УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8605 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 364 4

Учасники ОЗУ на Кіровоградщині вимагали у фермера $30 тис. і змушували переоформити на них 13 гектарів землі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала в Кіровоградській області учасників організованого угруповання, які тероризували і вимагали гроші в місцевих жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники, якими керував один зі "злодіїв у законі", з погрозами фізичної розправи систематично "вибивали" гроші з представників комерційних структур і заможних громадян.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє учасників групи, зокрема, вимагали від керівника одного з фермерських господарств неіснуючий борг у розмірі 30 тис. доларів США і змушували переоформити на них земельну ділянку площею 13 гектарів. У разі відмови зловмисники погрожували фермеру насильством і знищенням майна.

У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували кілька фактів причетності фігурантів до протиправної діяльності.

Також читайте: На Кіровоградщині військова вантажівка зіткнулася з асфальтоукладачем, 2 людини загинули, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали зловмисників в одному з кафе.

Проведено невідкладні слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання і в автомобілях фігурантів.

Зараз затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності. Зокрема, перевіряється причетність лідера злочинного угруповання.

Також читайте: На Кіровоградщині гірники уранових шахт вже добу перекривають дороги, - Волинець

Учасники ОЗУ на Кіровоградщині вимагали у фермера $30 тис. і змушували переоформити на них 13 гектарів землі, - СБУ 01
Учасники ОЗУ на Кіровоградщині вимагали у фермера $30 тис. і змушували переоформити на них 13 гектарів землі, - СБУ 02
Учасники ОЗУ на Кіровоградщині вимагали у фермера $30 тис. і змушували переоформити на них 13 гектарів землі, - СБУ 03

здирство (284) СБУ (12846) Кіровоградська область (571)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
....кому сколько не хватает , кому 30 тыщ.а кому 800 тыщ , Шуре Балаганову не хватало 100 руб. для полного счастья ((((( работать не пробовали ????
показати весь коментар
24.12.2020 16:35 Відповісти
А шо при задержании ногами уже не пинают?
показати весь коментар
24.12.2020 18:29 Відповісти
А где они заседали? В местном храме МП?
показати весь коментар
24.12.2020 21:47 Відповісти
Сломали бы ребра хоть одному из баньдюков было бы итересней да и полезней для общества.Ребята с полиции слишком гуманные.
показати весь коментар
25.12.2020 20:38 Відповісти
 
 