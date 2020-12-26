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Російські війська припинили перекидання води з Тайганського водосховища на Сімферополь і покинули місце дислокації. ФОТО

Російські трубопровідні війська покинули своє розташування біля річки Біюк-Карасу нижче греблі Тайганського водосховища, звідки вони качали воду на потреби Сімферополя.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, який побував на місці, передає Цензор.НЕТ.

Військові покинули територію, але всі трубопроводи залишилися на місці і готові до використання в будь-який час.

Водночас невеликий підрозділ російських військовослужбовців залишився на місці дислокації частини для гарантування збереження трубопроводу.

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Спуск води з Тайганського та Білогірського водосховищ призупинили, і колись повноводна річка Біюк-Карасу стала схожою на струмок.

Раніше російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що до настання холодів перекидання води з Тайганського водосховища на Сімферополь буде припинено.

Вже на початку грудня з 15 труб вода текла лише з половини та зі слабким напором.

18 грудня подачу води з Тайганського водосховища було припинено.

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Заступник міністра оборони Росії, генерал армії Дмитро Булгаков повідомив, що трубопроводом, який побудували російські військові для перекачування води з водосховищ Білогірського району в Сімферопольське водосховище, за час його експлуатації подали понад шість мільйонів тонн води.

10 серпня в Криму керівництво Міноборони Росії та місцева влада запустили водогін, який побудували російські військові для перекачування запасів води з Тайганського водосховища Білогірського району на потреби водопостачання Сімферополя.

Російські війська припинили перекидання води з Тайганського водосховища на Сімферополь і покинули місце дислокації 01
Російські війська припинили перекидання води з Тайганського водосховища на Сімферополь і покинули місце дислокації 02

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Автор: 

Крим (14175) Сімферополь (221) водопостачання (834) вода (1179)


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Топ коментарі
+59
Российские войска прекратили переброску воды из Тайганского водохранилища на Симферополь и покинули место дислокации - Цензор.НЕТ 5288
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26.12.2020 19:12
+56
Российские войска прекратили переброску воды из Тайганского водохранилища на Симферополь и покинули место дислокации - Цензор.НЕТ 2438
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26.12.2020 19:29
+54
Старик Кабаев обещал в 2014 году в интервью международным журналистам сделать из временно оккупированного украинского Крыма витрину «Русского мира». Прошло шесть лет. На лице Владимира Люциферовича врачи обнаружили трупные пятна. В путинской «витрине» не хватает электроэнергии. Назначенный Кремлем глава Крыма пан Сергей Гоблин заявляет о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Как следствие снижения уровня комфорта - с полуострова исчезли туристы, а ржавая вода появляется в кранах только по определенным часам.
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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26.12.2020 19:19
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Боевые кацапские трубадуры...
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27.12.2020 11:28 Відповісти
Ватнеги, вас там едет в крымнаш многия мульёны на отдых по сводками *******, берите с собой канистры с водой, помогите умалишённым.
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27.12.2020 09:20 Відповісти
Ждём когда вы твари свои удочки смотаете.
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27.12.2020 09:32 Відповісти
Морозы - весной снова начнут поставку...Че тут не понятного?
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27.12.2020 10:25 Відповісти
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