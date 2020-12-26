Двоє харків'ян за $200 кожному погодилися незаконно вивезти до Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники відділу "Веселе" Харківського загону запобігли спробі контрабанди в Російську Федерацію книг і запчастин до тракторів.
Як повідомляє пресслужба Східного регіонального управління ДПС України, після отримання інформації про можливе незаконне переміщення товарів через держкордон було виставлено прикордонний наряд поблизу населеного пункту Борисівка (на напрямку імовірного руху порушників), передає Цензор.НЕТ. Він зупинив для перевірки ВАЗ-2121.
"В автомобілі було двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг і 3 турбіни до тракторної техніки", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники встановили, що затримані - харків'яни, які погодилися незаконно перевезти з України до Росії 275 книг про Гаррі Поттера і запчастини до тракторів. За це їм пообіцяли заплатити $200 кожному.
На затриманих складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину кордону, рішення щодо яких ухвалить суд.
Книги, які попередньо оцінено у 80 тис. грн, і запчастини буде передано до компетентних правоохоронних органів.
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Пусть мелкий бизнес развивается !
Це взагалі про що...?
либо первопричина как в том анекдоте:
***
пятый раз протер айфон спиртом - заблокировал 47 контактов и.... купил трактор ))))
нескрепные какие то...
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В жизни не видел в РФ в продаже книг Украинского издательства. Да и вообще в РФ книги стоят очень дёшево (в Белоруссии - раза в полтора - два - дороже, на сколько я видел там побывав). Разве что книга на Украинском, и кому то захотелось именно такого Гарри Поттера).
По тракторам, тем более странно. А Украина производит что то на трактора применяемые в РФ? Тут уже имело бы некоторый смысл тащить их из Белоруссии, или из Германии.
Проверяли надёжность канала, набив машину всяким хламом, и наняв левых исполнителей?! .
Цікаво, навіщо лаптєногам запчастини до трактора?
- "ну, и где это полено зарыл свои пять сольдо?"
- "НАШИ, пять сольдо" - вкрадчиво поправил ее Базилио....
Экспорт ширпротреба (шмотки, обувь, книжки, еда, мебель и так далее, короче нестратегических товаров всяких) в россию запрещать не надо - пусть русские худеют на деньги (за которые мы будем покупать оружие и использовать против оккупантов) и пусть у русских рабочих мест становится меньше. Это своего рода тоже фронт против агрессора. Не допускать только экспорт сырья, оборудования, товаров военного или двойного назначения, технологий, энергии, интеллектуальной собственности, программного обеспечения (кроме игр). В этом смысле помогать им подниматься на ноги точно не надо.
А вот импорт надо из россии блокировать - чтобы не платить им деньги и не создавать у них рабочие места. Любой импорт блокировать, кроме очень критического (стратегическое сырьё, например, которое больше нигде не производится) и то стараться "импортозамещать".