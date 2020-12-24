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Зеленський: Україна збільшить державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому". ФОТО

Зеленський: Україна збільшить державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств

Україна планує збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому".

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зазначається, що президент відвідав казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра", що перебуває у складі Державного концерну "Укроборонпром".

"Це прекрасний завод. Він один з небагатьох на сьогодні, у якого немає жодних боргів, прибутковий завод. Вирішено сьогодні питання з нашим новим головою "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, потенціал для збільшення державного оборонного замовлення - великий.

Як пише ОП, генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв попросив главу держави визначити як невідкладний законопроєкт № 3822 "Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності".

"Він підтриманий урядом і вже зареєстрований у парламенті та дає можливість реалізувати велику реформу оборонно-промислового комплексу України", – зазначив Гусєв.

Зеленський: Україна збільшить державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств Укроборонпрому 01Зеленський: Україна збільшить державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств Укроборонпрому 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони замінило "фальцет" на "фальшстарт" в пості на фейсбуці, а пізніше видалило публікацію. СКРИНШОТИ

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Міноборони (7401) Запорізька область (3631) Укроборонпром (1734) Гусєв Юрій (82)


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Топ коментарі
+8
та того оборонпрома якби ліквідувать збираються?
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24.12.2020 15:45
+8
Казки... що тобі заважало в цьому році це зробити?
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24.12.2020 15:47
+8
За какие шиши увеличат, не сказали?
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24.12.2020 15:52
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что-то массовки карликов не видно...забыли чё ли?
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24.12.2020 15:44 Відповісти
та того оборонпрома якби ліквідувать збираються?
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24.12.2020 15:45 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3238889/***********************************************************
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24.12.2020 15:48 Відповісти
Державою керує міжнародна мафія і її регент, а не обрана ЗЕ-"пустушка"!
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24.12.2020 15:58 Відповісти
При Потроху, ЗЕ все бачив, все чув, все знав - хто і скільки краде, хто наживається, хто кришує...
А тепер що.... - раптово ....осліп, оглух і онімів?

Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.
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24.12.2020 16:35 Відповісти
Этому казлу сказали, что Укроборонпром в следующем году продают. Какое и кому увеличение денег?
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24.12.2020 15:45 Відповісти
Російська армія, очевидно ж. Якщо люди не хочуть підтримувати своє, вони будуть підтримувати окупанта. Російська армія буде крокувати Україною, а 73% будуть дивитись на Голобородька у телевізорі, звинувачуючи, при цьому, Порошенка в усьому
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24.12.2020 15:56 Відповісти
Та їм пох Порох, їм пох які небудь звинувачення у його бік , у ньго і так антирейтинг зашкалює по сприйняння рос змі - головне- страна в смартфоне. Бездарне стадо бидляка - але їх більшість в вони це зрозуміли - ось це катастрофа України.
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24.12.2020 16:41 Відповісти
Тому кто купит, не опоздай...
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24.12.2020 16:09 Відповісти
Знакомая у вас фамилия - хануку отмечаете? У мамы с папой давно были?
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24.12.2020 16:43 Відповісти
патронный завод построите?)
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24.12.2020 15:46 Відповісти
Зачем второй?
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24.12.2020 15:48 Відповісти
Казки... що тобі заважало в цьому році це зробити?
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24.12.2020 15:47 Відповісти
"Я планов наших люблю громадьё" Планувати і збільшити ,це трохи різні речі !! )))
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24.12.2020 15:52 Відповісти
Війна в цьому році оголосила перекур
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24.12.2020 16:29 Відповісти
Привіт. Іван, ти коли покаєшся? Велике свято наближається може час? Ти ж цю потвору до влади привів!!!
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24.12.2020 16:31 Відповісти
Ні, ні, ні. Зєлю привів Пєця. Вся ваша ботоферма порохоботів перед виборами працювала проти Юлі, Зєлю ніхто не чипав. Насправді Юля виграла перший тур. Цілком можливо, що і другий мала виграти. Пєця в першому був третій, але він сфальшував результати, всі факти цього в штабі Юлі є.
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24.12.2020 16:38 Відповісти
тоб-то каятись ти не будеш... Мені просто по людські цікаво, от коли ви зрозумієте, що Юля, таке саме популістичне лайно, як і Зе, ви у кого увіруєте?
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24.12.2020 16:40 Відповісти
Якщо Ваня зрозуміє що жЮля популістське лайно ,то він повіситься !!!)))
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24.12.2020 17:00 Відповісти
якщо б в воної було б хоча би 0.5% хвакта...то було б крику на весь світ...))) Так шо Ваня не надо ля-ля))) А фактом є те,що в рідному Дніпрі баба йуля зловила смоктунця защокового)) і на наступних виборах баба йуля пролетить як хванера над Парижем,корочє канєт в Лєту...
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24.12.2020 18:35 Відповісти
Що в рідному Дніпрі Юля буде відкинута - було передбачення. Нема пророків у своїй Вітчизні. Власне і в інших землях пророків не дуже шанують.
Тим не меньш ми всі ці Імена знаємо. І їх Імена залишуться на Небесному Камені, на відміну від імен продажних тролів ботоферми Порошенка
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24.12.2020 18:49 Відповісти
Ну про камінь ти трохи перебільшив( за Вону так точно )) ) але фото/відео на сцені Майдану в інвалідному візку з 30-ти сантиметровими обсцасами вона залишила
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24.12.2020 19:19 Відповісти
П.С. А передбачення було в Нострадамуса?)))))) Чи може навіть в Біблії про санта мученицю Вону було написано?
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24.12.2020 19:20 Відповісти
П.П.С. ....Нема пророків у своїй Вітчизні. Власне і в інших землях пророків не дуже шанують....
Тут ти мене заплютав окончатєльно і бєзповоротно
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24.12.2020 19:22 Відповісти
остались от козлика рожки да ножки
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24.12.2020 15:47 Відповісти
на последнем фото создалось впечатление, что вот-вот фура пролетит
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24.12.2020 15:49 Відповісти
Ви погрожуєте?!
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24.12.2020 15:55 Відповісти
а какая разница
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24.12.2020 15:58 Відповісти
В яку сторону ця їх реформа? Що вона дасть? Детальніше можна?
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24.12.2020 15:50 Відповісти
Лялькова вистава,це імітація і всі іх рехворми, це лише імітація бурхливої діяльності !!))
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24.12.2020 16:06 Відповісти
За какие шиши увеличат, не сказали?
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24.12.2020 15:52 Відповісти
Напишіть Мендель - вона розтлумачить.
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24.12.2020 15:56 Відповісти
«Украина увеличит ГОЗ, в следующем году.» (с)
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24.12.2020 15:53 Відповісти
Імітація рішучих та кординальних рехворм триває !!))
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24.12.2020 15:53 Відповісти
Коли вже буде новина "Зеленський: Я устал, я ухожу..."?
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24.12.2020 15:55 Відповісти
У новорічній промові.
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24.12.2020 15:57 Відповісти
Свині за власним бажанням від годівниці не відходят , лише копняками !!))
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24.12.2020 16:01 Відповісти
врожденный дурень валять дурака не устанет, он этим живет.
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24.12.2020 16:03 Відповісти
Предлагаю не останавливаться на достигнутом. Надо съездить в Конча-Заспу, побродить по какому-нибудь "сиротскому" домику, а потом рассказать с умным видом, как оно планирует поднять бюджет министерства (хозяина этого домика).

