Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали лідера організованого злочинного угруповання, який одночасно був депутатом райради. Бандити в камуфляжі і балаклавах нападали на фермерів у Дніпропетровській і сусідніх областях.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"На момент скоєння злочинів організатор групи був депутатом однієї із районних рад Дніпропетровської області", - зазначили в поліції.

Банда тероризувала фермерів останні 2 роки.

"Під час скоєння злочинів вони погрожували потерпілим вогнепальною зброєю та були одягнуті у камуфльований одяг і балаклави. Для конспірації пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками", - йдеться в повідомленні.

У жовтні 2018 року бандити викрали з території фермерського господарства сейф, у якому було $50 тис.

"У ході санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили викрадений сейф, камуфляжний одяг, гранати, вогнепальну зброю, комп’ютерну техніку та низку речових доказів, які свідчать про їхню незаконну діяльність", - зазначили в поліції.

Йому повідомили про підозру в розбої і незаконному поводженні зі зброєю. Чоловікові загрожує від 8 до 15 років за гратами з конфіскацією майна.









