Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який організував канал незаконного переправлення громадян в ОРДЛО через Росію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запорізькій області співробітники правоохоронних органів затримали місцевого жителя, який організував канал незаконного переправлення громадян на тимчасово окуповану територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

"Громадянин на своєму легковому автомобілі організував незаконні перевезення пасажирів групами до тимчасово окупованої території Донецької області і в зворотному напрямку через територію Російської Федерації за межами контрольно-пропускних пунктів. З кожного пасажира за поїздку отримував грошові кошти в сумі від трьох до п'яти тисяч гривень", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в четвер.

В.о. керівника Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Запорізькій області Дмитро Клименко зазначив, що в момент затримання в автомобілі "Volkswagen Passat" перебувало троє громадян України, яких підозрюваний намагався перевезти на територію "ДНР".

Провадження у цій статті слідчий Вознесенівського відділення поліції відкрив ще в листопаді, після того, як правоохоронці вперше отримали інформацію про діяльність чоловіка.

В ході досудового розслідування під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури №2, слідчі встановили, що до скоєння злочину причетний житель Запорізької області 1987 року народження. За місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили ще один легковий автомобіль.

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Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.







Фото: сайт поліції