*****, это дно! Не удивлюсь если на этом образцово-показательном заводе траву подкрасили перед приездом.
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24.12.2020 15:58 Відповісти
И опять вранье.

В бюджете 2021 увеличения под оборонку и ВСУ нет.
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24.12.2020 15:59 Відповісти
Зелена пліснява вважає НГУ МВС за ЗСУ !!)))
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24.12.2020 16:02 Відповісти
Чи труси, чи хрестик? Збільшити замовлення "укроборонпрому", який ліквідують? Чи, какаяразніца, шо молоть? Нарід сам додумає пояснення.
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24.12.2020 16:03 Відповісти
зе много чего наговорил. не обращайте внимания: сладкая брехня - это древний маланский красивый обычай.
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24.12.2020 16:05 Відповісти
В новостях надо писать "увеличила", не "увеличит". А мечтать не вредно - лохи возрадуются.
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24.12.2020 16:12 Відповісти
Сенс в чому, збільшити замовлення і не виконати жодної оборонної програми?
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24.12.2020 16:13 Відповісти
Кортедж головнокомандувача стане ще довшим?
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24.12.2020 16:25 Відповісти
уже даже интересно, когда китайский болванчик из Кривого Рога последний раз сказал правду, подтверждённую делами?
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24.12.2020 16:29 Відповісти
Вова знову бреше.
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24.12.2020 17:08 Відповісти
Увеличит?? В этом году был ноль, а в следующем будет большой ноль??? Твари зеленые, ворюги и мародеры, чтоб вы повыздыхали!
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24.12.2020 22:55 Відповісти
Чувак под фамилией Подоляк - из офиса Ермака, где роль президента играет второсортный актеришка - Зеленский, недавно заявил, что Зеля хочет строить государство Украина ... НОВОГО ТИПА. Во как ! А для этого, с его же слов, Зеля должен пойти на второй срок. За потора года у власти Зеля не успел уничтожить нашу страну, хочет добить наверняка, чтобы Путлер ввел свои войска в пустую страну. Ведь КовидФонд зелебобики уже распилили, бюджет Минобороны так и остался неиспользованным - ДОЗ сорван, ни Вильха-М ни Нептун не производятся, а должны были быть уже готовые дивизионы, очевидно, что он вполне сознательно, для этого и поставил Тарана+ Хомчака. Теперь эта падла, угробив экономику, снова рассказывает сказки, только не говорит за какие дньги будет перевооружаться Армия и Флот, если дыра в Госбюджете несколько СОТ МЛРД.ГРН уже сегодня.
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26.12.2020 12:48 Відповісти
 
 