Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною. ФОТОрепортаж

Оперативники Тернополя затримали групу осіб, які викрали авто, позбавили волі людину і вимагали в неї 800 000 доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За словами заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Тернопільській області Віталія Гатанюка, впродовж ночі група невідомих осіб утримувала та катувала уродженця області.

Наразі чоловік мешкає в Києві. Займається бізнесом, пов'язаним з криптовалютою. До Тернополя разом з дружиною він приїхав до родича на день народження.



На виїзді з Тернополя близько 19:00 група невідомих трьома авто заблокувала йому дорогу. Зловмисники витягли чоловіка з салону та силою заштовхали в багажник іномарки, надягнувши на руки кайданки. Дружину посадили в інше авто і повезли в невідомому напрямку. Викрали зловмисники і транспортний засіб марки Toyota Camry.

Про злочин та своє місце перебування повідомив сам потерпілий уже над ранок після ночі катувань. Другий телефон викрадачі не знайшли під час обшуку. За словами потерпілого, невідомі катували його і погрожували вбивством, якщо він не заплатить їм 800 тисяч доларів.



На місце злочину виїжджали оперативники карного розшуку, слідчі та бійці спецпідрозділу КОРД. Проте зловмисники встигли втекти.

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Під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури правоохоронцям вдалося затримати двох з семи підозрюваних - співорганізатора та виконавця. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 та 500 тисяч гривень відповідно.

Ще одного викрадача затримали через півтори доби після злочину. Самостійно прийшов та здався до поліції й організатор. Щодо нього в суді знаходиться кримінальне провадження за збут наркотиків у складі організованої злочинної групи.

Місце перебування ще трьох підозрюваних встановлюється. Наразі відомо, що один з групи уже встиг перетнути кордон. Дружину, каже Віталій Гатанюк, правоохоронці знайшли також. Жінку викрадачі утримували в одному з готелів Тернополя. До неї фізичну силу не застосовували.

Викрадене авто працівники поліції знайшли за кілька кілометрів від місця злочину.

Усім зловмисникам уже оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України - 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб), 189 (Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб) та 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого). Триває слідство.







Фото: сайт поліції