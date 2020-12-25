УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10608 відвідувачів онлайн
Новини Фото
23 200 58

Дві шестирічні дівчинки на Одещині зазнали вогнепальних поранень: потрапили на розтяжку від злодіїв, - поліція. ФОТО

У Лиманському районі Одеської області дві шестирічні дівчинки гралися на подвір'ї приватного будинку і забігли в сарай, де потрапили на розтяжку. Батько однієї з постраждалих дівчаток встановив розтяжку, щоб відлякувати злодіїв.

В Одеській області дві шестирічні дівчинки зазнали вогнепальних поранень, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Одна дівчинка має вогнепальне поранення дробом обох ніг, її подруга - поранення живота. Обох доставлено до медичного закладу, їх стан зараз задовільний.

За попередньою інформацією, діти гралися у дворі і забігли в сарай, де спрацював саморобний пристрій, який батько однієї з дівчаток встановив для відлякування злодіїв. Батьки в цей час перебували в будинку. Поліція вирішує питання про внесення інформації про надзвичайну подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Читайте також: Під Бахмутом на розтяжці підірвалася місцева жителька, яка пасла корів, - Нацполіція

Дві шестирічні дівчинки на Одещині зазнали вогнепальних поранень: потрапили на розтяжку від злодіїв, - поліція 01

Автор: 

діти (5093) Одеська область (3236) Нацполіція (15202) поранення (2806) розтяжка (34)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+43
отец одной из девочек - идиот! установил растяжку от воров (???) когда во дворе есть дети...
даже не идиот...а ....слов не подберу...
показати весь коментар
25.12.2020 21:25
+20
особо опасный идиот
показати весь коментар
25.12.2020 21:27
+14
А мог бы и заминировать...
показати весь коментар
25.12.2020 21:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
фалаут
показати весь коментар
25.12.2020 21:24 Відповісти
А шо у него в сарае хранится. что он его аж заминировал?
показати весь коментар
25.12.2020 21:25 Відповісти
Тебе весь список написать от цыплят до коровы с мотоциклом?
показати весь коментар
25.12.2020 22:04 Відповісти
Самогон, спрятанный от жены
показати весь коментар
26.12.2020 02:26 Відповісти
отец одной из девочек - идиот! установил растяжку от воров (???) когда во дворе есть дети...
даже не идиот...а ....слов не подберу...
показати весь коментар
25.12.2020 21:25 Відповісти
особо опасный идиот
показати весь коментар
25.12.2020 21:27 Відповісти
Дві шестирічні дівчинки на Одещині зазнали вогнепальних поранень: потрапили на розтяжку від злодіїв, - поліція - Цензор.НЕТ 6402
показати весь коментар
25.12.2020 23:04 Відповісти
Навіть, якщо б він струм подав на двері і це б причинило каліцтво або смерть злодію, то відповідно до українського карного кодексу він, а не злодій, буде притягнутий до кримінальної відповідальності.Ідіот.
показати весь коментар
25.12.2020 21:34 Відповісти
ВОИРовец
показати весь коментар
25.12.2020 21:43 Відповісти
Дарю: "Кацап"...
показати весь коментар
25.12.2020 22:31 Відповісти
Я тут на сигналку побаивался нервнопаралитическую шашку вешать из-за ребенка, а тут огнестрел. Идиот
показати весь коментар
25.12.2020 22:36 Відповісти
Зато вешаешь лапшу, что у тебя есть такая шашка.
показати весь коментар
26.12.2020 16:28 Відповісти
кулибин мля...
показати весь коментар
25.12.2020 21:27 Відповісти
А мог бы и заминировать...
показати весь коментар
25.12.2020 21:33 Відповісти
Мавпа порожньоголова.
показати весь коментар
25.12.2020 21:36 Відповісти
одиниця мудрого українського наріду
показати весь коментар
25.12.2020 22:11 Відповісти
Коли приїжджають племінники я майстерню та гараж знеструмлюю- циркулярка, болгарка і ще купа інструменту. І яму в гаражі дошками накриваю.
показати весь коментар
25.12.2020 21:38 Відповісти
А не проще замок на двери повесить?
показати весь коментар
25.12.2020 21:40 Відповісти
Вы недооцениваете детишек
показати весь коментар
25.12.2020 21:43 Відповісти
Вы недооцениваете открытый сарай с кучей опасного оборудования и ямой, открыть которую легче чем замок.
показати весь коментар
25.12.2020 22:17 Відповісти
Ні. Діти вже чималі- 7 і 9,і дуже розумні та допитливі, та й гратися десь таки потрібно. Розумію їхні проблеми і навіть домкрат, котрий завжди стоїть на столі, прибираю на підлогу.
показати весь коментар
25.12.2020 21:49 Відповісти
и ето правильно: техника безопасности прежде всего!
показати весь коментар
25.12.2020 22:19 Відповісти
Это халатность - запускать детей в места с кучей опасных предметов.
показати весь коментар
25.12.2020 22:24 Відповісти
Нашли чем и где забавлять детей - циркулярной пилой и гаражом с опасными предметами.
показати весь коментар
25.12.2020 22:20 Відповісти
Шиза номерна, ти мій комент точно прочитав?
показати весь коментар
25.12.2020 22:33 Відповісти
Болван гаражный, здесь вопросы я задаю.
показати весь коментар
25.12.2020 22:49 Відповісти
Питання будеш своєму психіатру задавати.
показати весь коментар
25.12.2020 22:57 Відповісти
тебе надо, ты и задавай.
показати весь коментар
25.12.2020 23:04 Відповісти
В детстве был очень наблюдательным и любознательным. Особенно к незнакомым механизмам. Было интересно, что их заставляет работать. Разбирал/собирал обратно. Раз разобрал ночник-лилию. Треснуло током немножко. Неприятно вибрировалл палец. Собрал обратно. Любил цифровые замки. Они так просто открывались! Родители, не доверяйте только замкам. У вас могут быть маленькие Гудини.
показати весь коментар
26.12.2020 01:25 Відповісти
бережёного бог бережёт, а выгуливать детей в гараже с циркуляркой и ямой это идиотизм.
показати весь коментар
26.12.2020 10:36 Відповісти
Премия Дарвина! Заметьте, этим людям доверяют голосовать на выборах президента Украины...
показати весь коментар
25.12.2020 21:44 Відповісти
При чём тут премия Дарвина и собственно Дарвин?
показати весь коментар
25.12.2020 22:25 Відповісти
Тебе тоже выдать?
показати весь коментар
25.12.2020 23:30 Відповісти
ответь сперва на вопрос, болван.
показати весь коментар
26.12.2020 10:37 Відповісти
Нуу батенька, по тебе эта премия плачет. Ничего я тебе, как лауреату данной награды отвечать не стану. Посмеятся ишо хоцца!
показати весь коментар
26.12.2020 10:59 Відповісти
по тебе плачет спецприёмник для даунов. Прочти сперва кому эту премию назначают, а потом пиши свои тупые каменты.
показати весь коментар
26.12.2020 11:38 Відповісти
Даун! Ты себя слышишь, имбецил? Где "прочти"? Это "шуточная"премия, у которой по определению нет и не может быть четких определений! И это лишний раз доказывает, что и "герой-подрывник собственного ребенка" и такой даун как ты -достойны премии Дарвина вне конкурса! Запишись назад в свою "психиатрическую больницу", тебя рановато из нее выпустили, даун.
показати весь коментар
26.12.2020 11:49 Відповісти
болван, у этой премии есть чёткое определение, правила и даже собственный сайт. А так как ты даун и тебе вельми тяжело читать, ты этого не знал.
показати весь коментар
26.12.2020 11:56 Відповісти
Ты даже шуточный сайт нашел, дурачек? И ты, конечно, как кандидат на эту премию, четко придерживаешся изложенных требований? Вперед "больница", тебя уже санитары с фонарями обыскались!
показати весь коментар
26.12.2020 13:13 Відповісти
Шуточные были твои роды, когда тебя маман на кафельный пол головой уронила. Что касается премии - ты слышал звон, но не знаешь о чём он(последствия тяжёлых родов).
показати весь коментар
26.12.2020 13:36 Відповісти
"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж.
Он, гад, над нами издевался! Ну сумасшедший, что возьмешь?" "Больница", главврач Маргулис заждался, тебе пора-уколоться и забыться! Проснешся-милости просим, посмеемся хоть...
показати весь коментар
26.12.2020 14:07 Відповісти
даун, тебе надо ты и колись.
показати весь коментар
26.12.2020 14:24 Відповісти
https://darwinawards.com/rules/
показати весь коментар
26.12.2020 12:10 Відповісти
Минулого року аналогічний випадок був у Києві. Один придурок розтяжку з гранати поставив у своєму драндулеті у дворі багатоповерхівки поряд зі школою і дитсадочком. Ну от одне дитя через розбите вікно і залізло. Постраждав дуже той хлопчик, дві дівчинки. А придурок (він ще і атовець, до речі) втік у інше місто, але був швидко пійманий і засуджений. А діти - каліки.
показати весь коментар
25.12.2020 21:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475096,твой пример тут ни к чему! пошел в #опу!
показати весь коментар
25.12.2020 22:20 Відповісти
Проголосовал за зеленского , установил в сарае растяжку против воров и надоедливых детей ...
показати весь коментар
25.12.2020 22:02 Відповісти
Взагалі-то, це була розтяжка вбивати, а не відлякувати.
показати весь коментар
25.12.2020 22:16 Відповісти
не, если бы убивать,то зарядил бы картечью
показати весь коментар
25.12.2020 22:21 Відповісти
$30 на ибей. Работает с холостыми и ракетами 12 кал.

