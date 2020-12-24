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В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 грудня 2020 року, на Морському вокзалі м. Одеса відбувся випуск курсантів Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 01

Захід проходив під керівництвом командувача ВМС ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапи, за участі помічника аташе з питань оборони при посольстві Італії в Україні Массімо Проєтті.

В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 02
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 03
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 04

На урочистій церемонії 45 курсантів отримали перші офіцерські погони, кортики та дипломи магістрів.

Серед випускників 2020 року кавалер ордену "За мужність" 3-го ступеню, п'ятьом випускникам було вручено Відзнаку президента України "За участь в антитерористичній операції". Двоє отримали дипломи з відзнакою від керівництва українського флоту, а випускнику Інституту, який проходив навчання в Академії ВМС Італійської республіки у місті Ліворно, було вручено кортик ВМС Італії.

В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 05
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 06
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 07
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 08
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 09
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 10
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 11
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 12

Дивіться також: ВМС України отримали плавучий причал для катерів, - Міноборони. ВIДЕО

Продовжуючи віднедавна започатковану флотську традицію – молодими офіцерам отримані лейтенантські погони одягали їх батьки.

В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 13
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 14
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 15
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 16
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 17
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 18

"Навчання закінчилося, попереду у нас багато справ, тільки в наступному році ми отримаємо ще три патрульні катери типу Айленд, в 2022 році на озброєння ВМС надійдуть патрульні катери Марк ІV зі Сполучених Штатів Америки, наразі тривають перемовини щодо будівництва ракетних катерів та корветів. Більшість із вас особисто будуть керувати цими кораблями та катерами, як на Азовському так і на Чорному морі. Але всі ці зусилля будуть марними якщо не буде вас – лідерів, командирів і ваших екіпажів. Тому бережіть себе, бережіть своїх підлеглих в ім'я нашої держави і до перемоги. Слава Україні!" - звернувся до випускників командувач національного флоту контр-адмірал Неїжпапа.

В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 19
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 20

В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики 21

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Автор: 

ВМС (1388) оборона (4793) Одеса (5472) офіцер (99) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+15
В добрий час,козарлюги !! Слава Україні!!)))))
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25.12.2020 00:24
+8
Поздравляю свежеиспеченных морских волков! Интересно, сталь на клинках кортиков - рабочая, или как при совке и ныне на московии- поделочная нержавейка?
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25.12.2020 00:14
+8
А у кого русские сперли эту традицию, русский?
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25.12.2020 01:46
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Кортики кращі ніж були при совку.
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24.12.2020 23:56 Відповісти
Русн не делает, она ворует корабли у Украины. А прЗЕдент видит мир в глазах вора
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25.12.2020 00:14 Відповісти
И кортики нужны, и форма настоящая офицерская, а не оборвань, как раньше, и по катерам довольно не слабо получается, остаётся только всё реализовать, заплатить и обучить. Так шо нэ всэ так погано
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25.12.2020 00:14 Відповісти
А что вы знаете о "раньше"? О какой "оборвани" вы говорите? Если вы что то имели про военно-морскую форму времен Советов, то лучше не надо ... То была форма военных моряков на уровне лучших военно-морских форм мира. Я её с гордостью носил около 20 лет и дорожу сегодня. Сегодняшняя форма наших военных моряков, как впрочем и всё остальное, пока не блещет дизайнерскими (хотя бы) успехами, чем я, как моряк с юных лет, очень огорчён и разочарован.
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25.12.2020 01:52 Відповісти
https://censor.net/ua/user/410460,

В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики - Цензор.НЕТ 6347
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25.12.2020 03:40 Відповісти
Нет у меня ностальгии, убожество ты наше, у меня обида и злость что сейчас время таких недоумков как ты. Которые в своей жизни сартир не построили, а рвутся и дорвались до управления, строительства Государства. Как результат, разруха, нищета, беспредел ... и конца края этому, из-за таких ограниченных, нет.
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26.12.2020 15:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/410460, от тебя смердит кацапскими лаптями!

