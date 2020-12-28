УКР
У Миколаєві двоє чоловіків незаконно зберігали канабіс на суму 200 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці викрили двох жителів Миколаєва, які зберігали у себе вдома наркотичний засіб "канабіс" на суму 200 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правоохоронці "провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, якими є 39-річний житель Заводського району та його 53-річний знайомий - раніше судимий за майнові злочини".

У Миколаєві двоє чоловіків незаконно зберігали канабіс на суму 200 тис. грн, - Нацполіція 01

Зазначається, що в результаті вилучено "понад два кілограми канабісу, що за цінами "чорного ринку" становить близько 200 тис. гривень, а також запал від гранати".

"Обидва чоловіки стверджують, що зберігали наркотичні засоби для власного вживання. Речові докази поліцейські вилучили і направили на експертизу, за результатами якої зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні поліції.

У Миколаєві двоє чоловіків незаконно зберігали канабіс на суму 200 тис. грн, - Нацполіція 02
У Миколаєві двоє чоловіків незаконно зберігали канабіс на суму 200 тис. грн, - Нацполіція 03

Топ коментарі
+5
дикунські закони, цілком спрямовані не на користь народу, а на розвиток ментівськой диктатури та підвищення можливості незаконного збагачення ментів
28.12.2020 14:50 Відповісти
+5
ту коноплю менти або самі зкурять, або продадуть підконтрольним баригам
28.12.2020 14:52 Відповісти
+2
Вопрос: сколько правоохранителей станут богаче на 200 тыс. грн?
28.12.2020 15:14 Відповісти
Украина отказала «кошельку Лукашенко» и партнеру Медведчука в покупке украинского банка.

Отказ мотивирован санкциями ЕС против белорусского бизнесмена.

https://charter97.org/ru/news/2020/12/28/405562/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/28/405562/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/28/405562/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/28/405562/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/28/405562/ https://pluso.ru/

Нацбанк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в покупке 100% уставного капитала БТА Банка .
28.12.2020 14:47 Відповісти
28.12.2020 14:50 Відповісти
28.12.2020 14:52 Відповісти
"Незаконно хранили..." Стало быть хранить можно и законно. Как?
28.12.2020 18:48 Відповісти
Постоянно "накрывают" в Николаевской области.
Почему в остальных областях тишина?
28.12.2020 14:53 Відповісти
Ну не растет она в других областях. НЕ-РАС-ТЕТ! )))
28.12.2020 14:58 Відповісти
В Норвегии растет, в Амстердаме растет а Киев рыжий?
Нормальная у нас, в естественных условиях не растет. Да, выращивают, но качество так себе и вероятность быть пойманными высока.
В подвале, на чердаке ... в искусственных условиях можно растить хоть на южном полюсе. ( к стати, интересно, они там выращивают для себя? А самогонку гонят. )
28.12.2020 15:05 Відповісти
Я в курсе. Я родился и рос в Казахстане. Про Мариванну я могу лекции читать. )))
28.12.2020 17:27 Відповісти
Это были ФОПы
28.12.2020 14:57 Відповісти
А на 8 тыщ, они заявку подавали?
28.12.2020 18:50 Відповісти
28.12.2020 15:14 Відповісти
Европа . ... советская
28.12.2020 15:19 Відповісти
хай покажуть як знищують
28.12.2020 15:23 Відповісти
Ти що, ніколи не бачив як люди курять ?!
28.12.2020 18:52 Відповісти
прошу отметить- канабис медицинский, народный
28.12.2020 16:16 Відповісти
Пролечиваются шишечки в банках, а они все отжали. Скоты вороватые. Это они еще забыли упомянуть, что тгк относится к ОСОБО опасным прекурсорам! Смертельно опасно! Чем в США думают разрешив употребление ТГК и СБД?
28.12.2020 16:42 Відповісти
и не только в США , по всему миру (в нормальных странах ) уже это не "особливо небезпечна речовина ",( ) в отличии от советской Украины
28.12.2020 17:10 Відповісти
куда таких пускать ) какая Европа и да ! для тех кто в танке , даже в тех странах где разрешено курят далеко не все , как это преподносит украинская милиция с советскими депутатами сидящими в городе КИЕВ
28.12.2020 17:17 Відповісти
Весьма многие люди путают коноплю и медицинский канабис. Все с этого и начинается. Разумеется ключевое слово тут СБД которое и есть целебным фактором, но вот беда. В простой конопле посевной его увы не водится. По сему, либо в законе разрешат самостоятельную экстракцию сбд и ткг понизив при этом порог ответственности путем переквалификации значения количества содержания этого самого сбд и тгк на 10г к примеру, либо так и оставят, позволяя (неформально штрафовать)
29.12.2020 00:57 Відповісти
У нас , то скорее, второе. У нас же все в стране неформально-заочно-условно. Только не там где нужно.
29.12.2020 01:08 Відповісти
просто менты-скоты...
28.12.2020 16:46 Відповісти
меня всегда удивляет откуда мусора цены знают... сами устанавливают ?
28.12.2020 16:54 Відповісти
и кстати ) неужели обыски могут быть когда то не санкционированы в этой стране
28.12.2020 17:20 Відповісти
 
 