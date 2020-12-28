УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10137 відвідувачів онлайн
Новини Фото
39 601 412

19-річний киянин прогулявся Львовом у радянській армійській вушанці і може сісти на 5 років, - поліція. ФОТО

19-річний киянин прогулявся Львовом у радянській армійській вушанці і може сісти на 5 років, - поліція. ФОТО

Молодик стверджує, що купив шапку на барахолці, тому що було дуже холодно. Слідчі відкрили провадження за статтею про пропаганду комуністичного режиму.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 28 грудня, близько 16.30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка... Правоохоронці встановили особу зловмисника – 19-річного жителя Києва. У нього вилучено шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що відкрили провадження за ч.1 ст.436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

19-річний киянин прогулявся Львовом у радянській армійській вушанці і може сісти на 5 років, - поліція 01

Дивіться також: Поліція в Києві припинила фото-бізнес із пам'ятником Леніну. ФОТОрепортаж

"Максимальне покарання, передбачене санкцію статті, - позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна", - сказано в повідомленні.

Видання "Діло" пише, що увагу поліції до хлопця в радянській армійській вушанці привернув ветеран АТО Ігор Шолтис.

"У центрі, на вулиці Валовій, прогулювалися двоє молодих хлопців, в одного з яких на "шапці-вушанці" була комуністична символіка. Зайшли вони в один заклад, де, власне, я провів громадське затримання. Розпитував, де вони взяли цю символіку. Сказали, що придбали на "барахолці", тому що було холодно. Що така символіка заборонена, кажуть, не знали. Ми провели роз'яснювальні роботи. Виявилося, що вони російськомовні кияни", - цитує видання його слова.

19-річний киянин прогулявся Львовом у радянській армійській вушанці і може сісти на 5 років, - поліція 02

Автор: 

Львів (3129) Нацполіція (15423) декомунізація (561)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Живий лишився? Хай дякує Богу.
показати весь коментар
28.12.2020 20:15 Відповісти
+41
А реальные сепары в лучшем случае получают условно....
показати весь коментар
28.12.2020 20:15 Відповісти
+20
А не хоче на дамбасі під сепарськими кульками прогулятись, йовпень...
показати весь коментар
28.12.2020 20:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Звичайний кацапський виповзок ( маю на увазі дощовго хробака), якому закортіло випендритись у Львові. Жаль, не знайшлось в "украінському П"ємонті" хоч одного "галіцая" (перевелись патріоти), який би цьому покидьку ушанку на дупу натягнув. В Києві заіжджі мокші за гімн Росіі отримали по соплям від небайдужого киівлянина, а у Львові "патріоти" втерлись і пішли в "Криівку" Слава Украіні кричати.
показати весь коментар
29.12.2020 11:29 Відповісти
Та депортировать таких надо, а не цацкаться...
показати весь коментар
29.12.2020 12:19 Відповісти
Погулял в ушанке с звёздочкой - получи ватник с номерком
показати весь коментар
29.12.2020 13:31 Відповісти
Ну я так понимаю, если коммуняки и все, что с ними связано признано у нас преступным, при чем на законодательном уровне, всё, что они сделали - преступления. В 1939 сралин преступно отжал Львов у Польши. Надо бы вернуть? Не зря венгры, румыны, да и поляки, если честно, вскидываются территориально. А так да, это бомба замедленного действия и себя еще покажет)
показати весь коментар
29.12.2020 14:26 Відповісти
Антошка, антошка иди копай картошку.
показати весь коментар
29.12.2020 20:16 Відповісти
антоша, дурик сраный, перед этим поляки отжали эти украинские земли у ЗУНР, так штА иди в жопу. и получше учи историю.
показати весь коментар
29.12.2020 20:23 Відповісти
Дуже сумнівне незнання,Львів ,барахолка на якій точно не продаватиметься совкоШик,і "відморожена" галава могла і іншим чим причепуритись .
показати весь коментар
29.12.2020 15:54 Відповісти
19-річний киянин прогулявся Львовом у радянській армійській вушанці і може сісти на 5 років, - поліція - Цензор.НЕТ 4635
показати весь коментар
29.12.2020 17:57 Відповісти
Дивно. Топ-корупціонерів не садять, а молодого дурника хочуть посадити. Чи не ідіоти?
показати весь коментар
29.12.2020 19:01 Відповісти
Чувак прогулялся в шапке и может сесть, а Татаров замешан в воровстве и коррупции и может отмазаться!..
показати весь коментар
29.12.2020 19:49 Відповісти
Шапка не головне, головне щоб асфальт був рівний на якому йому дадуть звіздюлєй і бруківка гарно положена, щоб ноги не поламав коли буде втікати.
показати весь коментар
29.12.2020 20:13 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 