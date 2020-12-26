Російські війська припинили перекидання води з Тайганського водосховища на Сімферополь і покинули місце дислокації. ФОТО

Російські трубопровідні війська покинули своє розташування біля річки Біюк-Карасу нижче греблі Тайганського водосховища, звідки вони качали воду на потреби Сімферополя.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, який побував на місці, передає Цензор.НЕТ.

Військові покинули територію, але всі трубопроводи залишилися на місці і готові до використання в будь-який час.

Водночас невеликий підрозділ російських військовослужбовців залишився на місці дислокації частини для гарантування збереження трубопроводу.

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Спуск води з Тайганського та Білогірського водосховищ призупинили, і колись повноводна річка Біюк-Карасу стала схожою на струмок.

Раніше російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що до настання холодів перекидання води з Тайганського водосховища на Сімферополь буде припинено.

Вже на початку грудня з 15 труб вода текла лише з половини та зі слабким напором.

18 грудня подачу води з Тайганського водосховища було припинено.

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Заступник міністра оборони Росії, генерал армії Дмитро Булгаков повідомив, що трубопроводом, який побудували російські військові для перекачування води з водосховищ Білогірського району в Сімферопольське водосховище, за час його експлуатації подали понад шість мільйонів тонн води.

10 серпня в Криму керівництво Міноборони Росії та місцева влада запустили водогін, який побудували російські військові для перекачування запасів води з Тайганського водосховища Білогірського району на потреби водопостачання Сімферополя.





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