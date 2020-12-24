Зеленський запустив автомобільний рух по "Балковому мосту" в Запоріжжі: це флагман нашого проєкту. ФОТО

Сьогодні, 24 грудня, в Запоріжжі за участі президента України Володимира Зеленського відкрили автомобільний рух новим мостовим переходом через р. Старий Дніпро (Балковий міст).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це флагман нашого мостового проєкту, який є частиною програми "Велике будівництво". Усього цього року ми побудували 100 мостів в Україні. Найголовніший міст - Запорізький, він самий", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що протяжність Запорізького моста - понад 9 кілометрів, він складається з шести транспортних розв'язок, у складі яких - 27 штучних споруд.

Зеленський також нагадав, що переправу хотіли побудувати ще в 1965 році, проте сьогодні, після восьми місяців робіт, які почалися в квітні поточного року, відкрита перша частина моста.

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Він також подякував турецькій компанії-підряднику "Онур Тааххут" за виконані в обумовлені терміни роботи. За словами глави держави, повністю закінчити міст планують у 2021 році.

Після спілкування з журналістами на переправі президент запустив там автомобільний рух.



