Бійці полку "Азов" проходять курс навчання за спеціальністю "водолазна розвідка", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Водолазна розвідка - спеціальність, яка нещодавно з'явилася в окремому загоні спеціального призначення "Азов", що перебуває в районі операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Поява спеціальності зумовлена не лише тим, що бійці постійно розвиваються і опановують нові аспекти військової справи, а й потребою у фахівцях вузького профілю для виконання спеціальних завдань з підводної розвідки. До них входить здобуття розвідданих, диверсії, пошук, розмінування вибухонебезпечних предметів тощо", - пояснили в штабі.

Водолазну підготовку проходять бійці взводів розвідки першого та другого батальйонів підрозділу. Розвідників, які виконують завдання в районі ООС, тренують досвідчені водолази з "Азова" та інших підрозділів НГУ.

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Тренери мають домогтися того, щоб водолази подолали психологічний бар'єр і адаптувалися до водного середовища, навчилися правильно дихати під водою і контролювати своє дихання в екстремальних умовах, збирати і перевіряти спорядження. До курсу також входить медична підготовка, зокрема реанімаційні заходи.

Після початкового етапу йде практика та іспити, а також проходження перешкод під водою в повному спорядженні та стрес-тести.

Під водою противник може зірвати з бійця маску або вирвати дихальний апарат. У таких обставинах водолаз має діяти чітко: не панікувати, спокійно перевірити спорядження, усунути проблему і відновити доступ повітря, відбитися від ворога.

Під час тренувань водолазам зав'язують очі, щоб імітувати погану видимість у каламутній воді або в темний час доби, зв'язують руки і ноги, ускладнюючи пересування під водою.

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До стрес-тестів також належить тривале перебування в холодній або теплій воді: водолази мають вміти адаптуватися до переохолодження та перегрівання, контролювати свої фізіологічні реакції.

"Стресостійкість – одна з найважливіших рис, якими має володіти водолаз-розвідник, адже від поведінки фахівця у небезпечних ситуаціях, які є доволі частими в районі проведення операції Об’єднаних сил, залежить не лише виконання завдання, а й в першу чергу – його життя", - йдеться в публікації.

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