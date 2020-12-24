Зеленський: Україна збільшить державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому". ФОТО

Україна планує збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому".

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зазначається, що президент відвідав казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра", що перебуває у складі Державного концерну "Укроборонпром".

"Це прекрасний завод. Він один з небагатьох на сьогодні, у якого немає жодних боргів, прибутковий завод. Вирішено сьогодні питання з нашим новим головою "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, потенціал для збільшення державного оборонного замовлення - великий.

Як пише ОП, генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв попросив главу держави визначити як невідкладний законопроєкт № 3822 "Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності".

"Він підтриманий урядом і вже зареєстрований у парламенті та дає можливість реалізувати велику реформу оборонно-промислового комплексу України", – зазначив Гусєв.

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