Україна наступного року витратить понад 600 млрд грн на погашення боргів, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

У 2021 році Україна витратить 468,4 млрд грн на погашення державного боргу і ще 158,68 млрд грн - на його обслуговування.

Така інформація міститься в оприлюдненій пресслужбою Міністерства фінансів інфографіці, передає Цензор.НЕТ.

Україна наступного року витратить 468,4 млрд грн на погашення держборгу і ще 158,68 млрд грн на його обслуговування. З них 301,4 млрд грн - це розміщення ОВДП у національній валюті, 167,5 млрд грн - ОВДП в іноземній валюті, 110,8 млрд грн - комерційні позики, 44,9 млрд грн - позики від міжнародних фінансових організацій і 2,5 млрд грн - офіційні позики.

За даними Мінфіну, бюджет на 2021 рік передбачає зниження державного боргу наступного року до 64,6% ВВП.