Дві шестирічні дівчинки на Одещині зазнали вогнепальних поранень: потрапили на розтяжку від злодіїв, - поліція. ФОТО

У Лиманському районі Одеської області дві шестирічні дівчинки гралися на подвір'ї приватного будинку і забігли в сарай, де потрапили на розтяжку. Батько однієї з постраждалих дівчаток встановив розтяжку, щоб відлякувати злодіїв.

В Одеській області дві шестирічні дівчинки зазнали вогнепальних поранень, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Одна дівчинка має вогнепальне поранення дробом обох ніг, її подруга - поранення живота. Обох доставлено до медичного закладу, їх стан зараз задовільний.

За попередньою інформацією, діти гралися у дворі і забігли в сарай, де спрацював саморобний пристрій, який батько однієї з дівчаток встановив для відлякування злодіїв. Батьки в цей час перебували в будинку. Поліція вирішує питання про внесення інформації про надзвичайну подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

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