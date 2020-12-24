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Новини Фото Силовики
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Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною. ФОТОрепортаж

Оперативники Тернополя затримали групу осіб, які викрали авто, позбавили волі людину і вимагали в неї 800 000 доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За словами заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Тернопільській області Віталія Гатанюка, впродовж ночі група невідомих осіб утримувала та катувала уродженця області.

Наразі чоловік мешкає в Києві. Займається бізнесом, пов'язаним з криптовалютою. До Тернополя разом з дружиною він приїхав до родича на день народження.

На виїзді з Тернополя близько 19:00 група невідомих трьома авто заблокувала йому дорогу. Зловмисники витягли чоловіка з салону та силою заштовхали в багажник іномарки, надягнувши на руки кайданки. Дружину посадили в інше авто і повезли в невідомому напрямку. Викрали зловмисники і транспортний засіб марки Toyota Camry.

Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною 01

Про злочин та своє місце перебування повідомив сам потерпілий уже над ранок після ночі катувань. Другий телефон викрадачі не знайшли під час обшуку. За словами потерпілого, невідомі катували його і погрожували вбивством, якщо він не заплатить їм 800 тисяч доларів.

На місце злочину виїжджали оперативники карного розшуку, слідчі та бійці спецпідрозділу КОРД. Проте зловмисники встигли втекти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала членів банди, які викрадали людей під дахом російських злодіїв у законі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури правоохоронцям вдалося затримати двох з семи підозрюваних - співорганізатора та виконавця. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 та 500 тисяч гривень відповідно.

Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною 02

Ще одного викрадача затримали через півтори доби після злочину. Самостійно прийшов та здався до поліції й організатор. Щодо нього в суді знаходиться кримінальне провадження за збут наркотиків у складі організованої злочинної групи.

Місце перебування ще трьох підозрюваних встановлюється. Наразі відомо, що один з групи уже встиг перетнути кордон. Дружину, каже Віталій Гатанюк, правоохоронці знайшли також. Жінку викрадачі утримували в одному з готелів Тернополя. До неї фізичну силу не застосовували.

Викрадене авто працівники поліції знайшли за кілька кілометрів від місця злочину.

Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною 03

Усім зловмисникам уже оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України - 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб), 189 (Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб) та 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого). Триває слідство.

Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною 04
Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною 05
Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною 06
Фото: сайт поліції

викрадення (821) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Тернопіль (401) КОРД (137)


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Топ коментарі
+9
налоговая что ли?
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24.12.2020 13:57
+9
Почему вообще не отпустили на поруки рыгов какихто?
Что за залог 500тыс. оно похитило и пытало человека!!!!
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24.12.2020 14:20
+3
самое крутое в этой статье - это фото окурка! Как это - похитили и ПЫТАЛИ человека, а судья их под залог выпускает! Не про нашу ли страну в "Золотом ключике" написано?
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24.12.2020 14:57
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налоговая что ли?
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24.12.2020 13:57 Відповісти
идиот, что ли? Обязательно надо кого-то обосрать...
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24.12.2020 14:14 Відповісти
Toyota Camry что-то не видать.
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24.12.2020 14:17 Відповісти
зато бычок есть Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною - Цензор.НЕТ 8555
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24.12.2020 22:50 Відповісти
Почему вообще не отпустили на поруки рыгов какихто?
Что за залог 500тыс. оно похитило и пытало человека!!!!
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24.12.2020 14:20 Відповісти
Странная сумма- 800 тысяч. https://www.youtube.com/watch?v=w8Vb_DerZ4E Вот как надо просить !
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24.12.2020 14:21 Відповісти
Занимается бизнесом, связанным с криптовалютой. Источник: https://censor.net/ru/p3238912\\\\\\\\\

Ну какой там мож*д быть бизнес то?
Барыгу накарманили на откупное.
Ептель - это как я быы например был дебилом и выиграл в ВОТ пару тыщ. целый КОРД мля подорвали для задержания.
по-любе припишут еще чет - не только мол зарабатывал на кринжовалюте, но и послал на Путина тов. Мендель
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24.12.2020 14:31 Відповісти
Ты с какой палаты вещаешь - неграмотное.
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24.12.2020 14:50 Відповісти
ой, типо вы, грамотный, намайнил денег, а потом их не просрал - давай скажи, посмеемся вместе
Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною - Цензор.НЕТ 2362
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24.12.2020 14:58 Відповісти
Это были инвестиционные няни от порнова-ермаков
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24.12.2020 14:45 Відповісти
самое крутое в этой статье - это фото окурка! Как это - похитили и ПЫТАЛИ человека, а судья их под залог выпускает! Не про нашу ли страну в "Золотом ключике" написано?
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24.12.2020 14:57 Відповісти
Нет самое крутое, это то что нарко-барыга, с открытым уголовным делом, спокойно еще и похищением людей занимается. В этой стране только бандитам жить хорошо.
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24.12.2020 15:17 Відповісти
кто пишет такие статьи?
Похитили злоумышленники и транспортное средство марки Toyota Camry.Источник: https://censor.net/ru/p3238912
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24.12.2020 15:45 Відповісти
В стране власти нет, преЗЕдент не функционален, не на своём месте, и все кто может, этим пользуются.
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25.12.2020 00:45 Відповісти
 
 