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Зеленський запустив автомобільний рух по "Балковому мосту" в Запоріжжі: це флагман нашого проєкту. ФОТО

Зеленський запустив автомобільний рух по

Сьогодні, 24 грудня, в Запоріжжі за участі президента України Володимира Зеленського відкрили автомобільний рух новим мостовим переходом через р. Старий Дніпро (Балковий міст).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це флагман нашого мостового проєкту, який є частиною програми "Велике будівництво". Усього цього року ми побудували 100 мостів в Україні. Найголовніший міст - Запорізький, він самий", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що протяжність Запорізького моста - понад 9 кілометрів, він складається з шести транспортних розв'язок, у складі яких - 27 штучних споруд.

Зеленський також нагадав, що переправу хотіли побудувати ще в 1965 році, проте сьогодні, після восьми місяців робіт, які почалися в квітні поточного року, відкрита перша частина моста.

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Він також подякував турецькій компанії-підряднику "Онур Тааххут" за виконані в обумовлені терміни роботи. За словами глави держави, повністю закінчити міст планують у 2021 році.

Після спілкування з журналістами на переправі президент запустив там автомобільний рух.

Зеленський запустив автомобільний рух по Балковому мосту в Запоріжжі: це флагман нашого проєкту 01
Зеленський запустив автомобільний рух по Балковому мосту в Запоріжжі: це флагман нашого проєкту 02

Запоріжжя (2281) Зеленський Володимир (23946) міст (1234)


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Топ коментарі
+43
Извините, а без Зеленского движение не запустилось бы?
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24.12.2020 16:07
+36
03.06.2019, 17:05

Президент Владимир Зеленский не намерен участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, так как это "не уровень президента". Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

https://news.liga.net/politics/news/novoe-obeschanie-zelenskogo-piara-s-pererezaniem-lentochek-ne-budet
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24.12.2020 16:08
+19
>Всего в этом году мы построили 100 мостов

шото у меня ощущение что он гонит...
Источник: https://censor.net/ru/n3238956
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24.12.2020 16:07
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Вот так прямо сам запустил? Мастера заголовков в действии
А вообще мало поводов для радости. Смотришь в https://pvb.com.ua/produktsiya/plastikovye-okna окна , а пейзаж не радует в городе.
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10.02.2021 10:05 Відповісти
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