Зеленський: Україна збільшить державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому". ФОТО
Україна планує збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому".
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
Зазначається, що президент відвідав казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра", що перебуває у складі Державного концерну "Укроборонпром".
"Це прекрасний завод. Він один з небагатьох на сьогодні, у якого немає жодних боргів, прибутковий завод. Вирішено сьогодні питання з нашим новим головою "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, потенціал для збільшення державного оборонного замовлення - великий.
Як пише ОП, генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв попросив главу держави визначити як невідкладний законопроєкт № 3822 "Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності".
"Він підтриманий урядом і вже зареєстрований у парламенті та дає можливість реалізувати велику реформу оборонно-промислового комплексу України", – зазначив Гусєв.
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А тепер що.... - раптово ....осліп, оглух і онімів?
Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.
Тим не меньш ми всі ці Імена знаємо. І їх Імена залишуться на Небесному Камені, на відміну від імен продажних тролів ботоферми Порошенка
Тут ти мене заплютав окончатєльно і бєзповоротно
*****, это дно! Не удивлюсь если на этом образцово-показательном заводе траву подкрасили перед приездом.
В бюджете 2021 увеличения под оборонку и ВСУ нет.