Вночі у Києві невідомий підірвав термінал у відділенні "Приватбанку". ФОТОрепортаж
Вночі у Києві невідомий підірвав термінал у приміщенні відділення "Приватбанку".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Вартові Еспресо".
У столиці на вул. Градинська невідомий здійснив підрив та намагався пограбувати термінал самообслуговування в одному з відділень "Приватбанку".
Згідно з інформацією, за дві години до нападу в цьому відділенні була здійснена інкасація терміналів. З камер відеоспостереження правоохоронці дізналися, що після підриву терміналу в приміщенні самообслуговування невідомий побачив, що вибухова хвиля була недостатньої сили і скринька терміналу залишалася закритою.
Грабіжник утік з місця події в невідомому напрямку.
Від вибуху, окрім пошкоджень самого приміщення самообслуговування та дверей відділення банку, зазнав пошкоджень автомобіль SsangYong, припаркований поруч, у якого було вибито заднє ліве вікно. На місце прибули вибухотехнічна служба та слідче управління. СОГ з'ясовує всі подробиці інциденту.
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В Украине планируют реализовать первые пилотные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в автодорожной отрасли, передав в концессию шесть автодорог.
По данным источника, первыми для реализации ГЧП будут предложены:
- участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;
- участок дороги М-06 от Киева до Ривного;
- маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);
- маршрут Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19);
- маршрут Харьков - Днепр - Запорожье (М-29, M-04, M-18);
- участок дороги М-14 от Херсона до Николаева.
При этом частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а из Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги.
так у нас тоже шоле если взорвешь, то потом это бабло как бы.... "с хвостом"? и найдут тя 100% потом. или как?
Если это работал профессионал, а судя по хватке, так оно и есть, эти деньги уйдут в криминальные круги и будут оттуда потихоньку вытекать в разных местах. Отследить преступника будет уже невозможно.
ну если совсем уж тупо запалится разве шо
и не надо приколов типо - Джеймсов с бондами - они походу не дураки, или взрыватель пирпозднился.
чего тут спорить то?
это тупо палево и то такое шо мона просто прийти к райотделу и сказать - ну вот я взорвал