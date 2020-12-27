Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Житомирській трасі під Києвом, між селищами Капітанівка і Мила, на розвороті зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули дві людини, решта були травмовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТП.kiev.ua в фейсбуці.
Зазначається, що автомобіль "Хонда" на розвороті в бік Києва отримав бічний удар від "Вольво". При цьому двох людей з "Хонди", які, ймовірно, не були пристебнуті ременями безпеки, викинуло з автомобіля. Вони загинули на місці.
Після зіткнення "Вольво" відлетів на узбіччя і врізався у відбійник. Водій і пасажири мають травми, проте їм вдалося вижити.
Пізніше в патрульної поліції Київської області підтвердили загибель двох осіб через ДТП, а також повідомили про чотирьох травмованих.
Топ коментарі
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Тут дело не в строительстве, а в дибилах. Если мозгов нет, как ни строй, все равно посреди трассы будет клумба с бордюром. То же и с развязками.
Теперь - главспец.
А пробки там бывают утром и вечером, когда селяне едут в Киев на работу обязательно в третьей полосе не глядя на дорожные знаки.
Ты видел эту трассу?
Перед каким носом развернуться, если там полоса для тех, кто решил развернуться, но по ней гнался олень на сумасшедшей скорости.
А в результате
1. Нельзя разворачиваться там, где НЕЛЬЗЯ разворачиваться.
2. Нельзя гнать по трассе, вылупив глаза, нарушая скорость.
И опять 1. Нельзя ездить без пристегнутых ремней безопаности.
По любой - говенной или самой лучшей дороге.
2. Вольво действительно один из наиболее безопасных автомобилей в мире. Возможно и потому, что сами обладатели Вольво по водительскому менталитету (в т.ч. пристёгнутым ремням) и поведению на дороге в корне отличаются от, к примеру, водителей БМВ.
У нас, наразі, Мінінфраструктури посилено педалює тему загальнообов'язкового технічного контролю колісних транспортних засобів, хоча аварійність з вини неналежного технічного стану приватного автотранспорту знаходиться на одному з перших місць, але з кінця списку причин. А оскільки значні кошти вже вкладені на рухомі станції технічного контролю, то розв'язок нам не бачити, як власних вух без люстерка.