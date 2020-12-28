УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9778 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Допомога Україні Коронавірус і карантин
2 175 25

США передали мобільним лабораторіям ЗСУ обладнання для проведення тестування на COVID-19. ФОТО

Уряд США передав для потреб Збройних Сил України додаткове лабораторне обладнання для проведення ПЛР-тестувань на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Медичними силами ЗСУ.

США передали мобільним лабораторіям ЗСУ обладнання для проведення тестування на COVID-19 01

"У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні і підвищенням темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19, санітарно-епідеміологічним управлінням Командування Медичними силами ЗСУ спільно з відділом Агентства зі зменшення загрози Міністерства оборони США в Києві, була проведена робота з дооснащення медичної служби Збройних Сил України для проведення лабораторних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції на наявність у військовослужбовців антигену вірусу SARS-Cov-2", - сказано в повідомленні.

США передали мобільним лабораторіям ЗСУ обладнання для проведення тестування на COVID-19 02

Читайте також: Німеччина передала військовому госпіталю в Чернігові комп'ютерний томограф. ФОТО

США передали мобільним лабораторіям ЗСУ обладнання для проведення тестування на COVID-19 03

Зазначається, що наразі посилено спроможності лабораторної ланки медичної служби ЗСУ, а саме: надано засоби індивідуального захисту для медичних працівників мобільних лабораторій, магнітні штативи для ручного виявлення нуклеїнових кислот і пробірки з аплікаторами для забору матеріалу.

США передали мобільним лабораторіям ЗСУ обладнання для проведення тестування на COVID-19 04

Читайте також: У ЗСУ за добу виявили 126 нових випадків COVID-19, - командування Медсил

Автор: 

карантин (18172) США (24058) ЗСУ (7843) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
а ЗеМародер передал их в "Эпицентр"?
показати весь коментар
28.12.2020 18:55 Відповісти
+6
Блазні ж собі це в заслуги запишуть, чи не так, зеботи?
показати весь коментар
28.12.2020 18:55 Відповісти
+4
Отличная новость- это именно то, в чём нуждается Украинская армия...США передали мобильным лабораториям ВСУ оборудование для проведения тестирования на COVID-19 - Цензор.НЕТ 729
показати весь коментар
28.12.2020 19:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ЗеМародер передал их в "Эпицентр"?
показати весь коментар
28.12.2020 18:55 Відповісти
Блазні ж собі це в заслуги запишуть, чи не так, зеботи?
показати весь коментар
28.12.2020 18:55 Відповісти
як ти ласкаво до зебілів звертаєшся - "зеботи".
зебіл він і в Африці ... ну хіба шо зебуін...
показати весь коментар
28.12.2020 18:59 Відповісти
Радуцкий, ты уже на дельожке?!
показати весь коментар
28.12.2020 18:57 Відповісти
Нема слов... снова США спасает наши жопы. Интересно, кто именно из чиновников обеспечивал эту передачу? Неужели Зеленский? Не? Ермак? Вряд ли... Эти двое при упоминании в их присутствии США обсираются и крупно дрожат. Им расея милее...
показати весь коментар
28.12.2020 19:06 Відповісти
Крупные фирмы фармкомпании так и действуют, дают свое оборудование бесплатно, а к нему надо будет закупать расходники, у этих же компаний.
показати весь коментар
28.12.2020 19:25 Відповісти
таки да. Железо по большому счету , то такэ... а вот расходники! На них в основном бизнес.
показати весь коментар
28.12.2020 19:30 Відповісти
Ха! Так давай у своих закупим и оборудование и расходники. И обслуживание-ремонт заодно. Не?
показати весь коментар
28.12.2020 19:46 Відповісти
Чим "спасає"? Що продали нам обладнання?
показати весь коментар
28.12.2020 21:32 Відповісти
Отличная новость- это именно то, в чём нуждается Украинская армия...США передали мобильным лабораториям ВСУ оборудование для проведения тестирования на COVID-19 - Цензор.НЕТ 729
показати весь коментар
28.12.2020 19:08 Відповісти
Стопудово Порох поміг. Без нього ніяк. )
показати весь коментар
28.12.2020 19:11 Відповісти
Не, Вы ошибаетесь! То бубачка ночей не спал, всё о населении и военных думал. Как дорожку втянет, так и думать начинает, как бы герегам товар добыть.
показати весь коментар
28.12.2020 19:36 Відповісти
Вообще то для пцр анализа нужен амплификатор, а не аппликатор .Аппликатор это коврик с иголочками. Типа аппликатор Кузнецова. И на нем пцр анализ не сделаешь.
Об этом информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/216610313279273 пресс-службу Командования Медицинскими силами ВСУ. УЖАС ! Если они даже неправильно названия пишут, то как работать будут?
Пробирочки для забора материала? пластиковые пробирки с раствором NaCl.
КАКОЙ ПОЗОР! Это все стоит по боьшому счету копейки. Максимум 1 метр дороги.
ПОЗОР! Не ужели за год нельзя все это было давно закупить для ВСУ?
ЦЭ ЗРАДА!
Источник: https://censor.net/ru/p3239505
показати весь коментар
28.12.2020 19:16 Відповісти
А какая разница?!
показати весь коментар
28.12.2020 19:20 Відповісти
Щас , в натуре, разверньоцца неистовая борьба между герегами, крадуцким, пальчефским и прочими крыворожзскими отбросами! Малому придурку недолго осталось. Хоть на лохах заработаем!
показати весь коментар
28.12.2020 19:18 Відповісти
я вообщето даже молчу на счет защитных масок, которые перед пандемией было проданно за рубеж. ПОЗОР!
показати весь коментар
28.12.2020 19:19 Відповісти
Один умный человек сказал., Дружите и имейте всегда хорошие отношения с США. Сцыкливая Европа всегда продаст с потрохами
показати весь коментар
28.12.2020 19:20 Відповісти
Все имеют свой интерес.
показати весь коментар
28.12.2020 19:27 Відповісти
Чи Голда Меєр?
показати весь коментар
28.12.2020 19:39 Відповісти
Черчіль?
показати весь коментар
28.12.2020 19:39 Відповісти
чертетчилль.
ымперец нахваливал бы кого-то другого кроме Королевы?
показати весь коментар
28.12.2020 19:40 Відповісти
ясен пень, а не то:
США передали мобільним лабораторіям ЗСУ обладнання для проведення тестування на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4990
показати весь коментар
28.12.2020 19:39 Відповісти
Кароче, шкет крыворожзский в ожидании приходу. Финансового.
показати весь коментар
28.12.2020 19:48 Відповісти
 
 