Дві шестирічні дівчинки на Одещині зазнали вогнепальних поранень: потрапили на розтяжку від злодіїв, - поліція - Цензор.НЕТ 6746
показати весь коментар
25.12.2020 22:32 Відповісти
Т.е. на полицию папашка не надеялся?
показати весь коментар
25.12.2020 22:36 Відповісти
- Алло, поліція, мене обікрали!
- Хвилиночку...... Ні, це не ми...
показати весь коментар
27.12.2020 15:58 Відповісти
Мдааа... Все це показує, як людина довіряє державі і оргАнам...
показати весь коментар
25.12.2020 22:51 Відповісти
Если человек идиот, то органы бессильны.
показати весь коментар
26.12.2020 16:33 Відповісти
Не рой другому яму, сам в неё попадёшь, а если не сам, так твой же ребёнок.
показати весь коментар
25.12.2020 23:01 Відповісти
Детская игра "Растяжечка"
Дві шестирічні дівчинки на Одещині зазнали вогнепальних поранень: потрапили на розтяжку від злодіїв, - поліція - Цензор.НЕТ 6262
показати весь коментар
26.12.2020 01:32 Відповісти
Колись була подібна новина, коли дід замінував сарай, а підірвався та загинув онук.
показати весь коментар
26.12.2020 08:13 Відповісти
типичный зелибоб и таких 73%
показати весь коментар
26.12.2020 13:55 Відповісти
ВИНОВАТ ОТЕЦ !!!
показати весь коментар
27.12.2020 14:52 Відповісти
 
 