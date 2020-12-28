У Миколаєві двоє чоловіків незаконно зберігали канабіс на суму 200 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці викрили двох жителів Миколаєва, які зберігали у себе вдома наркотичний засіб "канабіс" на суму 200 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правоохоронці "провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, якими є 39-річний житель Заводського району та його 53-річний знайомий - раніше судимий за майнові злочини".

Зазначається, що в результаті вилучено "понад два кілограми канабісу, що за цінами "чорного ринку" становить близько 200 тис. гривень, а також запал від гранати".

"Обидва чоловіки стверджують, що зберігали наркотичні засоби для власного вживання. Речові докази поліцейські вилучили і направили на експертизу, за результатами якої зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні поліції.

