Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські затримали лідера організованого злочинного угруповання, який одночасно був депутатом райради. Бандити в камуфляжі і балаклавах нападали на фермерів у Дніпропетровській і сусідніх областях.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
"На момент скоєння злочинів організатор групи був депутатом однієї із районних рад Дніпропетровської області", - зазначили в поліції.
Банда тероризувала фермерів останні 2 роки.
"Під час скоєння злочинів вони погрожували потерпілим вогнепальною зброєю та були одягнуті у камуфльований одяг і балаклави. Для конспірації пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками", - йдеться в повідомленні.
У жовтні 2018 року бандити викрали з території фермерського господарства сейф, у якому було $50 тис.
"У ході санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили викрадений сейф, камуфляжний одяг, гранати, вогнепальну зброю, комп’ютерну техніку та низку речових доказів, які свідчать про їхню незаконну діяльність", - зазначили в поліції.
Йому повідомили про підозру в розбої і незаконному поводженні зі зброєю. Чоловікові загрожує від 8 до 15 років за гратами з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спочатку закон про зброю, самозахист та захист власності.
потім чарівним способом починають нормально працювати суди
а вже потім сам собою налагоджується і весь інший побут та оточення
«На момент совершения преступлений организатор группы был депутатом одного из районных советов Днепропетровской области", - отметили в полиции.Источник: https://censor.net/ru/p3239447»
Тільки в Україні тупориле бидло може вибрати депутатом бандюка.
Ну депутат-бандит. То де ж новина?!