УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5250 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
8 479 45

Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Заступник командира полку і заступник командира батальйону за допомогою підлеглих шукали, викрадали і продавали військову техніку та запчастини до неї.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, злочинну групу організував заступник командира полку. Заступник командира батальйону, зі свого боку, "використовував підлеглих йому військовослужбовців для пошуку і викрадення запчастин до військової техніки, забезпечував викрадення і доставку до місця зберігання військового майна, а також забезпечував функціонування організованої злочинної групи в періоди відсутності заступника командира полку", - повідомили в поліції.

Також до угруповання входив підприємець, який надавав військовослужбовцям склад для зберігання вкрадених запчастин і шукав покупців.

Також читайте: Командир батальйону, що виконує завдання в районі ООС, отримав 30 діб гауптвахти за побиття військовослужбовця. На місце НП вирушила робоча група, - ОК "Південь"

"Під час проведення позапланової вибіркової інвентаризації та аудиту встановлено недостачу майна на суму 1,163 млн грн", - додали в поліції.

Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР 01
Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР 02
Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР 03
Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР 04
Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР 05
Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР 06
Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР 07
Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР 08
Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР 09

Автор: 

злодійство (395) крадіжка (664) військовослужбовці (4887) ДБР (3700) Львівська область (2522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
это не оправдание. Им какую зарплату не дай, все равно красть будут. Инстинкт.
показати весь коментар
28.12.2020 17:32 Відповісти
+11
Потім ці запчастини будуть продані на підприємства Укроборонпрому, як куплені в росії і таємно переправлені в Україну по страшним цінам! І чергові Свинарчуки-Гладковські отримають свої мільйони доларів! За таке потрібно розстрілювати по законам воєнного часу!
показати весь коментар
28.12.2020 17:35 Відповісти
+5
Машину распотрошили... Пока совок каленым железом в армии не выжгут, так и будет. А по этой ситуации все просто: следствие, суд, срок.
показати весь коментар
28.12.2020 17:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зарплаты маленькие
показати весь коментар
28.12.2020 17:29 Відповісти
это не оправдание. Им какую зарплату не дай, все равно красть будут. Инстинкт.
показати весь коментар
28.12.2020 17:32 Відповісти
Потім ці запчастини будуть продані на підприємства Укроборонпрому, як куплені в росії і таємно переправлені в Україну по страшним цінам! І чергові Свинарчуки-Гладковські отримають свої мільйони доларів! За таке потрібно розстрілювати по законам воєнного часу!
показати весь коментар
28.12.2020 17:35 Відповісти
Сарказьм)
показати весь коментар
28.12.2020 17:45 Відповісти
Наказание условное .
показати весь коментар
28.12.2020 17:35 Відповісти
Машину распотрошили... Пока совок каленым железом в армии не выжгут, так и будет. А по этой ситуации все просто: следствие, суд, срок.
показати весь коментар
28.12.2020 17:30 Відповісти
желательно максимальный, чтобы дургим неповадно было
показати весь коментар
28.12.2020 17:31 Відповісти
Причем тут совок. Тут менталитет - стырить и подать.
показати весь коментар
28.12.2020 19:10 Відповісти
це формула збагачення олігархів.
показати весь коментар
28.12.2020 20:20 Відповісти
По закону военного времени? Не?
показати весь коментар
28.12.2020 17:30 Відповісти
А где людям брать запчасти к своим грузовикам?
показати весь коментар
28.12.2020 17:33 Відповісти
Покупать. Официально. А не воровать у армии во время войны.
показати весь коментар
28.12.2020 18:07 Відповісти
Армия перешла на новую технику. А здесь металлолом со свалки.
показати весь коментар
28.12.2020 18:13 Відповісти
Чушь. Там в том числе и новые детали. А Армии еще далеко до полного перехода на новую технику.
В любом случае списание устаревшей техники производится по закону, иначе - это воровство.
показати весь коментар
28.12.2020 18:28 Відповісти
не запчасти, а "надлишкове майно"!
показати весь коментар
28.12.2020 17:31 Відповісти
металобрухт занедбаний, що був по смітниках. Хлопці прибирали територію, а тут їх дбрнули, тепер будуть справу шити
показати весь коментар
28.12.2020 17:34 Відповісти
бо татарова з товаришами ж неможна торкатись
показати весь коментар
28.12.2020 17:36 Відповісти
Военные, на Львовшине, в военное время?
По законам военного времени ...
Или понять и простить?
показати весь коментар
28.12.2020 17:34 Відповісти
Понять , простить и посадить .
показати весь коментар
28.12.2020 17:36 Відповісти
Як то ще амери дали цi Джавелiни...??? Все ж курва розкрадуть та продадуть
показати весь коментар
28.12.2020 17:39 Відповісти
і панєслась! у цапні в чаті бенефіс!!! дякую, воїни (не знаю ваших кончених імен)
показати весь коментар
28.12.2020 17:46 Відповісти
Я думав, що там турбіна від гелікоптера, а виявляється то роздатка від ГАЗ-66 та інші запчастини від газонів. Вояки завжди приторговували автомобільними запчастинами. Особливо коли виводили військаи із країн Варшавського договору. Тоді автобати невідомо де ділися.
показати весь коментар
28.12.2020 17:50 Відповісти
тільки на 5-му та 8-му запчастини подібні на нові (або відновлені)

