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Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який організував канал незаконного переправлення громадян в ОРДЛО через Росію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запорізькій області співробітники правоохоронних органів затримали місцевого жителя, який організував канал незаконного переправлення громадян на тимчасово окуповану територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

"Громадянин на своєму легковому автомобілі організував незаконні перевезення пасажирів групами до тимчасово окупованої території Донецької області і в зворотному напрямку через територію Російської Федерації за межами контрольно-пропускних пунктів. З кожного пасажира за поїздку отримував грошові кошти в сумі від трьох до п'яти тисяч гривень", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в четвер.

В.о. керівника Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Запорізькій області Дмитро Клименко зазначив, що в момент затримання в автомобілі "Volkswagen Passat" перебувало троє громадян України, яких підозрюваний намагався перевезти на територію "ДНР".

Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який організував канал незаконного переправлення громадян в ОРДЛО через Росію 01

Провадження у цій статті слідчий Вознесенівського відділення поліції відкрив ще в листопаді, після того, як правоохоронці вперше отримали інформацію про діяльність чоловіка.

В ході досудового розслідування під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури №2, слідчі встановили, що до скоєння злочину причетний житель Запорізької області 1987 року народження. За місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили ще один легковий автомобіль.

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Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який організував канал незаконного переправлення громадян в ОРДЛО через Росію 02

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який організував канал незаконного переправлення громадян в ОРДЛО через Росію 03
Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який організував канал незаконного переправлення громадян в ОРДЛО через Росію 04
Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який організував канал незаконного переправлення громадян в ОРДЛО через Росію 05
Фото: сайт поліції

Автор: 

Запоріжжя (2272) перевезення (1009) Нацполіція (15193) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12846) силовики (2514)


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Ты смотри, Вова приехал, и "правоохранителям" в Запороской области, прямо, масть поперла!
И как это Арсен Борисыч везде успевает!
И паровозы покупает, и "аленей" ловит...
Ай, маладэц!
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24.12.2020 13:09 Відповісти
переправки граждан в ОРДЛО через Россию (c)

От проблему нашли! Главное, чтобы из ОРДЛО не переправлял!
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24.12.2020 13:12 Відповісти
В чем незаконность не понятно. Он же только до границы ОРДЛО возил. Очередной пшик от ФСБУ.
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24.12.2020 13:19 Відповісти
а зачем ездить в ДНР?
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24.12.2020 13:29 Відповісти
Например домой или к родственникам.
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24.12.2020 13:33 Відповісти
Ну і навіщо це викрили ? Хай би возив туди тих, кому так потрібно ОРДІЛО , але от в зворотному напрямку - В Україну впускати тільки порожнім ! Так само і до РФ ! Я б йому ще й премію за це дала !
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24.12.2020 13:59 Відповісти
 
 