Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Житомирській трасі під Києвом, між селищами Капітанівка і Мила, на розвороті зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули дві людини, решта були травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТП.kiev.ua в фейсбуці.

Зазначається, що автомобіль "Хонда" на розвороті в бік Києва отримав бічний удар від "Вольво". При цьому двох людей з "Хонди", які, ймовірно, не були пристебнуті ременями безпеки, викинуло з автомобіля. Вони загинули на місці.

Після зіткнення "Вольво" відлетів на узбіччя і врізався у відбійник. Водій і пасажири мають травми, проте їм вдалося вижити.

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Фото: ДТП.kiev.ua/Facebook

Пізніше в патрульної поліції Київської області підтвердили загибель двох осіб через ДТП, а також повідомили про чотирьох травмованих.