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Новини Фото Репресії в окупованому Криму
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Кримчанка Ісмаїлова в окупованому Сімферополі вийшла на пікет проти вироку її рідним: "Чоловікові - 13,5 років, братові - 13 років, батькові - 19 років. Зупиніть терор!" ФОТО

У мікрорайоні Кам'янка в окупованому Сімферополі родичка фігурантів кримських "справ Хізб ут-Тахрір" Фатма Ісмаїлова вийшла на одиночний пікет.

Жінка намагалася привернути увагу людей до майбутнього вироку щодо її батька і брата, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

На плакаті Фатма Ісмаїлова написала про терміни, які раніше присудили її чоловікові і тепер пропонують для її батька і брата. "Чоловікові - 13,5 років, братові - 13 років, батькові - 19 років. За що? Зупиніть державний терор!"

Кримчанка Ісмаїлова в окупованому Сімферополі вийшла на пікет проти вироку її рідним: Чоловікові - 13,5 років, братові - 13 років, батькові - 19 років. Зупиніть терор! 01

Також читайте: Кулеба про Кримську платформу: Будемо обмежувати можливості для російського свавілля в Криму

У 2016 році заарештували її чоловіка - Рустема Ісмаїлова. 18 червня 2019 року суд в Росії визнав його винним нібито в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії, і засудив до 14 років позбавлення волі. В апеляції термін зменшився на пів року.

Її батька і брата - Енвера і Різу Омерових - затримали в червні 2019 року. Їх також звинуватили нібито в участі і організації осередку "Хізб ут-Тахрір". Тоді МЗС України висловило протест у зв'язку з арештами в окупованому Криму, а також закликало посилити політичний, економічний і санкційний тиск  на Росію.

23 грудня 2020 року під час судового засідання в Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону прокурори запросили 19 років колонії суворого режиму, з них 3 роки - у в'язниці, 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення, для Енвера Омерова і 13 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення, для Різи Омерова.

Крим (14175) пікет (322) протест (2398) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+30
Сколько я слышу эту проклятую фразу: "Лишь бы не стреляли". Так считали и немцы, и австрийцы, и чехи и евреи. Лишь бы не стреляли... А потом тебя гонят в вагон для скота, и везут либо в лагерь смерти Треблинка либо в пустыню Казахстана на смерть от голода и холода. Надо вставать и убивать оккупантов на нашей земле, пора освобождать то что принадлежит нам по закону и от Бога
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26.12.2020 02:27
+28
Восхищаюсь стойкостью и мужеством этих людей!
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26.12.2020 02:09
+11
Шкода дівчинку. Її теж посадять, або зникне у невідомому напрямку.
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26.12.2020 03:06
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Восхищаюсь стойкостью и мужеством этих людей!
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26.12.2020 02:09 Відповісти
что то она не в публичном месте протестует, ни народу ни машин вокруг.
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26.12.2020 11:11 Відповісти
Людей? А хто інші люди крим цієї дівчини?
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26.12.2020 11:34 Відповісти
Мав на увазі родину цієї дівчини та загалом усіх кримських татар.
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26.12.2020 23:47 Відповісти
Нуно брать в руки оружие.
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26.12.2020 02:16 Відповісти
Адрес, куда выслать.
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26.12.2020 08:11 Відповісти
Сколько я слышу эту проклятую фразу: "Лишь бы не стреляли". Так считали и немцы, и австрийцы, и чехи и евреи. Лишь бы не стреляли... А потом тебя гонят в вагон для скота, и везут либо в лагерь смерти Треблинка либо в пустыню Казахстана на смерть от голода и холода. Надо вставать и убивать оккупантов на нашей земле, пора освобождать то что принадлежит нам по закону и от Бога
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26.12.2020 02:27 Відповісти
А потом пришел Азербайджан... Важно быть с новейшим вооружением, и поддержкой настоящего старшего брата, чтобы при контратаке по самый Киев не захватили
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26.12.2020 02:35 Відповісти
За своїх рідних, і Україну потрібно не вмирати а вбивати...
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26.12.2020 16:06 Відповісти
За плакатик и ее посодют
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26.12.2020 02:32 Відповісти
Там за убивц и террористов от гос-ва низя заикаться, посодют
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26.12.2020 02:33 Відповісти
Плакатик нічого не дасть. Слід боротися по-тихому, вивчити де немає камер в місті, об"єкти критичної інфраструктури, розчинник, сірничок.
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26.12.2020 10:10 Відповісти
Чутки, але з цікавих джерел !!!