Решта- явне б/у ... 3 і 4 - ще й промовистою буквою "Х" ...
Коленвал блистить не від того , що він новий - десятки тисяч проходив !
Питання - а звідки тоді сума = 1,163 млн грн ?
показати весь коментар
28.12.2020 18:19 Відповісти
костерно гильотинная статья ах вы ж гитлеровцы
показати весь коментар
28.12.2020 17:54 Відповісти
Вся страна видит и знает, что в оборонпроме все воруют, в том числе и при шоколаде, и пока никто не сидит, и никто не хочет быть белой вороной, военные вынуждены воровать, воровство заложено в генах, вывод один, надо переходить к контрактрикам, все государственные структуры воруют.
показати весь коментар
28.12.2020 17:55 Відповісти
почему не конфисковуют квартиры и машины
показати весь коментар
28.12.2020 17:56 Відповісти
За що? За той металобрух на фото.
Судити у першу чергу треба ДБРівців, у всякому разі верхівку за політичні переслідування.
А фігурантів, ну максимум, армії вигнати, чи на фронт відправити.
показати весь коментар
28.12.2020 18:09 Відповісти
100% згоден з Вами, дармоїди ДБРівці імітують бурну діяльність, підриваючи довіру до війскових.
А що це за формулювання "использовал подчиненных ему военнослужащих для поиска и похищения запчастей к военной технике" Где они искали, где похищали? почему нет конкретики.
показати весь коментар
28.12.2020 18:33 Відповісти
Очередное дутое дело против военных. Ржавый коленвал, раздатка Газ -66 и разная ненужная хрень. Стоимость всего этого металлолома и на пол зарплаты следователя не натянет
показати весь коментар
28.12.2020 18:10 Відповісти
Ненужную хрень можно элементарно было списать.Значит какие-то авто, стоящие на длительном хранении, раскурочили.И прапорщиков в армии уже ликвидировали,а дело их по расхищению военного добра продолжается
показати весь коментар
28.12.2020 21:30 Відповісти
Из всего изображённого на фото, что по вашему мнению представляет хоть какую-то ценность?
показати весь коментар
28.12.2020 21:59 Відповісти
Все,что не списано в установленном порядке, имеет свою ценность
показати весь коментар
28.12.2020 22:06 Відповісти
Скажу больше, даже списанное имеет ценность в качестве вторичного сырья.

Вопрос - для следователей ГБР у которых заработная плата под сотню тысяч, больше расследовать нечего? Это последние очаги коррупции?
показати весь коментар
28.12.2020 22:20 Відповісти
яка різниця скільки воно коштує,факт у тому ,що воно вкрадене в арміЇ під час війни-це мародерство!
показати весь коментар
29.12.2020 09:44 Відповісти
Жму руку,абнимаю!Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 3447
показати весь коментар
28.12.2020 18:14 Відповісти
А це до чого тут?
показати весь коментар
28.12.2020 19:53 Відповісти
то че командир не знал - не верю , он и должен паровозом идти , ну и замов по максимуму
но у нас их не закроют , максиму уволят , на их место другие прийдут и видя отсутствие наказания будут заниматся тем-же , ну чуть аккуратнее
PS , а если командир типо не знал - то нафик он нужен
показати весь коментар
28.12.2020 18:26 Відповісти
что знал или должен был знать командир? куда и за что он должен идти паровозом?

Вас ГБР разводит а вы ведётесь.
показати весь коментар
28.12.2020 18:51 Відповісти
zhekan , я пишу по посту , если в части кто-то ( а тут конкретно кто ) воровал , или делал иное противоправное действие , то виноват командир - по любому , в армии по другому быть не может
командир должен знать все в своем подразделении , если не знаешь ничего и не хочешь знать ( у него куча замов ) то ты не командир
показати весь коментар
28.12.2020 20:14 Відповісти
О! Патриотический электорат Петра Алексеевича!
показати весь коментар
28.12.2020 19:20 Відповісти
Боже, яке позорище, те що я бачу на фотках ламаного гроша не коштує, навіщо його красти. Позорище а не ДБР. Відволікають увагу від Корупції в ОП.
показати весь коментар
28.12.2020 20:00 Відповісти
"Патріоти у вишиванках" так скакали гопака, що аж машини розвалювалися. Це працює правдоподібно вже не перший рік.
показати весь коментар
28.12.2020 20:13 Відповісти
Тут треба виявити не тільки тих хто крав , а й тих хто це майно купував, бо там розтрата коштів військового бюджету ще більша. І це вже тягне не тільки на статтю про крадіжки, а про Державну Зраду! Бо ці запчастини скоріше всього продавали або в РФ , або в ОРДІЛО !
показати весь коментар
29.12.2020 10:07 Відповісти
 
 