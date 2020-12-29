Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Заступник командира полку і заступник командира батальйону за допомогою підлеглих шукали, викрадали і продавали військову техніку та запчастини до неї.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, злочинну групу організував заступник командира полку. Заступник командира батальйону, зі свого боку, "використовував підлеглих йому військовослужбовців для пошуку і викрадення запчастин до військової техніки, забезпечував викрадення і доставку до місця зберігання військового майна, а також забезпечував функціонування організованої злочинної групи в періоди відсутності заступника командира полку", - повідомили в поліції.

Також до угруповання входив підприємець, який надавав військовослужбовцям склад для зберігання вкрадених запчастин і шукав покупців.

"Під час проведення позапланової вибіркової інвентаризації та аудиту встановлено недостачу майна на суму 1,163 млн грн", - додали в поліції.

Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

















