Кримчанка Ісмаїлова в окупованому Сімферополі вийшла на пікет проти вироку її рідним: "Чоловікові - 13,5 років, братові - 13 років, батькові - 19 років. Зупиніть терор!" ФОТО
У мікрорайоні Кам'янка в окупованому Сімферополі родичка фігурантів кримських "справ Хізб ут-Тахрір" Фатма Ісмаїлова вийшла на одиночний пікет.
Жінка намагалася привернути увагу людей до майбутнього вироку щодо її батька і брата, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
На плакаті Фатма Ісмаїлова написала про терміни, які раніше присудили її чоловікові і тепер пропонують для її батька і брата. "Чоловікові - 13,5 років, братові - 13 років, батькові - 19 років. За що? Зупиніть державний терор!"
У 2016 році заарештували її чоловіка - Рустема Ісмаїлова. 18 червня 2019 року суд в Росії визнав його винним нібито в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії, і засудив до 14 років позбавлення волі. В апеляції термін зменшився на пів року.
Її батька і брата - Енвера і Різу Омерових - затримали в червні 2019 року. Їх також звинуватили нібито в участі і організації осередку "Хізб ут-Тахрір". Тоді МЗС України висловило протест у зв'язку з арештами в окупованому Криму, а також закликало посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію.
23 грудня 2020 року під час судового засідання в Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону прокурори запросили 19 років колонії суворого режиму, з них 3 роки - у в'язниці, 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення, для Енвера Омерова і 13 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення, для Різи Омерова.
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"Путін має намір у перших числах січня наступного року здійснити військову операцію для розблокування подачі води до Криму. Пуйло хоче від Туреччини гарантій невтручання, на випадок початку агресії на півдні, з Криму і з окупує частину Донбасу, А Туреччини пообіцяє автономію татарам в Криму. Додатковим ефектом буде створення катастрофічної суспільно-політичної кризи в Україні. І він мусить встигнути до 20-го січня... Істерика Зе з мобілізацією жінок, тому подтвержденіе. І питання по - Татарову, Єрмаку відпадуть самі ... Тому і БТРи прут на північ Крима ! Окно можливостей закриє Байден." (с)
_И вот ещё: одна старушка еврейка, пережившая фашистские концлагеря, где в промышленных масштабах убивали евреев, сказала: если вас обещают убить, лучше поверьте в это.
Военнослужащий по неосторожности сделал два выстрела в воздух из боевой машины БМД-4, одна из болванок попала в крышу торгового центра. Никто не пострадал
В Пскове на территории военной части ефрейтор обслуживал боевую десантную машину БМД-4 и случайно дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки, сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, болванка одного из боеприпасов попала в крышу здания торгового центра Fjord Plaza, пробила ее и приземлилась на втором этаже в магазине «Детский мир». Как пишет Baza, никто не пострадал, из здания вывели 300 человек. Куда упала вторая болванка, неизвестно.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/12/2020/5fe642459a794711f90fdc18
Помню как татары окружили парламент Крыма в 2014 году .
Их были тысячи,
А на следующий день татары к парламенту не пришли и в Крыму начался кацапский переворот с зелёными человечками
Кто же дал команду татарам не продолжать блокировать парламент ?
Шо ця активістка визнає окупацію Криму ?!
(26декабря..радиоКомс.правда).
Треба бити їх же зброєю, знешкоджувати й казати "то не ми, нас там не було" .