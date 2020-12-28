У Миколаєві двоє чоловіків незаконно зберігали канабіс на суму 200 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці викрили двох жителів Миколаєва, які зберігали у себе вдома наркотичний засіб "канабіс" на суму 200 тис. грн.
Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що правоохоронці "провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, якими є 39-річний житель Заводського району та його 53-річний знайомий - раніше судимий за майнові злочини".
Зазначається, що в результаті вилучено "понад два кілограми канабісу, що за цінами "чорного ринку" становить близько 200 тис. гривень, а також запал від гранати".
"Обидва чоловіки стверджують, що зберігали наркотичні засоби для власного вживання. Речові докази поліцейські вилучили і направили на експертизу, за результатами якої зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отказ мотивирован санкциями ЕС против белорусского бизнесмена.
https://charter97.org/ru/news/2020/12/28/405562/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/28/405562/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/28/405562/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/28/405562/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/28/405562/ https://pluso.ru/
Нацбанк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в покупке 100% уставного капитала БТА Банка .
Почему в остальных областях тишина?
Нормальная у нас, в естественных условиях не растет. Да, выращивают, но качество так себе и вероятность быть пойманными высока.
В подвале, на чердаке ... в искусственных условиях можно растить хоть на южном полюсе. ( к стати, интересно, они там выращивают для себя? А самогонку гонят. )