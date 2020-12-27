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Новини Фото ДТП
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Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Житомирській трасі під Києвом, між селищами Капітанівка і Мила, на розвороті зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули дві людини, решта були травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТП.kiev.ua в фейсбуці.

Зазначається, що автомобіль "Хонда" на розвороті в бік Києва отримав бічний удар від "Вольво". При цьому двох людей з "Хонди", які, ймовірно, не були пристебнуті ременями безпеки, викинуло з автомобіля. Вони загинули на місці.

Після зіткнення "Вольво" відлетів на узбіччя і врізався у відбійник. Водій і пасажири мають травми, проте їм вдалося вижити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій Daewoo Lanos загинув у ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС

Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці 01
Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці 02
Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці 03
Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці 04
Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці 05
Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці 06
Фото: ДТП.kiev.ua/Facebook

Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці 07

Пізніше в патрульної поліції Київської області підтвердили загибель двох осіб через ДТП, а також повідомили про чотирьох травмованих.

ДТП (4473) Київська область (4047)


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Топ коментарі
+23
Так то Зеля цим бовдурам на Хонді заглушки вставив у замки ременів безпеки?Правила Дорожнього Руху написані кров"ю,і їх треба виконувати.
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27.12.2020 09:44
+17
ну да проще простого не строить нормальных дорог и развязок а вот так по тупому, делать развороты на трассах! там аварии практически каждый день. зато эти мрази отчитались, что дорог настроили много! где эти дороги хз?
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27.12.2020 09:35
+16
Сколько спецов-икспердов! У каждого, наверное, мерс в сарае стоит, засратый курами.

А в результате



1. Нельзя разворачиваться там, где НЕЛЬЗЯ разворачиваться.
2. Нельзя гнать по трассе, вылупив глаза, нарушая скорость.
И опять 1. Нельзя ездить без пристегнутых ремней безопаности.

