В Україну намагалися ввезти брендові товари на 40 млн грн під виглядом штучних ялинок, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці викрили контрабанду брендових товарів під виглядом штучних ялинок на суму понад 40 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, 1 грудня 2020 року співробітники Волинської митниці ДМС сприяли безперешкодному ввезенню на територію України великої обсягу вантажу під виглядом штучних новорічних ялинок. 2 грудня 2020 року співробітники ГУ Нацполіції в Києві зупинили вказану вантажівку і виявили зазначені товари ... За попередніми підрахунками слідчих у ній було понад 1500 ящиків загальною вартістю понад 40 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Під час досудового розслідування слідчі ДБР провели обшуки на митному посту "Ягодин" Волинської митниці та вилучили речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні. "Через незаконні дії митників підприємці ухилялися від сплати митних платежів в особливо великих розмірах", - зазначили в ДБР.

Наразі слідчі ДБР проводять документування протиправних дій співробітників митниці ДМС України та посадових осіб інших правоохоронних органів, які сприяли незаконному ввезенню брендових товарів в Україну та здійснювали дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди за подальше їх переміщення. Йдеться, зокрема, про мобільні телефони, планшети, ноутбуки, годинники, мобільні аксесуари, брендовий одяг.

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