УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10137 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
6 600 31

Житель Красного Луча намагався ввезти з окупованих територій 150 тис. дол., - пресцентр ОС. ФОТО

Сьогодні, 28 грудня, на КПВВ "Станиця Луганська" правоохоронці зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який намагався незаконно перемістити велику суму готівки через лінію розмежування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Житель Красного Луча намагався ввезти з окупованих територій 150 тис. дол., - пресцентр ОС 01

Під час огляду особистих речей було встановлено, що житель міста Красний Луч мав при собі 150 тис. доларів, що в еквіваленті національної валюти за курсом НБУ становить 4 261 500 гривень. Однак гранично допустимою сумою для переміщення з тимчасово окупованої території на територію України є сума, яка не перевищує 50 тис. гривень.

Стосовно чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення. Гроші вилучено до відповідного рішення суду і передано на зберігання до відділення банку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині чоловік намагався ввезти з РФ 10 тис. дол., сховавши їх у порожнині для динаміків, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Житель Красного Луча намагався ввезти з окупованих територій 150 тис. дол., - пресцентр ОС 02

Автор: 

валюта (2519) пункт пропуску (816) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330) Луганська область (4918)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
И что в этом плохого?
показати весь коментар
28.12.2020 21:30 Відповісти
+7
Иностранный инвестор как никак. Давайте ему Няню приставьте и пускай строит такие полезные для украинцев *зеленые тарифы*.
показати весь коментар
28.12.2020 21:19 Відповісти
+6
Инвестор?
показати весь коментар
28.12.2020 21:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Инвестор?
показати весь коментар
28.12.2020 21:15 Відповісти
Многие обменки в даунбасе (оккупированные территории) подпитываются валютой из Киева. Представьте, никаких локдаунов, никаких закрытых блок-постов и карантинов для них не существует.
показати весь коментар
28.12.2020 21:28 Відповісти
Наколядував.
показати весь коментар
28.12.2020 21:28 Відповісти
ну й що, таких потрібно тільки привітати та трошки може мита взять
показати весь коментар
28.12.2020 21:18 Відповісти
Иностранный инвестор как никак. Давайте ему Няню приставьте и пускай строит такие полезные для украинцев *зеленые тарифы*.
показати весь коментар
28.12.2020 21:19 Відповісти
Тож дуже добре.Нехай возять частіше бо у нас бідна країна, а даунбас наш годувальник.
показати весь коментар
28.12.2020 21:21 Відповісти
а вот и первый нянь ... усатый, инвестиционный?
показати весь коментар
28.12.2020 21:24 Відповісти
Кажется, Красный Луч переименовали?
показати весь коментар
28.12.2020 21:26 Відповісти
Это есть правильный и хороший парень. Админ кодекс составлен по тупому.
показати весь коментар
28.12.2020 21:28 Відповісти
И что в этом плохого?
показати весь коментар
28.12.2020 21:30 Відповісти
Донбасяо продал квартиры, а менты себя купят?
показати весь коментар
28.12.2020 21:35 Відповісти
Красный Луч - это мухосранск. В 2-тысячных там ещё газа не было. Весь кирпич на угле изготавливали. На такие деньги там надо улицу продать.
показати весь коментар
28.12.2020 21:44 Відповісти
По Украине запрещено возить свои деньги? Что это за законы?
показати весь коментар
28.12.2020 21:42 Відповісти
Однако предельно допустимой суммой для перемещения с временно оккупированной территории на территорию Украины является сумма, которая не превышает 50 тыс. гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3239531
показати весь коментар
28.12.2020 21:45 Відповісти
З якого переляку?!🤬🤬🤬
показати весь коментар
28.12.2020 23:01 Відповісти
И что? Наши дебилы его не впустили? Вернули валюту в молодые республики?
показати весь коментар
28.12.2020 21:43 Відповісти
https://patrioty.org.ua/all/2020-12-28.html «Кузня на Рибальському» зупинила будівництво катерів для ВМС України.

Станом на листопад 2020 року, на корпусах катерів для Військово-Морських Сил ЗС України жодних робіт не проводилось.»
показати весь коментар
28.12.2020 21:44 Відповісти
І для чого ВМС України?? З кацапами можуть щось зробити??? НІ!! Може з турками?? Тоже НІ!!! Так для чого їх утримувати??? Рибаків контрабандників в ловити?? Так є прикордонна служба!Питання??? Для чого ВМС??
показати весь коментар
28.12.2020 22:08 Відповісти
Мужик не хотів щоб гроші пішли на фінансування тероризму, тому і вивозив валюту, а виявляється що ніззя....Банки там теж не працюють...
Повинно бути б законодавство щоб звідтиля всі цінності сюда переміщалися.
показати весь коментар
28.12.2020 22:02 Відповісти
**#нати та антиУкраїнці керують тому так...
показати весь коментар
28.12.2020 23:02 Відповісти
Тююю! Їхав купити ОВДЗ! Через 6 місяців виїхав би з 85. А шооо?? Треба ж якось знайти кошти в бюджет непотрібів!
показати весь коментар
28.12.2020 22:04 Відповісти
Ого, весь бюджет обоих недореспублик вывез
показати весь коментар
28.12.2020 22:09 Відповісти
Наверное нашел инвестиционную няню
показати весь коментар
28.12.2020 22:10 Відповісти
Мы только думаем, что деньги, золото, машины , дома и квартиры наши...Ан, нет! Это нам позволяют так думать...А как вывести своё , так не более 10 тыс. долл. и т.д.....Сами же млрды перемещают по всему свету! Рабство!
показати весь коментар
28.12.2020 22:11 Відповісти
Тю,это шо за такая еще "крумпноююбная сумма" ?
показати весь коментар
28.12.2020 22:22 Відповісти
Из Польши можно а стырить у оккупантов зась?
показати весь коментар
28.12.2020 22:36 Відповісти
теперь судье придется отдать половину нажитых шахтерским трудом денег.
показати весь коментар
28.12.2020 22:44 Відповісти
Когда расстреляют ? ЗА ТАКОЕ !!? И семью нужно ,то же в расход. Как деды.
показати весь коментар
28.12.2020 22:54 Відповісти
А чого незаконно... по терітопії України немажна гроші возити чи вже крдон є й Україна визнає окремими "ржспублікамі" ОРДЛО? Муйня якась, як грабіжник поводиться іноді держслужбовець.
показати весь коментар
28.12.2020 23:00 Відповісти
Пипец, человек ехал в Украину что-то покупать , для бизнеса скорее всего, тут, на тебе, приветики, шо попало.
показати весь коментар
29.12.2020 11:16 Відповісти
 
 