"Путін має намір у перших числах січня наступного року здійснити військову операцію для розблокування подачі води до Криму. Пуйло хоче від Туреччини гарантій невтручання, на випадок початку агресії на півдні, з Криму і з окупує частину Донбасу, А Туреччини пообіцяє автономію татарам в Криму. Додатковим ефектом буде створення катастрофічної суспільно-політичної кризи в Україні. І він мусить встигнути до 20-го січня... Істерика Зе з мобілізацією жінок, тому подтвержденіе. І питання по - Татарову, Єрмаку відпадуть самі ... Тому і БТРи прут на північ Крима ! Окно можливостей закриє Байден." (с)
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26.12.2020 02:44 Відповісти
Как бы не под это дело они разворачивали мобильные госпитали(хотя говорят, что для больных COVID-19). Хотя есть куча санаториев пустующих ! ....
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26.12.2020 02:45 Відповісти
Шось у ху#ла багато заплановано на День народження Степана Бандери. Гоблін першого січня котлован починає копати, ху#ло «южний фронт» відкривати. Цікаво, а їм не страшно?
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26.12.2020 03:12 Відповісти
Тому і спешка. Вторженіе в Афганістан, Баку, Грозний - все, в Новий Год. Можем повторити-звучатиме рефреном.А ось повторять-подивимося, чи зайде до нас знову есмінець з Томагавками в гості, до НГ ...
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26.12.2020 03:18 Відповісти
Я не вірю в те, що ху#ло заради води кримчанам буде починати Третю світову. Йому плювати на те бидло, яке сидить без води та харчів на окупованому півострові.
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26.12.2020 03:23 Відповісти
_Реальность от вашего "не верю" никак не изменяется. Руководствуясь собственными рациональными представлениями, оценивать на что ещё способен больной психопат с ЯО, демонстративно убивший высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО - как минимум не слишком разумно и дальновидно. Мало ли кто во что не верит? В 2008 после Грузии глупцы также не верили в очевидное уже будущее нападение на Украину. А путлеру это неверие было только на руку! Вот так-то...
_И вот ещё: одна старушка еврейка, пережившая фашистские концлагеря, где в промышленных масштабах убивали евреев, сказала: если вас обещают убить, лучше поверьте в это.
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26.12.2020 03:53 Відповісти
Чушь собачья
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26.12.2020 04:25 Відповісти
https://youtu.be/bT-0tlSwzPI?t=300 Там и Трамп может в Америке начать процесс развала - так что, к сожалению, совпадает всё...
Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора ее родным: "Мужу - 13,5 лет, брату - 13 лет, отцу - 19 лет. Остановите террор!" - Цензор.НЕТ 2892
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26.12.2020 06:50 Відповісти
Очередной дезинформационный вброс.
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26.12.2020 08:45 Відповісти
Рот ставишь свой на это?
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26.12.2020 09:22 Відповісти
Шкода дівчинку. Її теж посадять, або зникне у невідомому напрямку.
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26.12.2020 03:06 Відповісти
Та да, буквально всю семью отправили в ссылку строгого режима, жаль дивчину.
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26.12.2020 09:16 Відповісти
На рашке с исламистами разговор короткий и жесткий. В Дагестане их вообще ликвидируют без суда и следствия.
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26.12.2020 03:41 Відповісти
При чем тут исламисты, русский?
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26.12.2020 04:59 Відповісти
мутабор, мурза. Ты такой смешной
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26.12.2020 06:36 Відповісти
на рашке у себя делайте, что хотите, а причем тут Украина и ее граждане...?
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26.12.2020 11:51 Відповісти
У нас кое где тоже беззаконие твориться. https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
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26.12.2020 04:23 Відповісти
Ну что "крымчане" помогли вам мАскали ?
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26.12.2020 05:43 Відповісти
Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора ее родным: "Мужу - 13,5 лет, брату - 13 лет, отцу - 19 лет. Остановите террор!" - Цензор.НЕТ 8099
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26.12.2020 06:43 Відповісти
Распад ссср затянулся на 30 лет,но "доблестная" РАБссия упорно сопротивляется хочет сохрянить дерьмо советское еще на 74 года....Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора ее родным: "Мужу - 13,5 лет, брату - 13 лет, отцу - 19 лет. Остановите террор!" - Цензор.НЕТ 3362
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26.12.2020 06:46 Відповісти
а кто то хоть видел в глаза этот документ о правоприемственности расии подписанный ссср ????
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26.12.2020 06:56 Відповісти
Неа. В том то и вся соль Марлезонского балета...,типа Лебединое ОЗЕРО Тамбовского ОПГ...
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26.12.2020 07:02 Відповісти
