У двоповерховій будівлі в Кривому Розі зруйнувалося перекриття: одна людина загинула, ще одну госпіталізовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на понеділок, 28 грудня, в Кривому Розі сталося руйнування перекриття між першим поверхом і підвалом двоповерхової неексплуатованої безгоспної будівлі, в результаті чого одна людина загинула, ще одну госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28-го грудня о 00:26 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про руйнування будівлі на вулиці Ферганська Металургійного району міста Кривий Ріг.

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що з невідомих причин сталося руйнування перекриття між першим поверхом та підвалом двоповерхової неексплуатованої безгоспної будівлі. Унаслідок руйнування під завалом опинилися дві людини (особи без постійного місця проживання)", - йдеться в повідомленні.

Одного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів притомного і транспортували за допомогою медичних нош до автомобіля швидкої медичної допомоги (госпіталізований до травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №1, стан середньої тяжкості). Також з під завалів було вилучено чоловіка без ознак життя (тіло направлено на СМЕ).

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Причина руйнації встановлюється.

На місці події було залучено 5 рятувальників особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.





