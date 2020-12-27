В Одеській області через новорічну гірлянду повністю згорів приватний житловий будинок. ФОТОрепортаж

В Одеській області в результаті короткого замикання електропроводки новорічної гірлянди повністю згорів житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС в Одеській області.

27 грудня о 03:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання житлового будинку, за адресою: Овідіопольський район, с. Молодіжне, СК "Схід", 1 масив, 1 лінія, 38 ділянка.

Рятувальники встановили загорання одноповерхового житлового будинку відкритим полум'ям на всій площі. Пожежа була локалізована о 04:32 та ліквідована о 05:04 .

Внаслідок пожежі знищено будинок на площі 100 м2. Ймовірна причина пожежі - коротке замкнення електропроводки новорічної гірлянди, збиток встановлюється. Врятовано поруч розташовану господарчу споруду на суму - 100 тис. грн. Загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 9 рятівників.

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