Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали лідера організованого злочинного угруповання, який одночасно був депутатом райради. Бандити в камуфляжі і балаклавах нападали на фермерів у Дніпропетровській і сусідніх областях.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"На момент скоєння злочинів організатор групи був депутатом однієї із районних рад Дніпропетровської області", - зазначили в поліції.

Банда тероризувала фермерів останні 2 роки.

"Під час скоєння злочинів вони погрожували потерпілим вогнепальною зброєю та були одягнуті у камуфльований одяг і балаклави. Для конспірації пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками", - йдеться в повідомленні.

У жовтні 2018 року бандити викрали з території фермерського господарства сейф, у якому було $50 тис.

"У ході санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили викрадений сейф, камуфляжний одяг, гранати, вогнепальну зброю, комп’ютерну техніку та низку речових доказів, які свідчать про їхню незаконну діяльність", - зазначили в поліції.

Йому повідомили про підозру в розбої і незаконному поводженні зі зброєю. Чоловікові загрожує від 8 до 15 років за гратами з конфіскацією майна.

Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів 01
Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів 02
Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів 03
Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів 04
Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів 05

+14
Не факт,можливі варіанти-ОПЗЖ,Матьківщина чи ще якась риготина !!)))
28.12.2020 16:02 Відповісти
28.12.2020 16:02 Відповісти
+12
дайте вгадаю: слуга народу?
28.12.2020 15:59 Відповісти
28.12.2020 15:59 Відповісти
+11
мудрый нарид и голосует соответственно...
28.12.2020 16:01 Відповісти
28.12.2020 16:01 Відповісти
Береза - головний агрорейдер
28.12.2020 15:59 Відповісти
28.12.2020 15:59 Відповісти
рейдер может быть только по решению суда , из них и надо начинать
28.12.2020 18:45 Відповісти
28.12.2020 18:45 Відповісти
дайте вгадаю: слуга народу?
28.12.2020 15:59 Відповісти
28.12.2020 15:59 Відповісти
Не факт,можливі варіанти-ОПЗЖ,Матьківщина чи ще якась риготина !!)))
28.12.2020 16:02 Відповісти
28.12.2020 16:02 Відповісти
"В октябре 2018..."
28.12.2020 16:06 Відповісти
28.12.2020 16:06 Відповісти
що, зелень ще з 2018-го почала шкодити?
28.12.2020 16:14 Відповісти
28.12.2020 16:14 Відповісти
Зелена пліснява,це лялькі з кремлівського балагана !!))))
28.12.2020 16:22 Відповісти
28.12.2020 16:22 Відповісти
А всего-то принять нормальный Закон об оружии и его применении... Урок "Дикого Запада" надо бы и усвоить...
28.12.2020 16:00 Відповісти
28.12.2020 16:00 Відповісти
и так разрешить, шоб танки и авиация - воевать так воевать.
28.12.2020 16:03 Відповісти
28.12.2020 16:03 Відповісти
Хорошая попытка "закосить на дурочку", но нет... Почитай что, как и почему произошло на Диком Западе и почему в результате этого там стало нормально жить без доминирующего положения полиции, как гаранта правопорядка.
28.12.2020 16:06 Відповісти
28.12.2020 16:06 Відповісти
И зачем там теперь полиция, если 100 лет назад был прав тот у кого больше стволов.
28.12.2020 16:09 Відповісти
28.12.2020 16:09 Відповісти
Неправильный вывод. Иди еще читай.
28.12.2020 16:16 Відповісти
28.12.2020 16:16 Відповісти
за тим за чим і в нас - крейдою тіла на полу обводити, дитинко
29.12.2020 13:43 Відповісти
29.12.2020 13:43 Відповісти
думаешь, у фермеров нет оружия? но попробуй примени. нужен закон как в Штатах - при попытке незаконного проникновения на частную территорию оправдание даже в случае убийства.
28.12.2020 16:07 Відповісти
28.12.2020 16:07 Відповісти
Думаю есть. Я потому и написал о нормальном Законе об оружии и его применении, потому, что сейчас закона об оружии в Украине нет вовсе.
28.12.2020 16:21 Відповісти
28.12.2020 16:21 Відповісти
підтримую.
Спочатку закон про зброю, самозахист та захист власності.
потім чарівним способом починають нормально працювати суди
а вже потім сам собою налагоджується і весь інший побут та оточення
29.12.2020 13:48 Відповісти
29.12.2020 13:48 Відповісти
І в Польщі так само.
28.12.2020 17:22 Відповісти
28.12.2020 17:22 Відповісти
То есть в выборы 25 октября его избрали по списку ?

