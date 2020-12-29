Чиновника ДФС затримано на Волині під час одержання 2 тис. дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці під час одержання хабаря затримали завідувача одного з секторів ГУ ДФС у Волинській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, чиновник вимагав 2 тис. дол. від підприємця і його партнера як щомісячну плату за нестворення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, перевіряється причетність співробітників слідчих підрозділів ГУ ДФС в області до вимагання хабарів.
