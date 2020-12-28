Унаслідок зіткнення двох вантажівок на Харківщині загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Дві вантажівки зіткнулися на Харківщині, в результаті ДТП загинув водій одного з транспортних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

27 грудня близько 18:45 на 73-му км автошляху "Харків – Охтирка" поблизу села Губарівка Богодухівського району невстановлений водій вантажного автомобіля "КамАЗ" виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем "МАН" з причепом під керуванням 45-річного мешканця міста Суми.

Внаслідок ДТП сталося перекидання вантажівки "КамАЗ". Від травм водій загинув на місці аварії. Особа чоловіка наразі встановлюється.

Автомобіль "МАН" з'їхав у кювет з подальшим перекиданням причепу. З незначними травмами водія транспортного засобу доставили до Богодухівської лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.