Дятлы Мавзолейные распадались за 100 лет последние уже трижды....,не везет сттроителям светлого вчерашнего будущего....,неправильными были сцарь Николашка заваливший Ымперию Романовых в феврале 1917 года,,,Миша Горбачев и Боря Ельцын развалившие ССср в декабре 1991 года,и фюрер Путлер разваливший СНГ вторжением в Грузию в августе 2008 года.....,крысы Мавзолейные,фиговые вы строители...
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26.12.2020 06:53 Відповісти
"За что?" вона питає... А треба було щось робити, аби дійсно було "За что?"- а не сидіти на дупі рівно.
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26.12.2020 07:03 Відповісти
Сралин за сутки в 1944 году выписал билет на Колыму крымским татарам,видимо мстил за то что Крым являлся правоопреемником Золотой Орды Чингизидов и платил Дань крымчанам аж до 1700 года
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26.12.2020 07:08 Відповісти
да закрой свой рот .. ты такой как она ты в пуп не уперся... свой сарказм засунь себе ниже поясницы
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26.12.2020 07:20 Відповісти
В с вое время крупнейшая в Мире (25 % территьории Земного шаря)Британская Ымперия тоже распалась,поняв что содержать столлько дерьма тяжко для Британском короны...
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26.12.2020 07:15 Відповісти
вот он вонючий рЮський мир... жили до 14 года .. все было нормально... приползла эта нечисть оказалось что часть крымчан террористы... побольше бы этой падали... путинских баранов стойлового содержания подохло лазая по чужим странам
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26.12.2020 07:17 Відповісти
Крымский произвол.
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26.12.2020 07:17 Відповісти
СССр не победил фашизм в 1945 году,он его унаследовал,разница лишь в том что у хвашиста Гитлера не было ядреной бонбы,а фашиста Путлера она есть...
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26.12.2020 07:24 Відповісти
Удачного всем дня,поеду работу поработаю...
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26.12.2020 07:33 Відповісти
СМИ узнали о случайном выстреле из пушки по торговому центру в Пскове
Военнослужащий по неосторожности сделал два выстрела в воздух из боевой машины БМД-4, одна из болванок попала в крышу торгового центра. Никто не пострадал
В Пскове на территории военной части ефрейтор обслуживал боевую десантную машину БМД-4 и случайно дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, болванка одного из боеприпасов попала в крышу здания торгового центра Fjord Plaza, пробила ее и приземлилась на втором этаже в магазине «Детский мир». Как пишет Baza, никто не пострадал, из здания вывели 300 человек. Куда упала вторая болванка, неизвестно.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/12/2020/5fe642459a794711f90fdc18
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26.12.2020 07:53 Відповісти
Это трагедия одной из семей крымско-татарского народа. Интересно ли это Эрдогану и его сторонникам?
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26.12.2020 08:48 Відповісти
А причем ватник тут Эрдоган?
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26.12.2020 09:12 Відповісти
А притом полушубок что Эрдоган позицинионирует себя как лидера тюрского мира и защитника ислама. Вот ему конкретный случай тюркской семьи, страдающей за веру. История судит не по словам, а по делам.
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26.12.2020 09:54 Відповісти
Секреты истории
Помню как татары окружили парламент Крыма в 2014 году .
Их были тысячи,
А на следующий день татары к парламенту не пришли и в Крыму начался кацапский переворот с зелёными человечками
Кто же дал команду татарам не продолжать блокировать парламент ?
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26.12.2020 10:39 Відповісти
у них свои лидеры, они им сказали по "мирный народ"
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26.12.2020 20:18 Відповісти
йозя сралин татар по лагерям распихивал, теперь и.о. сралина, *****, тем же самым занимается. хобби у маньяков такое?
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26.12.2020 10:39 Відповісти
"Гос терор" ....................?
Шо ця активістка визнає окупацію Криму ?!
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26.12.2020 11:12 Відповісти
Шось ненаблюдаю партизанських татарських загоні і боротьби татар за Крим проти окупантів ?!
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26.12.2020 11:13 Відповісти
не будет больше родственников
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26.12.2020 12:10 Відповісти
__либераст Жирик озвучил свою мысль,что геноцид -это когда расстрел.А депортация,ссылка,лагеря -небольшое наказание за провинность.
(26декабря..радиоКомс.правда).
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26.12.2020 12:29 Відповісти
На справді все дуже просто.На дворі ХХI століття,і москалі не можуть просто як сталін взяти і вивезти всіх татар з криму.Вони зроблять так,щоб КРИМСЬКІ ТАТАРИ самі захотіли утікти з того пекла.
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26.12.2020 13:10 Відповісти
Шось геть ніхто не тікає на материкову Україну...
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27.12.2020 16:10 Відповісти
З протестом к терористам про терору виходити немає сенсу.... хіба що собі життя вкоротити.
Треба бити їх же зброєю, знешкоджувати й казати "то не ми, нас там не було" .
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27.12.2020 18:20 Відповісти
 
 