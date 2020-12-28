Україна наступного року витратить понад 600 млрд грн на погашення боргів, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА
У 2021 році Україна витратить 468,4 млрд грн на погашення державного боргу і ще 158,68 млрд грн - на його обслуговування.
Така інформація міститься в оприлюдненій пресслужбою Міністерства фінансів інфографіці, передає Цензор.НЕТ.
Україна наступного року витратить 468,4 млрд грн на погашення держборгу і ще 158,68 млрд грн на його обслуговування. З них 301,4 млрд грн - це розміщення ОВДП у національній валюті, 167,5 млрд грн - ОВДП в іноземній валюті, 110,8 млрд грн - комерційні позики, 44,9 млрд грн - позики від міжнародних фінансових організацій і 2,5 млрд грн - офіційні позики.
За даними Мінфіну, бюджет на 2021 рік передбачає зниження державного боргу наступного року до 64,6% ВВП.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_борг_України
Зеля ? а где евро по 28 ???
=============================
а не можна зробити як компанії ахмєтова-виставити себе банкрутами? Може тоді кредити спишуть? А як нє-то нехай вираховують з офшорних рахунків олігархів! Або їхньою нерухомістю за кордоном компенсовують кредити!
https://bankruptcy-ua.com/news/15104 МІНФІН ПЛАНУЄ ЗАПОЗИЧЕННЯ В 2021 РОЦІ НА 700 МЛРД ГРН, ВИПЛАТИ ПО БОРГАМ - 600 МЛРД ГРН
Хотелось бы, что бы украинцы осознали что...
ЧТО ДОЛГИ ДЕЛАЛИ "ПОПЕРЕДНИКИ" И ПРИСВАИВАЛИ ИХ, а отдавать их надо будет нам и нашим внукам.
Вывод,- увидел попередника = забери свои деньги...
Во первых,- почему только у шапкокрада отбирать своё? Попередники все те, кто Кравчук и все последующие...
Во вторых ,- не обязательно у них. Можно у ихних шестерок и посредников... Короче у тех, кто попался под руку...
А вот эвакуировать отсюда детей в развитые страны - самое оно. Вкладывать в образование детей, английский или немецкий язык, и - вперед.
а отдача когда и в какой валюте ПОСЛЕ ВКЛАДЫВАНИЯ В ДЕТЕЙ?!
Здесь же мизерные шансы на нормальную жизнь - бесконечные повышения цен и тарифов, колоссальные государственные долги, которые надо отдавать, нищенские зарплаты, отсутствие равных прав и возможностей. Причем эта система рабства исправно работает десятки, если не сотни лет. Мои родители тяжко работали всю жизнь, получая гроши и, в итоге, мизерную пенсию. Я всю жизнь занимаюсь выживанием и даже мизерная пенсия уже не светит - об этом открыто ухмыляясь говорит власть. Теперь они нацелились пить кровь из моих детей.
Хватит. Надо разрывать этот порочный круг.
Именно. И этот порочный круг действительно нужно разорвать любыми путями.
Включая младенцев
Розраховуватись будемо генетичним матеріалом підписантів договорів позики...
В Бюджет заложили эти 600 млрд? Нет!
Источник: https://censor.net/ru/p3239532
Немало так то