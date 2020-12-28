19-річний киянин прогулявся Львовом у радянській армійській вушанці і може сісти на 5 років, - поліція. ФОТО

Молодик стверджує, що купив шапку на барахолці, тому що було дуже холодно. Слідчі відкрили провадження за статтею про пропаганду комуністичного режиму.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 28 грудня, близько 16.30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка... Правоохоронці встановили особу зловмисника – 19-річного жителя Києва. У нього вилучено шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що відкрили провадження за ч.1 ст.436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

"Максимальне покарання, передбачене санкцію статті, - позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна", - сказано в повідомленні.

Видання "Діло" пише, що увагу поліції до хлопця в радянській армійській вушанці привернув ветеран АТО Ігор Шолтис.

"У центрі, на вулиці Валовій, прогулювалися двоє молодих хлопців, в одного з яких на "шапці-вушанці" була комуністична символіка. Зайшли вони в один заклад, де, власне, я провів громадське затримання. Розпитував, де вони взяли цю символіку. Сказали, що придбали на "барахолці", тому що було холодно. Що така символіка заборонена, кажуть, не знали. Ми провели роз'яснювальні роботи. Виявилося, що вони російськомовні кияни", - цитує видання його слова.