Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який організував канал незаконного переправлення громадян в ОРДЛО через Росію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Запорізькій області співробітники правоохоронних органів затримали місцевого жителя, який організував канал незаконного переправлення громадян на тимчасово окуповану територію України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Запорізькій області.
"Громадянин на своєму легковому автомобілі організував незаконні перевезення пасажирів групами до тимчасово окупованої території Донецької області і в зворотному напрямку через територію Російської Федерації за межами контрольно-пропускних пунктів. З кожного пасажира за поїздку отримував грошові кошти в сумі від трьох до п'яти тисяч гривень", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в четвер.
В.о. керівника Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Запорізькій області Дмитро Клименко зазначив, що в момент затримання в автомобілі "Volkswagen Passat" перебувало троє громадян України, яких підозрюваний намагався перевезти на територію "ДНР".
Провадження у цій статті слідчий Вознесенівського відділення поліції відкрив ще в листопаді, після того, як правоохоронці вперше отримали інформацію про діяльність чоловіка.
В ході досудового розслідування під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури №2, слідчі встановили, що до скоєння злочину причетний житель Запорізької області 1987 року народження. За місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили ще один легковий автомобіль.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И как это Арсен Борисыч везде успевает!
И паровозы покупает, и "аленей" ловит...
Ай, маладэц!
От проблему нашли! Главное, чтобы из ОРДЛО не переправлял!