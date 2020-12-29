УКР
Чиновника ДФС затримано на Волині під час одержання 2 тис. дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці під час одержання хабаря затримали завідувача одного з секторів ГУ ДФС у Волинській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чиновник вимагав 2 тис. дол. від підприємця і його партнера як щомісячну плату за нестворення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, перевіряється причетність співробітників слідчих підрозділів ГУ ДФС в області до вимагання хабарів.

хабар (4773) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) ДФС (4048) Волинська область (900)
А глава конституционного суда, положил ..уй на Конституцию, но то такое.
Для хорошего человека не жалко ничего.
29.12.2020 00:05 Відповісти
гой вей, яке лихо, що ж тепер податківцям робити
29.12.2020 00:07 Відповісти
та я можу ще додати - податківці! при прийомі хабаря придержуйтесь протиепідемічних заходів та використовуйте одноразові рукавички, бо потім ніяким спиртом руки не відмиєте
29.12.2020 00:10 Відповісти
Официант в ресторане взятки получает каждые пять минут...
29.12.2020 00:25 Відповісти
ВСЮ СЕВЕРНУЮ ГРАНИЦУ НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ !!!
29.12.2020 01:51 Відповісти
 
 