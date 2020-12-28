США передали мобільним лабораторіям ЗСУ обладнання для проведення тестування на COVID-19. ФОТО

Уряд США передав для потреб Збройних Сил України додаткове лабораторне обладнання для проведення ПЛР-тестувань на COVID-19.

"У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні і підвищенням темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19, санітарно-епідеміологічним управлінням Командування Медичними силами ЗСУ спільно з відділом Агентства зі зменшення загрози Міністерства оборони США в Києві, була проведена робота з дооснащення медичної служби Збройних Сил України для проведення лабораторних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції на наявність у військовослужбовців антигену вірусу SARS-Cov-2", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі посилено спроможності лабораторної ланки медичної служби ЗСУ, а саме: надано засоби індивідуального захисту для медичних працівників мобільних лабораторій, магнітні штативи для ручного виявлення нуклеїнових кислот і пробірки з аплікаторами для забору матеріалу.