По любой - говенной или самой лучшей дороге.
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27.12.2020 10:18
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ну да проще простого не строить нормальных дорог и развязок а вот так по тупому, делать развороты на трассах! там аварии практически каждый день. зато эти мрази отчитались, что дорог настроили много! где эти дороги хз?
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27.12.2020 09:35 Відповісти
Так то Зеля цим бовдурам на Хонді заглушки вставив у замки ременів безпеки?Правила Дорожнього Руху написані кров"ю,і їх треба виконувати.
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27.12.2020 09:44 Відповісти
За заглушки не скажу что ком куда вставлял, но то что ЗеБланы вместо организации движения пилят бабло это очевидно
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27.12.2020 09:47 Відповісти
От зеблан долбаный, не подмел твой двор, и настрал у тебя в лифте.
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27.12.2020 09:51 Відповісти
зеблан насрав багатьом у мізки - а це набагато гірше
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27.12.2020 14:03 Відповісти
Шооо! Не хватает умишки понять откуда ноги растут, откуда все беды? РехФормы будут еще долго боком вылазить, главное, что бы к власти ОПЗЖоппые не дорвались. Помолись своему БоХу и успаГойся!!!
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27.12.2020 15:54 Відповісти
Так все було гарно до Зелі,а він курва все зіпсував))
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27.12.2020 09:59 Відповісти
забудь уже наконец-то о том шо было ДО, забудь про "папередников", тыже выбирал чтобы СЕЙЧАС было всё хорошо, да? а стало хуже. Живи с этим, зебил.
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27.12.2020 12:50 Відповісти
Кому стало гірше?
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28.12.2020 07:43 Відповісти
ой, конечно ЛУЧШЕ, простите, оговорился. СТАЛО ЛУЧШЕ, стократно.
)))
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29.12.2020 00:45 Відповісти
"Очевидно" понятие растяжимое и ооочень субьективное,в частности этот термин состоит в прямой пропорции с суммой чаевых,которые пошли оценщику от заказчика.
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27.12.2020 10:13 Відповісти
Что тебе очевидно? Житомирскую трассу начали ремонтировать еще при Ющенко,закончили при Януковиче.Лишь бы высер написать. Что ольгинские троли,что наши,одно и тоже говно.
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27.12.2020 10:35 Відповісти
Податки всі сплачуєш? Зарплату отримуєш легально, по-білому?
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27.12.2020 10:50 Відповісти
Ты ещё скажи ,что Зе за тебя должен соблюдать ПДР и жать на торомоз.
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27.12.2020 13:10 Відповісти
у вэлыких ЗеЛеных будевэльныков явно доля в похоронном бизнесе
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27.12.2020 09:46 Відповісти
Судя по видео, трасса в отличном состоянии. А то, что нет развязок в местах разворота,так претензии надо всем керманычам предьявлять,в том числе и предыдущим.
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27.12.2020 10:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/213923
Тут дело не в строительстве, а в дибилах. Если мозгов нет, как ни строй, все равно посреди трассы будет клумба с бордюром. То же и с развязками.
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27.12.2020 10:07 Відповісти
у нас в городе набережную застроили.... НО с*ка по среди дороги сделали островки для пешеходов по переходу перед и зад островка огражден бордюром по кромке и углы заострены в сторону дороги и в прямом смысле слова перекрывают углами 30% одной из ближайшей полосы в овсе стороны. Т.е. ты едешь в крайней левой полосе и тут хоп у тебя помеха слева малозаметная!!! а если справа машина тоже едет?? а если ты не заметил и цепонёшь уголок то будешь кувыркаться 100% и очень далеко, а если влетишь в сам островок то там как в бетонную стену. Короче - строительство по-украински, каждый раз еду и поражаюсь, хочется набить морду "архитектору".
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27.12.2020 13:07 Відповісти
И такое везде... Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці - Цензор.НЕТ 6011Смертельна ДТП під Києвом: від сильного удару двох людей викинуло з машини, вони загинули на місці - Цензор.НЕТ 6011 в любой сфере жизни. Со временем понимаешь, что эти 73% на выборах - это не причина, это следствие... и жизни не будет. а если и будет то такая. И никуда с этой уже полуподводной (потому что половина уже под водой) лодки не деться, только прыгнув в океан и, борясь с волнами и ветром, вплавь добраться до другого корабля.
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27.12.2020 13:19 Відповісти
Конкретно цю трасу ще Яник у 2011 будував, до Євро 2012
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27.12.2020 10:21 Відповісти
Житомирська траса - одна з найкращих
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27.12.2020 14:03 Відповісти
Житомирская трасса- это трасса смерти!Там пробки всегда!Не покупайте из недвижимости по этому направлению ничего,бедные люди ,кто там живёт,вся жизнь в пробках и в авариях!
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27.12.2020 09:37 Відповісти
они не бедные они туповатое наворовали зелебобики и сразу побегли рост продаж недвижимости в Киеве пригород на выселках и по всей Украине как и новых авто в салонах....как всегда после выборов происходит.. как было и так и есть....и не важно кто у власти.. так что не жалко если ослам подходит то почему бы и нет..меня порадовал мусарский полицай в маске мол какого тут снимаем ничего ля не меняется как была мусарня псарня так и осталась...
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27.12.2020 09:51 Відповісти
На видео ролика от дтп Киев автор говорит про места повышенной аварийности в местах разворота на "постийно напивпорожний траси". Так кому верить Сережа, вам или автору?
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27.12.2020 09:54 Відповісти
Та, Серожа был в Киеве два раза на экскурсии в Макдональдзе и на стекляном мосту.
Теперь - главспец.
А пробки там бывают утром и вечером, когда селяне едут в Киев на работу обязательно в третьей полосе не глядя на дорожные знаки.
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27.12.2020 10:06 Відповісти
Дороги без ям - зло в Украине! Пристегивайтесь, не будьте тупыми мачо - поху.истами...
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27.12.2020 09:54 Відповісти
По всей видимости один шел на хорошей скорости, другой решил у него перед носом развернуться, ибо впадло было подождать 10 секунд.
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27.12.2020 09:57 Відповісти
О, знаток.
Ты видел эту трассу?
Перед каким носом развернуться, если там полоса для тех, кто решил развернуться, но по ней гнался олень на сумасшедшей скорости.
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27.12.2020 10:08 Відповісти
Не груби баран, я тебе вроде не грубил.
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27.12.2020 11:13 Відповісти
это здесь норма, через одного мамкины грубияны))))) дорвались до клавиатуры
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27.12.2020 12:53 Відповісти
Правильная организация движения,научная ,достаточное количество полос за городом - запорука нулевой смертности..Ну и конечно должны быть драконовские штрафы за нарушения ПДД .должна быть видеофиксация везде.
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27.12.2020 09:57 Відповісти
Запорука-это неукоснительное соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения. И всё...
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27.12.2020 18:57 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ.. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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27.12.2020 10:18 Відповісти
Сколько спецов-икспердов! У каждого, наверное, мерс в сарае стоит, засратый курами.

А в результате



1. Нельзя разворачиваться там, где НЕЛЬЗЯ разворачиваться.
2. Нельзя гнать по трассе, вылупив глаза, нарушая скорость.
И опять 1. Нельзя ездить без пристегнутых ремней безопаности.

