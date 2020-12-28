Чернігівська облрада знову не змогла зібратися на сесію через відсутність кворуму. ФОТОрепортаж

Повторно призначена на сьогодні, 28 грудня, друга (позачергова) сесія Чернігівської обласної ради 8-го скликання знову не відбулася через відсутність кворуму: для участі в ній зареєструвалося 32 депутати з 64-х обраних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зареєструвалося 32 депутати, а має бути більше половини від обраних. Отже, ця сесія не є правомочною", - оголосила з президії голова обласної ради Олена Дмитренко.

Журналістам вона сказала, що депутати принципово не їдуть на сесію і таким чином її просто зривають. За словами Дмитренко, сьогодні мали прийматися обласні програми і бюджет області на 2021 рік. Однак головний фінансовий документ з облдержадміністрації так і не надійшов. В обласній раді з цього приводу не дуже переймаються.

"Будемо працювати на одну дванадцяту бюджету, є така практика, нічого страшного у цьому немає. Думаю, після Нового року ця політична криза спаде", - зазначила Дмитренко.

Заступник голови Дмитро Блауш сказав, що перемовини з опозиційними до більшості в облраді фракціями ведуться щодня, але досі консенсусу не досягнуто. Тому більшість чекає одужання депутатки, яка хворіє на коронавірус.

"Щойно вона одужає, і в залі набереться 33 депутати, ми, безумовно, відразу зберемося і виконаємо свою функцію", - поділився подальшими планами Блауш.

Детальніше про ситуацію в Чернігівській облраді читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Політика в Чернігівській області – покруч водевілю з детективом".