такие как ты и позвали войну в нашу страну, когда кричали: "путин памаги! путин ввиди!"
поетому ИМХО: надо принимать закон в ВР о коллаборционизме и таких как ты лишать украинского гражданства
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26.12.2020 17:51 Відповісти
Ты таки недоумок и такие дебилы как ты и привели войну в страну. Я никогда не был ни сепаром, ни нацыком. Я всегда был и остаюсь Украинцем. И всегда буду, по мере сил, грызть горло любому врагу, что сепарам, что позарившимся на мою Украну москалям, что таким убожествам как ты. Потому что такие как ты не даёте Украине стать с колен, языком треплете одно, а на деле от вас только вред.
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26.12.2020 20:52 Відповісти
грызть горло москалям, которые пришли на нашу землю-нас убивать-це добре! (хотя грызть ты будешь только языком)
а вот почему ты будешь грызть горло патриотам Украины, сможешь обьяснить?
или ты за войну "всех против всех"?
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26.12.2020 21:20 Відповісти
Оце і є гризня -коли два достойних мужі, не знаючи один одного, сваряться, а за що, не второпають. Хлопці, знайте, через те, що украінці сваряться, користають наші вороги.
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27.12.2020 15:54 Відповісти
То что в такой форме они выглядят, честно и мягко говоря, неинтересно, это факт. Уверен что и по качеству материала похвастаться нечем, как впрочем и во всём, к моему большому огорчению.
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25.12.2020 01:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/410460,ватан, ты главное пойми: ссср сдох! правда вонь еще осталась

а вот тебя трудно понять: ты ненавидишь все украинское и продолжаешь мучится в етой стране, собери чемодан и переедь в московию,и заживешь счастливо! (темболее что там уже разрешили собирать валежник)
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25.12.2020 03:49 Відповісти
Послушай сюда, alex lagun недоумок. Я то как раз и люблю всё украинское, я не люблю таких дебилов как ты. Если я говорю на то что вижу и в чём разбираюсь что это дерьмо, то это дерьмо! Я даже усмотрел в торжественном ритуале выпускников дерьмо. Форма одежды не соблюдается даже, как бы, какими то высокими тюленями. Кто в чёрной фуражке, кто в белой ..., на улице зима, какие фуражки, дебилы, существуют правила ношения формы одежды, вы военные моряки, не уподобайтесь клоунам. Бардак во всём. И тебе, недоумку alex lagun, сообщаю, я критикую наше украинское не для того что бы такие окурки как ты здесь что то блеяли, а для того что бы всё наше, УКРАИНСКОЕ, стало лучше. Из за таких недоумков, Украина опустилась ниже ватерлинии, такие как ты "патриоты" превратили мою Родину в банановою территорию. Так что лучше помолчи, авось сойдёш за умного, в чём я очень сомневаюсь.
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26.12.2020 15:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/410460, агрессивное скудоумие-признак лишней кацапской хромосомы
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26.12.2020 17:58 Відповісти
я плевать хотел на твою московию, я украинец, здесь моя Родина, очень жаль что такое быдло как ты её разрушило.
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26.12.2020 15:51 Відповісти
так ,по-твоему ето я разрушил Донбасс и убиваю украинских Воинов на Донбассе?
или может все-таки москальная орда?
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26.12.2020 21:22 Відповісти
Поздравляю свежеиспеченных морских волков! Интересно, сталь на клинках кортиков - рабочая, или как при совке и ныне на московии- поделочная нержавейка?
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25.12.2020 00:14 Відповісти
Как культяпка, из нержавейки.
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25.12.2020 00:41 Відповісти
В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики - Цензор.НЕТ 1406
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25.12.2020 07:35 Відповісти
Кто может сказать какое тело дизайнер этой формы, почему они молодых патриотов хотят показать ......даже не знаю как сказать, есть американская британская немецкая голландская шведская формы, но это бл..ь убожище совковое
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25.12.2020 00:20 Відповісти
В добрий час,козарлюги !! Слава Україні!!)))))
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25.12.2020 00:24 Відповісти
Героям Слава! Не забыли, как Украинские моряки и морпехи когда-то брали Истамбул.
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25.12.2020 00:31 Відповісти
русский, тебе пояснять бесполезно, бо за тебя думает твой фюрер.
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25.12.2020 01:39 Відповісти
Ну, сам Істамбул не брали, але Галату і Скутар, передмістя його, "брали на шаблю", неодноразово...
"Реве гарматами Скутара -
Ревуть, лютують вороги.
Козацтво преться без ваги -
І покотились яничари.
Гамалія по Скутарі -
По пеклу гуляє,
Сам хурдигу розбиває,
Кайдани ламає.
- Вилітайте, сірі птахи,
На базар до паю! -
Стрепенулись соколята,
Бо давно не чули
Хрещеної тії мови.
І ніч стрепенулась:
Не бачила, стара мати,
Козацької плати.
Не лякайся, подивися
На бенкет козачий.
Темно всюди, як у будень,
А свято чимале.
Не злодії з Гамалієм
Їдять мовчки сало
Без шашлика. - Засвітимо! -
До самої хмари
З щоглистими кораблями
Палає Скутара.
Візантія пробуркалась,
Витріщає очі,
Переплива на помогу,
Зубами скрегоче.
Реве, лютує Візантія,
Руками берег достає;
Достала, зикнула, встає -
І на ножах в крові німіє.
Скутар, мов пекло те, палає;
Через базари кров тече,
Босфор широкий доливає.
Неначе птахи чорні в гаї,
Козацтво сміливе літає:
Ніхто на світі не втече!
Огонь запеклих не пече."

