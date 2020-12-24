СБУ блокувала діяльність відомого в Запоріжжі етнічного ОЗУ, до якого входили чиновники держструктур. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала діяльність однієї з відомих в Запоріжжі етнічних організованих злочинних угруповань, в яку входили чиновники держструктур.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники угруповання задіяли до одного із "напрямків" протиправної діяльності посадовців обласного Держгеокадастру. За попередніми даними слідства, фігуранти ініціювали штучні перевірки державних підприємств та комерційних структур із дотримання земельного законодавства. За їх результатами накладались значні штрафні санкції, проте, за сплату відсотків від суми зловмисники обіцяли "порушникам" скасувати штрафи.

У разі відмові від "співробітництва" учасники угруповання погрожували потерпілим насильницькими діями та фізичною розправою. Співробітники СБ України задокументували декілька фактів вимагання зловмисниками грошей з підприємців за "вирішення питання" з несплати штрафних санкцій.

Встановлено, що фігуранти за сприяння чиновників також обклали даниною фірми, які працюють у сфері оцінки землі. Зокрема, зловмисники вимагали майже 90 тисяч гривень з комерсанта, штучно звинуваченого в порушенні законодавства у сфері земельних відносин.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали у центрі Запоріжжя організатора та учасника злочинного угруповання під час отримання частини данини.

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У ході проведення низки обшуків у помешканнях фігурантів та офісних приміщеннях вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність угруповання, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, незареєстровану гладкоствольну і травматичну зброю.

Наразі організатору та учаснику угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Також перевіряються факти причетності угруповання до скоєння у регіоні інших резонансних злочинів.

Викриття протиправної діяльності організованого злочинного угруповання здійснювали підрозділи СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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Фото: сайт пресс-служба СБУ