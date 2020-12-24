В Одесі 45 курсантів Інституту ВМС України отримали офіцерські погони і кортики. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 грудня 2020 року, на Морському вокзалі м. Одеса відбувся випуск курсантів Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Захід проходив під керівництвом командувача ВМС ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапи, за участі помічника аташе з питань оборони при посольстві Італії в Україні Массімо Проєтті.







На урочистій церемонії 45 курсантів отримали перші офіцерські погони, кортики та дипломи магістрів.

Серед випускників 2020 року кавалер ордену "За мужність" 3-го ступеню, п'ятьом випускникам було вручено Відзнаку президента України "За участь в антитерористичній операції". Двоє отримали дипломи з відзнакою від керівництва українського флоту, а випускнику Інституту, який проходив навчання в Академії ВМС Італійської республіки у місті Ліворно, було вручено кортик ВМС Італії.

















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Продовжуючи віднедавна започатковану флотську традицію – молодими офіцерам отримані лейтенантські погони одягали їх батьки.













"Навчання закінчилося, попереду у нас багато справ, тільки в наступному році ми отримаємо ще три патрульні катери типу Айленд, в 2022 році на озброєння ВМС надійдуть патрульні катери Марк ІV зі Сполучених Штатів Америки, наразі тривають перемовини щодо будівництва ракетних катерів та корветів. Більшість із вас особисто будуть керувати цими кораблями та катерами, як на Азовському так і на Чорному морі. Але всі ці зусилля будуть марними якщо не буде вас – лідерів, командирів і ваших екіпажів. Тому бережіть себе, бережіть своїх підлеглих в ім'я нашої держави і до перемоги. Слава Україні!" - звернувся до випускників командувач національного флоту контр-адмірал Неїжпапа.





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