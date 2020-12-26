Кримчанка Ісмаїлова в окупованому Сімферополі вийшла на пікет проти вироку її рідним: "Чоловікові - 13,5 років, братові - 13 років, батькові - 19 років. Зупиніть терор!" ФОТО

У мікрорайоні Кам'янка в окупованому Сімферополі родичка фігурантів кримських "справ Хізб ут-Тахрір" Фатма Ісмаїлова вийшла на одиночний пікет.

Жінка намагалася привернути увагу людей до майбутнього вироку щодо її батька і брата, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

На плакаті Фатма Ісмаїлова написала про терміни, які раніше присудили її чоловікові і тепер пропонують для її батька і брата. "Чоловікові - 13,5 років, братові - 13 років, батькові - 19 років. За що? Зупиніть державний терор!"

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У 2016 році заарештували її чоловіка - Рустема Ісмаїлова. 18 червня 2019 року суд в Росії визнав його винним нібито в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії, і засудив до 14 років позбавлення волі. В апеляції термін зменшився на пів року.

Її батька і брата - Енвера і Різу Омерових - затримали в червні 2019 року. Їх також звинуватили нібито в участі і організації осередку "Хізб ут-Тахрір". Тоді МЗС України висловило протест у зв'язку з арештами в окупованому Криму, а також закликало посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію.

23 грудня 2020 року під час судового засідання в Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону прокурори запросили 19 років колонії суворого режиму, з них 3 роки - у в'язниці, 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення, для Енвера Омерова і 13 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення, для Різи Омерова.