По любой - говенной или самой лучшей дороге.
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27.12.2020 10:18 Відповісти
В первую очередь что слишком лояльные у нас штрафы, которые всегда можно порешать в суде. И отсутствие уважение к участникам пдд. Такие же развязки есть и в польше, но тут уважают и никто не сигналит сзади, друг друга пропускают, от того и аварий меньше
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27.12.2020 10:24 Відповісти
Идиоты несутся по трассе, ни о чем не думая. У меня примерно в этом месте подонок сбил сына на пешеходном переходе. Прошло больше года, он еще не поправился, идут суды над этим гадом грузинской национальности. Оно заявило, видело сына еще за 200 м до столкновения, но не соизволило притормозить и пропустить. Удар на скорости 120 км в час. Надо ужесточать наказания и сажать преступников на дорогах
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27.12.2020 10:31 Відповісти
я конечно сочувствую и никого не оправдываю, но по-моему ты слегка преувеличиваешь. Удар при 120км\ч ...
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27.12.2020 12:56 Відповісти
экспертиза установила и есть видео
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27.12.2020 15:56 Відповісти
не понимаю этих ,,прямых трансляций"неужели это кому то приносит удовольствие??(в дойчланде нельзя приостановится а тем более снимать тут же огребёш тучу неприятностей)ещё один момент:что за ,,отбойники"делают??что даже легковушки их ,,рвут"как папье маше??
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27.12.2020 10:43 Відповісти
"Прямые трансляции" должны быть, и желательно крупным планом и во всех новостях и по ТВ в том числе. Тогда, может, хоть один из тысячи водил и пешеходов немного задумается о последствиях и сделает выводы...
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27.12.2020 17:50 Відповісти
не согласен,в дойчланде запрещено на законодательном уровне и считаю что это правильно.(согласен что должна быть пропаганда ,,здорового вождения"но никак не путём показа жертв тем более в прямых эфирах) хотя??разные страны разные нравы и мнения в том числе.равно как и принципы поведения на дорогах.
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27.12.2020 18:20 Відповісти
та эти журналисты лезут со своими телефонами в прямом смысле слова по трупам, им только дай погибшего крупным планом поснимать, этож контентик, мяско для группы в телеграмм.... Если бы не вешали ленточек и не останавливали то он бы уже вел репортаж снимая внутри хонды. Всему есть предел, пишу так как сам видел неоднократно похожее, нужно всю ситуацию видеть дабы судить, кто здесь кто.
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27.12.2020 12:59 Відповісти
не журналіст, а просто хам - "ні хачу, ні буду...". Заробляє на крові...
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27.12.2020 10:54 Відповісти
1.Никакого профилактического значения эти стримы с ДТП не имеют, поскольку во время движения их не смотрят. Это не журналистика, а заработок на крови ДТП, сопровождаемый жадным хамством, поскольку время-деньги.
2. Вольво действительно один из наиболее безопасных автомобилей в мире. Возможно и потому, что сами обладатели Вольво по водительскому менталитету (в т.ч. пристёгнутым ремням) и поведению на дороге в корне отличаются от, к примеру, водителей БМВ.
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27.12.2020 12:57 Відповісти
судя по повреждениям скорость была небольшая, это дятел слегка преувеличил рассказывая в сюжете. Не надо сравнивать боковой и фронтальный удары, людям в хонде просто не повезло.
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27.12.2020 13:02 Відповісти
А він на Хонді. Навіщо йому пропускати зустрічних? Його в селі всі пропускають.
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27.12.2020 12:59 Відповісти
Дуже велика проблема України, це неналежна організація дорожнього руху. На розв'язках економлять копійки, а у результаті життям та здоров'ям розплачуються люди. У мене ще викликають почуття страху відбійники, які інколи просто нависають над проїжджою частиною. Хоча основний їхнй функціонал, це не дати автівці вилетіти за її межі. Тобто, відбійник має спрацювати як самий останній засіб, але аж ніяк не перший. А у нас, це пряма загроза життю та здоров'ю учасників дорожнього руху. Один необачний рух і автівка просто розмазується об відбійник.
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27.12.2020 13:07 Відповісти
у нас в городе островки для пешеходов сделали которые острыми углами перекрывают до 30% одной и крайних полос во все стороны, т.е. ты едешь по своей полосе и у тебя раз - треть полосы препятствие. У меня машина не самая широкая но я уже не могу там проехать не выезжая на соседнюю полосу (т.е. не делая помеху соседнему ряду). Вот так вот... а вы тут про отбойники...
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27.12.2020 13:13 Відповісти
Ну, не можу ж я всі аспеки організації безпеки дорожнього руху описати в одному пості. А зупинки громадського транспорту у нас організовані "по дебільному". Особливо це стосується. дуже часто доводиться проїжджати "хаб" біля метро Либідська. То це ще той треш, на який міська влада тупо забила. Згоден, треба покрутити головою, щоб проїхати. А от бути надітим на відбійник, це не незручність, а питання життя чи смерті. Я просто вмію розставляти пріоритети.
У нас, наразі, Мінінфраструктури посилено педалює тему загальнообов'язкового технічного контролю колісних транспортних засобів, хоча аварійність з вини неналежного технічного стану приватного автотранспорту знаходиться на одному з перших місць, але з кінця списку причин. А оскільки значні кошти вже вкладені на рухомі станції технічного контролю, то розв'язок нам не бачити, як власних вух без люстерка.
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27.12.2020 13:45 Відповісти
Давайте скинемся бомжику на бритву (можно Филипс за 1300 грн.)
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27.12.2020 17:07 Відповісти
дорога там прекрасная. но в аварии, конечно, виноват лично Зе. Да. 100%.
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27.12.2020 20:37 Відповісти
Долбаные светофоры и развороты на трассе. Вместо сраных камер за лям лучше развязки б строили
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27.12.2020 23:06 Відповісти
шапка такая, какарды тока нет
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28.12.2020 22:50 Відповісти
 
 