В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 24 грудня 2020 року, на Морському вокзалі м. Одеса відбувся випуск курсантів Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
Захід проходив під керівництвом командувача ВМС ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапи, за участі помічника аташе з питань оборони при посольстві Італії в Україні Массімо Проєтті.
На урочистій церемонії 45 курсантів отримали перші офіцерські погони, кортики та дипломи магістрів.
Серед випускників 2020 року кавалер ордену "За мужність" 3-го ступеню, п'ятьом випускникам було вручено Відзнаку президента України "За участь в антитерористичній операції". Двоє отримали дипломи з відзнакою від керівництва українського флоту, а випускнику Інституту, який проходив навчання в Академії ВМС Італійської республіки у місті Ліворно, було вручено кортик ВМС Італії.
Продовжуючи віднедавна започатковану флотську традицію – молодими офіцерам отримані лейтенантські погони одягали їх батьки.
"Навчання закінчилося, попереду у нас багато справ, тільки в наступному році ми отримаємо ще три патрульні катери типу Айленд, в 2022 році на озброєння ВМС надійдуть патрульні катери Марк ІV зі Сполучених Штатів Америки, наразі тривають перемовини щодо будівництва ракетних катерів та корветів. Більшість із вас особисто будуть керувати цими кораблями та катерами, як на Азовському так і на Чорному морі. Але всі ці зусилля будуть марними якщо не буде вас – лідерів, командирів і ваших екіпажів. Тому бережіть себе, бережіть своїх підлеглих в ім'я нашої держави і до перемоги. Слава Україні!" - звернувся до випускників командувач національного флоту контр-адмірал Неїжпапа.
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такие как ты и позвали войну в нашу страну, когда кричали: "путин памаги! путин ввиди!"
поетому ИМХО: надо принимать закон в ВР о коллаборционизме и таких как ты лишать украинского гражданства
а вот почему ты будешь грызть горло патриотам Украины, сможешь обьяснить?
или ты за войну "всех против всех"?
а вот тебя трудно понять: ты ненавидишь все украинское и продолжаешь мучится в етой стране, собери чемодан и переедь в московию,и заживешь счастливо! (темболее что там уже разрешили собирать валежник)
или может все-таки москальная орда?
"Реве гарматами Скутара -
Ревуть, лютують вороги.
Козацтво преться без ваги -
І покотились яничари.
Гамалія по Скутарі -
По пеклу гуляє,
Сам хурдигу розбиває,
Кайдани ламає.
- Вилітайте, сірі птахи,
На базар до паю! -
Стрепенулись соколята,
Бо давно не чули
Хрещеної тії мови.
І ніч стрепенулась:
Не бачила, стара мати,
Козацької плати.
Не лякайся, подивися
На бенкет козачий.
Темно всюди, як у будень,
А свято чимале.
Не злодії з Гамалієм
Їдять мовчки сало
Без шашлика. - Засвітимо! -
До самої хмари
З щоглистими кораблями
Палає Скутара.
Візантія пробуркалась,
Витріщає очі,
Переплива на помогу,
Зубами скрегоче.
Реве, лютує Візантія,
Руками берег достає;
Достала, зикнула, встає -
І на ножах в крові німіє.
Скутар, мов пекло те, палає;
Через базари кров тече,
Босфор широкий доливає.
Неначе птахи чорні в гаї,
Козацтво сміливе літає:
Ніхто на світі не втече!
Огонь запеклих не пече."
(Шевченко, "Гамалія").
кортик-слово происходит от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нидерл. korte - короткий