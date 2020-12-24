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В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель: двома твітами я стабілізувала гривню і зупинила інфляцію

В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою

В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах 03

В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах 04

В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах 05

В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах 06

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Автор: 

фотожаба (13888) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+66
В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6710
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24.12.2020 23:57
+64
В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7682
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24.12.2020 23:56
+55
и это не фотожаба. это наш, прости господи, "преЗЕдент"
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24.12.2020 23:43
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Сторінка 2 з 2
хорошо ты, кацапное болезное, само себе о себе написало: "Над ким ти там "глумишся", позбавленець? 😂Відкрию таємницю: ти вуличний юродивий насрав собі в штані і грається гівном, і людям від тебе банально гнидко - але це не означає, що ти всіх переміг і затролив."
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26.12.2020 07:02 Відповісти
Схоже що це повернулася криворожа Танька Помолова. Стиль один в один.
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25.12.2020 07:59 Відповісти
Бидло рефлексує на подразники однаковим чином. А оскільки їхній словниковий запас майже такий, як у Еллочки Людоїдки, то цілком вірогідно на форумі обізнатися - прийняти одну бидло-одиницю за іншу.
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25.12.2020 19:32 Відповісти
Можливо, цей конедрочев погано вміє читати і писати, і його навчили додавати одну фразу з методички - "это ты себе сам лишь о себе...", а потім скопіювати та вставити комент опонента. Спосіб не дуже, приблизно як жонглювати гівном - але бидлу подобається: "ай малаца, всех затраллировал!!!111!1"
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25.12.2020 20:02 Відповісти
Типові рефлексії лаптєногого школяра з якогось Мухосранська. Зазвичай я такі непорозуміння оминаю, хоча іноді, за відповідного настрою, можу послати їх у дупу.
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25.12.2020 21:11 Відповісти
В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 726
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25.12.2020 08:43 Відповісти
это на фото лично ты задаешь вопрос старшему по ботоферме, почему тебя заставляют рисовать все картинки против Зе.
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25.12.2020 08:47 Відповісти
В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4248
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25.12.2020 09:30 Відповісти
то брехня. он же жмот. вот, например, ты работаешь за 3000 росс копеек в месяц.
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25.12.2020 09:35 Відповісти
Когда праздновать Рождество? Нужно чтобы как по Библии, а это есть 25 декабря, с Рождеством вас Земляне!
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25.12.2020 05:09 Відповісти
В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7746
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25.12.2020 08:32 Відповісти
Святкують не дату, святкують Різдво. Коли - це не принципово.
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25.12.2020 08:54 Відповісти
Принципово! Це свято повинно бути ДО Нового Року!
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25.12.2020 09:00 Відповісти
В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 698
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25.12.2020 09:29 Відповісти
Ослаблять это глагол а не Юлия Мендель!
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25.12.2020 07:07 Відповісти
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25.12.2020 08:44 Відповісти
нет. ослаблять это не она, а лично и только ты.
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25.12.2020 08:45 Відповісти
Це ти собі написав про себе(с)
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25.12.2020 09:03 Відповісти
нет, это он написал про себя и про тебя.
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25.12.2020 09:05 Відповісти
Зауважте, на "Цензорі" почали з'являтися наші доморощені вар'яти - фанклюб ялинковича. Досі ж бо сиділи ціхо, як гівно у траві.
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25.12.2020 18:24 Відповісти
Або ще варіант - це власною персоною Зеленський сюди прийшов
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25.12.2020 20:12 Відповісти


Навряд чи. Нє царскоє ето дєло - пальцом в жеппе ковиряцца. Радше, завітати міг хтось із його оточення, не найближчого. Це тільки один дон Педро самоназвався Пітером Пеном, і уважно збирав усі кинуті в нього гівняки, щоб потім дуже образитись.
Тут інше. Дожився я - на старості років, маючи до всього іншого ще й онкологію, я на іншій "гілці" сподобився специфічних загравань з боку якогось дурнуватого риго-Альоніща .
Мабуть, така в мене карма .
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25.12.2020 20:48 Відповісти
В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 915
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25.12.2020 14:26 Відповісти
В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9948Юлія Мендель через Twitter вакцинувала 73% населення України
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25.12.2020 16:15 Відповісти
То треба з нею списатися! У мене чиряк вискочив на... Ну, словом, вискочив. Болючий такий, холєра.
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25.12.2020 18:20 Відповісти
только венерические
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25.12.2020 19:14 Відповісти
"Мендель, конечно, не Венера... Но что-то венерическое в ней есть"
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25.12.2020 20:40 Відповісти
В якій палаті у нас Наполеон? Два твіти Юлії Мендель у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7214
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27.12.2020 16:36 Відповісти
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