«На момент совершения преступлений организатор группы был депутатом одного из районных советов Днепропетровской области", - отметили в полиции.Источник: https://censor.net/ru/p3239447»
28.12.2020 16:01 Відповісти
28.12.2020 16:01 Відповісти
В октябре 2018 года бандиты похитили с территории фермерского хозяйства сейф, в котором было $50 тыс.Источник: https://censor.net/ru/p3239447
28.12.2020 16:08 Відповісти
28.12.2020 16:08 Відповісти
А задержали его когда ?
28.12.2020 16:10 Відповісти
28.12.2020 16:10 Відповісти
На момент скоєння злочинів організатор групи був депутатом однієї із районних рад Дніпропетровської області. © Офіційний сайт Національної поліції: https://dp.npu.gov.ua/news/rozbij/na-dnipropetrovshhini-policzejski-zatrimali-lidera-ozbrojenogo-zlochinnogo-ugrupuvannya-z-mizhregionalnimi-zv-yazkami-pidozryuvanogo-u-rozbijnix-napadax-na-fermerski-gospodarstva/
28.12.2020 16:14 Відповісти
28.12.2020 16:14 Відповісти
На второй срок не зашёл.
28.12.2020 16:14 Відповісти
28.12.2020 16:14 Відповісти
Несколько лет эта банда грабила с руководителем. Чудесные те, кто наблюдали. И вот...
28.12.2020 16:21 Відповісти
28.12.2020 16:21 Відповісти
Як гроші скінчилися - так і затримали. Хто ж злодія з грішми затримує?)) Це перший курс мєнтовської академії.
28.12.2020 16:28 Відповісти
28.12.2020 16:28 Відповісти
і вибирали покидька в депутати ті самі потерпілі фермери
28.12.2020 23:25 Відповісти
28.12.2020 23:25 Відповісти
На то он и депутат, что б руководить всякой ....нёй. Это нормальное явление.
28.12.2020 16:01 Відповісти
28.12.2020 16:01 Відповісти
мудрый нарид и голосует соответственно...
28.12.2020 16:01 Відповісти
28.12.2020 16:01 Відповісти
Наймудріший,з 1991 р. обирають лише досвідченних крадіїв та злодіїв !!)))
28.12.2020 16:04 Відповісти
28.12.2020 16:04 Відповісти
Але в 2019-му була допущена серйозна помилка - обрали недосвідчених, які крадуть занадто багато й занадто відкрито. "Світяться" на кожному кроці.))
28.12.2020 16:11 Відповісти
28.12.2020 16:11 Відповісти
Зараз на арені вже діти чи онуки досвідчених 90-их років !!)))
28.12.2020 16:24 Відповісти
28.12.2020 16:24 Відповісти
а имечко депутата? от какой партии?
28.12.2020 16:08 Відповісти
28.12.2020 16:08 Відповісти
Ну раз не написано, значит точно из "слуги нелоха".))
28.12.2020 16:14 Відповісти
28.12.2020 16:14 Відповісти
на этом ресурсе как раз в случае "слуг" уже трубили бы в трубы и били в тамтамы.
28.12.2020 16:16 Відповісти
28.12.2020 16:16 Відповісти
а ведь это не первый депутат, напрямую связанный с ОПГ. Прямо тенденция. И нигде не пишут имен и от каких они партий. https://ru.molbuk.ua/news/196743-na-zakarpatti-zatrymaly-bandu-yakoyu-keruvav-deputat-rayrady.html На Закарпатье задержали банду, которой руководил депутат райсовета
28.12.2020 16:11 Відповісти
28.12.2020 16:11 Відповісти
еще https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3122638-sbu-zaderzala-bandu-kotoruu-finansirovali-narodnye-deputaty.html СБУ задержала банду, которую финансировали народные депутаты
28.12.2020 16:13 Відповісти
28.12.2020 16:13 Відповісти
Весь український істеблішмент,без жодних винятків,це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!)))
28.12.2020 16:26 Відповісти
28.12.2020 16:26 Відповісти
от камуфляжно-блаклавной партии депутат
28.12.2020 16:15 Відповісти
28.12.2020 16:15 Відповісти
без названия
28.12.2020 16:17 Відповісти
28.12.2020 16:17 Відповісти
Назва теж закамуфльована !!))
28.12.2020 16:27 Відповісти
28.12.2020 16:27 Відповісти
28.12.2020 17:27 Відповісти
28.12.2020 17:27 Відповісти
Ну у нас в Украине население очень хорошо относится к уголовникам,вон в Харькове даже меру уголовнику мавзолей строить собрались и памятник как Буде отгрохать и проспект какой нибудь его именем назвать и даже станцию Метро переименовать в его честь ну а мемориальных досок так чуть ли не через дом. За него даже мёртвого кажется харьковчане голосовали,в крайнем случае его живым никто в Харькове все выборы не видел. В Шарите был там и помер а в это время его тут очередной раз "короновали" .Представляете весь дикий маразм происходящего,узаконить мэром мертвеца!.Ни где такого не слыхал сколько не пытался найти по всему интернету. А Януковича выбрали трижды "несудимого" Так что пока жив совок уголовники всегда будут "хорошими парнями",Лёнька Пантелеев,Япончик,Тайванчик,Дед Хасан и другие "достойные личности" это же национальные герои по сути стали. А вы говорите о каком то мелком жулике из переферийного горисполкома,да там они практически все уголовники за редким исключение "белых ворон",надо же кому то бумажки без ошибок сочинять для быдла..
28.12.2020 16:27 Відповісти
28.12.2020 16:27 Відповісти
То була москальська відрижка. Для сходу України це ще, на жаль, притаманно. Занадто багато там залишилося завезених радянською владою з москальських мухосранськів москалів.
28.12.2020 16:43 Відповісти
28.12.2020 16:43 Відповісти
Так у нас же мертвих нагороджують орденами і медалями, кажуть, що й у званні декого підвищують. А в Харкові тепер гепу посадять на жукова.
28.12.2020 17:34 Відповісти
28.12.2020 17:34 Відповісти
"Депутат райсовета на Днепропетровщине руководил бандой, которая несколько лет грабила фермеров..."

