Чернігівська облрада знову не змогла зібратися на сесію через відсутність кворуму. ФОТОрепортаж

Повторно призначена на сьогодні, 28 грудня, друга (позачергова) сесія Чернігівської обласної ради 8-го скликання знову не відбулася через відсутність кворуму: для участі в ній зареєструвалося 32 депутати з 64-х обраних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зареєструвалося 32 депутати, а має бути більше половини від обраних. Отже, ця сесія не є правомочною", - оголосила з президії голова обласної ради Олена Дмитренко.

Журналістам вона сказала, що депутати принципово не їдуть на сесію і таким чином її просто зривають. За словами Дмитренко, сьогодні мали прийматися обласні програми і бюджет області на 2021 рік. Однак головний фінансовий документ з облдержадміністрації так і не надійшов. В обласній раді з цього приводу не дуже переймаються.

"Будемо працювати на одну дванадцяту бюджету, є така практика, нічого страшного у цьому немає. Думаю, після Нового року ця політична криза спаде", - зазначила Дмитренко.

Заступник голови Дмитро Блауш сказав, що перемовини з опозиційними до більшості в облраді фракціями ведуться щодня, але досі консенсусу не досягнуто. Тому більшість чекає одужання депутатки, яка хворіє на коронавірус.

"Щойно вона одужає, і в залі набереться 33 депутати, ми, безумовно, відразу зберемося і виконаємо свою функцію", - поділився подальшими планами Блауш.

Детальніше про ситуацію в Чернігівській облраді читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Політика в Чернігівській області – покруч водевілю з детективом".

місцеве самоврядування (330) місцеві вибори (1367) облрада (283) сесія (59) Чернігів (807) Чернігівщина (1585)
Надо объявить раздачу пособий на локдаун, так они мигом сбегутся - еще и толкаться будут в очереди.
28.12.2020 16:48 Відповісти
от, яскравий приклад того. як не складається владна коаліція. Навіть більше того - не можуть сформувати і ситуативну, для того, щоб працювати. А в деяких радах взагалі не могли обрати голову ради.
28.12.2020 17:05 Відповісти
Вибори же виграли. Нахрін їм той Чернігів?
28.12.2020 17:40 Відповісти
Что значит "владна"?

"Родной дом" - 19 депутатов
"Наш край" - 9

"Слуга народа" - 8
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 7
"Батькивщина" - 6
"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 5
"За будущее" - 5
"Европейская солидарность" - 5
28.12.2020 17:43 Відповісти
Чернігів ватний що капець.
28.12.2020 21:04 Відповісти
Лишить мандата за прогулы, без права переизбраться.
28.12.2020 17:57 Відповісти
"Чернігівська облрада знову не змогла зібратися на сесію через відсутність кворуму..."

Нехай суддя випише повістку Кворуму щоб терміново прийшов на сесію🤪
28.12.2020 21:02 Відповісти
 
 