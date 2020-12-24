Учасники ОЗУ на Кіровоградщині вимагали у фермера $30 тис. і змушували переоформити на них 13 гектарів землі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала в Кіровоградській області учасників організованого угруповання, які тероризували і вимагали гроші в місцевих жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники, якими керував один зі "злодіїв у законі", з погрозами фізичної розправи систематично "вибивали" гроші з представників комерційних структур і заможних громадян.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє учасників групи, зокрема, вимагали від керівника одного з фермерських господарств неіснуючий борг у розмірі 30 тис. доларів США і змушували переоформити на них земельну ділянку площею 13 гектарів. У разі відмови зловмисники погрожували фермеру насильством і знищенням майна.

У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували кілька фактів причетності фігурантів до протиправної діяльності.

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Правоохоронці затримали зловмисників в одному з кафе.

Проведено невідкладні слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання і в автомобілях фігурантів.

Зараз затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності. Зокрема, перевіряється причетність лідера злочинного угруповання.

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