Депутат селищної ради Київщини замовив убивство двох чоловіків, за ліквідацію одного з них пропонував $6 тис., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат однієї із селищних рад Київщини замовив убивство двох чоловіків, з якими у нього склалися неприязні стосунки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці отримали інформацію щодо чоловіка, який підшукував людину на роль виконавця замовного вбивства двох осіб. Замовник тяжкого злочину - 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8-го скликання селищної ради. Кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки, - 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села.

Розпочато кримінальне провадження.

Дивіться також: У Житомирі підприємець намагався замовити вбивство біснес-партнера за 15 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з "потрібною" йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв 6 тис. доларів США і дав завдаток - 300 доларів.

За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування, оперативники ДВБ, Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції затримали організатора запланованих злочинів. Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України.

Наразі фігуранта затримано. За протиправні дії зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Також дивіться: Через 13 років поліцейські затримали в Дніпрі фігуранта вбивства на замовлення першотравневого бізнесмена. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат селищної ради Київщини замовив убивство двох чоловіків, за ліквідацію одного з них пропонував $6 тис., - Нацполіція 01
Депутат селищної ради Київщини замовив убивство двох чоловіків, за ліквідацію одного з них пропонував $6 тис., - Нацполіція 02
Депутат селищної ради Київщини замовив убивство двох чоловіків, за ліквідацію одного з них пропонував $6 тис., - Нацполіція 03

депутат (1802) замовне вбивство (151) Київська область (4191) Нацполіція (15425)
+12
Удивляет ШО НЕ УДИВЛЯЕТ .

В Словакии из-за убийства только одного журналиста рухнула вся промацковская конструкция власти . А в Украине никого ничего не удивляет и ничего никто не меняет
29.12.2020 10:16 Відповісти
+6
Это нового созыва депутат ( от 25 октября2020) .?

Тогда напишите от какой партии
Выбрали криминал ? Потому что давно пора поставить фильтры в законах про выборы- образование, судимость, здоровье
29.12.2020 10:14 Відповісти
+5
Депутат. Заказал убийство. - И это никого не удивляет. Просто про депутанов из Рады мало чего пишут. А там вообще жесть.
29.12.2020 10:06 Відповісти
