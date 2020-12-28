США передали мобільним лабораторіям ЗСУ обладнання для проведення тестування на COVID-19. ФОТО
Уряд США передав для потреб Збройних Сил України додаткове лабораторне обладнання для проведення ПЛР-тестувань на COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Медичними силами ЗСУ.
"У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні і підвищенням темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19, санітарно-епідеміологічним управлінням Командування Медичними силами ЗСУ спільно з відділом Агентства зі зменшення загрози Міністерства оборони США в Києві, була проведена робота з дооснащення медичної служби Збройних Сил України для проведення лабораторних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції на наявність у військовослужбовців антигену вірусу SARS-Cov-2", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що наразі посилено спроможності лабораторної ланки медичної служби ЗСУ, а саме: надано засоби індивідуального захисту для медичних працівників мобільних лабораторій, магнітні штативи для ручного виявлення нуклеїнових кислот і пробірки з аплікаторами для забору матеріалу.
зебіл він і в Африці ... ну хіба шо зебуін...
Об этом информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/216610313279273 пресс-службу Командования Медицинскими силами ВСУ. УЖАС ! Если они даже неправильно названия пишут, то как работать будут?
Пробирочки для забора материала? пластиковые пробирки с раствором NaCl.
КАКОЙ ПОЗОР! Это все стоит по боьшому счету копейки. Максимум 1 метр дороги.
ПОЗОР! Не ужели за год нельзя все это было давно закупить для ВСУ?
ЦЭ ЗРАДА!
Источник: https://censor.net/ru/p3239505
ымперец нахваливал бы кого-то другого кроме Королевы?