Тільки в Україні тупориле бидло може вибрати депутатом бандюка.
28.12.2020 16:35 Відповісти
28.12.2020 16:35 Відповісти
Бо бандюк ще й брехати красно вміє, обіцяти.
28.12.2020 17:38 Відповісти
28.12.2020 17:38 Відповісти
г. Глухов Сумская область. Начальник полиции Буханистый Сергей крышует весь наркотрафик в городе. биллинг все это подтверждает но конченные продажные мусора и прокуроры закрывают на это глаза.
28.12.2020 16:36 Відповісти
28.12.2020 16:36 Відповісти
еще этот черт по фамилии Буханистый в 2014 году призывал присоединится к россии. за что привсенародно отхватил звиздюлей, но так же продажным судьям и прокурорам все равно.
28.12.2020 16:37 Відповісти
28.12.2020 16:37 Відповісти
Гарний депутат, місце йому на гілляці
28.12.2020 17:53 Відповісти
28.12.2020 17:53 Відповісти
премьеры - воры и воровки, мер-рейдер, кандидаты-депутаты - бандиты..на днепропетровщине все по-старому..по - доброму!)))
28.12.2020 18:35 Відповісти
28.12.2020 18:35 Відповісти
Настоящий украинский депутат. В Президенты этого слугу народа.
28.12.2020 21:57 Відповісти
28.12.2020 21:57 Відповісти
ТАК БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ И СТАРШИН СЕЛА ТАКИЕ !!! НАРОД ВСТАВАЙ !!! ХВАТИТ НАРОД УЧИТЬ НЕ УБИВАТЬ, ПОРА НАРОДУ НАУЧИТЬСЯ НАКАЗЫВАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ И УБИЙЦ !!!
28.12.2020 23:31 Відповісти
28.12.2020 23:31 Відповісти
А ПРОТИВ РЕЗИНОСТРЕЛА С ТАК НАЗЫВАЕМЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ПОСОВЕТУЮ ВОТ ЭТО )
Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів - Цензор.НЕТ 3089
28.12.2020 23:39 Відповісти
28.12.2020 23:39 Відповісти
если бы бандой не руководил депутат райсовета из днепропетровщины, то ей бы точно мог руководить один из депутатов минимум киевского облсовета )
28.12.2020 23:43 Відповісти
28.12.2020 23:43 Відповісти
Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів - Цензор.НЕТ 4558
29.12.2020 07:17 Відповісти
29.12.2020 07:17 Відповісти
Я розгубивсь по суті , як дитина.
Ну депутат-бандит. То де ж новина?!
29.12.2020 09:35 Відповісти
29.12.2020 09:35 Відповісти
 
 