Двоє харків'ян за $200 кожному погодилися незаконно вивезти до Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники відділу "Веселе" Харківського загону запобігли спробі контрабанди в Російську Федерацію книг і запчастин до тракторів.

Як повідомляє пресслужба Східного регіонального управління ДПС України, після отримання інформації про можливе незаконне переміщення товарів через держкордон було виставлено прикордонний наряд поблизу населеного пункту Борисівка (на напрямку імовірного руху порушників), передає Цензор.НЕТ. Він зупинив для перевірки ВАЗ-2121.

"В автомобілі було двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг і 3 турбіни до тракторної техніки", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники встановили, що затримані - харків'яни, які погодилися незаконно перевезти з України до Росії 275 книг про Гаррі Поттера і запчастини до тракторів. За це їм пообіцяли заплатити $200 кожному.

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На затриманих складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину кордону, рішення щодо яких ухвалить суд.

Книги, які попередньо оцінено у 80 тис. грн, і запчастини буде передано до компетентних правоохоронних органів.

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