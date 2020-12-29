Військовослужбовці на Львівщині вкрали і продали запчастин на більш ніж 1 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж
Заступник командира полку і заступник командира батальйону за допомогою підлеглих шукали, викрадали і продавали військову техніку та запчастини до неї.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, злочинну групу організував заступник командира полку. Заступник командира батальйону, зі свого боку, "використовував підлеглих йому військовослужбовців для пошуку і викрадення запчастин до військової техніки, забезпечував викрадення і доставку до місця зберігання військового майна, а також забезпечував функціонування організованої злочинної групи в періоди відсутності заступника командира полку", - повідомили в поліції.
Також до угруповання входив підприємець, який надавав військовослужбовцям склад для зберігання вкрадених запчастин і шукав покупців.
"Під час проведення позапланової вибіркової інвентаризації та аудиту встановлено недостачу майна на суму 1,163 млн грн", - додали в поліції.
Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В любом случае списание устаревшей техники производится по закону, иначе - это воровство.
По законам военного времени ...
Или понять и простить?
Решта- явне б/у ... 3 і 4 - ще й промовистою буквою "Х" ...
Коленвал блистить не від того , що він новий - десятки тисяч проходив !
Питання - а звідки тоді сума = 1,163 млн грн ?
Судити у першу чергу треба ДБРівців, у всякому разі верхівку за політичні переслідування.
А фігурантів, ну максимум, армії вигнати, чи на фронт відправити.
А що це за формулювання "использовал подчиненных ему военнослужащих для поиска и похищения запчастей к военной технике" Где они искали, где похищали? почему нет конкретики.
Вопрос - для следователей ГБР у которых заработная плата под сотню тысяч, больше расследовать нечего? Это последние очаги коррупции?
но у нас их не закроют , максиму уволят , на их место другие прийдут и видя отсутствие наказания будут заниматся тем-же , ну чуть аккуратнее
PS , а если командир типо не знал - то нафик он нужен
Вас ГБР разводит а вы ведётесь.
командир должен знать все в своем подразделении , если не знаешь ничего и не хочешь знать ( у него куча замов ) то ты не командир