(Шевченко, "Гамалія").
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25.12.2020 11:46 Відповісти
А почему не отказываются от этой российской имперской традиции?
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25.12.2020 00:51 Відповісти
А у кого русские сперли эту традицию, русский?
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25.12.2020 01:46 Відповісти
свинорусы ,еще при Петре1, сперли традицию вручать кортики у Нидерландов:
кортик-слово происходит от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нидерл. korte - короткий
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25.12.2020 03:58 Відповісти
Ага... Це - "абордажна" зброя, заміна офіцерській шпазі, якою було незручно орудувать між снастями, на палубі, і в трюмі з каютами... Так само, як і абордажна ***** матросів стала короткою і масивнішою...
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25.12.2020 11:36 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русский?
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25.12.2020 01:40 Відповісти
Два десятка лет носил военно-морскую форму и глядя на эту, в которую впихивают сегодня наших моряков ... Тут, в коментах, некто что то вякает, на ту, на "совковою". То была форма которой можно гордится ..., и красивая и качественная и удобная. Мне пришлось носить и в 90-х, уже нашего, украинского производства, но ещё "совкового" покроя. Стыдно признавать но, стало дерьмо, дерьмовый стал использоваться материал, дерьмовое, ужасное качество пошива. Об сегодняшней ..., всё что могу сказать - дерьмо! Ни вида, ни шика ... Опустили эти, типа дизайнеры, моряков ..., хуже некуда. Очень обидно осознавать, что мы не в состоянии ничего толкового ни произвести, ни хорошее старое сохранить. Мне вообще кажется, что мы головой и руками не способны ни на что, вот дети у нас получаются красивые, и слава Богу хоть за это.
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25.12.2020 01:36 Відповісти
коротко про https://censor.net/ru/user/410460 : совковое ДЕРЬМО!
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25.12.2020 04:02 Відповісти
В отличие от тебя, шуцманское дерьмо, я и есть самый настоящий Украинец, в отличии от таких убожеств как ты.
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26.12.2020 15:44 Відповісти
Хтось бачить і любить в Україні Батьківщину... Хтось - державу... А хто - шматок сала... Ти, мабуть, з "салоїдів"... Набачився я на таких, у Криму... Присягнули не державі, а квартирці в Керчі, Севастополі, чи Феодосії...
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25.12.2020 11:51 Відповісти
ось вона, Гордiсть Украiнськоi Нацii !
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25.12.2020 04:00 Відповісти
на катера пошлют ? дак столько нет, в тылу будут сидеть и командовать!
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25.12.2020 05:47 Відповісти
Молодцы ребята. Слава Украине!
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25.12.2020 07:59 Відповісти
Героям Слава!
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25.12.2020 14:23 Відповісти
Может с кортиком теперь будет стыдно сдавать корабли без боя и без единого выстрела, как позорнейшим ссыкунам.
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25.12.2020 08:57 Відповісти
Чем будут заниматься "новоиспеченные" офицеры ВМС,если у Украины фактически нет военно-морского флота? Околачиваться в штабах? Или сразу дембель и найем матросами или чем -то более престижным на иностранные торговые корабли?
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25.12.2020 12:08 Відповісти
Приємно дивитись на хлопців! Нам би ще флот відбудувати!
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26.12.2020 21:57 Відповісти
Головні убори не подобаються. При Совєтах головний убор морського офіцера кращий був на вигляд.Це саме той випадок,коли нове ,не означає -краще.Шкода.
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26.12.2020 23:32 Відповісти
ДОСТАТОЧНО ОДНОГО КОРТИКА ЧТОБЫ ХЙЛА ЗАШТРЫКАТЬ !)
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27.12.2020 08:53 Відповісти
 
 