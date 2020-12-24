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СБУ блокувала діяльність відомого в Запоріжжі етнічного ОЗУ, до якого входили чиновники держструктур. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала діяльність однієї з відомих в Запоріжжі етнічних організованих злочинних угруповань, в яку входили чиновники держструктур.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники угруповання задіяли до одного із "напрямків" протиправної діяльності посадовців обласного Держгеокадастру. За попередніми даними слідства, фігуранти ініціювали штучні перевірки державних підприємств та комерційних структур із дотримання земельного законодавства. За їх результатами накладались значні штрафні санкції, проте, за сплату відсотків від суми зловмисники обіцяли "порушникам" скасувати штрафи.

У разі відмові від "співробітництва" учасники угруповання погрожували потерпілим насильницькими діями та фізичною розправою. Співробітники СБ України задокументували декілька фактів вимагання зловмисниками грошей з підприємців за "вирішення питання" з несплати штрафних санкцій.

СБУ блокувала діяльність відомого в Запоріжжі етнічного ОЗУ, до якого входили чиновники держструктур 01

Встановлено, що фігуранти за сприяння чиновників також обклали даниною фірми, які працюють у сфері оцінки землі. Зокрема, зловмисники вимагали майже 90 тисяч гривень з комерсанта, штучно звинуваченого в порушенні законодавства у сфері земельних відносин.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали у центрі Запоріжжя організатора та учасника злочинного угруповання під час отримання частини данини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов

У ході проведення низки обшуків у помешканнях фігурантів та офісних приміщеннях вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність угруповання, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, незареєстровану гладкоствольну і травматичну зброю.

СБУ блокувала діяльність відомого в Запоріжжі етнічного ОЗУ, до якого входили чиновники держструктур 02

Наразі організатору та учаснику угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Також перевіряються факти причетності угруповання до скоєння у регіоні інших резонансних злочинів.

Викриття протиправної діяльності організованого злочинного угруповання здійснювали підрозділи СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Також читайте: СБУ накрила велике міжрегіональне ОЗУ, до якого входили правоохоронці: проведено 45 обшуків у чотирьох містах. ФОТОрепортаж

СБУ блокувала діяльність відомого в Запоріжжі етнічного ОЗУ, до якого входили чиновники держструктур 03
СБУ блокувала діяльність відомого в Запоріжжі етнічного ОЗУ, до якого входили чиновники держструктур 04
СБУ блокувала діяльність відомого в Запоріжжі етнічного ОЗУ, до якого входили чиновники держструктур 05
Фото: сайт пресс-служба СБУ

Автор: 

ОЗУ (155) СБУ (12846)


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Топ коментарі
+23
Тим часом в ОП засіло справжнє етнічне ОЗУ і це не лемки.
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24.12.2020 12:32
+7
Непохоже. Они, а тем более ромы в этом регионе большого влияния не имеют. Скорее всего хачи.
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24.12.2020 12:32
+7
Как удачно и неожиданно совпало!
Светлейший сегодня в Запорожье, и на тебе!
И что за этническая группировка?
Неужели из-под шляп у "работников госструктур" таки торчали пейсы?!
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24.12.2020 12:35
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евГеи????
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24.12.2020 12:28 Відповісти
Непохоже. Они, а тем более ромы в этом регионе большого влияния не имеют. Скорее всего хачи.
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24.12.2020 12:32 Відповісти
цыгане продают наркоту под крышей ментов и ни куда больше не лезут им и этого хватает а тут довольно известное опг под названием " армяне " \ братья саргсяны \которые по странному совпадению после прихода зебилья во власть тоже стали госчиновниками
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24.12.2020 13:56 Відповісти
Можливо "арташи" - вірмени.
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24.12.2020 12:39 Відповісти
ну таки мразь саргсян и имеет погоняло арташ . мрази редкостные.
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24.12.2020 14:02 Відповісти
Да нет. Они в Днепре сидят. А в Запорожье наверное армяне)
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24.12.2020 12:40 Відповісти
"..я,говорит,такую неприязнь к чиновнику геокадастра испытываю,что кушать не могу.." (с)
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24.12.2020 12:30 Відповісти
техаська запорізька різня бензопилкою
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24.12.2020 12:31 Відповісти
Етнічне ОЗУ це гуцули?
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24.12.2020 12:31 Відповісти
ні, мабуть цугули
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24.12.2020 12:35 Відповісти
Гицелі
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24.12.2020 14:14 Відповісти
Тим часом в ОП засіло справжнє етнічне ОЗУ і це не лемки.
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24.12.2020 12:32 Відповісти
Як зловісно казав Опанас: "Там кацапи"
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24.12.2020 12:37 Відповісти
Та ні, швидше громадяни Малайзії.
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24.12.2020 12:41 Відповісти
Дозвольте зацікавитися, до якого етносу відносяться ті злодії? Тут вже запитували, але відповіді ми ще не почули
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24.12.2020 12:34 Відповісти
Може то жители израильской долины.
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24.12.2020 13:06 Відповісти
скоріше прибульці з луганди
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24.12.2020 13:10 Відповісти
а ще у мене враження з тих фоток складається, що сбушники якусь гаджетову крамничку пограбували
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24.12.2020 13:14 Відповісти
Как удачно и неожиданно совпало!
Светлейший сегодня в Запорожье, и на тебе!
И что за этническая группировка?
Неужели из-под шляп у "работников госструктур" таки торчали пейсы?!
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24.12.2020 12:35 Відповісти
"Викрила і Блокувала!" А треба "Викрила і Знищила!"
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24.12.2020 12:39 Відповісти
Та да!- в кутку зажали! Шманци-зажиманци.
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24.12.2020 12:42 Відповісти
Треба щоб гарант по кілька міст за тиждень відвідував і злочинність буде подолана.
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24.12.2020 12:45 Відповісти
Навіщо. Мендель двома твітами її легко подолає, тільки хай спробує.
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24.12.2020 12:48 Відповісти
СБУ це із росії? вони на московськом ввідають команди. При чому тут Україна?
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24.12.2020 13:35 Відповісти
Показуха Баканова перед приездом в область торчка Зеленского.
в области давно действует несколько ОПГ. Одна из них - ОПГ "армяне". Отморозки давно должны сидеть в тюрьме, но прокуратура/нацполиция/генпрокуратура их "не замечают".
СБУ блокувала діяльність відомого в Запоріжжі етнічного ОЗУ, до якого входили чиновники держструктур - Цензор.НЕТ 1061
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24.12.2020 13:35 Відповісти
На вастанавления хачистана атправить. Пущай атваювують карабарахию.
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24.12.2020 18:03 Відповісти
Если известная, то это может армяне из группировки "Арташи".
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24.12.2020 13:38 Відповісти
Що ж ви очикували якщо поліція під Авакяном?
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24.12.2020 16:16 Відповісти
Невже "пейсаті"?
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24.12.2020 16:25 Відповісти
Это не их методы.
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24.12.2020 18:05 Відповісти
 
 