Вночі у Києві невідомий підірвав термінал у відділенні "Приватбанку". ФОТОрепортаж

Вночі у Києві невідомий підірвав термінал у приміщенні відділення "Приватбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Вартові Еспресо".

У столиці на вул. Градинська невідомий здійснив підрив та намагався пограбувати термінал самообслуговування в одному з відділень "Приватбанку".

Згідно з інформацією, за дві години до нападу в цьому відділенні була здійснена інкасація терміналів. З камер відеоспостереження правоохоронці дізналися, що після підриву терміналу в приміщенні самообслуговування невідомий побачив, що вибухова хвиля була недостатньої сили і скринька терміналу залишалася закритою.

Грабіжник утік з місця події в невідомому напрямку.

Від вибуху, окрім пошкоджень самого приміщення самообслуговування та дверей відділення банку, зазнав пошкоджень автомобіль SsangYong, припаркований поруч, у якого було вибито заднє ліве вікно. На місце прибули вибухотехнічна служба та слідче управління. СОГ з'ясовує всі подробиці інциденту.

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Фото: Вартові Еспресо