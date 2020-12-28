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Бійці полку "Азов" проходять курс навчання за спеціальністю "водолазна розвідка", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Водолазна розвідка - спеціальність, яка нещодавно з'явилася в окремому загоні спеціального призначення "Азов", що перебуває в районі операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Поява спеціальності зумовлена не лише тим, що бійці постійно розвиваються і опановують нові аспекти військової справи, а й потребою у фахівцях вузького профілю для виконання спеціальних завдань з підводної розвідки. До них входить здобуття розвідданих, диверсії, пошук, розмінування вибухонебезпечних предметів тощо", - пояснили в штабі.

Водолазну підготовку проходять бійці взводів розвідки першого та другого батальйонів підрозділу. Розвідників, які виконують завдання в районі ООС, тренують досвідчені водолази з "Азова" та інших підрозділів НГУ.

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Тренери мають домогтися того, щоб водолази подолали психологічний бар'єр і адаптувалися до водного середовища, навчилися правильно дихати під водою і контролювати своє дихання в екстремальних умовах, збирати і перевіряти спорядження. До курсу також входить медична підготовка, зокрема реанімаційні заходи.

Після початкового етапу йде практика та іспити, а також проходження перешкод під водою в повному спорядженні та стрес-тести.

Під водою противник може зірвати з бійця маску або вирвати дихальний апарат. У таких обставинах водолаз має діяти чітко: не панікувати, спокійно перевірити спорядження, усунути проблему і відновити доступ повітря, відбитися від ворога.

Під час тренувань водолазам зав'язують очі, щоб імітувати погану видимість у каламутній воді або в темний час доби, зв'язують руки і ноги, ускладнюючи пересування під водою.

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До стрес-тестів також належить тривале перебування в холодній або теплій воді: водолази мають вміти адаптуватися до переохолодження та перегрівання, контролювати свої фізіологічні реакції.

"Стресостійкість – одна з найважливіших рис, якими має володіти водолаз-розвідник, адже від поведінки фахівця у небезпечних ситуаціях, які є доволі частими в районі проведення операції Об’єднаних сил, залежить не лише виконання завдання, а й в першу чергу – його життя", - йдеться в публікації.

Бійці полку Азов проходять курс навчання за спеціальністю водолазна розвідка, - пресцентр ОС 01

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Бійці полку Азов проходять курс навчання за спеціальністю водолазна розвідка, - пресцентр ОС 02
Бійці полку Азов проходять курс навчання за спеціальністю водолазна розвідка, - пресцентр ОС 03
Бійці полку Азов проходять курс навчання за спеціальністю водолазна розвідка, - пресцентр ОС 04
Бійці полку Азов проходять курс навчання за спеціальністю водолазна розвідка, - пресцентр ОС 05

Також дивіться: Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Автор: 

розвідка (3868) військові навчання (2778) Азов (779) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
нужно проверить опоры сваи под крымским мостом.......
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28.12.2020 07:00
+6
Украине нужно создать из националистов спецслужбу новую, которая будет убивать врагов государства в любой точке мира и любыми средствами, как Моссад.
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28.12.2020 08:11
+4
Смерть ворогам!
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28.12.2020 02:05
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ВОТ ЧТО НУЖНО СТРОИТЬ !!!
Бойцы полка "Азов" проходят курс обучения по специальности "водолазная разведка", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9426
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28.12.2020 01:55 Відповісти
Если это надувная лодка, то ее не строят, ее клеят.
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28.12.2020 06:07 Відповісти
Її не клеють, це Boeing, там клеють ласти московії.
https://www.boeing.com/features/frontiers/2019/echo-voyager/index.page
Добралась до сєвєрних районів оперірованія СФ
Бойцы полка "Азов" проходят курс обучения по специальности "водолазная разведка", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7950
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28.12.2020 07:41 Відповісти
Для Азовского моря наверное лучше все же надувные.
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28.12.2020 08:00 Відповісти
Чому витрачаються гроші на водолазну підготовку військовослужбовців полку Азов? Полк Азов у нас відноситься до ВМСУ? Може полк Азов це ССО ЗСУ? Це нецільові витрати коштів державного бюджету, які мають бути направлені на підготовку військовослужбовців ЗСУ! Навіщо Нацгвардії підводні диверсанти? Для чого створювати паралельні структури в ЗСУ та НГУ? Аваков взагалі втратив межі адекватності і має бути звільнений та засуджений за нецільові витрати державних коштів!
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28.12.2020 12:50 Відповісти
ДА !!! ПЗДА РОССИИ !!! ГЛАВНОЕ ИХ НИКОГО НЕ ЖАЛЕТЬ !!! НИ ЖЕНЩИН НИ ДЕТЕЙ !!!
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29.12.2020 00:27 Відповісти
Смерть ворогам!
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28.12.2020 02:05 Відповісти
Ворогам Авакова?
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28.12.2020 12:51 Відповісти
зебил, или просто упоротый порохобот?
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28.12.2020 14:39 Відповісти
Спасибо от ФСБ за информацию.
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28.12.2020 02:09 Відповісти
Это от тех,что Навального травили? Ну и как они используют эту информацию? Да им дай два железных шарика-один сломают другой потеряют.
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28.12.2020 03:16 Відповісти
Этарусафобия!
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28.12.2020 03:10 Відповісти
Нафіга ? У Авакова ж є водолази в ДСНС.
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28.12.2020 04:42 Відповісти
З москалями воювать, що не зрозуміло?
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28.12.2020 08:34 Відповісти
Та я бачу. Певно,у фонтанах сидіти будуть,у засідці.
Бійці полку "Азов" проходять курс навчання за спеціальністю "водолазна розвідка", - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8905
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28.12.2020 09:19 Відповісти
нужно проверить опоры сваи под крымским мостом.......
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28.12.2020 07:00 Відповісти
Проще с воздуха рассмотреть, а ихним ПВО напомнить что Земля круглая. Хотя если опора вдруг завалилась от х.з. чего-так будет лучше всем.
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28.12.2020 07:48 Відповісти
Украине нужно создать из националистов спецслужбу новую, которая будет убивать врагов государства в любой точке мира и любыми средствами, как Моссад.
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28.12.2020 08:11 Відповісти
Веде бы так учили, как в "Азове".
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28.12.2020 09:59 Відповісти
Знакомый из ментов был в свое время и в азове и в Черниговском тербате. Рассказывал что в Азове были и люди с майдана и менты. в 15 году была история как один чел с майдана, снайпер пошел в разведку с двумя ментами и те его при первом же шуме бросили и убежали а он со своим прицелом снайперским не мог отстреливаться от близкого огня и еле вышел. И вообще они там друг другу не доверяют-патриоты и менты. Хз байка или нет
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28.12.2020 11:41 Відповісти
 
 