкого кабеля и дистанционка готова, в этом случае просто было мало закачано газа.
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24.12.2020 12:24 Відповісти
На новых банкоматах эта технология не работает, там против подобной техники подрыва сделаны кое-какие меры. Там просто газ не проходит, надо мощнее взрывчатку.
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24.12.2020 13:04 Відповісти
в нормальных странах на банкоматах есть наклейка о впрыске краски в кассету при попытке взлома, поэтому эти банкоматы обходят стороной они не интересны, все наши банкоматы 90 годов)) с европейских свалок, поэтому эта технология у нас будет не скоро.
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24.12.2020 12:29 Відповісти
ну так у нас и бандюки со своей системой(Чо?, буржуи нас на понт берут (закачивает газ, роняет ошметки рук, ругает буржуев ))
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24.12.2020 13:50 Відповісти
Пох...у Привата їх ще багато
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24.12.2020 09:47 Відповісти
украсть у вора вроде-бы и не преступление вовсе...
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24.12.2020 09:59 Відповісти
Бєня, заспокойся, вовка тобі приват подарує і так
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24.12.2020 10:16 Відповісти
он мой герой я об этом мечтаю или как его закрасить и разбить... а приват террористы горите в аде
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24.12.2020 10:23 Відповісти
Днем мітинг на майдані, в ночі отримання зарплатні через банкомат!
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24.12.2020 10:30 Відповісти
При савке сейфы оснащались несмываемыми чернилами и при вскрытии взрывались окрашивая деньги и потрошителя.Почему это нельзя сделать с банкоматами.Иначе поврывают дома,где эти банкоматы устанолвлены.
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24.12.2020 10:35 Відповісти
Экономия на спичках, как обычно. Кассеты для банкоматов тоже есть с капсулами, но кто же их покупает? С другой стороны, в банке не дураки сидят и считать умеют. Если меры по предотвращению похищения денег стоят дороже самих денег, то какой смысл банку этим заморачиваться. А то, что дома повзрывают - так это проблема не банка, это проблема полиции.
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24.12.2020 10:45 Відповісти
Популярная тема последние лет пять, подрывать банкоматы. Причем к нам это от кацапов пришло, там это просто бич. Если кто про войну и АТО начал думать, то нет, это тут не при чем. Там для подрыва используется достаточно нетривиальная технология, и используются далеко не серийные взрывчатка или боеприпасы.
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24.12.2020 10:51 Відповісти
беня мстит.
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24.12.2020 10:58 Відповісти
 
 