Депутат селищної ради Київщини замовив убивство двох чоловіків, за ліквідацію одного з них пропонував $6 тис., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат однієї із селищних рад Київщини замовив убивство двох чоловіків, з якими у нього склалися неприязні стосунки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці отримали інформацію щодо чоловіка, який підшукував людину на роль виконавця замовного вбивства двох осіб. Замовник тяжкого злочину - 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8-го скликання селищної ради. Кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки, - 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села.

Розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з "потрібною" йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв 6 тис. доларів США і дав завдаток - 300 доларів.

За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування, оперативники ДВБ, Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції затримали організатора запланованих злочинів. Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України.

Наразі фігуранта затримано. За протиправні дії зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

