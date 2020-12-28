Житель Красного Луча намагався ввезти з окупованих територій 150 тис. дол., - пресцентр ОС. ФОТО
Сьогодні, 28 грудня, на КПВВ "Станиця Луганська" правоохоронці зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який намагався незаконно перемістити велику суму готівки через лінію розмежування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Під час огляду особистих речей було встановлено, що житель міста Красний Луч мав при собі 150 тис. доларів, що в еквіваленті національної валюти за курсом НБУ становить 4 261 500 гривень. Однак гранично допустимою сумою для переміщення з тимчасово окупованої території на територію України є сума, яка не перевищує 50 тис. гривень.
Стосовно чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення. Гроші вилучено до відповідного рішення суду і передано на зберігання до відділення банку.
Повинно бути б законодавство щоб звідтиля всі цінності сюда переміщалися.